DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul\'da lüks otomobiliyle drift ve makas atarken görüntüleri sosyal medya üzerinde yer alan Caner A. polis tarafından yakalandı. 108 lira trafik cezası kesilen Caner A.\'nın ehliyetine el kondu. Caner A., ancak akıl sağlığının yerinde olup olmadığını gösteren rapor aldıktan sonra ehliyetini geri alabilecek.

Sosyal medya üzerinde lüks otomobille karayollarında hızla gidip makas atarken, ya da drift yaparken görüntüleri yayınlanan sürücü Caner A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sosyal medya hesabından tespit edilen şüpheli Caner A., sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe\'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliye tehlikeli araç kullanmak suçundan 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Caner A.\'nın ayrıca ehliyetine el kondu. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit eden psikoteknik testten geçtikten sonra geri alabileceği öğrenildi.

Şüpheli Caner A. hakkında adli işlem yapılması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

ŞAFAK PAVEY\'E İLK DURUŞMADA BERAAT

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen MİT TIR\'ları davası sırasında adliye içinde yürüyüş ve gösteriye katıldığı iddiasıyla \"Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu\'na Muhalefet\" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Şafak Pavey bugün çıktığı ilk duruşmada beraat etti.

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şafak Pavey ve avukatları katıldı. Kimlik sorgusu sırasında Uluslararası Kadın Siyasi Liderler Küresel Formu\'nun yüksek danışmanlığını yaptığını söyleyen Sanık Pavey, suçlamaları kabul etmedi. Pavey savunmasında, \"Olay tarihinde İstanbul Milletvekili ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bağımsız Denetmeniydim. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde gazeteci meslektaşlarım Can Dündar ve Erdem Gül\'ün yargılamaları yapılmaktaydı. Davanın kapalı görülmesi sebebiyle koridorda diğer bekleyenlerle birlikte duruşmanın sonlanmasını bekledim. Adliye koridorunda sessizce bekledik. Fakat herhangi bir yürüyüş ve gösteri yapılmamıştır. Sol kol ve bacağım protezdir. Fiziki olarak kalabalığa katılarak yürüyüş yapmak ve alkışlamak gibi eylemleri yapmam mümkün değildir. Beraatimi talep ederim\" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Şafak Pavey\'in \"Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu\'na Muhalefet\" suçundan dava açılmışsa da sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

EBRU GÜNDEŞ TÜRKİYE\'YE DÖNDÜ



Ebru Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye\'ye döndü.

Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 13.00\'da kızıyla birlikte New York\'tan İstanbul\'a gelen Ebru Gündeş\'in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan Atatürk Havalimanı\'ndan ayrıldığı öğrenildi.

"İŞ ARKADAŞINIZIN CEP TELEFONU BİLE SİZİ ETKİLİYOR OLABİLİR"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz cep telefonları ile konuşmanın radyasyona maruz kalmayı arttırdığını ancak işyeri gibi çok fazla cep telefonuyla konuşulan ortamlarda bulunan kişilerin diğer telefonlardan da etkilendiğini belirtti. Bunun pasif sigara içiciliğine benzeten Prof. Dr. Uludüz, \"Yoğun bir telefon trafiği olan yerde yaşıyorsanız her taraftan alacağınız radyasyon sizi etkileyecektir. Sigara içiciliği gibi düşünebilirsiniz bunu. Sigara içmenin kendisi de zararlıdır ancak etrafınızda sigara içenlerin olması da o kadar zararlıdır\" dedi.

