DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUK ARACININ BELGRAD ORMANI\'NA GİRİŞ FOTOĞRAFI

Görüntü Dökümü:

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-Aracın ormandan çıkışı

-Ormandan görüntüler

24.10.2018 - 16.07 Haber Kodu : 181024202

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2- YENİ HAVALİMANINA ULAŞIM 2 AY BOYUNCA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK



İSTANBUL, (DHA)

29 Ekim\'de açılacak 3. Havalimanı\'nın otobüs taşımacılığını üstlenen İBB Otobüs A.Ş., yüksek kalitede dizayn edilen otobüsler için \'Havaist\' tanıtım programı düzenledi. Programa katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"29 Ekim\'den başlayarak 2 ay boyunca İstanbul Yeni Havalimanı\'na yolcu taşıyan otobüslerin ücreti yüzde 50 indirimli olacak\" dedi.

Sütlüce\'de düzenlenen tanıtım programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, şunları söyledi:

\"İddiamız, en iyi ulaşım taşımacılığını yapıp \'Bundan daha iyisi yok\' diyebilmek. Bunun için kimlerle işbirliği yapmamız gerekiyorsa onlarla anlaşmaya varacağız. Otobüs A.Ş.\'nin, İGA\'ya ve İETT\'ye ödemesi gereken ücretler var. Bunları da dikkate alacağız. \'Havaist\' olarak bir marka belirledik. Otobüslerimiz de en lüks ulaşım araçları olacak. İnsanların valizlerini de yardımcı personellerimiz taşıyacak. Hatta bu valizler için bile elektronik sistem çalışması yapacağız. Şu anda kiralama sistemiyle bunları temin edeceğiz. Havalimanı 29 Mayıs itibariyle tamamen faaliyete geçmiş olursa 150 otobüsümüzle ulaşıma başlayacağız. Şu anda 5 noktaya uçuş sağlanacağı için 20 otobüsümüz faaliyet gösterecek. Yılbaşına kadar, yani 2 ay boyunca, yüzde 50 indirimli ulaşım hizmeti vereceğiz.\"

Yeni havaalanı bilgi notunda ilk etapta 4 hat olarak verildi. 5\'inci hat Atatürk Havalimanı Yeni Havalimanı ardından yapılacak.

YENİ HAVALİMANI ULAŞIM HATLARI:

Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı

Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı

TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı

İLK ETAPTA HİZMET VERİLECEK 15 İLÇE

1. Arnavutköy: Yeni Havalimanı

2. Bahçelievler: Yenibosna-Kuleli

3. Bakırköy: İDO

4. Başakşehir: Metrokent

5. Beşiktaş: Sahil İDO

6. Beykoz: Kavacık

7. Beylikdüzü: Cumhuriyet-Metrobüs

8. Beyoğlu: Taksim- Gümüşsuyu

9. Büyükçekmece: TÜYAP

10. Eyüp: Göktürk

11. Fatih: Yenikapı-İDO

12. Kadıköy: Kozyatağı

13. Kağıthane: Hasdal

14. Ümraniye: Tepeüstü

15. Şişli: Zincirlikuyu

Görüntü Dökümü:

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Mevlüt Uysal\'ın açıklamaları

24.10.2018 - 16.12 Haber Kodu : 181024204

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3- YENİ HAVALİMANININ OTOPARKI İKİ AY ÜCRETSİZ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışına az bir süre kala, özel araçları ile havalimanına gelecek yolcular otoparkları iki ay süresince ücretsiz kullanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı İşletmecisi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Tüm dünyanın ve Türkiye\'nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı. İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı\'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle 30 Aralık 2018 tarihine kadar Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Taksiyi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise, havalimanı için çalışacak taksiler ile şehir merkezine ulaşabilecekler\"

