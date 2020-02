DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- SULTANAHMET MEYDANI\'NDA ATLI POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

Mehmet İlkay ÖZER -Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ilk devriyesini Sultanahmet Meydanı\'nda yaptı. Meydanda toplananların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliğin, İstanbul\'un tarihi, turistik mekanlarında görev alarak, önleyici hizmette bulunacağı belirtildi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER

Sultanahmet Meydanı\'nda düzenlenen törenle görevlerine başlayan atlı birlik, meydanda bulunan turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayasofya önünden ilk devriyesine çıkan atlı polisler Sultanahmet Meydanı\'nı dolaştıktan sonra tekrar Ayasofya önüne geldi. Bazıları atlı birlik ile fotoğraf çekildi. Meydandakiler atlı birliğin göreve başlamasından memnun olduklarını belirtti.

İLK OLARAK SULTANAHMET MEYDANI\'NDA GÖREV ALACAKLAR

Atlı Birlik, ilk görevine Sultanahmet Meydanı\'nda çıktığı devriye ile başladı. İlk etapta sadece Sultanahmet Meydanı\'nda görev alacak birlikte 4 atlı polis görev alıyor. Yeni kurulan Atlı Birlikte ilk aşamada 5\'i kadın olmak üzere 20 polis görev alıyor. 20 attan 3\'ü Almanya\'dan 1\'i de Belçika\'dan getirildi. 20 kişilik ekip 4 ay boyunca Ankara\'da eğitim aldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği İstanbul\'un tarihi ve turistik noktalarında görev alacak. Önleyici hizmette görev yapacağı belirtilen ekiplerin ilerleyen süreçte Gülhane Parkı, Kadıköy Sahili ile maç günlerinde stadyumların çevresinde görev alacağı belirtildi.



2- MERAL AKŞENER\'İN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANANLARA DAVA AÇILDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde slogan atanlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan\'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında, \"Tehdit\" suçundan 5\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hakan Aslan ve MHP Üsküdar İlçe Sekreteri Naim Öztekin için ayrıca \"hakaret\" suçundan 2\'şer yıl 4\'er aya kadar hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2018\'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Üsküdar\'daki evinin önünde toplanarak izinsiz gösteri yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda 16 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı\'nın başkan ve yöneticileri olan şüphelilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in sosyal medya üzerinden karşılıklı yazışmalarını protesto etmek amacıyla evinin önüne gidip sloganlar attıkları belirtildi.

AKŞENER SADECE İKİ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Meral Akşener\'in şüphelilerden Hakan Aslan ve Naim Öztekin\'den şikayetçi olduğu, diğer şüphelilerden şikayetçi olmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, 16 şüphelinin, \"Tehdit\" suçundan 2\'şer yıldan 5\'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. Hakan Aslan ve Naim Öztekin için ayrıca \"Hakaret\" suçundan da 3\'er ay 15\'er günden 2\'şer yıl 4\'er aya kadar ceza talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor. Şüpheliler hakkında, \"Toplantı ve Kanunu\'na muhalefet\" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

3- KADIKÖY\'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy D-100 Karayolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Şans eseri kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kaza saat 12.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii bağlantı yolunda meydana geldi. Fatih Karabacak yönetimindeki 34 FN 3306 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen kamyonu kaldırmak için vinç istendi. Kazayı gören Enes Köşken \"Karşıdan geliyorduk biz diğer taraftan bir anda devrilmesiyle kendimizi zor attık. Yaralı yok Allah\'a şükür. Burası kalabalık değildi kalabalık olsaydı sıkıntıydı\" dedi.

4- POLİS - ASTSUBAY DÜELLOSUNA \'MÜEBBET HAPİS\' İSTENDİ

Haber: Hayati ARIGAN - İstanbul (DHA)-

ÇEKMEKÖY\'de polis memuruyla sokak düellosunda yaralanan astsubay Aslan S. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede kanlı düellonun detayları anlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede 3 Eylül\'de Çekmeköy\'de yaşanan olay şöyle anlatıldı;

Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı\'nda astsubay üstçavuş Aslan S. ile Ümraniye Cezaevi\'nde infaz koruma memuru Deniz A. arasında bu yılın başından itibaren duygusal ilişki başladı.

Koruma Şube Müdürlüğü\'nde polis Süleyman A. ile evli olan Deniz A., Aslan S. ile birliktelik yaşadı.

Cinayet gününden bir gün önce Deniz A. arkadaşı Sevgi G. ile whatsapp\'dan Aslan S. ile ilişkisine dair mesajlaştı. Süleyman A. eşinin telefondaki mesajları görünce sabah saatlerinde Deniz A. ile tartıştı.

Süleyman A. eşinden kendisini Aslan S.\'nın yanına götürmesini istedi. Deniz A. polis memuru eşini, astsubay sevgilisinin her saban servis beklediği Çekmeköy\'deki noktaya saat 07.15 sıralarında götürdü. Deniz A. araçta beklerken polis memuru Süleyman A. astsubay Aslan S.\'nin yanına gitti. Eşi ile ilişkisinin olup olmadığını soran Süleyman A.\'ya, Aslan S. arkadaş olduklarını herhangi bir ilişkisinin olmadığın söyledi. Bunun üzerine Süleyman A., Aslan S.\'nin cep telefonuna bakmak istedi.

SEVGİLİSİNİ \'SON\' ADIYLA KAYDETTİ

Aslan S. telefonunu göstermek istemedi. Ancak Süleyman A. , Aslan S.\'nin elinde bulunan telefonundaki whatshap\'ta eşinin \'SON\' adıyla kayıtlı olduğunu gördü. Astubay ve polis arasındaki tartışma şiddetlendi. Süleyman A. araçta bekleyen eşini yanına çağırdı. Deniz A\'nin gelmesi ile Süleyman A., eşi adına kayıtlı tabancayı çıkardı. Hiçbir şey demeden eşini sağ kolundan vurdu.

TABANCA TUTUKLUK YAPTI

Süleyman A., Aslan S.\'ye ateş etmek isterken silah tutukluk yaptı. Tabancayı doldur boşalt yapan polis memuru Aslan S.\'ye ateş etti. Bu sırada da Aslan S. beylik tabancasını belinden çıkartırken yere düşürdü. Yere düşen tabancayı almak için astsubay ile polis memuru arasında itiş kakış yaşanmaya başlandı. Aslan S. düşen tabancasını yerden alınca taraflar birbirine ateş etti.

İkili ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladı. Yere düştükleri sırada Aslan S. üzerinde bulunan Süleyman A.\'nın sırtına doğru bir iki el ateş etti. Süleyman A. da Aslan S.nin altında kalan silahına ulaşarak ateş etmek istedi.

EŞİ EVİME 10-15 KERE GELDİ

Aslan S. ifadesinde polis memurunu eşi ilişkisi olduğunu belirterek, \"Evime 10-15 kere geldi. Bir çok kez ayrıldık ve görüşmeye başladık. Servis beklerken önceden tanımadığım Süleyman A. yanıma gelerek hakaret etmeye başladı\" dedi.

Polis memurunun cep telefonuma bakmak istediğini belirten Aslan S., \"Kendisini sakinleştirmek amacıyla eşiyle ilişkim olmadığını söyledim. Cep telefonumda Deniz\'in whapsapp\'ta kayıtlı \'son\' diye kaydettiğim fotoğrafını gördü. Silahını çıkartarak tetiğe bastı. Silahı tutukluk yapınca kaçmaya çalıştım ancak ateş edince boğazımdan yaralandım. Silahımı çıkartmaya çalışırken silahıma tekme atınca yere düştü\" dedi.

