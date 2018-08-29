DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- HAKKARİ ŞEHİDİ İSA ERÇETİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA

Hakkari Şemdinli\'de askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan piyade er İsa Erçetin Ataköy 5. Kısım Cami\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

3 çocuk babası şehit Erçetin\'in Türk bayrağına sarılı tabutu Bayrampaşa\'da bulunan evinde helallik alınmasının ardında, Ataköy 5. Kısım Cami\'ne getirildi. Camide şehidin babası Yusuf Erçetin ve annesi Antuş Erçetin ile eşi Keziban Erçetin\'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI ÇELENK GÖNDERDİ

Cenaze törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de katıldı.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çelenk gönderdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Kılınan cenaze namazının ardından, şehidin tabutu top arabasına konularak taşındı. Askeri törenin ardından şehidin yakınları Türk bayrağı açarak tekbir getirdi. Şehidin, bir arkadaşının da askeri tören sırasında gözyaşlarını tutamayarak, baba Erçetin\'e sarılarak ağladığı görüldü. Şehit Erçetin, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Askeri tören

- Detaylar

29.08.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180829115

29.08.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180829117 (Aktüel görüntü)

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2- TÜRSAB BAŞKANI YAĞLIKAYA: MUCİZEVİ ŞEYLER OLUYOR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye\'ye gelen ilk 7 aylık turist sayısı verilerini değerlendirdi. Bağlıkaya, \"2016\'yı yaşamış bir ülkede, 2018\'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz.\" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak-Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ilk 7 ayda Türkiye\'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 21,6 milyona yükseldi. Temmuzda yabancı turist sayısında yüzde 11,74\'lük artış yaşanırken, turist sayısı 5,6 milyon kişi oldu. Verileri değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sezonunun beklenenden daha iyi geçtiğini ve sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Bağlıkaya, \"2016\'yı yaşamış bir ülkede, 2018\'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz\" diye konuştu. Bakanlık verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 21,6 milyon turist Türkiye\'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış yaşandı. İstanbul\'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 31 oranında artarak 7,4 milyon seviyesini aştı. Antalya\'ya ilk 7 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27 artarak, 6,6 milyon seviyesini geçti.

FİRUZ BAĞLIKAYA\'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın turizm sektörüne ilişkin açıkladığı ilk 7 aylık verileri DHA\'ya değerlendirdi. Turizmde sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirten Bağlıkaya, \"Yedinci ayın sonu itibariyle toplam yabancı ziyaretçi sayısı 21,6 oldu. Henüz döviz girdisi açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum\" diye konuştu.

AVRUPALI TURİST GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Firuz Bağlıkaya, özellikle Avrupa pazarında çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yaptı. Bağlıkaya, \"Avrupa pazarındaki geri dönüşü bekliyorduk. Uzun süredir Orta Doğu, Çin ve Hindistan pazarları ağırlık devam ediyordu bütün hareket. Avrupa pazarı da geri dönüş yaptı. Almanya\'da yüzde 20, İngiltere\'de yüzde 37, Hollanda\'da yüzde 30, Fransa\'da yüzde 24 gibi çok ciddi geri dönüşler var. Toplamda 2018 yılı bir önceki yılın ilk yedi ayına göre yüzde 25\'lik bir artış var. Rekor yılımız dediğimiz 2015\'e göre de yüzde 6,2 civarında bir artış gerçekleşmiş. Hedefe doğru ilerliyoruz. İnşallah 40 milyon turist 32 milyar doları yakalayacağız\" dedi.

\"AVRUPALI TURİST BURAYA GELMEKTEN ÇOK MUTLU\"

Zaman zaman Türkiye\'nin bazı Avrupa devletleriyle yaşadığı siyasi sorunlara rağmen Türkiye\'ye gelen Avrupalı turist sayısının son dönemdeki artışını değerlendiren Bağlıkaya, \"İnsanlar hükümetlerin kendi aralarındaki sorunlara çok fazla takılmıyorlar. Eğer bir rekabet üstünlüğünüz varsa, hizmetiniz iyi sunuluyorsa siyasilerin ne söylediğine insanlar bakmıyor. Görüldüğü gibi Türkiye\'ye dönüşler başladı. Avrupalı turist de istediği her şeyi bulduğu, hem tarihi doğal güzellikleri hem servis kalitesiyle özlediği destinasyona dönüş yaptı. Bu artmaya da devam edecek. Sonuç olarak Avrupalı turist buraya gelmekten çok mutlu\" ifadelerini kullandı.

\"40 MİLYON TURİST VE 32 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ\"

Turizmde 2018 yılı için \"40 milyon turist ve 32 milyar dolar gelir\" hedefine emin adımlarla gittiklerini aktaran Bağlıkaya, \"Bu çok ciddi bir hedef. 2016\'yı yaşamış bir ülkede 2018\'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz. Rakiplerimizle mukayese edildiğinde çok önemli üstünlüklerimiz var. Hak ettiğimiz yere doğru da gidiyoruz. Bu hedefleri yakalayacağız. İnşallah bir aksilik olmayacak. 2019\'a da bu motivasyonla başlayıp daha iyi şeyler yapmak için uğraşacağız\" diye konuştu.

