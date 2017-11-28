DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL\'A TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol\'a savcı tutuklama talep etti.

Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Zafer Biryol, savcılık sorgusunun ardından \"örgüt üyeliği\" suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Biryol 17 Kasım\'da gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı

Görüntü Dökümü:

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-Biryol\'un arşiv görüntüleri

28.11.2017 - 17.31 Haber Kodu : 171128164

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2- ATIK SU KANALINDA BEBEK CESEDİ BULUNDU (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu. 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebeğin kanala atıldıktan sonra ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi\'nde bulunan sitelerin atık su kanalı içerisinde saat 14.00 sıralarında, inşaat işçileri tarafından bir bebek cesedine rastlandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir kepçe yardımıyla indikleri kanaldan cesedi çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset üzerinde yapılan incelmeyle elde edilen ilk verilere göre kız bebeğe ait cesedin; yaklaşık 1 haftalık olduğu, kanala yeni atıldığı, atıldıktan sonra ölmüş olabileceği, dün akşam yağan yağmur suyunun etkisiyle bulunduğu yere sürüklendiğinin belirlendiği öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından ceset, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Atık su kanalındaki bebek cesedi

-Genel ve detaylar

-Cesedin kepçe ile çıkarılması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

28.11.2017 - 17.06 Haber Kodu : 171128153_

28.11.2017 - 15.41 Haber Kodu : 171128115

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- DARÜLACEZE BAŞKANI CEBECİ : BURASI ASLA TAŞINMAYACAK

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, \"Burası asla taşınmayacak. Tarihi misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek\" dedi.

Cebeci, \'Darülaceze taşınıyor\' iddiaları üzerine Şişli Okmeydanı\'nda bulunan Darülaceze\'deki makamında bir basın toplantısı düzenlendi.

DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ AYRI BİR MERKEZ OLACAK

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Arnavutköy\'e bağlı Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan \'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin ayrı bir merkez olacağını söyledi.

Cebeci, Okmeydanı\'ndaki 122 yıllık tarihi bina için \"Burası tarihi misyonuna ve fonksiyonuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edecek\" dedi.



3. HAVALİMANINA ÇOK YAKIN OLACAK

Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan projeye ilişkin bilgiler veren Başkan Cebeci, \"Proje 3. havalimanına çok yakın. Biz, günümüzün şartlarına daha güzel ve daha kolay hizmet verilebilecek bir ortamı hazırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapacağımız bu proje dünyada bir numara olacak. O yapıldıktan sonra bir tane de Anadolu Yakası\'nda yapılacak. Nüfus yaşlanıyor. Sanayi toplumlarında \'yatalak hastamızı evde bırakıp akşam gelip tekrar bakma\' gibi bir şansımız yok. Dolasıyla bu tür müesseselerin Türkiye\'ye yakışır daha geniş daha büyük çaplı olması gerekir\" ifadesini kullandı.

\"BİN 500 KİŞİLİK BİR YER YAPILACAK\"

Cebeci, \"Bugün İstanbul\'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın İstanbul\'da baktığı 50 bine yakın insan var. Bu yapacağımız yeni yer, bin 500 kişilik bir yer. Sadece İstanbul\'da 65 yaş üzeri 1,3 milyon insan var. Böyle müessseselere ihtiyaç var. Gönül ister ki kimse hasta olmasın ve böyle yerlere ihtiyaç olmasın. Ancak oluryorsa da bunun en iyisi de bizde olsun isteriz. Projemiz avam bir proje. Çok ciddi bir ekip ile çalışılacak. Orada görev yapacak hemşirelere lojman, belki evi uzak olan kalacaklara belki bir 100 daire olacak\" şeklinde konuştu.

\"BURASI ASLA TAŞINMAYACAK\"

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Darülaceze için \"Burası asla taşınmayacak. tarihi misyonunu devam ettirecek\" diyen Hamza Cebeci, \"Burası Abdülhamid\'in bu millete bir hatırasıdır. Buranın nizamnemesini bile muhafaza ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Darülaceze\'nin bir versiyonu şeklinde diğerlerini de yapacağız. Oraya da Darülaceze diyeceğiz ama orası ayrı bir merkez olacak. Burayla da ilgili herkesin içi rahat olsun. Misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek. Burası niye tarihi misyonu, fonksiyonuyla devam edecek diyoruz, ecdadımızın ne kadar hoşgörülü olduğu din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı olmaksızın kapıya gelen her mağduru ve mazlumu alıp ona sahip çıkmış\" ifadelerini kullandı.

Toplantıda basın mensuplarına projenin tamamlandıktan sonraki halini gösteren video görseli de paylaşıldı.

PROJE HAKKINDA

Öte yandan Yassıören Köyü\'ne yapılacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin yapımına 2018 Nisan ayı gibi başlanacağı öğrenildi. 149 bin 858 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projenin \'yatay şehir\', \'yavaş şehir\', \'yaşanabilir şehir\' anlayışı ile tasarlanarak erişilebilir yeşil sertifikalı çevre dostu yaklaşımıyla inşa edileceği bildirildi. Yeşil sertifikalı olacak olan proje bünyesinde tamamı yerli üretim elektrikli araçlar hizmet verecek. Tüm dezavantajlı insanların erişimini sağlayacak donatılarla erişilebilir bir sosyal hizmet şehri hedefleniyor.

150 YATAK KAPASİTELİ OTEL

Proje kapsamında, rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, psikiyatrik tanılı birimi, servis birimleri, yoğun bakım gözlem birimi, sağlıklı erkek ve kadın birimleri, nostaljik köy kahvesi, gölet, mesleki rehabilitasyon yapılacak ergoterapi bilgileri geleneksel Türk eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu, konukların konaklayacağı 150 yatak kapasiteli otel, çocukların tüm ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkeziyer alacak.

Görüntü Dökümü

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-Hamza Cebeci\'nin basın toplantısı

-Başkan Cebeci\'nin açıklamaları

-Proje\'nin görseli önünde bilgi vermesi

-Darülaceze\'den görüntüler

-Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan projenin videosu

-Genel ve detaylar

-Darülaceze\'nin havadan görüntüleri

28.11.2017 - 17.26 Haber Kodu : 171128161

28.11.2017 - 15.34 Haber Kodu : 171128111

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4- ÜSKÜDAR\'DA LASTİĞİ PATLATILAN OTOMOBİLDEN 2 KİLO ALTIN ÇALINDI

Ramazan EĞRİ /İstanbul DHA

Üsküdar\'da, akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra park edilen ve hırsızlar tarafından lastiği patlatıldığı düşünülen otomobilden 2 kilogram altın çalındı.

Polis merkezine giderek otomobilinden altın çalındığını bildiren kuyumculara altın pazarlama işinde çalışan Zeki Günayalp, Libadiye Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonuna aracına yakıt almak için girdiğini, yakıtı aldıktan sonra lastiğinin patlamış olduğunu fark ettiğini, bu nedenle aracını akaryakıt istasyonunun yan kısmına park ettiğini söyledi.

Günayalp, pompacılara yakınlarda lastikçi olup olmadığını sormak için gidip geri geldiğinde, aracında bulunan ve içinde yaklaşık 2 kilogram altın olan çantanın çalındığını fark ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken işyeri çalışanlarının ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayı anlatan Zeki Günayalp, \"Arabanın lastiğinin patlak olduğunu fark ettik. Tam çıkıyordum geri geri yanaştım. Arkadaşlara lastikçi sormak için indiğimde, ön tarafta kuyumcu çantam vardı alıp gittiler. 2 kilo civarında altın vardı. Benim gördüğüm iki kişi vardı, takipli.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Lastiği patlatılan otomobil

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Görgü tanıklarıyla röp.

28.11.2017 - 17.36 Haber Kodu : 171128172

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5- ABD\'DEKİ DAVANIN TANIĞI İKİ İSME YAKALAMA KARARI : FİRARI MURAKIP İLE İLGİLİ İDDİALAR

\"Dava firari murakıbın belgeleri üzerine başlatıldı\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

ABD\'deki davaya, sahte delil ve belgeleri götürdüğü öne sürülen FETÖ firarisi eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak tayin edildiği ve Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

BYLOCK KULANICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile birlikte haklarında \"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme\", \"Amacı dışında kullanma\" ve \"Hile ile alma ve çalma\" suçlarından yakalama emri çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in bylock kullanıcısı olduğu ve bu programa ilk girişi de 3 Eylül 2014 tarihinde yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Canıtez\'in ayrıca 25 Aralık kumpas soruşturmaları sonrasında FETÖ\'nün firari savcısı Celal Kara tarafından bilirkişi olarak atandığı da vurgulandı.