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4- ASKERLİK ŞUBELERİNDE BAŞVURU KUYRUKLARI

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Bedelli askerlik başvurusu için son günlere girilmesinin ardından, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik adayları, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018 tarihinden önce işlemlerini bitirmek için askerlik şubelerine akın etti. Kasım celbinde uzun dönem için askere gideceklerin de son işlemlerini yapmak için şubeye gelmeleri nedeniyle adaylar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle çıkarılan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan bedelli askerlik başvuruları 3 Ağustos 2018 tarihinde başlamıştı. Bedelli askerlik başvurusu işlemlerini, son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018\'den önce bitirmek isteyen adaylar askerlik şubelerine akın etti. Kasım celbinde uzun dönem askere gidecek olanların da son işlemlerini yapmak için başvurmaları nedeniyle askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı adaylar hem dışarıda hem de askerlik şubesi içinde saatlerce beklediklerini belirtti. İsmini vermek istemeyen bedelli askerlik adayı bir kişi, \"İçeriye gireli bir buçuk saat oldu. Dışarıda da yaklaşık bir saat bekledim. İşlemler çok uzun sürüyor\" diye konuştu. Kasım celbinde uzun dönem askere gidecek olan Recep Tayyip Gümüşay, \"Normal askerlerin de başvurusu var, bedelli askerlerin de başvurusu var. Bu nedenle burası biraz yavaş işliyor. Sıra biraz daha çok\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Askerlik şubesi önünde sıra bekleyen kişiler

-Sıra bekleyenlerin ellerindeki evraklardan detay görüntü

-Sıra bekleyen Recep Tayyip Gümüşay ile röportaj

-İsmini vermek istemeyen ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

24.10.2018 - 17.17 Haber Kodu : 181024224

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5- OKULDA \"TACİZ\" İDDİALARINA PROTESTO

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA)

Küçükçekmece\'de bulunan lisede taciz iddiası üzerinde protesto gösterisi düzenlendi.

Eyleme okuldan çıkan öğrenciler ve bazı sivil toplum örgütleri destek verdi. Eylemciler \"Tacizci öğretmen olmaz\" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, \"Burada bir taciz olayı yaşandı. Bu okul bu olayı kapatmaya çalışıyor ve kimse bize net bir bilgi vermiyor. Biz bu hoca ne yapıyor, görevde mi halen çok merak ediyoruz. Biz öğrencilerin bu haklı tepkilerine destek vermek için buradayız. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek. Ne tacize ne cinsel şiddete sessiz kalmayacağız. Bu hoca öğrencilerle hiçbir şekilde yan yana gelmemeli. Dün bu okulda koridorları doldurdu, haklı taleplerini ilettiler. Burada okuyan arkadaşlarına dediler ki, \'sen asla yalnız değilsin\" dedi. Liseden geçen yıl mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan kız öğrenci, bir öğretmeninin tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olayın duyulmasının ardından öğrenciler, şikayet edilen öğretmenin hala görev yaptığını belirterek eylem yapmaya başladı. Öte yandan, iddialara konu olan öğretmenin bir süredir okula gelmeyerek rapor aldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Öğrencilerin okuldan çıkışı

-Basın açıklaması

-Sloganlar

-Genel ve detay görüntüler

24.10.2018 - 16.53 Haber Kodu : 181024216

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6- BEYLİKDÜZÜ\'NDE \'GAYBUBET EVİ\' BASKINI : 3 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün aranan kişileri saklamakta kullanıldığı Beylikdüzü\'ndeki \'Gaybubet evi\'ne baskın yaptı. Operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce yakalama kararları bulunduğu öğrenilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel sorumlusu Erkan İnce ve örgütün şifreli yazışma programı \'Bylock\' kullandığı belirlenen Selim B.\'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaşadığı gaybubet evinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 modem ve 1 USB bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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7- CEM ÖZER YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

İstanbul DHA

Oyuncu Cem Özer\'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane başhekimi Dr. Okan Özçeker imzalı açıklamada, \"12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Cem Özer, geçtiğimiz pazartesi günü yara iyileşmesi için görmekte olduğu hiperbarik oksijen tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken sara nöbet geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve tetkikler sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı prömotaraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip edilmesi planlanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cem Özer\'in arşivi



24.10.2018 - 15.38 Haber Kodu : 181024184

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8- İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI AĞACIN DALI KIRILDI, HASTANELİK OLDU

- O anlar kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) SULTANAHMET Camisi\'nin avlusunda ağaca çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sırasında bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Camii avlusunda meydana geldi. iddialara göre B kapısı yanında bulunan bir ağaca çıkan Coşkun K., intihar girişiminde bulunmak istedi. Bunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ağacın altına branda açarak önlem aldı. İkna çabaları sırasında Coşkun K., bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düştü. Hafif yaralanan Coşkun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Düşme anı

- Olay yerinden görüntü

- Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detaylar

24.10.2018 - 15.27 Haber Kodu : 181024179

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9- (ÖZEL)

TEM\'DE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye TEM Otoyolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan araçların kaldırılması

