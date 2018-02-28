DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber )

1- AVCILAR\'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın Denizköşkler Mahallesi Karaman Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm daireye yayıldı. Alt katlarda oturan bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar ise mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan çocuklu bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla kurtardı. Büyük korku yaşayan anneyle bebeği, merdiven aracındaki sepete alınarak aşağı indirildi. İner inmez yakınlarına sarılan kadın ve yanındakiler kontrol amaçlı ambulansa götürüldü. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çocuklu ailenin sepetten indirilişi

-Ailenin ambulansa gidişi

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Yanan daireden görüntü

-Diğer detaylar

28.02.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180228096

28.02.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180228093

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2- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 6 ilçede düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 29 şüpheliyi gözaltına alındı.

TTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Ataşehir, Esenyurt, Fatih ve Başakşehir\'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 29 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyet kaynakları şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde yer aldığı ve İstanbul\'da eylem arayışında olduğu belirtti.

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3- GÜRSEL TEKİN: (KAĞITHANE\'DE GECEKONDULARIN YIKILMASI) HİÇ Mİ ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYMUYORSUNUZ?

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Kağıthane Hamidiye Mahallesi\'nde geçen hafta 13 gecekondunun yıkılmasının ardından, barakalarda yaşamak zorunda kalan aileleri ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gecekonduların yıkılmasına tepki göstererek, \"Şimdi burada hangi vicdan, hangi yasa size el verdi de geldiniz burada insanların kafasına evlerini yıktınız?\" dedi.

Gürsel Tekin, CHP Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, yıkılan gecekonduları yerinde gördü, ailelerin yaşadıkları sorunları dinledi. Yıkılan gecekonduların yakınında yaptıkları derme çatma barakalarda aileler ile sohbet eden Tekin, daha sonra onlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Son dönemde hükümet yetkililerinin \'kentsel dönüşüm yerinde yapılacak\' şeklindeki sözlerini hatırlatan Tekin, bu sözlerin tutulmadığını ifade etti. Tekin, \"Ne yazık ki dünün mazlumları bugünün zalimleri olmuşlardır. Şimdi burada hangi vicdan hangi yasa size el verdi de geldiniz burada insanların kafasına evlerini yıktınız? Vatandaşların burada en meşru hakları var. Başvurularını yapmışlar. Eğer burada bir yapılaşma olacaksa bu insanlar burada hak sahipleridir. Kendi yerlerine kendi evlerinin yapılması lazım\" dedi.

\"BU MAĞDURİYETİ SADECE SİZ YAŞAMIYORSUNUZ\"

\"Bu mağduriyeti sadece siz yaşamıyorsunuz, İstanbul\'da ne kadar yoksul vatandaş varsa onların hepsi sizin çektiğiniz çileyi çekiyor\" diyen Gürsel Tekin, yapılan yıkıma tepkisini \"Bu ne zalimliktir? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz\" sözleriyle dile getirdi.

TEKİN\'DEN \'CAMİ DE YIKILACAK\' İDDİASI

Tekin, gecekonduların bulunduğu bölgenin yanı başında yer alan Arıcılar Mahallesi Camii\'nin de proje kapsamında yıkılacağını öne sürerek, \"Duydum ki Allah\'ın evinin de bir müteahhit uğruna yıkılmasını da sizin, kamuoyunun takdirine bırakıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"HİÇ Mİ ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYMUYORSUNUZ?\"

Gecekonduları yıkılan vatandaşlara her zaman destek olacaklarını, onların sorunlarını da Meclis\'e taşıyacaklarını aktaran Tekin şunları söyledi:

\"Eğer burada bir yapılaşma olacaksa o yapılaşmada sizin yerlerinizin mutlak ve mutlak korunması lazım. Müteahhite \'hak\', size \'hak\' değilse bu vicdanlı bir iş değildir. İstanbul\'da kentsel dönüşümlerin tamamında ne yazık ki başta Sultan Mahallesi\'nde, Beyoğlu\'nda Gaziosmanpaşa\'da insanları sürgüne tabi tuttular. Ey iktidar mensupları! Bu sürgüne tuttuklarınızın hepsi sizin seçmenleriniz. Hiç mi elinizi vicdanınıza koymuyorsunuz? Sizden ne istiyoruz biliyor musunuz? Tıpkı sayın Erdoğan, \'evi gecekondudur\' diye haber yapıldı ya, çıktı \'evet benim evim gecekondudur\' dedi. Siz, sayın Erdoğan\'ın evine hangi imar uygulamasını bulduysanız, hangi çareyi bulduysanız bu mazlum halkın derdine de öyle bir çare bulun. Çok fazla bir şey istemiyorlar\" dedi.

