DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- EMİNÖNÜ\'NDE POLİS İLE ŞÜPHELİ ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Eminönü\'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.

Görüntü Dökümü;:

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-Olay yerinden görüntü

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2 - İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (2)



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen son yılların en büyük operasyonunda 14 bin tarihi eserler ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda bir şebekeyi belirledi. Daha önce Kapalıçarşı\'da dükkanı bulunan Fuat A.\'nın yönettiği iddia edilen şebekenin yurtdışına tarihi eserleri sattığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatı ve koordinasyonunda İstanbul merkezli, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında emekli emniyet müdürü, emekli albay, fizikçi, arkeolog, ünlülerin sanat danışmanı, havalimanı yer hizmetleri şirketi yöneticisinin de bulunduğu şüphelileri yakalamak amaçlı 41 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma, Bizans, İslam dönemi, Grek ve Helenistik dönemlerine ait yaklaşık 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 276 bin lira, 450 bin euro, 33 bin 300 Amerikan doları, 26 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 21\'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 8\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 şüpheli ise kelepçe takılarak ev hapsi ile cezalandırıldı. 9 şüpheli ise yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbsest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Askeri Müze Müdürlüklerine incelenmesi için gönderileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Tarihi eserlerden görüntü

-Savaş kılıçlarından görüntü

-At başlığının görüntüsü

-Gözyaşı şişelerinden görüntü

-Heykel parçaları

-İslamı dönem eserleri

-Takılar ve sikkeler

-Ele geçirilen paralar

-Balık fosilleri



(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ele geçirilen sikkeler ve tarihi eserler

-Polis ekiplerinin ele geçirilen paraları sayarak muhafaza altına alması

-Genel ve detaylar



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3 - BEYLİKDÜZÜ\'NDE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.

Osmanlı Caddesi\'nde bir site önündeki çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Mustafa Demirkol\'u kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası saat 14.30\'da kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İşçinin çıkarılması



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4- TİYATRO SANATÇISI YAMAN TÜZCET İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ\'NDE TÖREN



Haber: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde tören düzenlendi. Tüzcet\'in cenazesi öğleyin Levent\'teki Afet Yolal Camii\'nde kılınacak namazın ardından Kozlu Aile Mezarlığı\'na defnedilecek.

Uzun süredir Avustralya\'da yaşayan Yaman Tüzcet\'in ölüm haberini eşi Günnur Tüzcet, geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında, \"Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki sevgili eşim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı.Onu İstanbul\'a getiriyorum. İstediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılması için\" sözleri ile duyurmuştu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde bugün düzenlenen törene Tüzcet\'in eşi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Süha Uygur, Salih Kalyon gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

\"NOTLARI DERLEYİP KİTAP HALİNE GETİRECEĞİM\"

Törende konuşan Yaman Tüzcet\'in eşi Günnur Tüzcet, \"Yamanımı 20 senedir tanıyorum. Hayatımda tanıdığım en iyi, en düşünceli ve en kibar insandı.Bana her konuda destek olan, hatta teşvik eden biri olmuştur. Eğer bugün bir entelektüel birikimim varsa, kendi alanımda önemli bir yere geldiysem hepsi Yamancığımın desteği ile olmuştur. Bütün yaptıkların, öğrettiklerin, yaşattıkların ve hatıraların için teşekkür ederim. Yaman vefatından 2 gün önce \'Çok güzel yaşadım. Ölmekten korkmuyorum. Sadece senden annenden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Keşke son kitabımı da bitirebilseydim\' dedi. Hastanede aldığı notları sakladım. Bu sene, bu notları derleyip bir kitap hale getirip, yayına hazır hale getirmeyi kendime misyon edindim\" dedi.

\"\'SEN BENİ 3 GÜN ARAMA\' DEDİ\"

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ise törende yaptığı konuşmada, \"Hastalığını öğrendiğimde her gün onu aramaya başladım. Ona ulaşamadığım zaman Günnur\'la konuşuyordum. En son konuşmamda telefonu açtığım zaman, \'Nasılsın Yaman?\' dedim. \'Yanlış numara burası sular idaresi\' dedi. \'Ne diyorsun?\' deyince, \'Bugün ciğerimden 3 kilogram su aldılar, ondan sular idaresi diyorum. Sen beni 3 gün arama\' dedi. \'Peki\' dedim. 3\'üncü gün aradığımda telefona Günnur çıktı. \'Bugün onu kaybettik\' dedi. 3 arkadaştık. 3 arkadaştık. Önce Savaş erkenden bizi terk etti. arkasından Yaman gitti. İşte, otomatik olarak sıra bize geldi\" dedi. Gezen, arkadaşı Yaman Tüzcet\'i görmek için morga gittiğini ancak başaramadığını söyleyerek, \"Yaman güzel bir hayat yaşadı. Dünya insanıydı\" dedi. Sanatçı Salih Kalyon da, \"Sandaletlerin bende. Gelecek yaz verecektim sana ama onları saklayacağım\" diye konuştu.

MÜNİR ÖZKÜL\'UN KIZI TÜZCET İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Törene katılan Münir Özkul\'ın kızı Güner Özkul, \"Öncelikle babam Münir Özkul adına geldim. 14 Mart\'ta babama veda eden birkaç kişiden biriydi. Video gönderip Avustralya\'dan. Altan İlter babam için bir şarkı yazmıştı. Altan amca onun için bir şarkı yazmıştı, affınıza sığınarak o şarkıyı burada seslendirmek istiyorum. Madem Yaman ağabey biraz eğlence ile uğurlanmak istemiş\" dedi. Özkul, sahnede Tüzcet için şarkı seslendirdi.

Konuşmaların ardından Yaman Tüzcet için dua okundu. Tüzcet\'in cenazesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde düzenlenen törenin ardından Levent Camii\'nde kılınacak öğle namazına müteakip Kozlu Aile Mezarlığı\'na defnedilecek.

HAYATI

1942 yılında İstanbul\'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda \"Tiyatroö okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72\'de TRT İstanbul Radyosu\'nda \"Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları\"nı sundu. TRT için, 1976\'da \"Dolmuş Show\" (4 bölüm) ve 1978\'de \"Minik Dünya\"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979\'da Avustralya\'ya gitti. Melbourne\'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown\'un \"The Jury\" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987\'de Türkiye\'ye döndü ve TRT 2\'ye \"Apti ile Fatoş\" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992\'ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2\'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton\'un Türkiye\'de çekilen \"Time Line\" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli\'nin ödüllü \"Karartma Geceleri\" önemli filmlerinden biridir.

Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 \"Hafta Sonu Programı\"nın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998\'de Orhan Oğuz\'un yönettiği \"Delikanlı\" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet\'in \"Sosyete Şaban\"ı, Tunç Başaran\'ın \"Abuzer Kadayıf\"ı gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999\'da Steve Barron\'un \"Arabian Nights\" adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.

2000 yılında İstanbul\'da Müjdat Gezen\'in sahneye koyduğu \"7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinde \'Laz Koca\' karakterini canlandırdı. 2001\'de Haldun Dormen\'in \"Bir Kış Öyküsü\" müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2\'de \"Satırarası\" programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya\'ya döndü. 2002\'de \"Ekrandaki Mürkçemiz\" (Bilge Karınca); 2009\'da \"Bir Aktörün Serüvenleri\" ve \"Ay Mandalina\" (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda \"Yaşasın Deliler!\" adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy\'de Müjdat Gezen Tiyatrosu\'nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon \"Geniş Aile\" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer\'in \"Berlin Kaplanı\"\'da rol aldı.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin törene getirilmesi

- Törene katılanların salondaki görüntüsü

- Günnur Tüzcet\'in konuşması

-Müjdat Gezen\'in konuşması

-Salih Kalyon\'un konuşması

- Güner Özkul\'un konuşması

- Dua okunması

- Genel ve detaylar

19.10.2018 - 13.27 Haber Kodu : 181019100

19.10.2018 - 13.28 Haber Kodu : 181019102

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5- TİYATRO SANATÇISI YAMAN TÜZCET SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sanatçı Müjdat Gezen,

\"Savaş Dinçer, ben Yaman hiç ayrılmazdık. Savaş gitti, arkadan Yaman gitti. Biz de sıramızı bekliyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet son yolculuğuna uğurlandı. Avustralya\'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Tüzcet\'in cenaze töreni Levent\'teki Afet Yolal Camii\'nde öğle namazının ardından düzenlendi. Cenazede Tüzcet\'in eşi Günnur Tüzcet taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanatçılar Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Ferdi Akanur, Mendere Samancılar, Tüzcet\'in yakınları, sanatçılar ve sevenleri katıldı.

