DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(görüntüyle yeniden)

1- UKRAYNA UÇAKLARINA BOMBA İHBARI



Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

İstanbul -Ukrayna seferini yapacak Ukrayna Havayollarına ait iki yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklar arama için Atatürk Havalimanı\'nda park alanına çekildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Park alanına çekilen uçak

DHA FEED

=======================

(ek görüntüyle geniş haber)

2- MEHMET ŞİMŞEK : BU DALGALANMALAR GEÇİCİDİR

* Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

\"(Dövizde dalgalanma) Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyor. Ne gerekiyorsa da yapacaklar\"

\"Önümüzdeki 12 ayda biz, sizleri, piyasaları şaşırtacağız. Bu reformlar bizim gelecek nesillere olan borcumuzudur. Reform yapmamak gelecekten çalmak demektir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Türkiye Girişimcilik Zirvesi\'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dövizde yaşanan dalgalanmalara ilişkin \"Amerika\'da görülen bir dava üzerinden piyasalarımızda bunun yarattığı belirsizlik üzerinden büyük bir oynaklık var. Ama bu gelip geçecek\" dedi.

Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Şimşek, dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

\"HÜKÜMET VE KURUMLARIMIZ GEREKENİ YAPIYOR\"

Şimşek, \"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyor. Ne gerekiyorsa da yapacaklar. Piyasayı ilgilendiren boyutuyla yani enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, cari açığı daha makul düzeylere çekmek anlamında gereken tedbirler çözümler ortaya konuluyor. İnanıyorum ki ileriki dönemde bu, kendini net olarak gösterecektir\" dedi. Mehmet Şimşek, yapılan reformlarla Türkiye\'nin temelinin çok sağlam olduğunu ve 2008\'de dünyada yaşanan kriz sonrasında sırasıyla Arap Baharı olayları, Rusya, ve AB ilişkilerinde yaşanan krizlere rağmen 2010-2016 döneminde büyüme oranının yüzde 6,6 olduğuna dikkat çekti.

\"BUGÜN AMERİKA\'DA GÖRÜLEN BİR DAVA ÜZERİNDEN PİYASALARIMIZDA BÜYÜK BİR OYNAKLIK VAR\"

Türkiye\'nin meydana gelen krizlere rağmen bunları aşmayı bildiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, \"Evet, bugün Amerika\'da görülen bir dava üzerinden piyasalarımızda bunun yarattığı belirsizlik üzerinden büyük bir oynaklık var. Ama bu gelip geçecek. Bu geçicidir. Biz, Batı ile çıkarlarımız doğrultusunda güçlü ilişkiler kurduk, kurmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Şimşek, \"Biz ne Batı\'dan kopuyoruz; gördünüz Avrupa ile müzakereler durdurulacak dendi. Peki durduruldu mu? Hayır. Şimdi biz Almanya ile de diğer ülkelerle de ilişkilerimizi tekrar makul bir zemine çekiyoruz. Çünkü Türkiye Avrupa için önemli Avrupa Türkiye için önemli, kimse kimseden vazgeçmiyor. Bizim ilişkilerimiz bu anlaşmazlıkları aşacak kadar güçlüdür\" diye konuştu.

\"PİYASALARI ŞAŞIRTACAĞIZ\"

Türkiye\'nin reform yaptıkça sınıf altadığını, buna da örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal\'ın liderliği döneminde yaşananları gösteren Bakan Şimşek, reformlara devam edeceklerini aktardı. Şimşek, \"Önümüzdeki 12 ayda biz, sizleri, piyasaları şaşırtacağız. Bu reformlar bizim gelecek nesillere olan borcumuzudur. Reform yapmamak gelecekten çalmak demektir\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE REFORMLAR SAYESİNDE KÜRESEL YATIRIMLARI ÇEKMEDE ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAK\"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin rekabet gücünü artırması ve yatırım iklimini iyileştirmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: \"Yatırımı çekmeliyiz. Küresel yatırımlar için dünyada büyük rekabet var. Biz, yatırımların niteliğini iyileştirmek istiyoruz. Türkiye\'de tabiki kentsel dönüşüm olacak, inşaat sektörü gelişecek ama yatırımların büyük bir kısmını ticarete konu olan alanlarda olması lazım. Makina teçhizatta, yazılımda, AR-GE\'de olacak. Geçen sene Dünya Bankası İş Yapma Endeksi\'nde Türkiye 190 ülke arasında 69\'uncu sıradaydı. Türkiye reformlar sayesinde küresel yatırımları çekmede çok daha başarılı olacaktır\"

Konuşmasının ardından günün anısına bir plaket takdim edilen Mehmet Şimşek, zirvenin katılımcılarıyla da aile fotoğrafıçektirdi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Başbakan Yardımcısı Şimşek zirvede

-Mehmet Şimşek\'in konuşması

22.11.2017 - 12.58 Haber Kodu : 171122088

========================



3-BÜYÜKADA DAVASINDA 10 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1\'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, İzmir\'deki ByLock soruşturmasından tutuklanan ve bu dava dosyasıyla birleşen sanık Taner Kılıç\'ın tahliye talebini reddetti. Tutuksuz tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanık avukatlarının talepleri dinlendi. Daha sonra taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, Taner Kılıç\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu sanık Taner Kılıç\'ın bu halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Sonraki celse gizli tanığın da aralarında bulunduğu bazı tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 31 Ocak\'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor.



=========================

4- 24 KASIM ÖNCESİ AYBÜKE ÖĞRETMEN İÇİN ÖĞRENCİLERDEN KLİP

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Batman Kozluk\'ta 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.

Okulun müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencileri okulun çeşitli yerlerinde çektikleri klipte Aybüke Öğretmen\'in en çok sevdiği şarkı olan Mağusa Limanı\'nı seslendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, Aybüke Öğretmenin şarkıyı seslendirmesi ve fotoğraflarıyla başlıyor.



Görüntü dökümü:

------------------

-Hazırlanan klip

22.11.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171122159

================================

(YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

5- GAZETECİ TARAKÇI\'YA SALDIRI; 3\'ÜNCÜ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI. VURMADAN ÖNCE TAKİP ETMİŞLER

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Gazeteci Ali Tarakçı\'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 2 kişi dün yakalanmıştı. Tarakçı\'ya ateş ettiği belirlenen 3\'üncü şüpheli de Avcılar\'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu süren şüphelilerin Ali Tarakçı\'yı evinden çıkmasından itibaren araçlarıyla takip ettikleri de ortaya çıktı.

Esenyurt\'ta 2 gün önce meydana gelen olayda Ali Tarakçı\'nın otomobiline arkadan çarpan araçta bulunan 3 kişiden biri silahını çekerek ateş etmişti. Olay sırasında 3 yaşındaki çocuğu araçta bulunan Ali Tarakçı vurularak yaralanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakası tespit edildi. Soruşturmada olay sırasında otomobili T.E.\'nin kullandığı, V.K.\'nın ise Tarakçı\'ya ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin Ali Tarakçı\'yı evinden çıkmasından itibaren otomobilleriyle takip ettikleri tespit edildi.

Polis düzenlendiği operasyonda Esenyurt\'ta bir eve yaptığı baskında şüphelilerden T.E. ve R.Y.\'yi yakaladı. Firari şüpheli V.K., ise Avcılar\'da gözaltına alındı. Şüphelilerden T.E.\'nin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından olayın nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

==============================