DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ\'NİN ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ

Görüntü Dökümü:

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-Battal İlgezdi\'nin arşiv görüntüsü

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2- PUTİN ANKARA\'YA GELİYOR

İstanbul DHA

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak, 11 Aralık\'ta Ankara\'ya gelecek Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin\'in Ankara\'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ele alınacağı belirtildi. Görüşmede ayrıca Suriye\'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

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(ek görüntülerle geniş haber)

3- FATİH CAMİİ\'NDEN SARAÇHANE\'YE \"KUDÜS\" YÜRÜYÜŞÜ



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul DHA

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Fatih Camii\'nde protesto edildi. Binlerce kişi, Cuma namazı sonrası Fatih Camii\'nden Saraçhane Parkı\'na kadar yürüdü. Kalabalık, Saraçhane\'de basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraçhane Parkı\'nda toplanan gruba Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de destek verdi. Fatih Camii\'nde toplanan binlerce kişi, burada Cuma namazını kıldı. Kalabalık, camiye sığmayınca çok sayıda kişi namazı avluda kıldı. Kalabalık nedeniyle polis, cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Cuma namazının ardından binlerce kişi camiden Saraçhane Parkı\'na doğru yürüyüşe geçti. \'Kudüs, Müslüman\'ın Onurudur\', \'Mehmetçik, Aksa\'ya\', \'Müslümanlar birleşin\' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, \'Kahrolsun İsrail\' diye slogan attı. Yürüyüş nedeniyle Fevzipaşa Caddesi çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Saraçhane Parkı\'nda toplanan binlerce kişi, eylemini burada sürdürdü. Grup adına konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararına tepki göstererek, \"Her şerde bir hayır olabilir. Trump\'ın kafasızca atmış olduğu bu imzadan sonra islam birliğinin kuruluş adımı atılıyor. Kudüs ile İstanbul kardeştir\" dedi. Eyleme, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Eylemin ardından kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü dökümü:

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-Cami avlusundan görüntü

-Cuma namazından detay görüntüler

-Polis ekiplerinin güvenlik önleminden görüntü

-İsrail bayrağının yakılması

-Yürüyüşten detay görüntüler

-Saraçhane Parkı\'na toplananlar

-Konuşmacılardan görüntüler

-Dua edilmesi

-Pankartlar, sloganlar

-Bakan ve belediye başkanından görüntü

-Genel ve detaya görüntüler

08.12.2017 - 16.56 - Haber Kodu : 171208187

08.12.2017 - 16.24 - Haber Kodu : 171208168

08.12.2017 - 16.05 - Haber Kodu : 171208158

08.12.2017 - 15.30 - Haber Kodu : 171208127

08.12.2017 - 14.13 - Haber Kodu : 171208099

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4 - AVCILAR\'DA \"KUDÜS\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı Avcılar\'da da protesto edildi.

Ahmet Tükenmez Camii\'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan \"Kapanmayan Yaramız Kudüs\" başlıklı cuma hutbesinin okunmasından sonra toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Marmara Caddesi\'nin başındaki Atatürk anıtının önünden Merkez Camii\'ne kadar İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan da katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasından sonra Müftü Derin dua okudu. CHP ve AK Parti ilçe başkanları da İsrail\'in üç dinin kutsal mekanı Kudüs\'ü başkent ilan etmesinin bölge huzurunu bozacağını vurgulayan konuşma yaptı.

AK Parti Başkanı Tepe, \"Kudüs\'ün anahtarı Türkiye\'de, İstanbul\'da, Avcılar\'da, yüreğin yetiyorsa gel al\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Protesto yürüyüşünden görüntüler

-Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi

-AK Parti İlçe başkanı konuşurken

-Yürüyüşten görüntüler

08.12.2017 - 16.57 - Haber Kodu : 171208188

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5- BEYAZIT\'TA ÖĞRENCİLERDEN \"KUDÜS\" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Üniversitesi öğrencisi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Üniversitenin Beyazıt yerleşkesinin ana girişi önünde önünde toplanan öğrenciler, Filistin bayrakları açarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Trump\'ın açıklaması, ABD-İsrail işbirliğini gözler önüne seren emperyalist bir çıkıştır. Yıllardır Orta Doğu\'yu kana bulayanlar, bugün bölgeye barışı getirme bahanesiyle Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmeye çalışıyor. Ancak Filistin halkına boyun eğdiremezler. Yanlarındayız\" denildi.

