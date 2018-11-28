DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE UKRAYNA\'YI KONUŞTU

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz\'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı kaydedildi.

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2- ERDOĞAN, İSEDAK ÜLKE TEMSİLCİLERİYLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı\'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen\'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın temsilcilerle tokalaşması

-Aile fotoğrafından görüntüler

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3- İSTANBUL\'DA YAĞMUR (1)

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur aralıklarla devam ediyor.

İstanbul\'da gece saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla sürüyor. Silivri\'de sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Yağmurdan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri\'den yağmur görüntüleri

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4- KAR YAĞIŞI GELİYOR! TRAKYA\'DAN GİRECEK



Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya\'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya\'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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(GENİŞ HABER)

5- HALİÇ\'TEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Halıcıoğlu parkı yürüyüş yolu kenarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Deniz polisinin tekneye çıkardığı spor giyimli kadının öldüğü anlaşıldı. Halıcıoğlu parkı içindeki yürüyüş yolu kenarında sabah saat 08:30 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran spor giyimli bir kadını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Deniz Şube Müdürlüğü\'ne bağlı deniz polisi ekipleri su yüzeyindeki kadını tekneye aldı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan ceset cenaze aracına konularak ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan kadının sahil kenarında yürüyüş yaparken denize düşmüş olabileceği değerlendirilirken polis incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Halıcıoğlu parkı yürüyüş yolu

-Deniz polisi teknesi

-Sağlık ekipleri

-Sağlık ekiplerinin deniz polisi teknesindeki cesedi incelemesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler

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6- SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN TAKSİCİNİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,(DHA)

Bayrampaşa\'da 2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi\'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastaneye Nihat Elçi\'yi ziyarete gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, \"Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok. İnşallah önümüzdeki saatlerde de doktoruyla bire bir görüşeceğiz. Doktoruyla görüştükten sonra da hayati tehlikesinin devam edip etmediğini öğrenmiş olacağız\" ifadelerini kullandı. Coşkunyürek, \"Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak\" dedi.

Çoşkunyürek, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi: \"Yaklaşık 2 gün önce gece saat 00.30 civarında Bayrampaşa\'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından, zaten aracın kamerasından da anlaşılıyor hiç sorgusuz sualsiz hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan kişi arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor ve ön kapıda bulunan arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak. Bir nebze de olsa en azından içimize su serpilecek. Ailemizin durumu şu anda iyi değil. Çok üzülüyor\" dedi.

\"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA\"

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun da \"Arkadaşımız şu an yaşam mücadelesi veriyor. Annemizin isteği manen arkadaşımıza dua etmek. Annemiz görüşmek istemedi. Kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ. Allahın izniyle de bu mücadeleyi atlatacak\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Coşkunyürek ile röp

-Akkoyun ile röp

-Genel ve detaylar

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7- CEZA YAZILAN ÖĞRETMEN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI

Haber: İstanbul DHA

Fatih\'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı.

Olay sabah saatlerine Balat Sahili\'nde meydana geldi. Denetim yapan polisler bir kadın sürücüyü durdurarak ehliyetini istedi. Ehliyeti olmayan öğretmene ceza yazıldı. Araca ise el konuldu. Ceza yazılan ve aracına el konulan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. Polisler öğretmeni sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-Öğretmenin bağırması

