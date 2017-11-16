DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

(geniş haber)

1- BOZDAĞ\'DAN RIZA SARRAF AÇIKLAMASI

\"ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şişli\'deki bir otelde düzenlenen Uluslararası Yüksek Din Öğretim Kongresi\'ne katıldı. Bozdağ burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ\'a, Rıza Sarraf\'ın 5 gündür kayıp olduğu şeklindeki haberleri ve Türkiye\'nin bu konuda ABD\'ye Nota verdiği haberleri hatırlatıldı. Notanın diplomatik yazışma üsülü olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \" ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\" diye konuştu.

SARRAF\'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Rıza Sarraf\'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,\" Amerikan basınında, uluslararası basında ve ayrıca Türk basınında birkaç gündür Rıza Sarraf\'tan haber alınamadığına ilişkin haberler çıktı. Ve avukatı Şeyda hanım da bu haberleri teyit eden açıklama yaptı. \' 5 gündür haber alamıyoruz\' dedi. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD\'ye bir Nota vermiştir. Bu Notanın özü, vatandaşımız Rıza Sarraf\'ın durumu hakkında bilgi almaktan ibarettir. Ama bazı çevreler, bu Notayı fevkalade çarpıtıyorlar. Farklı takdim etmeye çalışıyorlar. Ve biz bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Nota esasında diplomatik yazışma usulüdür. Türkiye\'den pek çok ülke, kendi vatandaşlarıyla ilgili bilgi almak istediğinde onlar da Nota veriyor. Bizden bilgi alıyorlar. Nota çok net bir şekilde diplomatik yazışma usulüdür. Yapılan da budur. ABD\'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı\'na bir bilgi ulaştırılmıştır\" diye konuştu.

ABD\'Yİ TEKZİP EDEN BİR DURUM

DEAŞ terör örgütü mensuplarının Rakka\'dan PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde çıkarılmasına ilişkin görüntüleri de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Ortaya çıkan fotoğraf vahim bir durumu ifade ediyor. Türkiye\'nin bugüne kadar dillendirdiği tezlerin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. Ve ABD\'nin bugüne kadar söylediklerini açık bir şekilde tekzip eden bir durumla karşı karşıyayız\" dedi.

RAKKA OPERASYONUNA TEPKİ

Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütü aracılığıyla mücadele edilemeyeceğini söyleyen Bekir Bozdağ değerlendirmesini şöyle sürdürdü: Türkiye her defasında söyledi. Bugün bütün dünya ABD ve koalisyon güçlerinin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için YPG- PYD ile işbirliği yaptığına inandırılmak isteniyor. Bu maksatla, bu işbirliğinin yapıldığı söyleniyor. Ama gördük ki, SDG güçleri diğer bir ifadeyle PKK\'nın uzantısı PYD ve YPG, DEAŞ terör örgütüyle herhangi bir mücadele yapmıyor. DEAŞ terör örgütüyle bir uzlaşmaya, bir anlaşmaya varıyor. Ve DEAŞ\'ın teröristleri elini kolunu sallayarak arabalara biniyorlar. Diğer terör örgütünün açtığı güvenlik koridorundan oradan uzaklaşıyorlar. Bu hareketin ABD\'den habersiz, YPG-PYD tarafından yapılabilmesi mümkün mü ? Mümkün değil. Bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. DEAŞ\'la gerçekten samimi bir mücadele yapılmıyor. Bir terör örgütü, diğer bir terör örgütünü yaşatmak, korumak için onunla işbirliği yapıyor. Bu işbirliği de ABD\'nin gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bu kabuledilebilir bir durum değildir. Vahim bir hatadır. Ve bütün dünyanın gözü önünde, onları yok etmek için ant içtiğini söyleyenler, ellerine fırsat geçmişken, bu teröristleri yok etmek yerine, onları koruyan , kollayan bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Fevkalade büyük bir yanlıştır. Büyük bir hatadır. Bütün dünyanın bu vahim hatayı, yanlışı görmelerini ve bu konudaki riyakar durumu yakından değerlendirmelerini bekliyoruz\"

