DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - BEŞİKTAŞ\'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; ÇALINTI ARAÇLA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta polisten kaçan otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı. 3 araca çarparak hasar veren biri kadın 4 kişi, çaldıkları aracı olay yerinde bırakıp bu kez taksi ile kaçmaya çalıştı. Polis, mahallelinin de yardımıyla şüphelilerden birini yakaladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Çekmeköy\'de girdikleri evden aldıkları anahtar ile ev sahibine ait otomobili çalan biri kadın 4 kişi, Avrupa yakasına geçti. Şüpheliler, Beşiktaş\'ta dolaşırken Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin dikkatini çekti. Polisler aracı takip etmeye başladı. Polisin peşlerinde olduğunu anlaşan şüpheliler, Etiler yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ve hırsızlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Taşlıçay Sokak içerisinde karşıdan bir aracın gelmesi üzerine panikleyen şüpheliler, karşı yönden gelen araç ile park halindeki araçlara çarptı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden 3\'ü cadde üzerinde silah zoru ile durdurdukları taksiye binerken bir kişi yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Kendi aracı ile taksinin peşinden giden mahalleli bir yandan da polise nerede olduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 kilometre sonra hırsızlar taksiden inerek tekrar yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa sürede hırsızların olduğu yere gelen polisler kovalamaca sonucu şüphelilerden A.Ü.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisin diğer 3 hırsızı yakalamak için çalışması sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Caner Kombul, \"Camdan sokağa bakıyordum, çarpma sesi geldi önce. Aracın kaza yaptığını ve aracın içerisinden 4 kişinin koştuğunu gördüm. Kameralara baktığımda bizim durağın taksisi olduğunu gördüm, peşlerine katıldı\" diye konuştu. Polis ekipleri çalıntı otomobil üzerinde incelemelerde bulunduktan sonra araç otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası hırsızların yaya olarak kaçması

-Güvenlik kamerası hırsızların taksiyi durdurup gitmesi

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Çalıntı araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Caner Kombul ile röportaj



09.04.2018 - 16.02 Haber Kodu : 180409135

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2 - GÜRSEL TEKİN: CHP, İSTANBUL\'U KESİN ALACAKTIR

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Gaziosmanpaşa\'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili olarak, genel merkezin uzun süredir bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Tekin, \"İstanbul\'u kurtarırsanız Türkiye\'yi kurtarırsınız. İstanbul\'u kurtarmanın yolu, 11 milyon seçmenin talebine başvuracaksınız. Bu talebe kim karşılık veriyorsa hepimizin adayı o olacaktır\" dedi. Tekin, \"İstanbul\'u bilen biri olarak şunu söyleyebilirim; CHP, İstanbul\'u kesin alacaktır\" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Gaziosmanpaşa ziyaretine ilk olarak partisinin ilçe başkanlığından başladı. Ardından partililerle birlikte Gaziosmanpaşa Meydanı ile Karadeniz Mahallesi\'ni gezen Tekin, vatandaşlarla selamlaştı, onların sorunlarını dinledi.

Ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, vatandaşların ciddi sorunları olduğunu, bunların başında da işsizlik ve yoksulluk geldiğini söyledi. Tekin, \"80 milyon yurttaşın yaşadığı bir ülkede 24 milyon icra dosyası var. Yoksuluk ve sefalet had safhada\" dedi.

AFGAN MÜLTECİLERİ

Son dönemde Afgan mültecilerin Türkiye\'ye yoğun şekilde gelmesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, \"Afgan göçünün önümüzdeki süreçte daha yoğun vaziyette olacağı çok açık. İnsan pazarlarında çoğunlukla Afganları görebilirsiniz. Sadece İstanbul\'da şu anda yerleşik olarak yaşayan 200 bine yakın Afgan vatandaşımız var. Van\'dan ve Ağrıdan girişler yapılıyor ancak son durakları İstanbul. Bu göçler, başka sorunları da ortaya çıkarıyor\" diye konuştu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, partisinin kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterip göstermeyeceği ve gösterilecek adayın da ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