-Detaylar

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8- TANIK POLİSİN \"HATIRLAMIYORUM\" SÖZÜNE ELVAN AİLESİNDEN TEPKİ

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davada tanık polislerin dinlenmesine devam edildi. Tanıkların \"Hatırlamıyorum\", \"Tanımıyorum\" sözleri üzerine baba Sami Elvan ve anne Gülsüm Elvan, \"Bu kadar olmaz. Beraber çalıştığı kişiyi hatırlamıyor. Böyle bir şeye inanılamaz\" diyerek tepki gösterdiler.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 9\'uncu celsesi görülen duruşmaya, \"Olası kasıtla öldürmek\" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Öte yandan HDP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık olarak ifade veren polis Davut A. olay günü Taksim\'de görevli olduğunu, akşam Mecidiyeköy tarafına geçtiğini, Okmeydanı tarafına kesinlikle geçmediğini belirtti. Tanık, olaya ilişkin görüntüler izletildiğinde de sanığı tanımadığını söyledi. Tanık polis İsmail S. ise, \"Bu grupta iki sene kadar çalıştım ama sanık F.D.\'yi hatırlamıyorum. Grupta gazcı olarak çalışanları da hatırlamıyorum. Olayların olduğu gün nerede görevli olduğumu da hatırlamıyorum. O dönem çok yoğun çalışıyorduk\" dedi. Olay gününe ilişkin görüntüler izletilince tanık İsmail S., sanığın da gösterilmesi üzerine \"Grubun arkasında dururduk. Hatırlamıyorum. Tanımıyorum\" dedi.

ANNE GÜLSÜM ELVAN TEPKİ GÖSTERDİ

Tanık polislerin \"Tanımıyorum\", \"Hatırlamıyorum\" şeklindeki sözleri üzerine Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, tepki gösterip salondan çıktı.

Baba Sami Elvan ise \"1986\'da tekstil firmasında çalıştım. Daha sonra ayrıldım. 40 kişi vardı. En az 10 kişiyi sayarım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki iki yıl beraber çalıştığı kişiyi hatırlamıyor. Böyle bir şeye inanılamaz. Namusu, şerefi üzerine yemin ediyorlar. Bizi tekrar tekrar yakmayın, adalete açım sayın yargıcım\" diye konuştu.

TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Daha sonra dinlenen polisler de sanığı görüntülerdeki kişiye benzetemediklerini, bazıları da hatırlamadıklarını söyledi. Elvan ailesinin avukatları, sistematik şekilde delil karartıldığını belirterek sanığın tutuklanması gerektiğini belirttiler. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebi duruşmaları takip ediyor olması ve kaçma şüphesinin olmamasını dikkate alarak reddetti. Sanığın teşhisi konusunda dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi. Duruşma 23 Ocak tarihine ertelendi.

BABA ELVAN AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrasında Sami Elvan, avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Sami Elvan, duruşmadaki tanık beyanlarına değinerek \"Hepimiz tanıkların yalan beyanlarını gördük. Yanında çalışan, arkadaşını tanımayan polisler ve birlikte çalıştığı devamlı yemek yediği, evinden daha çok beraber olduğu arkadaşını tanımadığını hepimiz şahit olduk. Açık açık Türkiye kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Hakim ne sorarsa sorsun \'Bilnmiyorum, görmedim, duymadım\' bu cevapları veriyorlar. Sabredeceğim. Sonuna kadar mücadelemi edeceğim. Adalete açım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sami Elvan açıklaması

-Genel ve detaylar

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9 - CEZAYİRLİ CİNAYETİ KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda geçtiğimiz hafta bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Y.M.\'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Hacıahmet Mahallesi\'nde 22 Kasım\'da meydana gelen olayda aynı evde yaşayan Cezayir uyruklu 5 kişi arasında alacak verecek tartışması kavgaya döndü. Sokakta devam eden kavgada Cezayir uyruklu S.A. (29), H.R. (30), M.K. (20), Y.B. (21) ve K.C. (28) ev arkadaşları Y.M.\'yi bir inşaatın güvenlik kulübesine kadar kovalamaları ve orada bıçaklamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarını bıçaklayan Cezayir\'li S.A., H.R., M.K. ve Y.B.\'nin kaçması ve daha sonra Esenyurt\'ta bulunan bir siteye girmeleri sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt\'ta bulunan bir siteye düzenlediği operasyonda cinayetten aradığı 4 şüpheli ile şüphelileri saklayan bir kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri pazartesi günü tamamlanan Cezayir uyruklu 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen K.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelilerin Y.M.\'yi kovalaması

-Y.M.\'nin bir güvenlik kulübesine kaçması

-Kulübenin girişinde yaşanan bıçaklı kavga

-Cinayet şüphelilerinin kaçması

-Şüphelilerin bir siteye girmeleri

-Genel ve detaylar