DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI VEKİLİ FUAT OKTAY\'IN ACI GÜNÜ

*Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüp Sultan Camii\'nde öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazına Şaziye Oktay\'ın eşi Ömer Oktay oğlu Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Eski Başbakan Tansu Çiller, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, milletvekilleri ile sevenleri katıldı.

Törende taziyeleri Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay kabul etti. Oktay\'ın annesinin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Oktay, cenaze aracı ile mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay\'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı\'na götürüldü.

2- KAS HASTASI OĞLU İÇİN TBMM BAŞKANI YILDIRIM\'DAN YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Kas hastası oğlu için TBMM Başkanı Yıldırım ile konuşan anne Gülgün Özyiğit kas hastaları için hastane yapılması talebinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın annesi Şaziye Oktay için düzenlenen cenaze törenine katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ı daha önce makamında ziyaret ettiğini söyleyen Gülgün Özyiğit, Yıldırım\'ı tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi. \'Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurun\' diyen Özyiğit\'e TBMM Başkanı Yıldırım, \'Tamam, merak etme\' şeklinde yanıt verdi. Gülgün Özyiğit, 30 yaşında olduğunu söylediği oğlu için, \"Bizim DMD adında ağır ve ölümcül bir kas hastalığımız var. Dünyada nadir görülen bir hastalık. Nadir denilse de, şu anda Türkiye\'de 10 bin DMD kas hastası çocuğumuz var. Bizim bu çocuklarımız ölüyor. Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Çağlar, şu anda kemiklerinin üzerinde kuyruk sokumu yara halinde oturuyor. Biz para, pul istemiyoruz. Biz, sadece hastane istiyoruz. Yapılabilecek gen tedavileri var. Yurt dışında tedaviler var. O tedavileri niye bekleyelim biz? Cumhurbaşkanımız ne diyor? \'Yerli otomobillerimizi kendimiz yapalım\' demiyor mu? Biz de kendi ilaçlarımızı kendimiz yapalım. Binali Bey\'le konuştuk.Telefon numaralarımızı aldı. Yardımcı olacağını söyledi. Umutla bekliyorum\" ifadelerini kullandı.

3- UMUT VAKFI \'28 EYLÜL BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ\' ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü\'nde şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için, eğitim ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması çağrısında bulundu.

Umut Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Fikret İlkiz, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof.Dr.Yasemin Giritli İnceoğlu ve Sibel Savacı katıldı. Vakfın üyelerinin de katıldığı oturumda silahlanmanın ve silah satışının yapılmasının önlenmesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ana okulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesi gerektiği belirtilirken, vakıf üyeleri oturum sırasında tüm yöneticileri, kitle örgütlerini ve yurttaşları bireysel silahsızlanma için mücadeleye davet etti.

\"HERKESE RAHATSIZLIKLAR DİLİYORUM\"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fikret İlkiz konuşmasında \"İnsanların \"alınyazısı\" namluların ucunda yaşamak, silahlanmak değildir. Yaşanabilir bir dünya için, umut ve gereken, uluslararası silahsızlanmadır. Dünyada herkese toprak, su, ekmek, barış ve yaşayacak yer var. Bu ülkenin çok yakın tarihi sancılı, hukuksuz, adaletsiz, yakıcı ve acılı…İyi günler dilemek, hukuk ve adalet için dilekte bulunmak, beklemek ve umut etmek belki kötünün iyisidir. Ama adaletsizliğin onca yükü ve acısı nedeniyle umut etmek ve inşallah iyi olur demek bile gelmiyor içimden. Sadece olup bitenlerden, gözü yaşlı insanların acılarından rahatsız olmak istiyorum. Herkese o yüzden rahatsızlıklar diliyorum\" dedi.

KARİKATÜR YARIŞMASI

Törende \"Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın\" Karikatür Yarışması ödülleri de sahiplerini buldu. Yarışmaya Türkiye genelinden, aralarında 10 yaşındaki çocukların da bulunduğu 97 kişi 160 karikatürle katıldı. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmaya yurtdışından 40 dolayında eserin de gönderilmesi dikkat çekti.

4- O RESTORANIN SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

\"Görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk\"

Etiler\'de bulunan ünlü et lokantasında yapılan şov sırasında alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuşması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayda 3 turist ile 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Dünyanın birçok yerinde şubeleri bulunan restoran zincirine sahip Nusret Gökçe, yaşananların ardından bir basın açıklama yaptı.

Gökçe\'nin açıklaması şu şekilde: \"Değerli dostlarım, dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimiz İstanbul\'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım. Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir\"



5- BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

Kağıthane\'de fırından ekmek almaya gittiği sırada boğazından bıçaklanarak öldürülen Tarık K\'nin (31) \'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu\'ndan teslim alındı.

Olay, Gürsel Mahallesi\'nde dün gece saat 00.30 sıralarında meydana gelmişti. Tarık K(31)., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğramıştı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tarık Kenarlı yaralı halde 50 metre ilerledikten sonra hayatını kaybetmişti. Tarık Kenarlı cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Burada işlemleri biten genç adamın cenazesi annesi Remziye Demirci ve yakınlar tarafından teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere Edirne Keşan\'a götürüldü. Bursa\'da yaşayan ve haberi alınca İstanbul\'a gelen acılı anne Demirci, \" Gece polis aradı olayı öyle öğrendik. 14 yıldır İstanbul\'da çalışıyordu. En son 1 hafta önce görmüştüm. Edirne Keşan\'a defnedeceğiz\" diye konuştu.

