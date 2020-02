DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek bilgi ve görüntülerle)

1- PENDİK\'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (3)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Pendik\'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen M.A (43). karşısındaki Z.K., Y.K., P.K., ve Semra K.\'ya ateş açtı. Saldırıda Semra K., olay yerinde hayatını kaybederken 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

havadan görüntülerle

2- BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA / İSTANBUL DHA

Beykoz\'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz havadan böyle görüntülendi.

3- \"BEYKOZ\'DA SEL\"İN ETKİSİ YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -İSTANBUL DHA

Beykoz\'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar, çok sayıda ev ve iş yeri ile seralar sular altında kaldı. Selin etkisi yüksekten böyle görüntülendi.

4- BRAZİLYALI TURİSTLERİN CEP TELEFONUNU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Haber: Hakan KAYA / Kamera: İSTANBUL, DHA

Beyoğlu\'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2\'si yakalandı. Olay günü 4 şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya\'dan tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes\'in cep telefonları kaldığı apart daireye giren hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar Andre Giles\'i darp ettikten sonra kaçmıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekipler, hırsızlık şüpheliler Özkan E., Berkan C., Muhammed E. ve Yusuf K.\'ya Hacıahmet Mahallesi, Irmak Caddesi Pir Hüsamettin Sokak üzerinde rastladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerden 2\'si kaçarken, Özkan E. ve Berkan C. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Taksim Polis Merkezi Amirliği\'ne getirilen 2 şüpheli çaldıkları telefonu Aksaray\'da sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin olay günü kaçarken görüntüleri ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

5- VİRAJI ALAMAYAN DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET YAN YATTI...

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL, DHA

Kağıthane\'de damacana su yüklü kamyonet virajı alamadı, yan yattı. Olay, Merkez Mahallesi, Dumlupınar Caddesi\'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Damacana su yüklü kamyonet virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tedbir amaçlı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonet kurtarıldı. Olayın görgü tanığı İlkay Kurtuluş, \"Kamyonette yük var, arkadaş buradan geçmeye çalışırken yük yana yattı, kasayı açtı. Kamyonette devrilmeye yüz tuttu. İçerisinde 300 tane damacana su varmış\" dedi.