Öğrenciler, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin açıklaması

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(ÖZEL)

6- YÜKSEK GERİLİM HATTININ CAMBAZLARI...

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de yüksek gerilim hattında tel ve direklerin üzerindeki 2 işçinin çalışması yürekleri ağızlara getirdi.

Metrelerce yükseklikte, yüksek gerilim hattının bakım ve onarımını yapan işçiler teller arasında adeta \"cambazlar\" gibi hareket ediyor.

Çevredekileri endişelendiren işçiler, rahat tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yüksek gerilim hattı

-İşçilerin görüntüsü

-Teller arasında geçiş yapan işçi

-Detaylar

08.12.2017 - 16.15 - Haber Kodu : 171208162

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(ek görüntü ve bilgiyle)

7-PENDİK\'TE BALIKÇI TEKNESİ BATTI: 1 KİŞİ KAYIP (3)

* Denizdeki can pazarı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Pendik\'te balıkçı teknesi battı. Pendik Marina\'nın yakınında meydana gelen olayda teknedeki iki kişiden biri denizde kayboldu. Henüz bilinmeyen nedenle alabora olan teknenin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım isteyen kişi ise bölgeye gelen deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Kazazede, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaybolan 64 yaşındaki Adil Sönmez\'i ise arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yürütüyor. Öte yandan olay yerine gelen Sönmez\'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Deniz polisinin gelişi

-Kurtarma çalışması

-Aktüel görüntüler

-Dalgıçların aramaları

-Genel ve detaylar

-Denize düşen kişiyi kurtarma çalışmaları

-Deniz polisinin çalışması

-Detaylar

08.12.2017 - 15.44 - Haber Kodu : 171208142

08.12.2017 - 16.07 - Haber Kodu : 171208159

08.12.2017 - 16.55 - Haber Kodu : 171208186

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8-TÜRK HAVA YOLLARI YÜZDE 79,5 İLE TARİHİNİN EN YÜKSEK KASIM AYI DOLULUK ORANINA ULAŞTI



Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan THY açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre 2017 yılındaki yükseliş ivmesini yılın son aylarında da sürdürüyor. Küresel taşıyıcı ilk 11 ayda taşıdığı 63,1 milyon yolcu ile 2016 yılının 12 ayında taşıdığı 62,7 milyon yolcu rakamını geride bırakmayı başardı.

THY\'den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

\"Kasım 2017 Trafik Sonuçlarına Göre: Kapasitenin (Arz Edilen Koltuk Kilometre) %9 arttığı Kasım ayında toplam doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan gibi önemli bir artışla %79,5, Dış Hat doluluk oranı ise 5,6 puanlık artışla %78,6 olarak gerçekleşmiştir. İç Hat ve Dış Hat uçuşlarımızda Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Kasım ayı yolcu doluluk oranlarına ulaşılmıştır.

Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme %17,1\'lik artış ile Kasım ayında da devam etmiştir. Kasım 2016\'ya göre, taşınan yolcu sayısı %18,4 artarak 5,3 milyon yolcuya ulaşmıştır. 2015 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında da yolcu sayısı %13,4, talep ise %12,4 artmıştır. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında %20,2\'lik artış yaşanmıştır. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %26,9 artmıştır. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler %33,8\'lik artış ile Avrupa ve %31,8\'lik artış ile Uzak Doğu olmuştur. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış göstermiştir. K. Amerika 8 puan, Orta Doğu 6,4 puan, Uzak Doğu 5,8 puan, Afrika 5,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler olmuştur.

Ocak-Kasım 2017 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi: Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte %7,2\'lik artış yaşanmış, yolcu sayısı da %8,3 artarak 63,1 milyona ulaşmıştır. Toplam Yolcu doluluk oranı Ocak-Kasım döneminde 4,6 puanlık artış ile %79,1 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puan artarak %78,3\'e ulaşmıştır. Kasım ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte Ocak-Kasım dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta geçen yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 1 milyon tona yükselmiştir.\"

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