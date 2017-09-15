DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- İSTANBUL\'DA \"KURT KAPANI 8\" OPERASYONU (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ- Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Hüseyin ASLIYÜCE İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da 115 noktada 2 bin polisin katılımıyla \"Kurt Kapanı 8\" denetimi yapıldı.

Bir çok noktada asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı; yaya ve araç denetlemesi yapıldı. Bostancı İDO İskelesi ve çevresinde şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

BEYZBOL SOPASINA EL KONULDU

Denetim kapsamında Atatürk Havalimanı iç hatlar Terminali geliş katında şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar ekipler tarafından titizlikle arandı. Araç kullanıcıları ise GBT kontrolünden geçirildi. Aramalar sırasında araçlardan birinde beyzbol sopasına el konuldu. Uygulamaya takılan Burak Bilmek \" Yolcularım geliyor. Diyarbakır\'dan, çok iyi bir uygulama vatandaşın emniyette olması için\" şeklinde konuştu.

Eşini karşılamaya gelen Serdar Sarı ise \" Gayet güzel bir uygulama memnunuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///BOSTANCI İDO İSKELESİ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama

-Şüpheli görülen kişilerin aranması

-GBT kontrolü

-Genel ve detay görüntüler



////////////BEŞİKTAŞ

Polislerin güvenlik önlemleri

Beşiktaş Vapur İskelesi\'nden görüntü

Yolcuların aranması

Polislerin araçları durdurması

Araçların aranması

GBT yapılması

Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması

Genel ve detaylar



////////////// ATATÜRK HAVALİMANI

-Polislerin araçları durdurma görüntüsü

-Vatandaşların araçlardan iniş görüntüsü

-Araçların aranma görüntüsü

- Burak Bilmek röp görüntü

-Serdar Sarı röp

15.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170915113_

15.09.2017 - 15.42 Haber Kodu : 170915121

15.09.2017 - 16.34 Haber Kodu : 170915143_

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2- KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN İLE KARDEŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de dün akşam eşi Kamil Emre Güvener tarafından öldürülen Zerrin Demir Güvener (22) ve kız kardeşi Betül Demir\'in otopsi işlemleri tamamlandı. Demir kardeşlerin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi\'ne götürüldü. Demir kardeşler yarın toprağa verilmek üzere Samsun Bafra İlçesi\'ne götürülecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu

-Detaylar

15.09.2017 - 16.37 Haber Kodu : 170915144

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3 - ERDOĞAN PAKİSTAN PENCAP EYALETİ BAŞBAKANI ŞERİF\'İ KABUL ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU- İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakan\'ı Şahbaz Şerif\'i, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü\'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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- Kabulden görüntü

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4- ÜNLÜ PROFESÖR SEMİH TEZCAN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL(DHA)

Türkolojinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan, havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan dün saat 17:30 sıralarında Bodrum\'a gitmeye hazırlanan Tezcan fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tezcan\'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılarak Pendik\'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Tezcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülüne layık görülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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/ÖZEL

-Telefondan kalp mesajı görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

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5- BANKADA SİLAH ZORUYLA HESABINA 3 MİLYON LİRA GEÇİRTEN KENAN ALBAYRAK\'IN YARGILANMASINA BAŞLANDI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe\'de bir banka şubesinde banka müdiresini silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon TL havale yaptıran Ramazan Kenan Albayrak\'ın yargılanmasına başlandı.

Bugünkü duruşmada müşteki olarak dinlenen banka müdiresi Bahar Hallaçoğlu ve özel güvenlik görevlisi Devran Şeker sanıktan şikayetçi olmadıklarını söylediler.

Olayda sanığın hesabına yatırılan 3 milyon TL\'nin tamamını iade aldıklarını söyleyen bankanın Avukatı da sanıktan şikayetçi olup olmadıklarını, genel müdürlük ile yapacağı görüşmeden sonra beyan edeceğini söyledi.

Sorgusu yapılan sanık, olay günü silahını alarak sahile indiğini belirterek, \"Maksadım intihar etmekti ancak yapamadım\" beyanına karşılık Mahkeme Başkanı, \"İntihar etmemişsin, buradasın işte\" diyerek, sanıktan olayı anlatmasını istedi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ramazan Kenan Albayrak ve Avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanığın borcuna karşılık hesabına havale ettiği 30 bin lirayı iade etmediği için tutuksuz yargılanan Gül Öz ve avukatı da duruşmaya katıldı. Olayın meydana geldiği bankanın avukatı ile şubenin müdiresi Bahar Hallaçoğlu ve özel güvenlik görevlisi Devran Şeker de duruşmaya müşteki sıfatı ile katıldılar.

Sorgusu yapılan tutuklu sanık Ramazan Kenan Albayrak, \"Olay günü uyuşturucu falan kullanmamış olduğum halde kendimde değildim\" dedi. 5-6 aydır maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Albayrak, \"Yaşadığım bu maddi sıkıntı nedeniyle bunalıma girmiştim. Eşime dostuma karşı bir utancım vardı. Ben olay gününden iki gün önce intihar etmeye karar vermiştim, ama yapamadım. Olay günü evde bulunan silahımı aldım, sahile gittim. Maksadım intihar etmekti, ancak yapamadım\" dedi.

\'İNTİHAR ETMEMİŞSİN, BURADASIN İŞTE...\'

Bu sırada araya giren Mahkeme Başkanı, \"İntihar etmemişsin, buradasın işte. Onun bir yararı yok ki sana. Bana da yararı yok. Bankadaki olayı anlat bize\" uyarısında bulundu.

