DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ 1 MAYIS KUTLAMASI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı\'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor.

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Miting alanındaki kalabalık saat 14.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler (saat 14.00 sıraları)

01.05.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180501140

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2- MALTEPE MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Maltepe Miting Alanı\'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Miting Alanı girişindeki arama noktasında gerginlik çıktı. İddiaya göre LGBTİ üyesi bir kişi, kendisini erkek polise aratmak istemedi. Grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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- Miting alanında arbede yaşanması

- Polisin bir vatandaşı gözaltına alması

-Genel ve detaylar

01.05.2018 - 14.29 Haber Kodu : 180501132

01.05.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180501133

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(ek bilgilerle yeniden)

3- TAKSİM MEYDANI\'NA GİRMEYE ÇALIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN - İdris TİFTİKCİ Yüksel KOÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)

Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydan\'a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı.

Ellerinde \"Yaşasın 1 Mayıs\" yazılı parkart ile Sıraselviler Caddesi\'nden Taksim Meydanı\'na yürüyen biri kadın dört kişiye polis müdahale etti. Slogan atan iki kişinin direnmesi üzerine polis yere yatırarak kelepçe taktı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Slogan atan üç kişi

- Pankartın görüntüsü

- Polisin ters kelepçe yapması

- Kadının slogan atması

- Kadının gözlatına alınması

- Detaylar

01.05.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180501134

01.05.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180501139



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4- TAKSİM\'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL,DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde önlem alan polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kadını durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine sakladığı pankartı çıkararak, slogan atmaya çalışan kadın, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Yerde elleri kelepçelenen kadın, polisler tarafından alandan götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli kadının yere yatırılması

-Kadının slogan atması

-Yerde açmaya çalıştığı pankart

-Polislerin keleçpelemesi

-Kadının götürülmesi

-genel

01.05.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180501134_

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5- İSTANBUL\'DA GÖZALTI SAYISI 66 OLDU

Çağatay KENARLI - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da 1 Mayıs ile ilgili 66 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; şu ana kadar 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56\'sının Beşiktaş, 6\'sının Maltepe, 2\'sinin Beyoğlu ve 2 kişinin de Şişli\'de gözaltına alındığı öğrenildi. Maltepe\'de gözaltına alınan 6 kişiye \'Görevli memura mukavemet\' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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(aktüel görüntülerle)

6- MALTEPE\'DE 1 MAYIS KUTLAMASI BAŞLADI (2)

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ömer HASAR - Taner YENER / İstanbul, DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe\'de gerçekleştirilen kutlamalar devam ediyor.

Kutlamaların yapıldığı Maltepe miting alanına çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların girişi saat 13.30 sıralarında tamamlandı. Alanda sendika örgütlerinin ve parti bayraklarıyla \"Herkese adalet, herkese iş\", \"Yaşasın 1 Mayıs\", \"Yaşasın direniş\" yazılı parkartlar açıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'IN FOTOĞRAFINA DA YER AYRILDI

1 Mayıs için kurulan dev platformun yanındaki bölümde, CHP Milletkvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci, Ali Şeker ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP Milletvekilleri Pervin Buldan ve Rıdvan Turan ile Genco Erkal, Rutkay Aziz ve Ferhat Tunç da yer aldı. Bu bölümde halen Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın fotoğrafı konularak bir sandalye ayrıldı. Katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977\'de Taksim Meydanı\'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler seslendirilerek Enternasyonel Marşı seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Alandan görüntüler

-Partililer

-genel ve detaylar

01.05.2018 - 15.32 Haber Kodu : 180501154

01.05.2018 - 15.04 Haber Kodu : 180501142

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7- TİMUROĞLU İLE BAĞLANTILI 12 KİŞİ YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bankacı kız kardeşini öldürdükten 260 gün sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunduğu iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bankacı kız kardeşini öldürdükten sonra kaçan ve 260 gün sonra yakalanan Erhan Timuroğlu ile suç ilişkisi bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Timuroğlu ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği 12 kişiyi belirledi. Organize polisi dün Anadolu yakasında bulunan bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Timuroğlu, \"Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Timuroğlu\'nun adliyeye sevki

01.05.2018 - 14,33 Haber Kodu : 180501135_

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