BAYRAM TATİLİ TURİZMCİLER AÇISINDAN ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 9 günlük bayram tatilinin turizm sektörü açısından yüzleri güldürdüğünü ve turizmciler açısından şenlik havasında geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

\"Ağustos ayı, bütün pazarlar için bakıldığında yüksek bir sezondur. Türkiye\'de de zaten tatil dönemi ve bunun üzerine bir de 9 günlük bir tatil oldu. Oteller doluydu, uçaklar ve otobüsler doluydu. Çok ciddi bir iç ekonomik hareket yaşandı. Vatandaşlarımızın bundan sonra biraz daha erken rezervasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Hem istedikleri yerde kalabilmeleri hem fiyata tatil alabilmeleri açısından erken rezervasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar seyahat planlarını erken yapmalarını tavsiye ediyorum.\"

TÜRKİYE\'YE AVRUPA OECD ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ YÜZDE 29,18 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın verilerine göre Ocak-Temmuz dönemine ait rakamlardaki artış dikkat çekti. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 29,18 artarken, Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış turizmcinin yüzünü güldürdü. Buna göre, Almanya\'dan gelen ziyaretçi yüzde 20,45 artış ile 2 milyon 321 bin 529, İngiltere\'den gelen ziyaretçi yüzde 37,2 ile 1 milyon 212 bin 906, Hollanda\'dan gelen ziyaretçi yüzde 29,81 ile 589 bin 572, Fransa\'dan gelen ziyaretçi yüzde 24,12\'lik artış ile 417 bin 709 kişi oldu. Rusya\'dan gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 29,6 artarken, 7 aylık dönemde 3 milyon 276 bin 046 kişi ülkemize ziyarette bulundu.

KİŞİ BAŞI HARCAMASI YÜKSEK ÜLKELERDEN TALEPTE ÖNEMLİ ORANDA ARTIŞ YAŞANDI

Uzakdoğu ve Latin Amerika gibi harcama potansiyeli yüksek pazarlarından gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüksek oranda artış kaydedildi. Çin\'den gelen turist sayısı yüzde 88,77 oranında arttı. İlk 7 ayda 225 bin 29 Çinli turist Türkiye\'ye geldi. Hindistan\'dan gelenlerde yüzde 95,12, Japonya pazarında yüzde 76,70 artış yaşandı. Brezilya, Arjantin gibi harcama potansiyeli yüksek Güney Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 74,23 seviyesinde artış gösterdi. Güney Amerika\'dan toplam 138 bin 493 turist geldi.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN GELEN TURİST SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Katar\'dan gelen turist sayısı yüzde 123 oranında arttı. 52 bin 851 Katarlı turist gelirken, yüzde 30,8 oranında bir artışla 445 bin 875 Suudi Arabistanlı turist Türkiye\'yi ziyaret etti. Ayrıca, Lübnan pazarında yüzde 43,2\'lük bir artış, Ürdün pazarında yüzde 51\'lik, Kuveyt\'te ise yüzde 22,6\'lık bir artış yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Firuz Bağlıkaya ile röp

-Bağlıkaya masa başında çalışırken

-Detaylar

29.08.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180829127

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3 - HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN İRAN UYRUKLU 4 KİŞİ YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da alışveriş merkezlerine müşteri gibi giderek cep telefonu aparatları ve elektrikli kaykay çaldıkları öğrenilen İran uyruklu 1\'i kadın 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi.

KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYEYE GİRMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda polis, tezgahtarların dikkatini dağıtarak el çabukluğu ile hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen iran uyruklu Zahra H.(26), Sara R.(38), Ghadam M.(54) ve Majar M.(19)\'nin Türkiye\'ye kaçak yollarla girdikleri, pasaportlarında giriş çıkış damgalarının bulunmadığı belirlendi. Şüpheliler arasında bulunan Majar M.\'nin bir ay önce başka bir hırsızlık olayı nedeniyle yakalandığı, sınırdışı edildikten sonra kaçak yollarla tekrar İstanbul\'a döndüğü öğrenildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Bazlı olayları sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin önce tezgahtarların dikkatini dağıttıkları, fiyat soruyormuş gibi yaparak ellerine aldıkları cep telefonu aksesuarlarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin bir alışveriş merkezinde de benzer yöntemle elektrikli kaykay çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Şüphelilerin asayiş şubeden çıkışı

Genel ve detaylar

29.08.2018 - 14.56 Haber Kodu : 180829121

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4 - (Ek görüntülerle geniş Haber) POLİS ARACI DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de virajı alamayan polis minibüsü devrildi. Kazada 1 polis ile gözaltındaki bir şüpheli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay 14. 00 sularında Başakşehir İkitelli Başakşehir bağlantı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, hızla viraja giren polis minibüsü yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazada 1 polis memuru ile sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüpheli hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece\'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ardından kazada yan yatan polis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik de polis minibüsün kaldırılması ile normale dön dü.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen polis minibüsü

-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Ambulansta yaralı afgana müdahale

-Devrilen polis aracının kaldırılması

-Genel ve detaylar

29.08.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180829116

29.08.2018 - 15.25 Haber Kodu : 180829131

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5 - SULTANGAZİ\'DE FECİ KAZA KAMERADA

*4 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Osmangazi alt geçidinden Esentepe Mahallesi\'ne seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Kazada, araçta bulunan 1\'i çocuk dört kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Çevredeki vatandaşlarında ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Yaralılardan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

29.08.2018 - 16.01 Haber Kodu : 180829141