BAŞI YERE DÜŞTÜ

Nefes almakta zorlanırken silahıma ulaştığını anlatan Aslan S., \"Süleyman A. silahı bana doğrulttu. Kulağım hasar aldığı için sesleri duymuyordum. Bana ateş edip etmediğini anlamadım. Boğuşurken üzerimde olan Süleyman A.\'nın sırtına ateş ettim. Silahı başıma dayayınca koltuk altına iki el daha ateş ettiğimde başı yere düştü\" diye ifade verdi.

OLAYIN ŞOKUYLA YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM

Deniz A. ise ifadesinde 2014 yılında evlendiği Süleyman A.\'nın koruma şube müdürlüğünde çalıştığını belirtti. Eşinin whatsapp yazışmalarını görünce kendisini Aslan S. ye götürmesini istediğini anlatan Deniz A., \"Aslan ile normal başlayan arkadaşlığımız duygusal birlikteliğe dönüştü. Eşim, Aslan S. ile konuşurken beni yanına çağırdı. Beni yaraladı. Olayın şoku ile yaşananları hatırlamıyorum\" dedi.

ASTSUBAY 8, POLİS 3 KEZ ATEŞ ETTİ

İddianamede Süleyman A.\'nın 3, Aslan S.\'nin ise en az 8 kez ateş ettiği yer aldı. İlk silahını çıkartanın ve ateş edenin polis memuru olduğunun belirtildiği iddianamede meşru müdafaa savunma kapsamında değerlendirmesini mahkemenin yapması gerektiği kaydedildi.

KAYINPEDERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Deniz A. hakkında ise kayınpederinin kasten öldürme suçuna azmettirme ve iştirak suçundan yapılan şikayetle ilgili soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Şikayetçi ölen polisin babası Ali A. şikayet dilekçesinde gelini Deniz A.\'nın olayda azmettirici olarak yer aldığını ve Aslan S.\'yi oğlunu öldürmesi için yönlendirdiğini teşvik ederek azmettirdiğini iddia etmişti.

Savcılık iddiayı kanıtlayan somut bilgi ve belgelerin olmadığını belirterek Deniz A. hakkında takipsizlik kararı verdi.

5- STAJYER AVUKAT YALIDAKİ DEHŞETİ MAHKEMEDE ANLATTI

Hayati ARIGAN /İSTANBUL,(DHA) - SAİT Halim Paşa yalısındaki yapılan düğünde kıskançlık krizine kapılarak stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'yaralama\' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Stajyer avukat Selin C. yalıdaki dehşeti mahkemede anlatırken tutuklu sanık Yağızcan Y. ile izleyiciler salondan çıkarıldı. Düğün yerinde hiçbir neden yokken Yağızcan Y.\'nin kolumdan çektiğini belirten Selin C., sanığın \'Neden beş dakikadır yoksun\' diyerek kafa attığını, yüzünü ısırdığını anlattı. Kendisini karanlık bir noktaya çeken Yağızcan Y.\'nin şiddete devam ettiğini söyleyen Selin C., \"Bir kadın müdahale etmek isterken kalabalık toplandı. Kendisini linç edecekler diye korktum. Bu yüzden itiraz etmeden beraber taksiye bindim. Takside bana bir kaç kez vurdu. Arkadaşımızın evine gidince kendimi banyoya kitledim. Kapıyı yumrukladı sakinleşince dışarı çıktım. Eve gitmek istediğimi söyleyince boğazımı sıktı. Nefessiz kaldım karnıma yumruk attı\" dedi. Tutuklu sanık Yağızcan Y. ise \"Düğünde kıskançlık krizine girdim. Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim\" dedi.

Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos\'ta Ortaköy\'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y.\'nin yanından ayrılan sevgilisine \'Sen neden benim yanımda değilsin\' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırdığı ve kafa attığı öne sürüldü. Düğünden beraber ayrılan çiftten Selin C.\'ye şiddet takside ve gittikleri arkadaşlarının evinde sürdü. Selin C.\'nin rapor alıp şikayetçi olması üzerine Yağızcan Y. tutuklanmış ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HÜRRİYETİNİ KISITLAMADIM

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ne önceki gün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yağızcan Y. ile Selin C. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Hatice Boz da katıldı.

Selin C. ile 6-7 aydır arkadaşlıklarının bulunduğunu belirten Yağızcan Y. kendisine yöneltilen hürriyeti yoksun kılma suçunu kabul etmediğini belirterek, \"Aramızda bir tartışma yaşandı ancak ertesi gün benim evimde yeniden bir araya geldik. Hürriyetinden yoksun bıraksam tekrar bir araya gelmemiz söz konusu olmazdı\" dedi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM

Düğünde kıskançlık krizine girdiğini belirten Yağızcan Y., \"Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim. Taksiye binerek arkadaşımızın evine gittik. evde aramızda itiş kakış yaşandı. Alkollüydüm, boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum\" dedi.

SANIĞIN AİLESİ BASKI YAPTI İDDİASI

Sanığın ailesinin baskısıyla şikayetten vazgeçtiğini belirten Selin C. ise sanığın yanında ifade veremeyeceğini belirtti. Mahkeme sanık ve izleyicileri salondon dışarı çıkardı. Yalıdaki düğünde yaşadığı dehşeti anlatan mahkeme heyetine anlatan Selin C., \"Hiçbir neden yokken kolumdan çekti. \'Neden beş dakikadır yoksun\' diyerek kafa attı, yüzümü ısırdı. Beni karanlık bir köşeye çekti. Bir kadın müdahale etmek isterken kalabalık toplandı. Kendisini linç edecekler diye korktum. Bu yüzden itiraz etmeden taksiye bindim. Arkadaşımızın evine giderken takside bana bir kaç kez vurdu. Eve gidince kendimi banyoya kitledim. Kapıyı yumrukladı. Sakinleşince dışarı çıktım. Eve gitmek istediğimi söyleyince boğazımı sıktı. \'Hiçbir yere gidemezsin\' dedi. Nefessiz kaldım karnıma yumruk attı\" dedi.

ARABADA BEKLERKEN YÜZÜNÜN VE BOYNUNUN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Sanığın evine giderken markete uğradıklarını kendisinin arabada yüzünün ve boğazının fotoğraflarını çektiğini belirten Selin C., \"Evine gittik. Yaşadıklarımın etkisiyle ailemin yüzüne nasıl bakacağım diye tereddütte kaldım. Oradan ayrılarak hastaneden rapor alıp şikayetçi oldum\" dedi.

AİLE BAKANLIĞI DAVAYA DAHİL OLDU

Mahkeme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın kamu davasına katılmasına, şikayetinden vazgeçen Selin C.\'nin ise davaya katılma talebini reddetti. Mahkeme olay günü tarafların arkadaşlarının tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

6- AİRBUS\'UN YENİ UÇAĞI A220 İSTANBUL\'DA

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, yakıt tasarrufuyla öne çıkardığı yeni uçağı A220\'yi tanıtım turu kapsamında Türkiye\'ye getirdi. Atatürk Havalimanı\'nda görücüye çıkarılan A220\'nin tanıtım toplantısında konuşan Airbus\'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine De Gagne, A220\'nin rakiplerine oranla koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.

Airbus\'ın yeni uçağı A220\'nin tanıtım programı kapsamında ilk olarak Dış Hatlar Terminali\'nde basın toplantısı düzenlendi. Airbus\'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine De Gagne, uçağın özellikleri hakkında bilgi verdi. Uçağı tasarlamaya karar verilmesinden sonra teknolojinin gerçekten önemli alanlarda kullanılması gerektiğini düşündüklerini aktaran De Gagne, bu konuda en önemli hedeflerinin koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlamak olduğunu söyledi.