\"ÖZEL BİLGİYE SAHİP OLDUĞUMDAN...\"

Canıtez, 28 Ocak 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'na yazdığı yazıda, \"25 Aralık soruşturması kapsamında savcılığın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütlü yapının Halk Bankası ve diğer özel bankalar nezdinde yapmış olduğu para transferini ve hesap hareketlerinin soruşturmaya konu eylemler açısından anlamlandırılması amacıyla ve bu konuda özel bilgi sahibi olduğumun anlaşıldığından bilirkişi olarak atanmamıza karar verildiği belirtilmektedir\" ifadesine yer verildi.

FİRARİ SAVCIYLA AYNI TUTANAKTA

Aynı gün firari savcı Celal Kara ile Osman Zeki Canıtez\'in imzalarının bulunduğu bir tutanak da tutulduğu belirtildi. Söz konusu tutanakta ise şu ifadeler yer aldığı kaydedildi: \"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2012/120653 sayılı soruşturma evrakı ile ilgili olarak bilirkişi hususlarında mütalaa bildirmesi için Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez\'in 25 Aralık 2013 tarihinde resen bilirkişi tayin edilmiştir. Canıtez\'in dosya ile tanzim ettiği 1 klasörden ibaret bilirkişi raporunu savcılığımıza 28 Ocak 2014 tarihinde elden teslim etmiştir\"

HAZIRLADIĞI RAPORU ABD\'DEKİ DAVAYA GÖTÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu tutanakta belirtilen \"1 klasörden ibaret raporun\" Canıtez tarafından ABD\'deki davaya götürüldüğünü ve davanın da firari murakıbın belgeleri üzerine başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, eski CHP Milletvekili Aykan Edemir\'in, bazı internet sitelerindeki yazılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletini sahte delil/kurgu üzerinden terörle irtibatlandırma faaliyeti yürüttüğü anlaşılması nedeniyle bu yazıları hakkında da tespit tutanağı düzenlenerek soruşturma dosyasına konulduğu belirtildi.

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6- TÜRSAB BAŞKAN ADAYI BAĞLIKAYA: SEÇİMİ ERTELEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkan adayı, Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, hafta sonu yapılması planlanan seçimlerin mevcut yönetim tarafından ertelenmeye çalışıldığını söyledi.

18 yıldır TÜRSAB Başkanlığı yapan Başaran Ulusoy\'un 2-3 Aralık\'ta yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından tek aday olan Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, DHA\'ya açıklamalarda bulundu.

\"ACENTELERİ ARIYORLAR, \'SAKIN GELMEYİN İSTANBUL\'A BÖYLE BİR KONGRE YOK\' DİYORLAR\"

\"Kongremiz var. Kongrenin olmaması ile ilgili mevcut yönetimin bir çabası var. Ertelenmesiyle ilgili\" diyen Firuz Bağlıkaya, şunları söyledi:

\"Şu anda oy kullanmaya hak kazanmış 4 bin 902 tane seyahat acentemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızın kararını bekliyor. Çünkü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hiçbir şekilde bir yetkisi olmadan, bu konularla ilgili bir makam olmamasına rağmen kendi kendine seçim sürecinin başlamasından bir gün önce bir yönetim kurulu kararı alıyor. Yönetim kurulu kararının gerekçesi kaotik bir ortam olduğu, çok gergin bir kongre olacağı güvenliğin bir anlamda sağlanamayacağını ima ederek, bakanlığa dilekçe ile başvuruyorlar. Bakanlık görevlilerinin katılımıyla kongrenin ilk ayağı yapıldı. Kongre açıldı ve kapandı. Biz 2-3 Aralık\'ta doğal süreç olan bu kongrenin ikinci ayağının yapılması bekliyoruz. Buna karşılık Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin çok yoğun maillerle, fakslarla kampanyası var. Acenteleri arıyorlar, \'sakın gelmeyin İstanbul\'a böyle bir kongre yok\' diyorlar. Bunun karşılığında bakanlığın böyle bir açıklaması yok. Aslında seçim erteleme, seçim iptali konusunda kurumların kendisi tabii ki yetkili değil. Üst makamlar yetkili bu konularda. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu olabilir, Yüksek Seçim Kurulu olabilir, Bakanlık olabilir... Yani Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, kendi ilan ettiği kongresini kendi kendine iptal etmeye çalışıyor, ertelemeye çalışıyor.\"

