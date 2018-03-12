DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- BAŞARAN AİLESİNİN EVİNE ZİYARETÇİ AKINI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İran\'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran\'ın babası Hüseyin Başaran\'ın Göktürk\'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran\'ın villasından ayrıldı.

Şirketin Kemerburgaz\'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.

Görüntü Dökümü

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-Başaran ailesinin kaldığı sitenin görüntüsü

-Siteye giren çıkan araçlar

-Sitenin güvenliği

-Ambulansın görüntüsü

-Şirket binasının görüntü

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2 - SON PAYLAŞIMI \'MELEK\' OLDU...

\'MELEK OLDUN GİTTİN\"

Haber: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

İran\'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu\'nun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı dikkat çekti. Uslu o paylaşımında \'melek tablosu\'ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koymuştu. Eda Uslu\'nun vefat haberini alan arkadaşları yorumlarında \'Melek oldun gittin\" ifadelerini kullandılar.

Görüntü Dökümü:

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-Uslu\'nun paylaşımı

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(ÖZEL)

3- EYLEMİN ARDINDAN \"İETT CEZALANDIRIYOR\" İDDİASI

* Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Çetin:

\" 300 otobüsümüz seferlerden alıkonuldu\"

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikasına bağlı Erguvan Otobüs İşletmecileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığını belirterek kontak kapatmışlardı. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, \"Bugün çalışan araçlarımızı tekrar muayene adı altında çağırarak bağladılar. Şu an çalışmayan 300\'e yakın araç var. Toplantı yaptık inşallah sorun çözülür\" dedi. Çetin, otobüslerinin muayeneye çağrılmasının ardından İstanbul\'da oluşabilecek yoğunluğu gidermek için İETT\'den emekli şoförlerin seferlere çıkartıldığını söyledi.

ŞU AN ÇALIŞMAYAN 300\'E YAKIN ARAÇ VAR\"

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Bakırköy\'de bulunan İstanbul Ulaşım A.Ş Genel Merkezi\'nin bulunduğu bina önünde konuyla ilgili Genel Sekreter Metin İşsever ve çok sayıda sendika üyesi işverenle basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanlığı ve ilgili mercilerin bugün ve yarın konuyla ilgili yardımcı olmak için çalışma yapacaklarını dile getiren Genel Başkan Kemal Çetin , \" İETT bizim araçlarımızı fazladan denetime aldı. Çalışan araçlarımızı tekrar muayene adı altında çağırarak bağladılar. Şu an çalışmayan 300\'e yakın araç var. Toplantı yaptık inşallah sorun çözülür\" diye konuştu.

\"MALİYETLERİMİZ MAHKEME KARARI İLE SABİT\"

Çetin yaptığı açıklamada otobüslerin maliyetlerine de değinerek bu maliyetlerin mahkeme kararınca sabit olduğunu belirterek, \"51 bin Türk lirası, 50 bin 570 Türk lirası zam da geldi onunla 52 bin 55 bin civarında. Cuma günü gelen hakediş ise 28 bin 30 bin Türk lirası. Bu da belgelerle sabit. Dediğim gibi İETT şu an denetim adı altında bizim araçlarımıza iş vermiyor. Çözüme ulaşırsa işlerimize devam edeceğiz. Şoförlerimiz şu an boşta. 2 bin 500 şoför var, bunların aileleri var. Günde 1 milyon İstanbullluya hizmet veriyoruz\" dedi. Çetin, otobüslerinin muayeneye çağıralarak seferlerden alınkonulduğunu tekrarlayarak, trafikte oluşabilecek yoğunluğu gidermek için İETT\'den emekli şoförlerin seferlere çıkartıldığını kaydederek, \" İETT emekli şoförlere de iş verdi, bu da yasal değil. Toplu taşımada emekli şoförleri çalıştırmak bence doğru değil. Madem İETT\'nin böyle bir parası vardı bizlere verseydi. şoförlerimizin maaşlarını ödemiş olurduk. Yeni muayeneden çıkmış aracı tekrar muayeneye çağırmış ve bugün iş vermiyor. Takdir kamuoyunun.\"



\"TEK YAPACAĞIMIZ ŞEY ARAÇLARI DURDURMAK\"

Konunun çözümü için görüşmelerin ve çalışmalarının sürdüğünü belirten Kemal Çetin, \"Çözüme ulaşmadığı taktirde bizimde tek yapacağımız şey var; araçlarımızı çekip, araçlarımızı durduracağız. Yapacak da başka bir şey yok. Siz 28-30 bin lira alıp da 50-55 bin TL olan bir gideri bir iş adamı olarak yürütebilmek mümkün değil. Çoğu arkadaşımız şoför maaşlarını ödeyemedi\" dedi.

\"İETT 3 BİN KİLOMETRE YOL YAPIYOR, \'75 BİN LİRA GİDERİM VAR\' DİYOR \"

Sendika üyesi bir erguvan otobüs işletmecisi ise araçlarının tamir parasını ödeyemediğini belirterek, \"2 aracım tamirde parasını ödeyip çıkaramıyorum. Otobüs A. Ş\'den kiralık araç aldım çalıştırıyorum. Soruyorum. Bugün İETT 3 bin kilometre yol yapıyor, 75 bin lira giderim var diyor. Biz 7 bin kilometre yol yapıyoruz bize veriyorlar 28 bin lira. İETT kendi araçlarına fazla gider mi gösteriyor ki bu kadar yapıyorlar, bilmiyoruz\" dedi.

Bir başka işletmeci ise , \"Biz cuma günü 250 araçla sesimizi duyurmak için iş yavaşlattık ama bugün araçlarımızın muayenesi olmasına rağmen hala 300 aracımızı çeşitli sebeplerden araçlarımızı garaja çağırarak muayene etmeye çalışıyor . Peki şuan da İstanbul halkı mağdur olmamış mı oluyor? \" diye konuştu.

İETT\'DEN YOĞUNLUK AÇIKLAMASI

Öte yandan İETT\'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise \"Sefaköy istasyonunda metrobüs hattımızın arızalanmasından dolayı seferlerimizde aksaklık ve istasyonlarımızda yoğunluk yaşanmıştır. Konu ile ilgili saha ekiplerimiz tarafından anlık müdahale edilmiş olup, yoğunluk yaşanan istasyonlara araç akışları sağlanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kemal Çetin\'in açıklaması

-Sendika üyelerinin görüntüsü

-Bekleyen otobüslerine görüntüsü

-Metrobüsten detaylar

-Geçen cuma yapılan eylemden görüntüler

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(EK BİLGİLERLE YENİDEN)

4 - KARARA TEPKİ GÖSTEREN BABA ADLİYE KORİDORUNDA KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)- KOCAELİ Gölcük\'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Gölcük\'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ\'ın eşi işitme engelli Hacer Çetindağ\'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli Erdal Kaya, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine \"Eşini kasten öldürme\" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ\'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde bugün görülen davaya, tutuklu sanık Erdal Kaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan ve yerel mahkemece hakkında beraat kararı verilen Selçuk Çetindağ\'ın katılmadığı duruşmada, Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı:

Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, eski savunmaların tekrar ettiğini belirterek pişman olduğunu söyledi. İstinaf Savcısı Ali Parlar, sanığın, \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erdal Kaya\'ya, \"Kasten adam öldürme\" suçundan verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ\'ın eşi Selçuk Çetindağ\'a verilen beraat kararını da onadı.

KARDEŞİ CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hacer Çetindağ\'ın yakınları karara tepki gösterdi. Hacer Çetindağ\'ın kardeşi Cemalettin Deniz, karar üzerine adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Cemalettin Deniz kapalı camı açana kadar güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

AMBULANS GEÇ GELDİ İDDİASI

Bu sırada Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz de yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Şaban Deniz\'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlileri ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Haber verilmesi üzerine ambulans geldi. Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şaban Deniz, ambulansla adliyeden götürüldü. Deniz\'in yakınları ambulansın geç geldiğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EK GÖRÜNTÜLER

- Babanın arşiv fotoğrafı

GEÇLİEN GÖRÜNTÜLER

- Şaban Deniz\'in adliye koridorunda yerde yatması

- Şaban Deniz\'e ilk müdahalenin yapılması

- Şaban Deniz\'e gelen ambulans ekipleri tarafından müdahale yapılması

- Şaban Deniz\'in sedye ile ambulansa bindirilerek götürülmesi

- Oğlu Cemalettin Deniz\'in adliye koridorunda fenalaşması

- Cemalettin Deniz\'in adliye önünde ablasına babasının ölümünü haber vermesi

- Cemalettin Deniz ile ablasının birbirine sarılarak yakarmaları

12.03.2018 - 12.41 - Haber Kodu : 180312054

12.03.2018 - 13.47 - Haber Kodu : 180312071_

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5- ŞİŞLİ\'DE SANAL KUMARHANE OPERASYONU

- Operasyon polis kamerasına yansıdı



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste internet üzerinden kumar oynatıldığını ihbarları üzerine operasyon başlattı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi\'nde bulunan home ofis olarak kiralanan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri sanal kumarhane ile karşılaştı. Polis ekipleri adreste F.Ö. ile kumar oynamaya gelen C.N. ve A.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 monitör, 11 harddisk, 9 bilgisayar kasası ve hesap defteri ele geçirildi.



KAPIDAKİ MÜHRÜ SÖKEREK FAALİYETE DEVAM ETMİŞ

Polis ekiplerinin sanal kumarhaneye yaklaşık 2 ay önce baskın düzenleyerek mühürlediği öğrenildi. Home ofisi kiralayan F.Ö.\'nün bir süre önce kapıdaki mührü sökerek yeniden kumar oynatmaya başladığı belirtildi. F.Ö. hakkında ise \'Kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak\' ve \'Mühür bozma\' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk etti. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden C.N. ve A.K. hakkında kumar oynamak suçundan kabahatler kanununa göre işlem yapılarak para cezası verildi.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi\'nde bulunan home ofis olarak kullanılan adrese yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin içeriye girmesi ve arama yapması saniye saniye kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin içeriye girmesi

-Ekiplerin içeride arama yapması

-Bilgisayarlarda açık olan kumar siteleri

-Genel ve detay görüntüler