DE GAGNE: 20 YILDA 7 BİN UÇAĞA İHTİYAÇ DUYULACAK

Önümüzedeki 20 yılda global pazarda 28 bin uçağa, 100-150 koltuk pazarında ise 7 bin uçağa ihtiyaç duyulacağını öngördüklerini aktaran De Gagne, A220 ailesi için şunları söyledi: \"İşletme maliyetlerine baktığınız zaman yakıtın çok öne çıktığını görüyoruz. Yakıt maliyetleri çok hızlı artıyor. Uçağımızın en büyük özelliği ise yakıt tasarrufu sağlaması. Bir diğer özelliği de geniş pencereleri ve bagaj dolapları. Geniş pencereler sayesinde kabinde dana ferah ve aydınlık bir görüntü sağlanırken, iki koltuk arasında olan 76.2 santimetrelik mesafe yolculara geniş alan yaratıyor\"

Bir gazetecinin \"THY\'nin yeni uçakla ilgili bir siparişi var mı?\" şeklindeki sorusuna Christine De Gagne, THY ile çok güzel ilişkileri olduğunu ancak sipariş konusunun gizliliğe tabi olduğu için açıklama yapamayacağını dile getirdi.

Basın toplantısının ardından uçağın ilk müşterilerinden olan Litvanyalı Air Baltic Havayolları\'nın filosuna kattığı ve İstanbul\'a getirdiği A220 tipi uçak, Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Daha sonra Türk havayolu şirketlerinin yöneticileri uçağı daha yakından tanımak amacıyla İstanbul üzerinde gerçekleşen kısa bir tanıtım uçuşuna da katıldı.

A220 HAKKINDA

Airbus, kısa süre önce satın aldığı ve A220 adını verdiği Kanadalı Bombardier firmasının C serisi uçağı özgün tasarımı ile 100-150 koltuk pazarına özel geliştirilen tek uçaktır. A220-100 ve A220-300 modellerinden oluşan A220 ailesi, küçük tek koridor pazarında eşsiz performans, ekonomi ve geniş gövdeli uçak konforu sunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, önümüzdeki 20 sene içerisinde bu pazarda en az 7 bin uçağa ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

UÇAK LİSTE FİYATLARI

Airbus\'ın yeni üyesi A220-100\'nin liste fiyatı 81 milyon, A220-300\'ün ise 91.5 milyon ABD Doları olarak açıklandı.

A220\'NİN ÖZELLİKLERİ

A220\'nin özelliklerinden bazıları şu şekilde:

-Motorları yakıt verimliliğinde yüzde 20 tasarruf sağlıyor.

-Verimlilik sağlayan radikal yeniliklere sahip A220, daha hafif ve daha uygun maliyetli bir uçak için kanatta aşınmayan ve yorulmayan kompozitleri, gövdede ise titanyum ve en son alüminyum-lityum alaşımlarını birleştiren gelişmiş malzemelerden yapılmıştır.

-A220 düşük sürtünmeli burun ve kuyruk konisi, optimize edilmiş kanat aerodinamiği ve en düşük ıslak alana sahip olma gibi özelliklere sahiptir.

- A220, A320neo ailesinde kullanılan, Pratt & Whitney PurePower PW1100G ailesinden olan Pratt & Whitney PurePower PW1500G son nesil motorlar (dişli turbofanlar) tarafından güçlendirilmektedir.

- Mevcut nesil küçük tek koridorlu uçaklara oranla koltuk başına %20 yakıt tüketim avantajı

- Rakiplerine oranla koltuk başına yüzde 11 daha düşük maliyet

7- YAPILAMAYAN METRO SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı yeniden yapılmaya başlandı. Arızanın giderilmesinin ardından başlayan seferlerle ilgili olarkak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: \"M1A Yenikapı-Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız ıçin teşekkür ederiz\" denildi.