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

DEAŞ\'nün çekildiği bölgelere PYD-YPG - PKK terör örgütünün yerleştiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ,\" \'Rakka operasyonu şöyle olacak\', \'şu kadar can kaybı olacak\' dendi. Hepiniz takip ettiniz. Rakka operasyonunda can kaybı oldu mu ? Duydunuz mu böyle haber? Bir çatışma şeyi duyuldu mu? Duyulmadı. Ne oldu ? Oradaki DEAŞ terör örgütü işbirliği yaparak diğer terör örgütüyle, tabi ABD\'nin de onayını almak suretiyle yapılmış bir işbirliği bu, oradan çekildiler gittiler. Burada samimi bir terörle mücadele yok. Eğer samimi bir terörle mücadele olmuş olsa, DEAŞ terör örgütüne karşı diğer bir terör örgütüyle işbirliği yapılmaz. Türkiye gibi güçlü bir devletle işbirliği yapılır ve terörle öyle mücadele edilir. Dünyanın hiçbir yerinde, terörle, terör örgütleriyle mücadele örneği yoktur. Maalesef böyle bir saçma örneğe, böyle bir akıl tutulmasına bölgemizde hep beraber şahit oluyoruz\" diye konuştu.

RUSYA, İRAN, TÜRKİYE BİRLİKTE SURİYE\'DEKİ SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİNİ ELE ALACAKLAR...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir kez daha Rusya Federasyonu\'nu ziyaret edeceği haberini de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \" Bölgemizde çok önemli hadiseler yaşanıyor. Türkiye bu hadiseler karşısında aktif bir tutum içerisindedir. Suriye\'deki iç çatışmaların sona ermesi ve terör örgütlerinin bölgeden tamamen çıkarılması ve Suriye toprak bütünlüğünün, siyasal birliğinin korunması ve bu mülteci durumunun sona ermesi, yaşanan pek çok dramın çözülmesi için Türkiye çatışmaların başladığı günden beri aktif bir tutum ortaya koymuştur. Hem Cenevre sürecinde, hem Astana sürecinde aktif rol almıştır. Astana süreci olumlu sonuçlar da vermiştir. Bu çerçevede Türkiye Rusya ve İran önemli kararlar almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde ana konu yine Suriye\'ydi. Bugün basına yansıyan haber doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız yakında yeniden Rusya\'da olacak. Rusya, İran, Türkiye birlikte Suriye\'deki siyasi geçiş sürecini ele alacaklar. Ve önemli değerlendirmelerde bulunacaklardır\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

- Detaylar

16.11.2017 - 14.56 Haber Kodu : 171116139

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2- BEKİR BOZDAĞ\'DAN ILIMLI İSLAM PROJESİNE TEPKİ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK / İstanbul (DHA)

Şişli Cevahir Otel\'de düzenlenen Uluslararası Yüksek Din Öğretim Kongresi\'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslümanlar hakkında çok ciddi mühendislikler yapıldığını söyleyerek sözü Ilımlı İslam tartışmalarına getirdi. \"Son günlerde Ilımlı İslam diye bir mühendislik projesi yeniden gündeme taşınıyor\" diyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce de vardı bu Ilımlı İslam projesi. Onun Türkiye\'de ve başka yerlerde taşeronluğunu yapan çevreler de vardı. Şimdi başka bir versiyonla, kirli bir mühendislik hareketiyle Müslümanları, ılımlı Müslüman, ılımlı olmayan Müslüman ... Radikal Müslüman, radikal olmayan Müslüman, falan Müslüman, filan Müslüman gibi kendi içinde pek çok ayrıma maalesef tabi tutuyorlar. İnanıyoruz, şüphesiz Allah katındaki din İslam\'dır. Allah\'ın emri Müslüman olarak ölmektir. Ilımlı Müslüman, ılımsız Müslüman demiyor. Ilımlı İslam, Ilımsız İslam diye bir din tarifini ben Peygamberimizden, Hadis-i Şeriflerden duymadım. Kuran\'ın ayetlerinde de duymadık. Ama şimdi bir mühendislik çıkıyor ortaya. İslam İslam\'dır. Müslüman Müslüman\'dır. İslam\'ın muhafızı Cenab\'ı Allah\'tır.

