DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 



(ÖZEL)

1-ADIMINI İÇERİYE ATTI, SONRASI KORKUNÇ...

- İMALATHANEDEKİ BÜYÜK PATLAMA KAMERADA

- Patlama kilometrelerce öteden bile duyuldu, deprem olduğunu sananlar da oldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir\'de deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanede, iş yeri sahibi içeri girdikten 10 saniye sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanlarının kaldığı patlamada iş yeri sahibi ağır yaralandı. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 2 Eylül Pazar günü deterjan ve sabun üretimi yapan bir imalathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre imalathane önüne aracıyla gelen imalathane sahibi Kenan S. aracından inerek imalathaneden içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye sonra, içerisinde kimyasal maddelerinde bulunduğu imalathanede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından binadan geriye sadece kolanları kalırken, Kenan S. ağır yaralandı. Patlamanın ardından da binada yangın çıktı. Çevredeki çok sayıda binanın da patlamanın şiddetinden dolayı camları kırıldı. Patlama sesini duyan ve büyük korku yaşayan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlamanın şiddetiyle ağır yaralanan ve çıkan yangın sonrası vücudunda yanıklar oluşan Kenan S.\'yi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde imalathanenin önünde bulunan aracın içinden iş yeri sahibi Kenan S.\'nin indiği görülüyor. Bir süre binanın önünde bekleyen imalathane sahibi daha sonra içeri giriyor. Kenan S. içeri girdikten yaklaşık 10 saniye sonra ise binada büyük bir patlama meydana geliyor ve her yanı alevler sarıyor.

PATLAMA SESİ 4 KM UZAKLIKTAN BİLE DUYULDU

Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen patlama çoğu vatandaşı uykusundan uyandırdı. Yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan evinden patlama sesini duyup uyandığını söyleyen Aykut Taş ,\" Sabah 08.00 gibi geldim. Buranın patlamış olduğunu gördüm. Bildiğimize göre burada deterjan üretiliyordu ama net olarak bir bilgimiz yok. Uyku sersemi uykudan uyandığımda o ses neydi diye. Cama çıktığımda evimin etrafında bir şey yoktu. Büyük panik yaşadık. Oturduğumuz konutlardaki bütün ışıklar teker teker yandı. Bütün insanlar kalktı. Çok şiddetli bir patlama yaşandı\" dedi.

\"DEPREM OLDU SANDIM\"

Patlamanın yaşandığı imalathaneye 500 metre mesafede oturan Mustafa Peker ise, \"Uykumdan uyandım ben, o kadar şiddetli bir patlamaydı. Deprem mi oluyor dedim. Sonra bağrışmalar oldu millet oraya doğru koştu. Duyduk ki birisi orada yanmış çıkartmışlar\" diye konuştu. Büyük panik yaşadıklarını söyleyen Peker ,\"Ev sallandı deprem gibiydi uykudan uyandım\" diye konuştu.

Kenan S.\'nin durumunun ağır olduğu ve 12 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Öte yandan deterjan ve sabun üretimi yapan imalathanenin ruhsatsız ve kaçak üretim yaptığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kenan S.nin aracından inişi

-Binaya girişi

-Patlama anı

//AKTÜL GÖRÜNTÜ

Patlayan binadan genel ve detay görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

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2- TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM DAYININ EŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence\'nin cenaze törenine katıldı. Yıldırım Eyüp Sultan Camii\'ne eşi Semiha Yıldırım ile geldi. Cenaze namazına Yıldırım ile birlikte İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edildi. Yıldırım bir süre vatandaşlarla sohbet edip, taziyeleri kabul ettikten sonra camiden ayrıldı. Erence\'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın cenazeye katılması

-Yıldırım\'ın vatandaşlarla sohbet edip, taziyeleri kabul etmesi

-Yıldırım\'ın camiden ayrılması

-Genel ve detaylar

17.09.2018 - 15.29 - Haber Kodu : 180917117

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3- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ADNAN MENDERES\'İ MEZARI BAŞINDA ANDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI – İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) AK Parti, 81 ilde eş zamanlı olarak, 57 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes için anma programı düzenledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri Menderes ile birikte idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu\'nun da gömülü olduğu Topkapı\'daki anıt mezarda öğle saatlerinde toplandı. Programa AK Parti insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Aysun Çelikler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, il yürütme kurulu üyeleri, il kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