\"İSMİNİ YAŞATMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\"

Tüzcet\'in eşin Günnur Tüzcet, cenaze namazı \"Dünyada gördüğüm en özel insanlardan biri, müthiş üretken bir insan, sürekli bir şeyler yapan birisi. Son günlerinde bile kitabını bitirme hevesiyle hastanede notlar almaya çalışıyordu. Çoğunu bitirdi, inşallah kalanı da ben bitireceğim. Seneye de kitap haline getireceğim. İsmini yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Bana miras. Burada rahatsızlandı, bir sırt ağrısı vardı. Doktora gitti. Teşhis koyamamışlar. Fizyoterapiye göndermişler. O da ikna olmadı. Sidney\'de ben götürdüm doktora, orada teşhis koydular\" dedi.

\"BİZ DE SIRAMIZI BEKLİYORUZ\"

Sanatçı Müjdat Gezen ise, \"Savaş Dinçer, ben Yaman hiç ayrılmazdık. Savaş gitti, arkadan Yaman gitti. Biz de sıramızı bekliyoruz. Hayat böyle bir şey. Söylenecek fazla bir şey yok, çok sevmiştim onu, nur içinde yatsın\" diye konuştu. Tüzcet, Kozlu\'daki aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeye katılanların görüntüsü

- Eşi Tüzcet ile röportaj

- Müjdat Gezen ile röportaj

- Helallik alınması

- Cenaze namazı

- Tabutun taşınması

- Detaylar



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6- İSTANBUL-GAZİANTEP ARASINDAKİ HIRSIZLIK HATTI POLİS TARAFINDAN ÇÖKERTİLDİ

*Polis 1150 kilometre takip etti; 17 çalıntı otomobili buldu

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bir çalıntı otomobilin izini Gaziantep\'e kadar süren polis 17 çalıntı otomobil ele geçirildi. Çalınan araçların TIR\'lara yüklenerek Gaziantep\'e götürülüp parçalandığı tespit edildi. Büyük bölümü parçalara ayrılmış otomobiller tekrar İstanbul\'a getirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Başakşehir\'de 3 Eylül 2018 tarihinde operasyon düzenleyen polis ekipleri çalıntı bir otomobille dolaşan İbrahim S.\'yi gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis İstanbul-Gaziantep bağlantılı çalıntı otomobil hattını ortaya çıkardı.

POLİS 1150 KİLOMETRE TAKİP ETTİ

Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri üzerinde çalıntı otomobil bulunan bir TIR\'ı takibe aldı. Polis ekiplerinin takipi 1150 kilometre sonra Gaziantep\'de bir tamirhanede bitti. Polis tarafından takip edildiklerinden haberi olmayan şüpheliler araçları indirerek bir tamirhaneye soktu.

3 KATLI TAMİRHANEYE BASKIN YAPILDI

Bu gelişmenin ardından bir süre 3 katlı tamirhaneyi izlemeye başlayan polis ekipleri önceki gün işyerine baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan Muharrem E.(30), Burhan A.(58) ve Şakir K.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ SÖKÜP HASARLI SÜSÜ VERMİŞLER

Oto hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hırsızların çaldığı özellikle son model otomobilleri bazı parçalarını sökerek hasarlı gibi gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları daha sonra TIR\'lara yükleyerek Gaziantep\'e kadar götürdükleri burada parçalayarak yedek parça haline getirdikleri öğrenildi. İstanbul\'a getirilerek sorgulanan şüpheliler işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-TIR\'ın takip edilmesi

-Tamirhaneye baskın

-Otomobillerin görüntüsü

-Şüphelilerin görüntüsü

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