BU PROJENİN ARKASINDA KİM VAR?

Dini doğru öğrenmek ve doğru öğretmek konusunda herkesin üzerine düşeni yapması halinde bu projelerin Müslümanlar arasında kabul görmeyeceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Bu projenin arkasında kim var? Hangi karanlık güçler var? Hedefleri İslam\'ı doğru anlamak, doğru anlatmak, doğru öğretmek, doğru yaşanmasını sağlamak mı? Yoksa Müslümanları bunun üzerinden birbirinin karşısına dikip, birbirine hasım yapıp, daha ileri götürüp birbirini kırdırmak mı? Onun için bu mühendislik projelerine karşı en büyük görev İslam Alimlerine düşüyor. İlahiyat Fakültelerine düşüyor. Hem yüksek din eğitim öğretimini yaparken verecekleri derslerle, İslam\'ın aydınlık yüzünü ortaya koyarak ve doğru İslam\'ı anlatarak bunu yapacaklar ve hem de bu konuda öncü olacaklar\" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İSLAM\'A EN BÜYÜK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

İslam adına ortaya çıkan terör örgütleri olduğunu hatırlatan Bozdağ, \"DEAŞ denilen terör örgütü, kendisine İslam\'ın simgelerini bayrak yapıp, oradan kalkıp bu kadar insanın kanına giriyor ve bunun karşısında biz sesimizi yükseltemiyoruz. El Kaide denilen terör örgütü, ha keza aynısı. Boko Haram terör örgütü aynısı. Nusra terör örgütü aynısı. FETÖ terör örgütü aynısı. Ellerine silah almışlar, yan camideki kardeşini öldürüyor. Bunun adına da Cihat diyorlar, bunun adına da kendini Cennet\'e götürecek amel diyorlar. Bütün bu terör örgütleri İslam\'a en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar. Müslümanlara da en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar. Çünkü bugün Batı\'da ve dünyanın dört bir tarafından Müslümanların neredeyse tamamına katil gözüyle bakan bir hastalıklı anlayış buradan güç alıyor\" dedi.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Bu terör örgütlerinin yaptıklarının, insanların kalbini İslam\'a ısındıracak en ufak bir yönü olmadığını söyleyen Bozdağ. \"Onun için de İlahiyat Fakültelerimize, yüksek din öğretimi veren kurumlarımıza bu konuda büyük vazifeler düşüyor. Bugün bu teröristlerin ortaya koydukları vahşetten ,bunlara destek verenler, bunların içinde olanlar, elbette birinci derecede asli sorumludur ama biz siyasetçiler de bundan sorumluyuz. İlahiyat Fakültesinin değerli öğretim üyeleri de bundan sorumludur. İmam hatipler, kuran kursu öğreticileri de bundan sorumludur. Milli eğitimin öğretmenleri de bundan sorumludur. hepimizin bundan ortak bir manevi mesuliyeti vardır. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu, bu dinin doğru öğretilmesi ve doğru eğitimi konusunda görevde olan ilim insanlarına düşüyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Salondan detaylar

- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın konuşması

16.11.2017 - 17.18 Haber Kodu : 171116196

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3- BEYOĞLU\'NDA TERÖR OPERASYONU: KORKULUKLAR KESİLDİ, DUVARLAR BALYOZLA KIRILDI...

* Operasyon polis kameralarına böyle yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul DHA

İstanbul polisi, bu sabah Beyoğlu\'nda terör operasyonu gerçekleştirdi. Balyozlarla duvarların kırıldığı, pencerelerdeki demir korkulukların kesildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C\'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Beyoğlu\'nda, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. Polis, Gençlik Federasyonu binasına girebilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler karşılarına çıkan çelik kapıları ve pencere korkuluklarını özel aletlerle kesip; balyozlarla duvarları deldikten sonra içeriye girdi. Adreste yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan H.İ. ve R.K.\'nin, bugünkü Berkin Elvan davası için adliyede toplanacak grupları provoke edeceği öne sürüldü.

