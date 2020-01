DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - KUZEY MARMARA OTOYOLU\'NDA KAZA : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 2 GENÇ KIZ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yolun kesilmesi

-TIR\'ın görüntüsü

-Kaza yapan otomobil

-Detaylar

20.10.2017 - 17.14 Haber Kodu : 171020182

20.10.2017 - 16.33 Haber Kodu : 171020153

20.10.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171020151

===============================

2 - ERDOĞAN\'DAN RAKKA\'DAKİ ÖCALAN POSTERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterinin Rakka\'daki meydana asılmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, \"Rakka\'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Bunu Amerika nasıl izah edecek. Lafa geldiği zaman \'PKK terör örgütüdür\' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler \'terör örgütüdür.\' diyor. Aynı şeklide terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşme yaptığımız zaman diyorlar ki; \'biz terörle mücadelede yanınızdayız\' İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya\'da polis eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra kalkıp zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki; her şeyin bir karşılığı vardır\" dedi.

\"GELECEĞİMİZİ BİRKAÇ ULUSLARARASI KURULUŞUN VE AKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında Dolmabahçe Sarayı\'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan buradaki konuşmasında, \"D-8\'i genişletmekten de korkmayalım diyoruz. Görüştüğüm arkadaşlara bu teklifi de yaptım. Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8\'i, D-20\'ye kadar çıkarabiliriz. Böyle bir adım atmamızın çok çok faydalı olacağını ve bu konuda da birebir yaptığım görüşmelerde arkadaşlarımız \'Biz bu düşüncenize olumlu bakıyoruz.\' dediler. Bunun takibini, detaylarını Dışişleri Bakanlarımız aralarında görüşecekler. Üç kıtada temsil edilen D-8 teşkilatının yedi saygın üyesini, kıtaları birleştiren yedi tepeli İstanbul\'da misafir ettik. Zirve sırasında D-8 ülkelerinden gelen dostlarımızla birlikte geçtiğimiz aslında 20 yılın muhasebesini yaptık. Teşkilatın kendini yenileyip geliştirmesi, geleceğe çok daha güçlü şekilde hazırlanması için hangi adımları atmamız gerektiğini istişare ettik. Üye ülkelerin müşterek duruşunu ortaya koyan İstanbul bildirisi de yine zirve kapsamında kabul edildi. Ayrıca kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan bir eylem planı üzerinde de mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"20 yılı geride bırakan ve olgunluk çağına doğru yelken açan D-8\'in günümüz dünyasında artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Zirve oturumunda da belirttiğim üzere D-8 üyesi ülkeler olarak geleceğimizi birkaç uluslararası kuruluşun ve aktörün insafına bırakamayız.\" diye konuştu.

\"İNSANA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEDEN HİÇBİR SORUNUN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz çevreyi kirleten, doğal kaynakları düşüncesizce tüketen, kazanç uğruna savaşı, çatışmayı, katliamları meşru gören bir kalkınma modelini asla benimseyemeyiz. Biz kendimiz rahat yaşayacağız diye milyarlarca insanın emeğini, alın terini sömüremeyiz. Kendilerinde on binlerce nükleer başlık olan ülkeler, binlerce nükleer başlık olan ülkeler başkaları yaparken \'Hayır yapamazsınız\' deme hakkını acaba kendilerinde nereden buluyorlar? Bunu hangi adalet anlayışıyla açıklayacağız. \'Ben güçlüyüm, öyleyse ben ne dersem olur\' mantığıyla mı yapacağız. İnsanı merkeze almadan, insana hak ettiği değeri vermeden hiçbir sorunun üstesinden gelemeyiz.\" şeklinde konuştu.

\"BİLSİNLER Kİ; HER ŞEYİN BİR KARŞILIĞI VARDIR\"

Bir gazetecinin sorusu üzerine Erdoğan, \"D-8 ülkelerinin tamamında bir kararlılık var. Özellikle PKK olsun, FETÖ olsun bu konularda, buradaki ülkeler ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini, bizden bazı bilgileri alma, -istihbaratı konuşuyorum- istihbarat noktasında her türlü dayanışmanın içinde olma kararlılığı var. Rakka\'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Bunu Amerika nasıl izah edecek. Lafa geldiği zaman \'PKK terör örgütüdür\' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler \'terör örgütüdür.\' diyor. Aynı şeklide terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşme yaptığımız zaman diyorlar ki; \'biz terörle mücadelede yanınızdayız\' İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya\'da polis eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra kalkıp zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki; her şeyin bir karşılığı vardır\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Erdoğan\'ın açıklamaları

20.10.2017 - 16.52 Haber Kodu : 171020171

20.10.2017 - 16.45Haber Kodu : 171020166

20.10.2017 - 16.42 Haber Kodu : 171020162

=======================================

3 - AVUSTURYA YOLCULARINA KÖPEKLİ ARAMA (1)

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL DHA

Avusturya\'da Türkiye\'ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanı\'nda köpeklerle arandığının ortaya çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı\'nda da Viyana\'ya gidecek Avusturya vatandaşlarının çantaları köpeklerle kontrol edildi. Yolcular daha sonra Avusturya\'ya gidecek uçağa alındı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Köpekle aramadan görüntü

DHA FEED

20.10.2017 - 17.13 Haber Kodu : 171020180

===============================

4- BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVETİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi. Savcı, 58 sanığın tamamı hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada, \"Her Türk askerinden Şehit Ömer Halisdemir\'in kahramanlığı beklenmekte iken hain girişime emir komuta savunması ile destek vermek ya da direnç göstermemek kabul edilemez olup karşılıksız kalmaması gerekir\" denildi.

İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen duruşmada 18 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

MÜTALAADA \"ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR\" VURGUSU

Mütalaada, erlerin tatbikat ve terör saldırısı olduğu gerekçesiyle birliklerinden dışarı çıkarıldıklarını söylemişlerse de, eyleme katılan tüm askerlerin olaydan bir süre sonra haberlerinin olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Zira aksini düşünmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Yanı başında \'ordu yönetime el koydu\' şeklinde halka hitap eden komutanını duyan ve bunun ne anlama geldiğini bilmeyen sanığın akli melekelerinden şüphe edilir. Her Türk askerinden Şehit Ömer Halisdemir\'in kahramanlığı beklenmekte iken hain girişime emir komuta savunması ile destek vermek ya da direnç göstermemek kabul edilemez olup karşılıksız kalmaması gerekir\" ifadelerine yer verildi.

\"TÜRK ASKERİNİN GÖREVİ, BU EMRİ VERENİ...\"

Türk askerinin her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, TBMM\'ye, Cumhurbaşkanına ve hükümetine bağlı olduğuna dikkat çekilen mütalaada, \"Bu kurumları ortadan kaldırmaya yönelik verilen bir emre, \'emir kimden gelirse gelsin\' hiçbir şart altında uyulmaz. Türk askerinin görevi bu emri vereni ve böyle bir emri uygulayanı derhal derdest etmek ve etkisiz hale getirmektir\" denildi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, anlatılan bu sebeplerden dolayı 18\'i rütbeli 40\'ı er olmak üzere tüm sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada tutuklu sanıklar eski Albay Yusuf Sari hakkında ayrıca, Ümit Yolcu\'nun öldürülmesi eyleminden dolayı \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile \"5 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama\" suçlarından toplamda, 110 yıldan 180 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık eski Yarbay Kadir Yıldız hakkında da ayrıca, Ümit Yolcu\'nun öldürülmesi eyleminden dolayı \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile \"5 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Tehdit\", \"Kasten yaralama\", \"vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama\" suçlarından toplamda, 106 yıldan 154 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Yusuf Boz hakkında ise ayrıca, müşteki Osman Dağ\'a yönelik eyleminden dolayı 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI SİLİVRİ\'DE GÖRÜLECEK...

Mütalaanın okunmasının ardından sanık ve avukatları mütalaaya ilişkin beyanda bulunmak üzere süre istedi. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaların 12,13,14,15 Aralık\'ta Silivri Cezaevinde görülmesine karar verdi.



Görüntü Dökümü:

--------

-Çevik kuvvet önündeki olaylarla ilgili görüntüler

20.10.2017 - 16.07 Haber Kodu : 171020147

=======================

5 (ÖZEL)

- EŞYALARINI ALMAK İÇİN ARACINA GİREN SÜRÜCÜYÜ YAKINLARI YARALI SANINCA...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de kaza yapan sürücü, eşyalarını almak için hasarlı aracına girdiği sırada olay yerine yakınları geldi. Sürücüyü yaralı sanan yakınları kısa süreli panik yaşadı.

Maslak TEM bağlantı yolunda ilerleyen Alp Duman (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil takla atarak durdu. Duman takla atan otomobilden diğer sürücülerin yardımı ile şans eseri yara almadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle Maslak TEM bağlantı yolunda yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Alp Duman özel eşyalarını almak için takla atan otomobile girdi, bu sırada kazayı haber alıp gelen yakınları Alp Duman\'ı takla atan otomobilin içinde görünce kısa süreli şok yaşadı. Duman\'ın yara almadığını öğrenen yakınları ona sarılarak teselli etti.

Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

------------

-Takla atan otomobil

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Trafik

-Alp Duman\'ın takla atan otomobiline girmesi ve özel eşyalarını araması

-Alp Duman\'ın yakınlarının gelmesi

-Yakınlarının Alp Duman\'ı takla atan otomobilin içinde görmeleri

-Alp Duman\'ın takla atan otomobilden çıkıp yakınlarına sarılması

-Yakınının Alp Duman\'a su vermesi

-Kaza yapan otomobilin çekici ile götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

DHA FEED

20.10.2017 - 16.41 Haber Kodu : 171020160

==============================

6 - KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Kağıthane\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle önceden tespit ettiği bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kişi gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ele geçirildi.



Görüntü Dökümü

-------

-Narkotik ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin baskına gidişi

-ekiplerin bir adrese girmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Gözaltına alınan şüphelinin görüntüsü

-Genel ve detaylar



20.10.2017 - 17.09 Haber Kodu : 171020179

===========================

7 - TUĞRUL ERYILMAZ\'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Kapatılan \"Özgür Gündem\" Gazetesi\'nde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Hasan Tuğrul Eryılmaz, \"Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Hasan Tuğrul Eryılmaz ile avukatları katıldı. Eryılmaz, savunmasında \"Simgesel ve dayanışma olsun diye genel yayın yönetmenliği yaptık. Gazetecinin işi çatışmayı tartışmaya çekmektir\" dedi. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi. \"Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak\" suçundan ise 10 ay hapis cezası veren mahkeme bu cezanın 6 bin TL adli para cezasına dönüştürülmesine hükmetti.