\"CEP TELEFONUNUN ÇOK KULLANILDIĞI YERDE BULUNMAK BİLE ZARARI ARTTIRIYOR\"

Cep telefonlarının baz istasyonlarıyla düşük etkili radyofrekans dalgalarını kullanarak bağlantıya geçtiğini ve bunun da düşük etkili radyasyon olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz şunları söyledi: \"SAR değerini yükselten şeyler sizin baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz. Ya da bulunduğunuz merkezdeki telefon trafiğinin ne kadar yoğun olduğu. Yoğun bir telefon trafiği olan yerde yaşıyorsanız her taraftan alacağınız radyasyon sizi etkileyecektir. Sigara içiciliği gibi düşünebilirsiniz bunu. Sigara içmenin kendisi de zararlıdır ancak etrafınızda sigara içenlerin olması da o kadar zararlıdır. Cep telefonunu da siz kullanmasanız bile etrafınızda ne kadar sık kullanılıyorsa size o kadar zararlı. Bir diğeri baz istasyonunda uzak olsanız dahi cep telefonunuzun üzerindeki çekim gücü düşük ise siz o sırada telefonla konuşmaya çalışıyorsanız bağlantı kurmaya çalıştığı için cep telefonu daha fazla enerji alacaktır ve vücudunuza daha fazla radyasyon yüklenecektir.\"

\"SARA NÖBETLERİNE VE UNUTKANLIĞA NEDEN OLABİLİYOR\"

Cep telefonlarının yaydığı radyasyonların genetiğimize kadar etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Uludüz, \"Genetiğimize kadar etkileyebilir radyofrekans dalgalarının yoğun bir şekilde geliyor olması. Bir de ısınma etkisi yapıyor. Siz kulağınıza tuttuğunuzda ya da telefon olmasa bile kulaklık ile konuştuğunuzda kulağınız ve beyniniz ısınıyor. Bunun etkisiyle beyinde bir takım devreler etkileniyor. Sara nöbetlerine neden olabiliyor, hafızada ciddi bozulmalara neden oluyor, unutkanlıklar olabiliyor\" dedi.

\"İNSANLARDA KANSER YAPTIĞI HALA TARTIŞMALI AMA HAYVAN DENEYLERİNDE KESİNLİKLE ARTTIRIYOR\"

Cep telefonlarının insanlarda kansere neden olup olmadığı konusunda hala net sonuçlar olmadığını ancak hayvanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde tümöre neden olduğunun kesin olarak saptandığını belirten Prof. Dr. Uludüz sözlerine şöyle devam etti: \"Kanser işi biraz daha tartışmalı. Kısa vadeli çalışmalar cep telefonlarının kanser yapmadığını söylüyor ama uzun vadeli çalışmaların sonuçları daha farklı. Bu çalışmalar içinde en çok bilineni Interphone çalışması. Bu çalışmanın sonuçlarına göre \'Her ne kadar beyin kanseri riski yüzde 10 artmış olsa da süresini tahmin edemediğimiz için bunun cep telefonuna bağlı olup olmadığını söylemek mümkün değil\' deniyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre cep telefonunun sıçan hayvanlarında beyin kanseri yaptığı net olarak görülmüş. Bu yüzden biz ne kadar cep telefonundan uzak durursak o kadar iyi.\"

Cep telefonlarının günlük hayatın bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, \"Kullanım süresini kısıtlı tutmamız gerekiyor. Düşük radyasyon bize zarar vermez ama bu radyasyonu sürekli üzerimize alıyor olmamız çok ciddi zarar verir\" dedi.

Çocuklarda cep telefonuna yakın olmanın çok daha zararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Uludüz, \"Çocukların kafatası erişkinlere göre çok daha ince. Dolayısıyla cep telefonu kullanan çocukların ısınma riski erişkine göre 10 kat daha fazla. Bütün bu problemlere çocuklarda daha fazla rastlıyoruz. Unutkanlık, hafızada bulanıklık, sara nöbetleri, göz kuruluğu gibi çok ciddi sıkıntılar oluyor. Erişkin ya da çocuk farketmez günde 45 dakikadan fazla cep telefonu ile uğraşmamak gerekiyor.\"

ZARARLARINDAN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Cep telefonunun zararlarından korunmak için önerilerde de bulunan Prof. Dr. Uludüz, bunları şöyle sıraladı:

- Cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanın

- Metal değil plastik kılıf kullanın

- Çocuklardan mümkün olduğunca uzak tutun

- Günde en fazla 45 dakika cep telefonu ile vakit geçirin

- Araç kullanırken kulaklık ile bile olsa cep telefonu kullanmamaya çalışın çünkü hareket halindeyken telefon sürekli farklı baz istasyonlarından radyofrekans dalgaları alıyorsunuz ve daha da fazla radyasyon yüklemenize neden oluyor.

