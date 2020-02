DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- BAKAN ARSLAN\'DAN \"YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI\" AÇIKLAMASI

* Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\" (Yenikapı\'da kruvaziyer limanı) Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim\"

\" İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul\'a ciddi bir katkı sağlayacak\"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK-DTO) meclis toplantısına katıldı.

DTO\'nın Beyoğlu\'nda bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, \"Geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile yaklaşık 6 bin teknenin Türk bayrağına geçmesini öngörüyorduk. Bunların 5 bin 762\'si dün itibariyle Türk bayrağına geçmiş durumda. Bu da memnuniyet verici bir gelişme. ÖTV\'siz yakıt uygulaması çok önemli bir çalışmaydı. Sektör açısında, hem yolcu hem araç taşıması açısından hem ticari yat taşımacılığı açısında önemli bir uygulamaydı. Bu anlamda bugüne kadar sektöre verdiğimiz destek 6 milyar 750 milyon lira. Bence sektör için önemli bir katkıydı. Türk gemilerinin yurt dışındaki limanlarda yüksek tutulma oranını azaltılması yine sektör idare işbirliğinden kaynaklı bir başarı, bu başarı inşallah devam edecek. Beyaz ülke konumumuzu devam ettirmek bizim için çok çok önemli\" dedi.

\"YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ\"

Bakan Arslan, yük taşıma gemilerinde oluşan koster filosunun gençleştirilmesi konusuna değinerek, \"Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla beraber yeni bir yapı kuruyoruz. Bu da çok önemli. Hem vergisel destek, hem istisnalar, direk finansman desteği ve hurda desteği gibi çeşitli destekleri sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapıyla ilgili son aşamaya geldik. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, bakanlığımızın öncülüğünde sizler ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda son aşamaya geldiğimizi özellikle memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Koster filosunun gençleştirilmesiyle biz sadece filoyu gençleştirmiş olmayacağız. Yaklaşık 30 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Ayrıca Türk sahipli yabancı bayraklı birçok geminin Türk bayrağına geçmesine vesile olacağız\" şeklinde konuştu.

YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI

Arslan, kruvaziyer teşviki ile ilgili önerilerin gündeme getirildiğini kaydederek, \"Salıpazarı Kruvaziyer Limanı\'nın bir an önce bitmesi bizim de elbette ki gayretimiz. Yenikapı\'da 6 geminin yanaşacağı yeni bir kruvaziyer limanı düşündüğümüzü geçen sene söylemiştik. Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim. İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul\'a ciddi bir katkı sağlayacak\" diye konuştu.

2 - \'BÖLÜNME\'DEN SONRA CERRAHPAŞA\'DA AKADEMİK KURUL OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK



Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu\'nda kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde öğretim üyeleri ve öğrencileri durumu protesto etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde Akademik Genel Kurul olağanüstü toplanacak. Konuyla ilgili olarak üniversitenin resmi internet sitesinden duyuru yayımlanırken, Prof Dr. Bülent Önal\'da bahçede toplanan öğrencilere açıklama yaptı. Önal, \"Akademik kurul yapılacak. Bu akademik kurula alanlarında uzmanlaşmış idare hukukçusu hocalarda katılacak. Onlarla bundan sonraki süreçte bölünmemek için yasal olarak neler yapılır hangi haklarımız var enine boyuna bunlar tartışılacak. Ne tür haklarımız var ve bunları sonuna kadar nasıl kullanabiliriz üstüne olacak\" dedi.

\"191 YILLIK MAZİMİZİ 191 SANİYEDE GÖTÜREN MİLLETVEKİLLERİNE SORUYORUM…\"

Öğrenciler yasa tasarısının meclis genel kurulundan geçmesini alkış ve sloganlarla protesto ederken, Prof Dr. Ahmet Gökhan Akkan, \"Ben şimdi 191 yıllık mazimizi 191 saniyede götüren milletvekillerine soruyorum, bu fakülte yılda ortalama 1 milyon hasta bakmış, demek ki 50 milyon hastaya elimiz değmiş. Demek ki 80 milyonun 3\'te 2\'sine biz tedavi vermişiz. Demek ki, sizlerin de 3\'te 2\'sini tedavi etmişiz. Bundan sonra da edeceğiz. 500 kişinizin 350\'sine bakmışız. Şimdi bundan sonra soruyorum. Annenizi babanızı kızınızı, çoluğunuzu, torununuzu bu hekimlere getireceğinize göre, onların yüzüne nasıl kızarmadan gözlerine bakıp da umut bekleyeceksiniz\" ifadeleri kullandı. Daha sonra grup dağıldı.



==============================

3 - 3. ETNO KÜLTÜR FESTİVALİ\'NDEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

İSTANBUL,DHA

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, bu yıl \'At binenin kılıç kuşananın\' sloganıyla 3\'üncüsü düzenlenen, \'Etno Kültür Festivali\', Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda kurulan özel festival alanında görkemli bir törenle başladı. Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, \"Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz\" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, \"İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek, tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Tarihi bir kültürün yükselişine işaret edecek\" dedi.

Yenikapı\'daki festival alanında geleneksel sporların bir araya getiren festivalin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, yurtdışından katılan temsilciler ile 13 dalda mücadele edecek 883 sporcu ve ziyaretçiler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, yaklaşık 200 yıldır kapitalist bir paradigma üzerine kurulan dünyanın siyasi düzeninin, son dönemde git gide gerildiğini ve çatışmalara evrilir bir hal aldığını, bunların neticesinde de zulümlerin, mağduriyetlerin arttığı, şehirlerin ve kültürlerin yok olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

\"NE AİLE KURUMUNUN NE EVLİLİK KURUMUNUN GELECEĞİ PEK AYDINLIK GÖZÜKMEMEKTEDİR\"

Batı medeniyetinin dünyada kendini üstün görmesinin, kendinden olmayanlara saygı göstermemesinin dünyaya daha fazla huzur, refah ve barış getirmediğine dikkat çeken Erdoğan, \"Dünyanın sosyal durumunda, toplumlarda huzursuzluk artmaktadır. Teknolojinin gelişmesinden insanların refahının artacağı umulurken, bugün teknoloji ve madde bağımlılığı, çeşitli sapkınlıklar insan neslinin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Ne aile kurumunun ne evlilik kurumunun geleceği pek aydınlık gözükmemektedir. O zaman dünyada bir kültürün veya bir medeniyetin, başka kültürlerden üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması onlara saygı göstermemesi, bizi ve dünyayı maalesef karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir\" diye konuştu.

\"KÜLTÜRLERİN KÜLTÜRLERE ÜSTÜNLÜĞÜ DİYE BİR ŞEYDEN SÖZ EDİLEMEZ\"

\"Biz, Dünya Etno Spor Federasyonu olarak geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması merkezli çalışmalarımızla şunu bütün dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz\" diyen Bilal Erdoğan, \"Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler ve milletler arası toplumsal huzur ve barıştan söz edilemez. Onun için spor endüstrisinin de Batı kültürünün bahsettiğim faaliyetlerinin bir uzantısı olarak başka sporlara alan açmadığı günümüzde Dünya Etno Federasyonu olarak dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz. Bu mesajı dünyanın neresinde olursa olsun geleneksel sporları tanıyan tanımayan muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü bir karşılık bulmaktadır\" ifadelerini kullandı.

\"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN GELENEKSEL SPORLARIN TANITIMINI YAPACAĞIZ\"

Bilal Erdoğan, \'millilik\' ve \'yerlilik\' kavramlarının sadece Türkiye\'de değil dünyanın bütün bölgelerinde güçlü bir karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan, \"Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle Türkiye\'deki geleneksel sporları vatandaşların ilgisine sunuyoruz. Her sene festivallerimizde dünyanın çeşitli bölgelerinden geleneksel sporların tanıtımını yapacağız. Dünya Etnospor Federasyonu olarak dünyanın her yerinde çalışmalarımızı kardeş kuruluşlar, destekçiler, paydaşlar yoluyla güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu eski gibi, sembolik gibi görünen sporlarla iştigal etmemiz, başka milletlerin de kendi kültürlerini, kimliklerini kendi bağımsızlarını kazanmalarına aracılık edecektir\" dedi.

BAKAN BAK\'TAN GELENEKSEL SPORLARA DESTEK

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Etnospor Festivalleri sayesinde geleneksel sporlara değişik bir vizyon ve enerji getirildiğini söyledi. Bakan Bak, \"Bu yıl 3\'üncüsü yapılan bu festivale her yıl etkinliğin gücü, heyecanı artıyor. Burada tarihi bir geçmişi ve süreci yaşıyorsunuz. Çocuklarımız at binmeden, ata dokunmadan oka dokunmadan, yaşam içerisinde bu kültürleri özümsemeden yetişiyorlar. Ama bu süreçte yeni bir vizyonla adeta tozlu raflarda kalan geleneksel spor dallarının ortaya çıkarılmasına önderlik eden Okçular Vakfı\'na Geleneksel Spor Dalları Federasyonu\'na ve Dünya Etnospor Konfederasyonu\'na teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİYLE BİRLİKTE HALKIMIZDA DA FARKLI BİR YAKLAŞIM ORTAYA ÇIKTI\"

Osman Aşkın Bak, \"İnanıyorum ki bu kurulan yapı güçlenerek tüm dünyada etkili bir hale gelecek. Tarihi bir kültürün yükselişine işaret edecek. Biz de bakanlık olarak bu etkinliklere destek sağlıyoruz, çok daha fazla destek vereceğiz. Özellikle TRT\'nin Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte halkımızda da farklı bir yaklaşım ortaya çıktı. Orada atlarla birlikte yaşanan heyecan, gelenek ve görenekler de bir nebze heyecanlandırıyor. Geleneksel sporlara karşı oluşan bu heyecan çok önemli ve inanıyorum ki, daha güçlü bir noktaya taşınacak\" dedi.

Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da birer konuşma yaptı. Kültürün temel taşlarını ihya etmenin ve var olanı geliştirmenin önemini anlatan Vasip Şahin, \"Bunu konfederasyonumuzla, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız Spor Bakanlığı\'mızla özellikle Büyükşehir ve diğer paydaş kurumlar da gerçekten çok ciddiye alarak yapıyorlar\" şekline konuştu. Mevlüt Uysal da \"Geleneksel sporlarımız yani geçmişten var olan ama şuanda bir kısmımızın hiç haberdar olmadığı, bir kısmımızın da geçmişten az miktarda hatırladığı sporlarımızın tekrar hayata geçirilmesi yeni neslimizle tanıştırılması bizlerle tanıştırılması gerçekten çok önemli ve şu anda bu etkinlik asıl bunu sağlıyor. Şu anda 3\'üncüsü yapılıyor\" ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Protokol konuşmalarının ardından festivale katılan sporcular tören yürüyüşü gerçekleştirdi. Ardından Kırgızistan gelen sporcular \'Atlı Akrobasi Gösterisi\', Japonya\'dan gelen sporcular \'Yabusame Atlı Okçuluk Gösterisi\' gerçekleştirdi. Gösterilerde sporcular, geleneksel spor gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu.

SÜPRİZLERLE DOLU ETKİNLİKLER

Çeşitli atlı akrobasi gösterilerinin sunulacağı festivalde alana kurulan 43 oba çadırı ile bir han çadırının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Öte yandan, spor dallarında toplam 84 at kullanılırken, katılımcıların çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte bu sayı 150 oldu. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini izleme, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkanı bulacak. Ziyaretçilere ücretsiz kapılarını açan festival 13 Mayıs\'ta sona erecek.

4- ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ\'NİN YEĞENİNDE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci\'nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.\'ye şiddet uyguladığı iddiası ile gözaltına alınarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan bakıcıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, adli rapora göre A.B.T.\'nin kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Sarıhan imzası ile yayınlanan yazılı açıklamada,

\"Oyuncu Özge Özpirinçci\'nin yeğeni olan iki yaşındaki A.B.T. adlı çocuğun bakıcısı tarafından şiddet ve istismara maruz kaldığını bazı basın yayanı organları ile sosyal medya hesaplarında muhtelif haberler ve beyanat yer aldığı görülmüş olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmek maksadıyla aşağıdaki şekilde basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur\" denildi.

A.B.T.\'NİN KÜREK KEMİĞİ, BOYUN VE DUDAK BÖLGELERİNDE YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, \"H.H.T. adlı bayanın 06.05.2018 günü 15.15 civarında Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'ne müracaat ederek iki yaşındaki kızı A.B.T.\'ye kötü muamelede bulunduğunu eve koyduğu kamera kayıtlarından tespit ettiği Hatice isimli Özbekistan uyruklu bakıcı bayandan ve yine bu bayanın eşi olup işine son verdiği için kedisini SMS yoluyla tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma kapsamında alınan adli rapora göre mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu\" bilgisine yer verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun velisi tarafından eve konulan kamera kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde de bakıcı bayanın çocuğa karşı şiddet içerikli davranışlarının bulunduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, \"Yapılan araştırmada Hatice isimli bayanın E. Egasheva adlı kişi olduğunun belirlendiği ve 08.05.2018 tarihinde yakalandığı, savunmasında özetle, \'çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını\' beyan ettiği, aynı gün yakalanan ve Z. Egasheva\'nın eşi olan şüpheli M. Tuychiyev\'in de savunmasında özetle, \'şikayetçi H.H.T.\'ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını\' beyan ettiği, her iki şüphelinin de gözaltına alındığı\" kaydedildi.

Her iki şüphelinin, dün adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bakıcı Z. Egasheva\'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi. M. Tuychiyev\'in de serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, her iki şüpheli hakkında, A.B.T. ve annesi H.H.T.\'ye yönelik suç teşkil edebilecek eylemlerinin önlenmesi amacıyla 6284 sayılı kanun hükümleri uyarınca tedbir konulması amacıyla aile mahkemesine başvurularak talepte bulunulduğu ifade edildi.