“TÜRKÇE OKUNAN EZANI ASLINA DÖNDÜRMÜŞTÜR\"

Programda ilk olarak Menderes için dua okundu, ardından AK Parti insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta bir konuşma yaparak, “Biz onların açtığı yolda miraslarına sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin, milletinin iradesi dışında hiçbir iradenin ve gücün bu ülkeyi yönetemeyeceği konusunda, özellikle 15 Temmuz gecesindeki verdiğimiz mücadeleyle son noktayı koyduğumuzu söylüyoruz\" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Aysun Çelikler ise anma programının basın açıklamasında, “Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştürö ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından partililer Menderes’in mezarı başında dua etti.

Görüntü Dökümü:

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- Mezardan görüntüler

- Partililerin görüntüsü

- Dua okunması

- Usta\'nın konuşması

- Çelikler\'in konuşması

- Mezar başında dua edilmesi

- Detaylar

17.09.2018 - 15.20 - Haber Kodu : 180917115

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4- ATATÜRK HAVALİMANI DEVLET KONUKEVİ YENİLENDİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi, 3 ay süren tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Devlet Konukevi\'nde ilk tadilat bina çevresine koruyucu duvar örülmesiyle başlanılmıştı. Duvarların tamamlanmasının ardından yıllarca kullanılan devlet konukevi tadilata alınmıştı. 3 ay süren tadilat sonucunda tamamlanan yeni konukevinin içerisinde bulunan tavana ve konukevinin belli yerlerine Cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Yapılan çevre düzenlenmelerinin ardından konukevinin bulunduğu alana iki araç giriş noktası yapıldı. Devlet Konukevi içerisinde yapılan tadilat ve bakım çalışmaların ardından basın toplantıları için yeni bir salon da dizayn edildi. Ses yalıtımı üst düzeye çıkartılan salonda ayrıca ses ve simültane tercüme kabinleri bulunuyor. Ayrıca konukevi içerisinde bulunan şeref salonu da yeniden dizayn edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konukevinin yeni hali

17.09.2018 - 14.50 - Haber Kodu : 180917107

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5- PENDİK\'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

-22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Pendik\'te bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.\'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Umut D. hakkında, \"Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pendik\'te 10 Eylül tarihinde bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.\'yı (19) rehin aldığı gerekçesi ile tutuklanan Umut D. (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Umut D.\'nin, \"Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Umut D.\'nin eski nişanlısı olan mağdur Hümeyra K.\'nın internet üzerinden başka erkeklerle mesajlaşmasını gerekçe göstererek çalıştığı okula gittiği, okulun tuvaletinden onunla tartıştığı, cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darp ettiği, çıkan sesler üzerine müdür yardımcısının onların yanına gittiği anlatıldı. Umut D.\'nin bu sırada mağdurun boynunu çanta askısına dolayarak sıktığı ve \"Ya benimle birlikte olacaksın ya da seni gebertirim\" diyerek onu alıkoyduğu kaydedilen iddianamede, emniyet görevlilerinin olaya müdahil olması ile şüphelinin yakalandığı anlatıldı.

DAVA CİNSEL AMAÇLI KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNDAN AÇILDI

Şüphelinin eylemi nedeni ile mağdurun hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, mağdurun şüpheliden şikayetçi olmadığı ifade edildi. Sanığın, \"Cinsel amaçla cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak\" suçlarından 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü dökümü:

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-(ARŞİV)

-Rehine ve şüphelinin okuldan çıkartılması

-Okulda yaşanan hareketlilikten detaylar

17.09.2018 - 14.14 - Haber Kodu : 180917101

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6- VALE CİNAYETİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)



Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy\'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda olaydan sonra açığa alınan Emniyet Amiri Adnan Ayhan\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan müebbet ve \"Kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için \"Kasten öldürme\" suçundan iki kez müebbet, emniyet amiri Adnan Ayhan\'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli için de, \"Kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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7- KAZA YAPAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarırken, D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Raif Türel (60) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar olayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Türel\'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araç çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı da normal seyrine döndü.

Görüntü dökümü:

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Kaza yapan araçtan görüntü

Yaralıdan cep telefonu görüntüsü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar