DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA

* Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya\'da minibüs esnafıyla sohbet etti

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya\'da konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş\'tan dün akşam İstanbul\'a gelerek Kısıklı\'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Erdoğan, Tarabya Meydanı\'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçülerle sohbet etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın konvoyunu durdurması

- Minibüsçülerle sohbeti

- Detaylar

27.08.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180827110

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(aktüel görüntülerle-geniş haber) BEYKOZ\'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDA

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Beykoz Riva\'da askeri alan içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte söndürme helikopteri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın 15.30 sıralarında Riva\'da bulunan askeri alan içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Riva, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye grupları sevk edilirken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alandan görüntü

-Yükselen duman

-Söndürme helikopterinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler



27.08.2018 - 16.11 Haber Kodu : 180827111

27.08.2018 - 15.48 Haber Kodu : 180827097

27.08.2018 - 16.46 Haber Kodu : 180827122

27.08.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180827134

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- ESENLERDE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (2)

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, DHA

Esenler\'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. 45 dakikalık çalışma sonrası söndürülen yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 460 sokakta bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler daha sonra yandaki binaya da sıçradı. Saat 15.00 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bazı vatandaşlar yangın çıkan apartmanların sakinlerini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın başladığında binada bulunanları tahliye ettiklerini söyleyen Cemal Sarıkaya isimli vatandaş kolundan hafif şekilde yaralandı.

Bu arada yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı da 460 Sokak girişinde arızalandı. Yanan binanın yanındaki evde oturan bir vatandaş ise itfaiye ekiplerine \"Buradaki çatıdan da dumanlar çıkıyor\" diyerek müdahalede bulunulmasını istedi. Kızgın vatandaşı polis sakinleştirdi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Çatının yanması

-Mahallede yaşanan panik

-Kalabalıktan detaylar

-İtfaiye merdiveniyle müdahale

-Hafif yaralı bir kişi ile röp

-Bir vatandaşın tepkisi

-Bozulan araç

-Tamir edilmesi

-Hareket etmesi

-Genel ve detaylar

27.08.2018 - 17.31 Haber Kodu : 1808270

27.08.2018 - 16.15 Haber Kodu : 180827113



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VERGİ DAİRESİNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU

* Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlardan faydalanmak isteyenler vergi dairelerine gitti.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

\"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin\" 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yapılandırmadan faydalanmak isteyenler vatandaşlar vergi dairelerinde son gün yoğunluğunun yaşanmasına sebep oldu. Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı\'na gelenler, borçlarını yapılandırdıklarını belirtti. Borçlarını yapılandırmaya gelen bazı vatandaşlar, son gün haberlerinin olduğun belirterek, yaklaşık olarak 3-6 saat arasında beklediklerini ve borçlarını yapılandırarak işlemleri tamamladıklarını iletti.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı\'ndan görüntü

-Vergi affı pankartı

-Vergi dairesine giren çıkanlar

-Aftan yararlanan kişilerle röportajlar

-Genel ve detaylar

27.08.2018 - 15.56 Haber Kodu : 180827126

