DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- YENİKAPI\'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI (1)

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL , (DHA)

Yenikapı\'da düzenlenecek \"Kudüs Mitingi\" için toplanmalar yavaş yavaş başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla Yenikapı\'da gerçekleştirilecek olan \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingi için alana giriş başladı. Miting için gelenler arama noktasından geçerek içeriye giriyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Miting alanından görüntü

-Miting alanına gelenler

-Miting hazırlığı

-Genel ve detaylar

18.05.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180518077

================

2- YENİKAPI\'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR SÜRÜYOR (2)

Haber- Kamera:Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ

Yenikapı\'da düzenlenecek \"Kudüs Mitingi\" için toplanmalar sürüyor.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı\'nda düzenlenen \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede \"İnsanlık adına İstanbul ayakta\" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Alanın etrafına \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'nin de mitinge katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Miting alanından görüntüler

- Sahneden görüntüler

- Vatandaşların görüntüsü

- Kurulan ekranların görüntüsü

- Hoparlörlerin görüntüsü

- Detaylar

18.05.2018 - 15.40 Haber Kodu : 180518108

===================

3- TEKNELERLE ÜSKÜDAR\'DAN YENİKAPI\'YA GEÇTİLER

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İstanbul DHA

\"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılmak isteyenler Üsküdar\'dan teknelerle Yenikapı\'ya geçiyorlar.

Yenikapı\'da gerçekleştirilecek \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitingine katılacakların ulaşımın sağlanabilmesi ve trafikte sorunu yaşanmaması için Marmaray, metro, otobüs ve deniz seferleri arttırıldı. Bazı vatandaşlar miting alanına gitmek için deniz yolunu tercih etti. Üsküdar\'da Yenikapı\'ya gidecek motorlara binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Motorlar daha sonra Yenikapı\'ya doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Arama noktasından görüntü

-Arama noktasından geçenlerin motora binmesi

-Ellerindeki bayrakları sallamaları

-Açılan pankartlar

-Motorun hareket etmesi

-Genel ve detay görüntüler







18.05.2018 -15.26 Haber Kodu : 180518098_



==================

4- İİT GENEL SEKRETERİ USEYMİN: MAZLUMLARIN HAKKINI ARAMAMIZ GEREKİYOR

İstanbul DHA

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, \"Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor.\" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı öncesi düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'ndan sonra konuşan Useymin, zirve dolayısıyla Türkiye\'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, teşekkür etti. \"Bütün bu eforlar için bütün kalbimle teşekkür ederim\" diyen Useymin, \"Filistin halkına da teşekkür ederim. Onlarca kişi yaralandı. Çok kişi katledildi. Kudüs\'ün ne kadar değerli olduğunu tekrar belirtmek isterim. İsrail bunu özellikle yaptı. Stresi arttırarak yapmış olduğu çok kötü katliamı gördük. İsrail, ABD elçiliğinin açılmasıyla bunu vesile olarak gördü\" şeklinde konuştu.

İsrail\'in Filistin\'de yaptığı katliamın kabul edilebilir olmadığını söyleyen Useymin, \"İnsan hakları mahkemelerinin bir araştırma

konseyi oluşturmaları gerektiğini burada belirtmek istiyoruz. Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor. Bundan dolayı Filistin devletini desteklememiz çok normal. Bunu özellikle BMGK\'deki daimi üye ülkelerinin karşısında gündeme getirmemiz gerekiyor. Büyükelçiliğin bu karar sonunda Kudüs\'e taşınması kabul edilebilir değil. Bunun, daha önceden alınmış bütün kararlara karşı bir karar olduğunu söylüyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Useymin\'in konuşması

-Detaylar

18.05.2018 -13.14 Haber Kodu : 180518065

================

5- İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ İSTANBUL\'DA



İstanbul DHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi\'ne katılmak üzere İstanbul\'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı\'na gelen Ruhani, apronda kendisini bekleyen aracıyla ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Ruhani\'nin gelişi

-Havalimanından ayrılması

18.05.2018 - 14.14 Haber Kodu : 180518076

================

6- İİT ZİRVESİ VE KUDÜS MİTİNGİ İÇİN 20 BİN 100 POLİS GÖREVLİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve \"Zulme Lanet Kudüs\'e Destek\" mitinglerinde toplam 20 bin 100 polis, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ile 160 zırhlı araçla güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi ve Yenikapı\'da düzenlenecek \'Zulme Lanet, Kudüs\'e Destek\' mitingleri nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İİT Olağanüstü Zirvesi\'nde 5 bin 200 personel, miting tedbirleri kapsamında Yenikapı\'da ise 14 bin 900 polis görev yapacak. Önlemler kapsamında 4 polis helikopteri, 4 deniz polisi teknesi ve 160 zırhlı araç kullanılacak.

Görüntü Dökümü;

--------

-Miting alanı ve çevresinden görüntüler

18.05.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180518077

===================

7- SOKAK ORTASINDA \"TACİZCİ\" CİNAYETİ KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de bir kişi eşini taciz ettiği iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, Umut Alyağız(42)eşini taciz ettiği belirtilen A.D (50) ile sokak ortasında karşılaştı. Bu sırada belindeki silahına sarılan A.D., Alyağız\'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. A.D. kaçarken Umut Alyağız hastaneye kaldırıldı. Ancak Alyağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alyağız Adıyaman\'da toprağa verildi. Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.D\'şi dün Fatih\'te yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Cinayet anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkış

18.05.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180518107_

=================

8- ÇİFTLİKTEKİ DEHŞETE 62 YIL 6 AY HAPİS İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kayışdağı\'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Abuzer S. hakkında, 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayışdığı\'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan Abuzer Sayan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Abuzer S.\'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı İstanbul\'daki yurtlardan kaçarak yanına gelen 18 yaşından küçük mağdureleri Ataşehir ilçesindeki evinde ve çiftliğinde alıkoyduğu, bu mağdurelere karşı çeşitli suçlar işlediği anlatıldı.

HEM TEHDİT HEM DE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Şüpheli Abuzer S.\'nin 2017 yılı Ekim ayında 2001 doğumlu A.K.\'yı silahla tehdit ederek başkası ile olan cinsel içerikli görüntüsünü kaydettiği, çiftlikten ayrılması halinde bu görüntüleri internette yayınlamakla tehdit ettiği belirtilen iddianamede, 2018 yılı Şubat ayında da 18 yaşından küçük H.Ö.\'ye silah doğrultarak öldürmekle tehdit ettiği, 15 yaşından küçük A.U.\'yu rızası dışında yanında tuttuğu, 16 yaşındaki K.U.\'yu tehdit ettiği, K.U. ile ayrıca rızası doğrultusunda bir çok kez cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı.

62 YIL 6 AYA KADAR CEZA İSTENDİ

Şüphelinin biri 15 yaşından küçük 3\'ü de 18 yaşından küçük olan 4 mağdureye karşı, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\", \"Silahla tehdit\", \"Reşit olmayanla cinsel ilişki\" suçlarını işlediği belirtilen iddianamede, sanığın bu suçlardan 24 yıldan 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

18.05.2018 - 15.37 Haber Kodu : 180518106