Bu uyarı üzerine olayı anlatmaya başlayan Albayrak şöyle konuştu:

\"Olay günü banka müdürünün odasına girdim. Hesabıma 3 milyon lira aktarmasını söyledim. O parayla da borçlarımı kapatacaktım. 3 milyon lira aktardı. Ben de cep telefonumla bu parayı alacaklılarımın hesabına aktardım. Silahı çıkarıp masaya koymuştum. Kimliğimi de masaya koydum. Daha sonra güvenlik görevlisi Devran Şeker içeri girdi. Kendisine \'kahramanlık yapma\' dedim. Sanırım silahı müşteki Devran\'a doğrulttum. Silahına davranmasın diye silahını aldım, kendi silahımla birlikte belime koydum. Daha sonra müşteki Bahar \'bayılmak üzereyim\' dedi. Daha sora güvenlik görevlisi ile birlikte Baharı dışarı çıkardık. Polisler kapıdaydı. Polislere teslim oldum. Ben silahı hiç kullanmadım. Bankanın zararını giderdim. Pişmanım\" dedi.

Sanığın silah zoruyla hesabına geçirdiği 3 milyon lirasının havale ettiği 30 bin lirayı iade etmediği için tutuksuz sanık olarak yargılanan Gül Öz\'ün de savunması alındı. Sanıktan alacaklı olduğu için bu parayı hesabına bu havalenin yapıldığını söyleyen Öz, \"Ben daha önce kredi çektim. Sanığa kullanıp bana kar payı ödemesi için verdim. 1.5 yıl bana ödeme yaptı. 30 bin lira çekmiştim. Ben borcumu henüz kapatamamıştım. 22 bin lira borcum kalmıştı. Ben de sanığa paramın aslını vermesini ve krediyi kapatacağımı söyledim. Olay günü bankadaki hesabıma sanık tarafından 30 bin lira havale edildi. Çekmek için şubeye gittim. Memur hesabın blokeli olduğunu söyledi, müdürle konuştum. Müdür, \'bu kızın alengirli işlerle işi olmaz\' diyerek hesabımdaki blokeyi kaldırttı. Ben de bu parayı çekip başka bankadaki kredi borcumu kapattım\" dedi.

MÜDİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Silah zoruyla sanığın hesabına 3 milyon lira havale yapan şube müdürü Bahar Hallaçoğlu da müşteki sıfatı ile ifade verdi. Olay günü tutuklu olan sanığın odasına girdiğini, kendisinden kağıt kalem istediğini belirterek, \"Kağıda bir hesap numarasını yazdı, önüme bıraktı. Silahını belinden çıkararak bana doğrulttu ve yazdığı hesabına 3 milyon liranın yatırılmasını istedi. Personele de talimat verdim havale yaptırdım. Bu sırada şubede çalışan memurlar olayı fark ederek panik butonuna basınca dışarıya polis geldi. Sanık bazı şahısların hesabına cep telefonu ile internet üzerinden havale yapmaya başladı. O sırada güvenlik görevlisi Devran Şeker içeri girdi. Sanık silahını bırak dedi, müşteki güvenlik görevlisi silahını bıraktı. Ben fenalaşınca sanığa dışarıya çıkmak istediğimi söyledim. Sanık da bana zarar vermeyeceğini, son işlemi tamamlayınca dışarı çıkacağımızı söyledi. İşlemi tamamlayınca ben sanık ve güvenlik görevlisi birlikte dışarıya çıktık. Ben geriye içeriye döndüm. Sanık polise zorluk çıkarmadan teslim oldu. Şahsım adına şikayetçi değilim\" dedi.

Söz alan bankanın Avukatı Hilal Filiz Duman Kayakök, sanığın eşinin diğer sanık Gül Öz tarafından iade edilmeyen 30 bin lirayı bankaya ödediğini, diğer paraları da hesaplara bloke koyarak iade aldıklarını belirterek, sanığın eyleminden dolayı alacaklarının kalmadığını söyledi. Avukat Kayakök, genel müdürlük ile görüştükten sonra sanıktan şikayetçi olup olmayacakları yönünde beyanda bulunacaklarını söyledi.

Güvenlik görevlisi Devran Şeker de müşteki sıfatı ile dinlendi. Olayı anlatan Devran Şeker, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Kenan Albayrak\'ın 27 Nisan 2017 tarihinde Maltepe\'de bir banka şubesine gittiği, silahla müdire Bahar Hallaçoğlu\'nu tehdit etmek suretiyle hesabına 3 milyon TL havale yaptırdığı belirtiliyor.

Şüpheli Albayrak\'ın çevresine yüksek miktarda borcu olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, silah zoruyla hesabına havale ettirdiği 3 milyon liranın 1 milyon 330 bin lirasını borçlu olduğu kişilere havale ve eft ile transfer ettiği kaydedildi.

İddianamede, Albayrak\'ın silah zoruyla hesabına geçirdiği 3 milyon liranın 30 bin lirasını borcuna karşılık transfer ettiği G. Ö.\'nün bu parayı bankaya iade etmediği, bu nedenle sanık yapıldığı belirtildi. İddianamede sanıklardan Albayrak\'ın \"Nitelikli silahlı yağma\", \"Cebir ve tehdit etmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 29 yıldan 61 yıla, G.Ö.\'nün de , \"Suç olan eşyanın kabul edilmesi suçundan\" 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

15.09.2017 - 16.23 Haber Kodu : 170915137