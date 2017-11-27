DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

(geniş haber)

1- FETÖ\'NÜN SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NI İŞGAL DAVASI: 28 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 28 tutuklu sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 28 askerin \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nun karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu 28 sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü bildirdi. Savcı, 28 tutuklu askerin \"Anayasayı ihlal\" suçundan TCK\'nin 309. Maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, sanıklara ayrıca TCK\'nın 311. maddesindeki \"Cebir ve şiddet kullanarak TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\", TCK\'nın 312. maddesindeki \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\" ile \"Terör örgütüne üye olmak\" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini de istedi. Duruşma, mütalaaya karşı sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Davayla ilgili arşiv görüntüler

27.11.2017 - 15.29 Haber Kodu : 171127124

================================

(yeniden )

2- 16 YAŞINDAKİ KIZI EŞARPLA BOĞAN CEZAEVİ FİRARİSİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İ.\'yi eşarbıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi Ahmet Tazeoğlu sağlık kontrolünden geçirildi. Karadeniz Polis Merkezi\'nde sorgulanan Ahmet Tazeoğlu (31) sağlık kontrolü için saat 14.30 sıralarında hastaneye götürüldü. Şüpheli Ahmet Tazeoğlu güvenlik önlemi altında sivil bir polis aracına bindirildi. Elleri kelepçeli olan zanlı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Zanlının polis merkezinden çıkışı

-Gazetecilerin zanlıya soru sormasından görüntü

-Elleri kelepçeli olan şüphelinin sivil araca bindirilmesi

-Aracın polis merkezi önünden ayrılması

-Zanlı ile Dilek İ.\'nin fotoğrafı

27.11.2017 - 15.22 Haber Kodu : 171127118

27.11.2017 - 15.07 Haber Kodu : 171127110

====================

3- 16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜMÜ: SANIK POLİSE 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

* Esenyurt\'ta 16 yaşındaki liseli genci silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis istenen tutuklu polis memuruna 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı.

* Kararın ardından Ömer Barış Topkara\'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta 10 ay önce silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara\'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu polis memuru H.D.S. 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladığı 20 yaşındaki sanık H.D.S.\'nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Kararın ardından Ömer Barış Topkara\'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

SANIK H.D.S:KESİNLİKLE ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık H.D.S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı İlhami Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı\'nın duruşma arası esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını hatırlatarak sanık H.D.S.\'ye söz verdi. Söz alan sanık H.D.S. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, \"Ben yaralama ya da öldürme kastı ile hareket etmedim. Ben muhafaza altına almak, görevimi ifa etmek için hareket ettim. Kesinlikle burada kasti bir olay yoktur. Olay sonrası kamera görüntülerinde görüldüğü gibi üzüntüden bayıldığım da görülmektedir. Çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim. Aniden gelişti öngörülebilir bir şey değildir\" diye konuştu. Avukatları, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirttikleri müvekilleri H.D.S.\'nin tahliyesini talep etti. Son sözü sorulan sanık H.D.S. de \"Kasten kesinlikle yapmadım\" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI: SANIĞA 11 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti de sanık H.D.S.\'nin \"Kasten öldürme\" suçundan suçun işleniş şekli ve failin güttüğü amacı nazara alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Sanığın fiili olası kast ile işlediğinin anlaşıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, sanık H.D.S.\'nin cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Sanığın eylemini haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile işlediğinin anlaşıldığını kaydederek cezayı 14 yıl hapis cezasına indiren mahkeme heyeti, sanığın yargılama safhasındaki davranışları da lehine indirim sebebi sayarak cezayı 11 yıl 8 ay hapis cezasına düşürdü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanığa verilen ceza miktarı, kaçma şüphesinin olması ve tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ: SANIK TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALI

Üye hakim Halil Serin karara muhalefet etti. Üye hakim Serin muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verildi: Sanığın eylemini dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak kovalamakta olduğu sanığın yaklaştığında görevi gereği elinde bulunan tabanca olduğu halde maktulü muhafaza etmek ve kontrol etmek amacı ile sağ el hayası ile maktulün omzuna vurduğu esnada aynı anda elindeki tabancanın ateş alması sonucu maktulün öldüğü anlaşılmakla, sanık hakkında \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan Türk Ceza Kanunu (TCK) 85/1, 22/4,53/6,63 maddeleri gereğince cezalandırılması, sanığın kasıtlı bir suç işlemediğinden tabanca için TCK.\'nın 54 maddesinde uygulanmamasına, suç vasfındaki değişiklik sanığın tutuklu kaldığı süre ve alacağı ceza miktarı da göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verilmesi görüşü ile sayın çoğunluğun görüşüne bu nedenle muhalifim.\"

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Diğer üye hakim Alper Elmas da sanığa uygulanan haksız tahrik indirimine muhalefet etti. Üye hakim Elmas muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verdi: \"Sanığın maktule yönelik eyleminden önce, sanığa karşı maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız eylemin söz konusu olmadığı, bu nedenle 5237 sayılı TCK\'nın 29 maddesindeki haksız tahrik unsurlarının somut eylemde oluşmadığı kanaatini taşıdığımdan sanığa verilen cezada TCK 29. Madde gereği indirim yapılması yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne muhalifim\"

İDDİANAME

İddianameye göre; 16 Şubat 2017 tarihinde Ömer Barış Topkara ile arkadaşı hırsızlık eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından olay mahallinden alınan Topkara ve arkadaşı ardından darp-adli raporu almak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Elleri birbirine kelepçelenmiş çocuklar kaçmaya başladı ve çocukları takip eden polis memuru H.D.S. hastane kapısında havaya doğru bir el ateş etti. Söz konusu kovalamaca yaklaşık 150 metre sürdü. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yere vardıklarında çocuklar teslim olmak üzere durdu, ancak buna rağmen polis memuru H.D.S., kendisine karşı teslim olma iradesini sunan Topkara\'nın omuz hizasına doğru silah elinde olacak vaziyette vurdu. Vurduğu esnada silah ateş aldı ve Topkara olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede H.D.S.\'nin \"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi olası kast ile öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.



Görüntü Dökümü:

-------------------

Olayla ilgili arşiv görüntüler

27.11.2017 - 16.04 Haber Kodu : 17112714

==============================

4- ARNAVUTKÖY\'DE 57 PAKİSTANLI GÖÇMEN KURTARILDI



-10 BİN EURO\'YA AVRUPA HAYALİ İSTANBUL\'DA BİTTİ



Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi\'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından elleri ve ayakları zincirle bağlı şekilde bodruma hapsedilen kişiler olduğu yönünde polis ekiplerine bilgi geldi. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak olay yerine gitti. Ekipler, bir binanın bodrum katında ellerinden ve ayaklarından zincirlenmiş Pakistan uyruklu 57 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen Pakistan uyruklu 3 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.



10 BİN EURO\'YA YUNANİSTAN VEYA İTALYA

Polis ekipleri, kurtardığı Pakistan uyruklu göçmenlerden edindiği bilgiler doğrultusunda, 10 bin Euro karşılığında Yunanistan ve İtalya\'ya gitmek için Pakistanlı 3 şüpheli ile anlaştıklarını fakat şüphelilerin kendilerini gitmek istedikleri ülkelere götürmeden, para talep ettiğini belirledi. Zincirlenen göçmenlere, \'Ailenizi arayın, gitmek istediğiniz yere vardığınızı söyleyin ve kodları alın\' diye baskı yaptığı ve bunun üzerine zincirlendiklerini söyledikleri öğrenildi.



\'HAWALA\' YÖNTEMİ NEDİR ?

Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin alternatif havale sistemi olarak bilenen \'Hawala\' adlı bir ödeme sistemi kullandığını belirledi. \'Hawala\' adlı bu sistemde 2 aşamalı doğrulama yapılıyor. Birinci aşaması parayı yatırıp kod almak, ikinci aşaması ise gitmek istediği ülkeye varınca kendilerini karşılayan şebeke üyesine parayı yatırdığı ofiste kendisine verilen kodu vermesi üzerine şebeke üyeleri bu kodla banka gibi çalışan ofislere giderek parasını tahsil ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Göçmenlerin zincirli haldeki fotoğrafları

27.11.2017 - 16.10Haber Kodu : 171127142

====================================

5- KULE \"TARİHE GEÇMEK İSTEMİYORUZ\"



İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağının kabin basıncının düşmesi nedeniyle acil iniş talebinde bulundu. O sırada Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait VIP uçağın pilotu ile kule arasında geçen konuşmalarda, \"Kargo bölümünde yangın deklere etmiş bir trafiğimiz var. Sonuçları kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyoruzö dedi.

Dün öğle saatlerinde Samsun\'dan kalkan Anadolujet\'e ait yolcu uçağının Ankara üzerinde kabin basıncında düşmüş, pilot herhangi bir olumsuz duruma karşı acil durum bildirmişti. Kabin basıncının normale dönmesi ile birlikte uçak Sabiha Gökçen Havalimanı\'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. Ancak ortaya çıkan kule ve pilot konuşmalarında kargo yangınından söz edildiği ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda uçuşların 15-20 dakika durdurulduğu ortaya çıktı.

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının acil durum deklere etmesinin ardından o anlarda kalkış için hazırlanan DHMİ ait bir VIP uçağının pilotu ile kule arasında konuşmalar şu şekilde kayda yansıdı:

KULE: Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen\'e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde abord\'dan dolayı pist kapanma riskine karşı bekletmek

istiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir?

PİLOT: Mümkünse kalkabilirsek kalkalım ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz\"

KULE: Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat\"



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Pilot ile kule arasında konuşma



27.11.2017 - 15.30 Haber Kodu : 171127125

===========================

6- TUĞBA EKİNCİ NUR YERLİTAŞ\'I SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Şarkıcı Tuğba Ekinci, modacı Nur Yerlitaş\'ı savcılığa şikayet etti.

Ekinci, Yerlitaş\'ın sosyal medyada şehitlerle ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu belirterek \"Hakaret\", \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama\", \"Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama\" maddelerinden cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Tuğba Ekinci verdiği şikayet dilekçesinde, Nur Yerlitaş\'ın kamuoyu tarafından tanınan bir modacı olduğunu belirterek sosyal medya hesabında yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yerlitaş\'ın şehitlerle ilgili olarak kullandığı sözlerin Türk toplumu için önemli değer olan vatan savunması ve şehitlik mertebesi değerlerine hakaret içerdiği ve aşağıladığı vurgulandı.

\"BU GAFTAN ÖTE BİRŞEYDİR\"

Ekinci, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinin ardından konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ekinci, \"Ne yazık ki, Nur Yerlitaş yaptığı için ona dava açmak zorunda kaldım. Çünkü bunu yapmazsak insanlar bunun bir gaf olduğunu zanneder. Bu gaftan öte birşeydir\" diye konuştu.

\"NİYE BÖYLE KONUŞTUĞUNU SORMADIM\"

\"Nur Yerlitaş\'la bu konuda konuştumuz mu?\" sorusuna Ekinci, \"Ben seyrettim. Seyrettikten sonra konuşulacak bir söz olmadığını düşündüm. Bu normal bir sağ duyulu insanın yapacağı hareket değil. Böyle bir şeyi biz evin içinde yapmıyoruz. O nasıl orada yapabiliyor? Yani telefon açmak, bana o anda fazla bir hareketmiş gibi geldi. Yoksa açardım\" diye cevap verdi.

\"BUNUN BİR ÖZRÜ YOK\"

Nur Yerlitaş\'ın söz konusu ifade için özür dilediği hatırlatılan Tuğba Ekinci, \"Empati ayrı bir şey sağ duyu ayrı bir şey. İnsanlar empati duyamadığı bir şeyler hakkında özür dileyebilir. Ama böyle bir konu hakkında özür bana göre çok hafif kalıyor. Bunun bir özrü yok. Bir affı yok. Burası vatanım olduğu için yapıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Tuğba Ekinci ile röp.

- Genel detaylar

27.11.2017 - 16.06 Haber Kodu : 171127140

==========================

7 - SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'A YARGILANDIĞI BİR DAVADAN BERAAT KARARI VERİLDİ



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe\'de 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" ettiği gerekçesi ile yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

Demirtaş\'ın SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılması için cezaevine yazı yazıldığı, ancak Demirtaş\'ın SEGBİS ile duruşmaya katılmayı kabul etmediği için bağlantı kurulamadığı tutanağa geçildi.

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 3. duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmazken, Demirtaş\'ı temsilen 5 avukat hazır bulundu. Katılanları temsilen de iki avukat duruşmaya katıldı. Hakim İbrahim Fikri Talman, Demirtaş\'ın SEGBİS sistemi ile duruşmada hazır edilmesi için başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi\'ne yazı yazıldığını, ancak sanığın SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediği için bağlantı kurulamadığını tutanağa yazdı.

Demirtaş\'ın avukatlarından İlknur Alcan, müvekkilinin siyasi parti toplantısında yaptığı konuşmanın halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edici mahiyette sözler söylemediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Demirtaş\'ın avukatlarından Bahri Bayram Belen de, müvekkilinin bir siyasi parti lideri olduğunu hatırlatarak, kürsü dokunulmazlığı kavramından yararlanması gerektiğini, söylediklerinin yasal koruma altında olduğunu belirterek beraatini istedi. Katılanların avukatları da şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediler.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi İbrahim Fikri Talman, sanığın iddianameye konu sözlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin 10. Maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Demirtaş\'ın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, partisinin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde İstanbul Sancaktepe\'de düzelediği mitingde konuşan Selahattin Demirtaş hakkında, Dinamit Radyo Televizyon A.Ş., Star Medya Yayıncılık A.Ş.nin şikayetçi olduğu belirtilmişti. İddianamede, Demirtaş\'ın söz konusu mitingde elinde Star Gazetesi\'ni sallayarak konuşma yaptığı, bu konuşma sonra, 19 Temmuz 2015 tarihinde Star Gazetesi\'nin Küçükçekmece Bahariye Caddesi üzerindeki adresine bomba konulduğu, bombanın uzmanlarca imha edildiği belirtilmişti. İddianamede, Demirtaş\'ın, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.