BARAKALARDA YAŞAYAN AİLELERE BATTANİYE VE GIDA DAĞITTILAR

Gecekonduları yıkılan aileler ise yaptıkları açıklamada mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Basın açıklamasının ardından CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yöneticileri, ailelere battaniye ve gıda yardımında bulundu.

GECEKONDU YIKIMINDA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan gecekonduların geçen pazartesi günü yıkımı sırasında gerginlik çıkmıştı. Polis, evleri boşaltmamakta direnenleri biber gazı kullanarak alandan uzaklaştırmış, olaylar sırasında bazı gecekondu sakinleri fenalaşmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Tekin barakada yaşayan ailelerle

-Tekin, aileleri dinlerken

-Yıkım yapılan evlerin olduğu bölgenin gezilmesi

-Tekin\'in yıkılan evleri incelemesi

-Basın açıklaması

-Gürsel Tekin\'in açıklamaları

-Ailelerin açıklamaları

-Barakalardan görüntü

-Battaniye ve gıda dağıtımı

-Genel ve detaylar

28.02.2018 - 14.30 Haber Kodu : 180228091

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4- TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ\'NE AĞAÇLAR YERLEŞTİRİLİYOR

* İlk olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'ne saksı içinde 19 manolya ağacı yerleştirildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN -Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'ne konulacak ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından getirildi.

İlk olarak Taksim Meydanı\'na saksı içerisinde 8 manolya ağacı yerleştirildi. Galatasaray Meydanı\'na 5, Ağa Camii önüne ise 6 ağaç konuldu. İlerleyen günlerde başka ağaçların da getirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçlardan genel ve yakın detaylar

-İstiklal Caddesinden detay görüntü

-Caddedeki ağaçlardan detay görüntü

-Taksim Meydanındaki ağaçlardan detay görüntü

-Taksim Meydanından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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5- MARKETÇİNİN CİNSEL İSTİSMARDAN 52 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ…

Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA

Avcılar\'da iki küçük kız kardeşe marketine alışverişe geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık D.C.\'nin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Her istismar olayı öncesinde mağdurlara kek - çikolata gibi yiyecekler verdiği ve \"Bu olanları sakın annene anlatma\" diyerek tembihlediği vurgulanan mütalaada, market sahibi D.C.\'nin 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi talep edildi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 4. duruşmaya tutuklu sanık D.C. (43) ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nı ise duruşmada avukat Büşra Öztürk temsil etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Uğur Güreşçi, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Avcılar\'da meydana gelen olay şöyle oldu: D.C. aynı mahallede ikamet ettiği ve marketine alışverişe gelen H.T.( 7) ve N.T.\'ye (11) farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. D.C. her istismar olayı öncesinde mağdurlara kek - çikolata gibi yiyecekler verdiği ve yine her istismar olayı sonrasında \"Bu olanları sakın annene anlatma\" diyerek mağdurları tembihledi. H.T. de olayı okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Okul idaresinin yaptığı ihbar sonrasında şüpheli D.C. hakkında soruşturma başlatılarak dava açıldı. Sanık D.C. ifadesinde mağdurlara cinsel amaçla herhangi bir şekilde dokunmadığını belirtti ve suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI SANIĞIN 52 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, mağdurların samimi ve tutarlı beyanları, olayın adli merci intikal şekli, zamanı ve mağdurların sanığa suç isnat etmelerini gerektirecek nedeninin bulunmadığını belirtti. Sanığın, mağdurlara farklı zamanlarda zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunduğunun tüm yargılama safahatından anlaşıldığını kaydeden savcı Güreşçi, sanık D.C.\'nin \"Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini talep etti.

\"SANIĞA İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDİYORUZ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Büşra Öztürk, savcının esas hakkındaki mütalaasına katıldığını belirterek, \"Mahkemeye yardımcı olmaya çalışmayan sanık hakkında takdiri indirimin uygulanmamasını talep ediyoru\"ö dedi. Mağdurların avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti. Sanık avukatı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, sanık D.C.\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.