- Cep telefonunuzun çekim gücü düşükken kullanmayın

CEP TELEFONLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Prof. Dr. Uludüz cep telefonlarının çalışma prensibini ve insanlara nasıl etki ettiğini şöyle anlattı: \"Cep telefonları en yakın baz istasyonlarıyla radyofrekans dalgalarını kullanarak bağlantıya geçiyor. O dalgalar ile insan vücuduna enerji giriyor. Bu da düşük etkili bir radyasyon. Bu dalgalardan çekilen radyasyona SAR değeri deniliyor. SAR değeri ne kadar yüksek ise vücuda zarar verme ihtimali o kadar fazladır.\"

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL BAŞARILI İTFAİYECİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

* Güney Kore\'nin Chungju şehrinde düzenlenen 13\'üncü Dünya İtfaiye Oyunları\'nda İstanbul itfaiyesi 50 ülkeden 6 bin 750 itfaiyeci ile yarıştı.

*24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz, toplam 85 madalya ile dönen itfaiyecilere birer cumhuriyet altını hediye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Güney Kore\'nin Chungju şehrinde düzenlenen 13\'üncü Dünya İtfaiye Oyunları\'nda 1 kupa, 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz madalya kazanan itfaiyecileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB\'nin Fatih Saraçhane\'deki başkanlık binasındaki ödül töreninde \'tulumbacılar\' tarafından karşılandı. Uysal, 10-17 Eylül tarihleri arasında Güney Kore\'nin Chungju şehrinde düzenlenen 13\'üncü Dünya İtfaiye Oyunları\'ndan 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz toplam 85 madalya ile dönen itfaiyeciler için düzenlenen ödül töreninde konuştu.

\"DOLARIN ÜLKEMİZE SİLAH OLARAK KULLANILMASI GİBİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ\"

Mevlüt Uysal, \"Özellikle son günlerde doların ülkemize silah olarak kullanılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha fazla bir önem arz ediyor. İtfaiyemizin kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda da adımlarımız var. Yanmaz elbise konusunda artık yerli ve milli üretimden tedarik yapıyoruz. Aynı şekilde itfaiyenin kullandığı araç gereçlerde de yerli ve milli çalışmalar var. İtfaiyemiz eğer başarılıysa yerli, milli araç ve gereçleriyle başarısını sağlayacak. Yazılımımız yerli ve milli. Her ne kadar New York ve Tokyo bizden önde görünse bile imkanlarla, alanla kıyasladığımız zaman her halükarda biz onlardan daha iyiyiz ve daha öndeyiz diyebiliriz\" dedi.

\"YILLIK 130 BİNE YAKIN İHBAR VAR\"

İBB Başkanı Uysal, \"3 bin 911 personelimiz, 861 aracımız ev 120 istasyonumuz var. Bir ihbar olduğu zaman da 5 dakika 28 saniyede ihbar yerine ulaşabiliyoruz. İtfaiyemizi dünyayla kıyaslarsak, İstanbul\'da geçtiğimiz yıl 127 bin 284 ihbar olmuş. Yıllık 130 bine yakın ihbar var. Yılda 4 bin 740 boğulma vakasına müdahale edilmiş, kurtarma yapılmış. Dünyayla kıyaslarsak, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bize göre en başarılı, ama bütün dünyanın İstanbul İtfaiyemizi ilk 3\'te kabul eder diye düşünüyorum\" diye konuştu.