\"ÜMİT EDİYORUM HUZURLU, GÜZEL BİR KONGRE GEÇİRECEĞİZ\"

Firuz Bağlıkaya, \"Bu değişim gerçekleşecek. Şu anda muhalefette tüm lider arkadaşlar birleşmiş vaziyetteyiz. Hep beraber ortak hareket ediyoruz. Ümit ediyorum huzurlu, güzel bir kongre geçireceğiz. Ülkemizin geçtiği bu dönemde turizmin yeni ekiplere bırakılması gerçekten çok önemli, turizm çok önemli. Daha ehil ellerde, daha genç kuşaklara bırakılması gerekiyordu. Bu olgunluğu gösterdiği için de sektöre aslında teşekkür etmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, \"Özellikle mevcut başkanın \'ben bundan sonra aday olmayacağım\' demesine rağmen kendisinin bir liste çıkaracağını çok net biliyoruz. Dolayısıyla tek başına bir seçim olmayacak. Bildiğimiz gibi bir seçim olacak. Seçimi ertelemeye çalışıyorlar, bunu başaramazlarsa muhakkak kongre sürecine katılacaklardır diye düşünüyorum\" dedi.



\"BİR PAZARDA PAZAR PAYI KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN BÜTÜN SEKTÖR TÜRBÜLANSA GİRİYOR\"

Bağlıkaya, \"Mevcut yönetimin öncelik sırasına koymadığı bir takım projelerimiz var. Öncelikle, kendi içimizde kendi evimizi toplamamız gerekiyor. Kendi yasamız ve tüm turizm camiasını kapsayacak bir yasayla ilgili hükümeti ikna etmemiz gerekiyor, derdimizi doğru anlatmamız gerekiyor. Kendi yasal çerçevemizi bir düzen içine koymalıyız. Bundan sonra öncelikli işimiz tabiiki de pazarlama. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tüm turizm sektörünün pazarlama ayağıdır. Ulaşım ayağı uçak, konaklama ayağı otelciler... Asıl pazarlama işidir önemli olan. Memlekete turist getirme işinin merkezi burasıdır. Bu memlekete gelen turistin yüzde 80\'ini seyahat acenteleri, tur operatörleri getiriyor. Bunun pazarlama faaliyetlerine gerçekten çok büyük destekler vermek lazım. Pazarlama işine çok önem vermek lazım. Bir pazarda pazar payı kaybettiğimiz zaman bütün sektör türbülansa giriyor. En önemli projemiz pazarlama\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK DAHA TOPARLAYICI VE KENDİ İŞİNE KONSANTRE OLAN BİR DÖNEM GELİYOR\"

Firuz Bağlıkaya, \"Çok daha toparlayıcı ve kendi işine konsantre olan bir dönem geliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği kendi, seyahat sektörünün haricinde, kendi üyelerinin hak ve menfaatleri dışında hiçbir faaliyetle uğraşmayacak. Zaten bizim temel vaadimiz de bu\" dedi. Bağlıkaya, \"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin seyahat üyelerinin şu anda belli bir kısmının, çok büyük markaların diğer arkadaşlarımızın gerçekten iş yapma zorlukları var. Seyahat acenteleri bilet satıyor havayolları ondan daha ucuz bilet satıyor. Seyahat acenteleri tur yapıyor, herkes tur yapıyor, okullar yapıyor, belediyeler yapıyor, hastaneler yapıyor, postaneler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir dağınıklık değil. Turizm sektörü çok daha derli toplu çok daha güvence altına alınmış bir biçimde çok daha kaliteli hizmet verebilir. Tüketiciye de bu hem hizmet kalitesi hem fiyat olarak yansır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Firuz Bağlıkaya\'nın açıklamaları

-Detaylar

28.11.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171128170