-Yaşanan trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler

24.10.2018 - 15.54 Haber Kodu : 181024189

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10 - AKİT\'İN ESKİ SPİKERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Akit TV\'de yayımlanan \"Gün Başlıyor\" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin hakkında \"Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen eski sunucu Ahmet Keser hakim karşısına çıktı. Cümlelerinin cımbızlandığını ve linç edildiğini savunan sanık Keser, \"Benim o cümlemin önünde arkasında cümleler vardır. Bütün samimiyetimle ülkenin birbirine girmemesi için canla başla çalışıyorum. Benim derdim bu. Kimsenin birbirine girmesini istemiyorum. Diyorum ki, Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut kavramdır. Ama bugün beni buraya getirenler bunu somutlaştırdılar. Ben somut olarak bir yer belli etmedim. Nitekim bu ifademin ardından özne olarak TSK belirttiğim bölgelerde bir kıyım yaptı mı? Hayır. Asıl sosyal medya hesaplarında bu suçu işliyorlar. Ben bu suçun işlenmesine mani olmaya çalışırken bu suça maruz kaldım. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Keser ve avukatı hazır bulundu. Müşteki CHP eski milletvekili Eren Erdem\'in avukatı Onur Cingil\'in davaya katılma talebinin reddilmesine itiraz ettiği ve itirazın da reddedildiği tutanaklara geçti.

AHMET KESER: BEN LİNÇ EDİLDİM

Gazeteci olduğunu söyleyen Ahmet Keser, \"Afrin Harekatı yapılıyordu. Zeytindalı Harekatı esnasında Afrin\'de başarısız olması için PKK ve terör örgütlerinin hesaplarında tıpkı 6-7 Ekim olayları gibi bir \'Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti Afrin\'de sivil katledecek\' şeklinde algılar oluşturmaya çalışmıştır. Bu PKK yandaşlarının hesaplarında yapılan manipülasyondur. PKK\'nın arkasında duran güçler, TSK\'nın gücünü bildiği için böyle şeyler yapılıyor. Bunun karşılığı oldu. Fransa açıklama yaptı; \'Sivillere dikkat\' dedi. Bizim başarılı olmamız karşısında dış güçler de algı operasyonlarına katılmıştır. Özellikle bu Kürt kardeşlerimizi ayaklandırma planıdır. Devamında bazı çevreler \'TSK Afrin\'de bataklığa gömülse de AKP gitse de kurtulsak\' diyen çevreler manipülasyona ortak oldular. Benim derdim sadece operasyonun başarılı olması, ABD\'nin desteklediği teröristleri öldürmek amacıyla gittiğini belirtmek istemiştim. Türkiye\'de böyle bir toplum yapısı vardı. Ben de bunun karşılığında haber bülteninde bazı sözler sarf ettim. Yayında, \'TSK neden sivil katletmek için taa Afrin\'e kadar gitsin, amacı sivil öldürmek olan TSK istese Edirne\'de de var. Buradan Van\'a kadar da... İddianamede geçen cümleler cımbızla alınmıştır. Nitekim de öyle yapılmıştır. Ben linç edildim. Benim o cümlemin önünde arkasında cümleler vardır. Bütün samimiyetimle ülkenin birbirine girmemesi için canla başla çalışıyorum. Benim derdim bu kimsenin birbirine girmesini istemiyorum. Diyorum ki, Nişantaşı, Cihangir, Etiler soyut kavramdır. Ama bugün beni buraya getirenler bunu somutlaştırdılar. Ben somut olarak bir yer belli etmedim. Nitekim bu ifademin ardından özne olarak TSK belirttiğim bölgelerde bir kıyım yaptı mı? Hayır. Asıl sosyal medya hesaplarında bu suçu işliyorlar. Ben bu suçun işlenmesine mani olmaya çalışırken de bu suça maruz kaldım. Ben bu suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

\"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM\"

Ahmet Keser\'in program sırasında sarf ettiği sözlerine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Söz alan Keser de \"Çözüm birebir yayına uygundur. Ancak bu program sabahları 3,5 saat boyunca yayın yapan bir programdır. Bu yayın öncesinde ve sonrasında dinlendiğinde suçun unsurlarının oluşmayacağı açıktır. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu. Sanık avukatına gelecek duruşmaya kadar savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı Ocak ayına erteledi.



İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV\'de yayımlanan \"Gün Başlıyor\" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Keser hakkında \"Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV\'den istifa etmişti. 25 Nisan\'da görülen ilk duruşmaya sanık Keser katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı.