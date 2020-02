DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- MİNA BAŞARAN VE SİNEM AKAY\'IN CENAZELERİ GASİLHANEDEN ALINDI

- MURAT GEZER, NİŞANLISI MİNA BAŞARAN\'IN TABUTUNU CENAZE ARACINA TAŞIDI.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İran\'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay\'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi\'nden alındı. Mina Başaran\'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay\'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran\'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.

2- UÇAK KAZASINDA ÖLEN AYŞE AND VE ASLI İZMİRLİ SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDI

* Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

İran\'daki uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii\'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Ailelerini ve yakınlarını gözyaşlarına boğan her iki arkadaş da Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Ayşe And ve Aslı İzmirli\'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii\'ne getirildi. Acılı aileler, cenazelerin camiye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracından indirilen Ayşe And\'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Ayşe And\'ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And, Aslı İzmirli\'nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami\'nin aralarında olduğu yakınları kabul etti. Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

TABUTLAR YAN YANA

Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

BASSAM HOUSSAMİ\'DEN NİŞANLISINA SON VEDA

Ayşe ve Aslı için alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kaybettiği nişanlısının tabutuna cenaze aracına kadar omuz veren Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

AYNI MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER

İki arkadaşın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki yaklaşık 500 metre mesafede olan aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, \"Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin\'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem\'in kuzeni, Fatma\'sının ilk göz ağrısı, Mert\'in pırlantası AYŞE\'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah\'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz...\" denilmişti.

3- KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Tabutuna duvak konuldu



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN\\İSTANBUL,(DHA)

Başaran Holding\'e ait özel jetin İran\'da düşmesi sonucunda ölen 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi. Beylikdüzü\'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde düzenlenen törene Uslu\'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu\'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Bediha Uslu ile sağlık görevlileri ilgilendi. Uslu\'nun tabutuna duvak konuldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı\'na defnedildi.

Bu arada aynı camide İstanbul Barosu avukatlarından Kudret Yıldırım\'ında cenaze namazı kılındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK Başkanı Kani Beko, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de bu cenaze namazına katılanlar arasındaydı.

4- TOPÇULAR\'DA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI : VATMAN VE 13 YOLCU YARALANDI

- KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber: Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Mescid-i Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada vatman ve 13 yolcu yaralandı.

İSTASYONDA DURAN TRAMVAYA ARKADAN ÇARPTI

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın vatmanı ve 13 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu\'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada vatman ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR

Öte yandan kazanın hemen ardından istasyonda yaşananlar yolcuların kamerasına yansıdı. İstasyondakiler tramvayların çarpışmasıyla toz bulutu yükselen yere koşuyor. Sıkışan vatmana yardım için istasyondakiler seferler olurken diğer yaralılara da yardım ediliyor.

5- TEMEL KAYA\'NIN BAŞARI ÖYKÜSÜ KALEME ALINDI: SESSİZ DEVİN KALESİ



Haber: Orhan SENCER - Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Koçkaya Holding\'in kurucusu merhum Temel Kaya\'nın hayatını anlatan \"Sessiz Devin Kalesi\" adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Gümüşhane\'nin Kale köyünde tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyken hayallerinin peşinden koşan ve kurduğu Kale markasını dünya çapında şöhrete ulaştıran Temel Kaya\'nın hayatı, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alındı. Doğan Kitap tarafından yayınlanan eserde, 1999 yılında hayatını kaybeden Temel Kaya\'nın başarılı yaşamı, hedeflerine ulaşmak isteyenlere yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde anlatılıyor. Kitabın yazar gelirinin ise eğitim kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

AYDIN DOĞAN: TEMEL KAYA\'NIN DEĞERLİ DENEYİMLERİNİN GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM

Kitabın önsözünü, merhum Temel Kaya\'nın hemşerisi ve yakın dostu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yazdı. Aydın Doğan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

\"Hakkın rahmetine kavuşmuş hemşerim ve yakın dostum Temel Kaya\'nın oğlu Cengiz Kaya, babasını anlatan Sessiz Devin Kalesi adlı bu kitaba bir önsöz yazmamı istediğinde mutlu oldum. Temel Kaya, mutlak anlamda yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir coğrafya ve tarihi dönemde yaşayıp kendi kalesini dişiyle, tırnağıyla kurmayı başarmış bir Anadolu insanıdır. Temel Kaya\'nın sahip olduğu özellikler ve hayat anlayışı, bugün evlatları ve Kaya Ailesi\'nin diğer fertleri tarafından özenle sürdürülüyor. Günümüzde bir marka olarak Kale, bir itibar kalesi olarak yurtiçinde ve yurtdışında tanınıyorsa, en temel sebebi, ailenin devralıp geleceğe taşıdığı bu anlayıştır. Sessiz Devin Kalesi, okunduğunda görüleceği üzere, örnek alınabilecek gerçek bir başarı öyküsüdür. Bu kitap vesilesiyle kalıcı bir esere dönüşmesi beni ayrıca memnun etti. Temel Kaya\'nın değerli deneyimlerinin gelecek nesillere ışık tutacağına inanıyorum. Hemşerim, Gümüşhane kalesinden gelmiş kale gibi iyi bir arkadaşımızdı\"

KİTABIN TANITIMI YAPILDI

\"Sessiz Devin Kalesi\" kitabının tanıtımı, dün akşam Maslak\'taki Koçkaya As Plaza\'da yapıldı. Tanıtıma kitabın yazarı Bünyamin Aygün\'ün yanı sıra Eski Bakan Oltan Sungurlu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yeşilçam\'ın unutulmaz sinema oyuncusu Göksel Arsoy, Koçkaya Holding\'in kurucusu merhum Temel Kaya\'nın ailesi ve dostları katıldı.

\"BÖYLESİNE DEĞERLİ BİR KİŞİNİN YAŞAMI TÜRKİYE\'Yİ İLERİYE GÖTÜRMEK İSTEYENLERE IŞIK TUTACAK\"

Kitabın yazarı gazeteci Bünyamin Aygün, Temel Kaya\'nın yaşamının Türkiye\'yi ileriye götürmek isteyenlere ışık tutacağını belirterek, şunları söyledi: \"Temel Kaya, iyiliği ilke edinmiş, kendini dürüstlüğe adamış bir hayırsever, muhteşem bir baba, vefakâr bir eş, gönlü zengin bir dost. Onun saymakla bitiremeyeceğimiz birçok sıfatının olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaleme alma yönünde yaptığımız çalışmanın başında bir dahi ile karşı karşıya olacağımızı bilmiyordum. Gazetecilik birikimime güvenerek üç ayda bitiririz, diye planladığımız çalışma 4 yılımızı aldı. Hayattayken kendisini tanıma şerefine erişememiş olsam da, bu kitabı yazarken onun 66 yıllık yaşamına misafir oldum. Günlüklerine, notlarına, fotoğraflarına, ona dair her şeyle temas ettik. Onu daha iyi tanımak ve anlamak için yeri geldi doğup büyüdüğü topraklara gittik. Gezdiği sokaklarda gezdik, onun soluduğu havayı soluduk. Ailesi, yeğenleri, dostları ve meslektaşlarıyla görüştük. Çocukluğunda sık sık kaçarak sığındığı, hayaller kurduğu kaleyi görme fırsatına eriştik. Son günlerini geçirdiği, çok sevdiği Kınalıada\'daki evini de ziyaret ettik. Amacımız gerçek bir Temel Kaya portresi çıkarmaktı. Bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi yaşamını birleştirdik. Böylesine değerli bir kişinin yaşamı, Türkiye\'yi ileriye götürmek isteyen girişimci, yenilikçi ve yola yeni çıkan sanayicilerimize ışık tutmuş olacak\"

Temel Kaya\'nın oğullarından Koçkaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya da, \"Temel Bey bu yazılı eseri göremedi ama çok eminim ki, şu an bizi ulvi mekânından hissediyordur\" diyerek, kitap için emeği geçenlere teşekkür etti.

ESKİ BAKAN SUNGURLU: MÜTEŞEBBİS BİR ADAMDI

Eski Bakanlardan Oltan Sungurlu, Temel Kaya\'yı 1960\'tan beri takip ettiğini ifade ederek, \"Dostundan, ahbabından para toplayıp, mal getirip karını onlara dağıttığını duyardım. Müteşebbis bir adamdı. Yalnız ticaret değil, sanayi yapması, üretim yapması ve bütün bunları yaparken kendi örf ve adetlerine, bütün değerlerine bağlı kalması da bir başka özelliğiydi\" dedi.

DOĞAN HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI ŞATANA: ÖMRÜNÜ ÜLKESİNİN KALKINMASINA ADAMIŞ BİR İNSAN

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana da Temel Kaya\'nın ömrünü ülkesinin kalkınmasına adamış bir insan olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

\"Merhum Temel Kaya, köyünü markalaştıran, ticari dehasını yaratıcılık ve yenilikçilikle birleştirip ömrünü ülkesinin kalkınmasına adamış bir insan. Öyle ki, küçük yaşta en büyük hedefi köye adını veren kaleye çıkıp ufkun ötesini görmek olmuş. Vakti gelip kaleye çıktığında Erzurum\'u görememiş, ancak sahip olduğu vizyoner bakış açısıyla İstanbul\'un Türkiye\'nin ticari ve ekonomik kalbinin attığı yer olduğunu keşfetmiş. Temel Kaya, eğitimin herkesin hakkı olduğunu savunmuş. Bir yandan yabancı dil ağırlıklı okullar kurulmasına yatırım yaparken, memleketinin çocuklarının da en iyi imkânlarda eğitim görmesi için modern okullar ve yurtlar açmış. Bugün 76 yıllık iş tecrübesi ve 1700 çalışanı ile ihracat hacmi 100 milyon dolar seviyelerine yaklaşan Koçkaya Holding, otomotiv, metal sanayi pazarlama, inşaat ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Temel Kaya, itibarın çok uzun zamanda kazanıldığını ama bir küçük yanlışla yıkılacağını bildiğinden Kale markasını gözü gibi korumuş. Ne mutlu ki üretim ve ticaretin her noktasında yer alan tüm aile üyeleri de Temel Kaya\'nın hayat felsefesini yaşatmaya devam ediyor. Sessiz Devin Kalesi kitabı için emeği geçen herkesi kutluyor, bıraktığı anlayışın yıllar boyu nesillerce korunarak daha nice başarılarla sürdürülmesini diliyorum.\"

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHÇIVAN: TEMEL KAYA\'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Temel Kaya\'dan çok şey öğrendiğini belirterek, \"Hayatın sadece iş değil, eğitime katkı, sivil toplum örgütlerine değer katmak, istihdam yaratmanın yanında güçlü bir aile beraberliği kurmak olduğu yönündeki değerli fikirleri bizim için çok önemli anlam ifade ediyor. Anadolu\'nun çorak topraklarından çıkıp, müteşebbis ruhla yokluklar içinde böylesine bir başarı çizgisine ulaşabilmek çok kolay değil. Üretmekten ve üretmekten değer kazanan bir toplum olmanın gençlere intikal yolu ancak bu eserler, bu kitaplardır\" diye konuştu.

İSTANBUL SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI OKYAY: CUMHURİYET KUŞAĞINA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise şu ifadeleri kullandı:

\"Cumhuriyet kuşağına çok şey borçluyuz. Onlar bu ülkede çok az şey varken bir üretim sevdasıyla birçok girişimi başlattılar ve bugünkü sanayi altyapısını oluşturdular. Temel Kaya da, Kale köyünden başlayıp, işini geliştirerek bir sanayi devine dönüştürmüş büyüğümüzdü. Kendinden sonra gelenler de onun bu eserini gayet güzel şekilde kitaplaştırarak bir sonraki nesillere bırakma gayretinde olmuşlar. Böyle bir kitapla bu ailenin kültürünü, iş yapış şeklini, değerlerini aktarmanın son derece faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum\"

ARSOY: 40 YILDIR KOMŞULUK YAPTILAR

Sinema oyuncusu Göksel Arsoy da Temel Kaya ve ailesinin 40 yıldır kendisine komşuluk yaptığını söyleyerek, \"Bu komşuluğu yaratan insanlara teşekkür ediyorum. Bize bu güzel insanları komşu olarak verdiği için Allah\'a da milyonlarca defa şükürler olsun\" dedi.

\"Sessiz Devin Kalesi\" kitabının tanıtımı, Temel Kaya ile ilgili hazırlanan belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

6- EMİNE ERDOĞAN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİNCE OYUNCU SELİN ŞEKERCİ HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'a sosyal medya paylaşım hesabındaki paylaşımıyla hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı. Şekerci hakaret kastı olmadığını söyledi. Mahkeme, şikayetçi Emine Erdoğan\'ın şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Selin Şekerci, \"Attığım tweet\'te hakaret yoktur. Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir. Ben bunu kastetmiştim\" dedi. Hakim, şikayetçinin 7 Kasım 2017\'de dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine hükmetti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Oyuncu Selin Şekerci, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım\'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim\" diyerek özür dilemişti. Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine yönelik sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

7- DOĞU TÜRKİSTANLI YÜZLERCE KADIN VE ÇOCUK İSTİKLAL CADDESİ\'NDE YÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Tünel Meydanı\'nda toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup Galatasaray Meydanı\'na yürüdü.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği üyesi kadınlar, Doğu Türkistan\'da yaşanan olayları protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı\'ndan Galatasaray Meydanı\'na kadar yapılan yürüyüşte Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşındı. Yürüyüşte en ön safta bulunan çocuklar dikkat çekti.

Basın açıklamasında, \"Son altı aydır Doğu Türkistan\'da neler oluyor, kaç ananın yüreği sızlıyor. Gözyaşları dinmiyor. Kaç evlat anasız babasız kaldı. Haberiniz var mı? Doğu Türkistan\'da yaşayan müslüman kardeşlerimizin durumuna ne kadar daha sesiz kalınacak\" denildi.

Eylem basın açıklamasının okunmasının ardından son buldu.