\"EN BAŞARILI KURULUŞLARDAN BİRİ\"

Uysal, \"İtfaiyemiz ülkemizin en eski kuruluşlarından biri olmakla birlikte, ülkemizin en başarılı kuruluşlardan birisi. New York\'ta her 100 bin kişiye, 132 itfaiye personeli düşünüyor. Alanın 850 kilometrekare ve olaya müdahale zamanı 4,40 civarında. Bizim İstanbul İtfaiyemizde, 100 bin kişiye 26 itfaiyeci düşüyor, yaklaşık 6\'da biri. Bütçemizden hiç bahsetmeye gerek yok. O konuda onlardan çok daha mütevaziyiz. Bizim alanımız 5 bin 500 kilometrekare, orası 850 kilometrekare. 7\'de 1 alana sahip. Bizde 100 bin kişiye 26 personel düşerken, Londra\'da 68 personel düşüyor. Burada da 2,5 kat personel\" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI İTFAİYECİLERE CUMHURİYET ALTINI VERDİ

Uysal, İstanbul İtfaiye Müdürü Hasan Karataş\'ı tebrik ederek, başarılı itfaiyecilere Cumhuriyet altınlarını takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 33 itfaiyeci 50 ülkeden 6 bin 750 civarında itfaiyeci ile yarıştı. 24 altın, 39 gümüş ve 22 bronz, toplam 85 madalya ile döndüler. İBB İtfaiyesi \'en iyi açılış gösterisi ve yürüyüş\' kategorisinde tulumbacılar ile takım halinde altın madalya alarak mastır kupası\'nın, su taşıma ekip oyunu dalında altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada finale kadar yükselen itfaiye voleybol takımı ise, Rusya karşısında 3-0 kaybederek takım halinde birer gümüş madalyanın sahibi oldu.

İBB\'DEN AVCILAR SAHİLİNDE BÜYÜK TEMİZLİK

Avcılar\'da zaman zaman şikayet ve tepkilere neden olan sahildeki temizlik ve bakımsızlık iddialarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 araç ve 100 kişilik ekiple bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Geçen ay Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER) üyeleri, yaptıkları açıklamada piknikçilerin yaktığı mangal ve özellikle hafta sonlarında piknik yaptıktan sonra bıraktıkları çöplere tepki göstermişti.

Temizlik yapılmadığı iddialarının doğru olmadığını belirten AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nden Avcılar sahilinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yapılmasını istedi. Bunun ardından oluşturulan 100 kişiik ekip, 30 araçla Avcılar sahilinde çalışma başlattı. Çalışmaları parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte izleyen Karaarslan, şunları söyledi:

\"Avcılar sahili en bakımlı yerlerden biri. Yine de buna rağmen eksikliklerini gidermek ve genel temizlik amaçlı çok büyük bir kampanya, çalışma başlatıldı. 100\'e yakın görevli 30\'a yakın aracıyla sahildeki bakımı, onarımı, boyası, her şeyini tekrardan elden geçiriyoruz. Amacımız Avcılar\'ın da sahile verdiği önemi diğer parklara da vermesini sağlamak, tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını sağlamak. İlçe belediyesini de harekete geçirmek. Avcılar hepimizin mahallidir. Dolayısı ile buradaki etkinliği genele yaymak genel bir çevre bakımı başlatıyoruz burada. Aynı hassasiyeti Avcılar Belediyesi\'nden de görmeyi istiyoruz. Buradaki 3 parkta boyasından, kırığından, döküğüne kadar her şey elden geçirilecek. Sahildeki 310 dönümlük bu alanın temizliğine hangi saatte olursa olsun baksınlar. Bunu eleştirmek kolay ama böyle bir yere de sahip olmak herkesin harcı değildir. Her akşam ve sabah burada bakım yapılıyor. Vatandaş çevreye biraz daha duyarlı olursa bu iş daha kolay olur. Bir şeyi atarken baksın etrafındaki çöp tenekesine atmasını bekliyoruz\"

Görevliler, sahildeki çim ve çalılıkların üzerindeki tüm atıkları, ağaç yapraklarına kadar tek tek toplarken, parklardaki oturma gruplarının da bakım ve temizliğini yaptı, bazı yerlerdeki yazıları da sildi.