Hareketli anlara sahne olan operasyon polis kameralarına da yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polisin kapı ve pencere korkuluklarını kesmesi

-Polislerin balyozlarla duvarları delmesi

-Polisin itfaiye merdiveniyle çatıya çıkması

-Zırhlı polis araçlarından detay

-Helitopterden detay

-Genel ve detaylar

16.11.2017 - 16.13 Haber Kodu : 171116174

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4- İSTİKLAL CADDESİ\'NDE \"YEŞİL\" YOL

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Taksim İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışması devam ediyor. 3 gün önce de nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşenmeye başlandı. 1570 metre uzunluğundaki nostaljik tramvay hattının şu an 650 metresine kaplama döşendi.

Tramvay hattındaki titreşimi önleyecek olan mastik kaplama İstiklal Caddesi\'ne gelenlerin de ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi\'nden detay

-Tramvay hattındaki yeşil kaplama

-Genel ve detaylar

DHAFEED

16.11.2017 - 17.01 Haber Kodu : 171116194

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5- MISIRLI DELEGE İTİRAZ ETTİ TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 1. Su Konseyi Toplantısı\'na katıldı.

Toplantıda Mısır Barajlar Daire Başkanı Khaled Tuobar, Bakan Eroğlu\'nun Su Konseyi Başkanı sıfatıyla İİT Su Vizyonu İçin Önerilen 5 maddelik uygulama planın okuduğu sırada, plana sınırı aşan sularla ilgili bir madde eklenmesini istedi.

Tuobar\'ın itirazına Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Canabı de destek verdi. Ancak Bakan Eroğlu, Mısır\'ın eklenmesini istediği maddenin, uygulama planı kapsamı dışında bir konu olduğunu belirtti. Bunun üzerine Mısırlı delege ısrarla itirazlarını sürdürdü. Uzun süren karşılıklı müzakerelerin ardından Bakan Eroğlu\'nun önerisiyle çalışma belgesinin yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

2 SAAT SÜRDÜ

Bu teklifi Mısır\'ın kabul etmesi üzerine toplantı diğer maddelerin görüşülmesinin ardından 2 saat sonra sona erdi. 2. Su Konseyi Toplantısı\'nın önümüzdeki yıl Mısır\'da yapılmasına karar verildi. Toplantının ardından aile fotoğrafında Tuobar, Bakan Eroğlu\'nun yanında poz verdi.

KATILIMCILAR

Toplantıya Eroğlu\'nun yanı sıra İİT Genel Sekreter Yardımcısı Naeem Khan, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, İİT Bölüm Müdürü İrfan Shaukat, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Irak Su Kaynakları Bakanı Hassan Canabi, Bangladeş Su Kaynakları Bakanı Anısul İslam Mahmud, Nijerya Su Kaynakları Bakanı Sulelman Adamu Kazaure, Uganda Sudan Sorumlu Devlet Bakanı Ronald Kibuule\'nin de aralarında bulunduğu temsilciler katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Eroğlu\'nun konuşması

- Tuobar\'ın itirazları

- Aile fotoğrafı

- Detaylar

16.11.2017 - 16.04 Haber Kodu : 171116172

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6 - BÜYÜKÇEKMECE BARAJI YAKININDA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Büyükçekmece Baraj kapaklarının yakınlarında ceset bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece Barajı civarından araştırma yapan kuş bilimciler, baraj kapakları yakınında bir ceset gördüklerini polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri ceset ilgili inceleme yaptı. Ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Cesedi görerek polise haber veren görgü tanığı Doğa Bilimci Fikret Can, \"Kuşları gözlemlerim sayarım, kayıtlarını girerim. Bu amaçla bugün baraja geldim. Cesetle karşılaştım. 13.30 sıralarıydı, polise haber verdim. Polis geldi, ilgilendi. Erişkin olmayan bir erkek cesedi olarak tanımlayabilirim. 15 yaş civarı gibi algıladım. Eşyası sağa sola dağılmış, pantolonu çıkmış üstünden, nasıl çıkmış bilmiyorum. Sudan 10 metre kadar dışarıda, çimenlerin üzerinde.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

16.11.2017 - 16.19 Haber Kodu : 171116178

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