Geçmiş dönemlerde aday olmadığım halde aynı şekilde çalışıyordum. Partimizin genel merkezi, tabiki doğru bir iş yapacaktır. Çünkü İstanbul\'u kurtarırsanız Türkiye\'yi kurtarırsınız. İstanbul\'u kurtarmanın yolu 11 milyon seçmenin talebine başvuracaksınız. Bu talebe kim karşılık veriyorsa hepimizin adayı o olacaktır. Genel merkez uzun süredir bir çalışma yapıyor. Belki kapalı devre bir çalışmadır. Büyük illerde seçmen kitlesi çok büyük olduğu için birkaç alanda çalışmalar yapılıyor. Bu adaylaşmadan önce parti zaten çalışıyor. Partimizin şu anda her ilde çok ciddi çalışması var. İstanbul\'u bilen biri olarak şunu söyleyebilirim, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul\'u kesin alacaktır. Bunu iktidar partisi mensupları da çok iyi biliyor.

Gürsel Tekin, açıklamaların ardından ziyaretine kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Tekin\'in ziyaretleri

-Esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kahvehane ziyareti

- Gürsel Tekin\'in açıklamaları

-Genel ve detaylar

09.04.2018 - 15.13 Haber Kodu : 180409107

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3 - BAĞCILAR\'DA YANGINDA MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

Bağcılar\'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle bina içinde mahsur kalan 4\'ü çocuk, 2\'si kadın 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın girişinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişindeki elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle bina içerisi dumanla doldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan 4\'ü çocuk 2\'si kadın 6 kişi binadan dışarı çıkamadı. Çocuklarıyla birlikte dairelerinden çıkamayan aileler büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla mahsur kalan çocukları kurtardı. Yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dumanlardan cep telefonu görüntüsü

-Kurtarma anı cep telefonu görüntüsü

-Bebeklerin çıkarılışı

-İtfaiye , sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalan çocukların aileleri ile röp.

-Diğer detaylar

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4 - (ek görüntüler)- MALTEPE\'DEKİ DEHŞET ÇİFTLİĞİ YIKILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Maltepe\'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı.

Maltepe Ferhatpaşa\'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda alıkonulan bir kız çocuğu kurtarılmıştı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çiftlik sahibi tutuklanmıştı. Maltepe Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde çiftliği tamamen yıktı. Çiftliğin izinsiz olarak hazine arazisi üzerine yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Yıkımdan görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Çiftlik alanı

-ARŞİV GÖRÜNTÜ

-Çiftlikten görüntü

-Polis kamerasından operasyon

-Detaylar

09.04.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180409097

09.04.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180409100_

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5 - ATATÜRK HAVALİMANI EN YOĞUN 15\'İNCİ HAVALİMANI OLDU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında 15\'inci sırada yer aldı. Atlanta, Pekin ve Dubai Havalimanları ilk 3 sırayı aldı.

Atatürk Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak ayı raporuna göre yolcu sayısı bakımından bir önceki Ocak ayı ile yapılan karşılaştırmada yüzde 30,3\'lük artışla Avrupa yolcu trafiğine en çok katkı sağlayan havalimanı oldu. 2017 yılında havalimanı, yolcu trafiği ve üst geçiş dahil 63 milyon 727 bin 448 yolcuya hizmet verirken, uçak trafiği ise 460 bin 777 oldu. 2018 yılı üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) döneminde ise yolcu sayısı 15 milyon 533 bin 831 olurken, uçak trafiği sayısı ise 108 bin 765 oldu.

Atatürk Havalimanı, en yoğun havalimanları arasında Frankfurt Havalimanı\'ndan sonra 15\'inci sırada yer aldı. En yoğun havalimanları ise Atlanta, Pekin ve Dubai havalimanları oldu.

Görüntü Dökümü :

-Atatürk Havalimanı\'ndan görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Pasaport kontrol noktasından görüntüler

-Arşiv apron görüntüleri

-Detay görüntüler

09.04.2018 - 15.39 Haber Kodu : 180409119