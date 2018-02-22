DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görünüyle)

1- ATAŞEHİR\'DE HAREKETLİ DAKİKALAR: İNCELEME TAMAMLANDI

- İnceleme yapılan dairede dinamit lokumuna benzetilmiş sahte düzenek bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de \"bomba\" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu

Ataşehir İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak\'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede \"bomba\" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı. Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu.

Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Sokağın araç ve yaya trafiğine kapatılması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Saatin fotografı

-Zırhlı araçların olay yerine gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

2- BEYOĞLU\'NDA KADINA BIÇAKLI SALDIRI

- Fas uyruklu kadın, bir apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yüzünden yaralandı.

Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi\'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı. Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yüzü kan içindeki kadın

-Polis ekipleri

-Saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişinin polis aracına alınması

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Azize Khaldi\'nin ambulansa götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

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3- SARIYER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU POLİS KAMERASINDA -1

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonu polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Şubat\'ta Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'ndeki bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi. Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. 15 ayrı adrese yapılan baskında 7\'si kadın 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi.



Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Operasyona giden polisler

-Koçbaşıyla kapı kırılması

-Aramalardan görüntü

-Uyuşturucuların bulunması

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesi

-Detaylar

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(ek bilgilerle)

4- TEM\'DE FACİAYA RAMAK KALA

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de virajı alamayan bir TIR yan yattı. TEM Otoyoluna devrilme tehlikesi olan TIR nedeniyle TEM bağlantı yolunun tamamı ile TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Çelik idaresindeki 41 UF 037 plakalı TIR, TEM otoyoluna dönüşte virajı alamadı. Yan yatan TIR\'daki sürücü çıkarak durumu polise haber verdi. TEM bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı. TIR\'ın devrilme ihtimali nedeniyle de TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1,5 saat sürdü. TIR\'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- TIR\'dan görüntü

- Yan yatmış hali

- Kapalı yol

- TEM otoyolu

- Trafikten görüntü

- TIR\'ın kaldırılması

- Detaylar

22.02.2018 - 14.57 Haber Kodu : 180222107

22.02.2018 - 14,59 Haber Kodu : 180222109

22.02.2018 - 15,55 Haber Kodu : 180222133

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5- KAZA YAPTI AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İstanbul (DHA)

Basın Ekspres yolu girişinde kumaş yüklü kamyonet devrildi. Şans eseri burnu bile kanamayan ve kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkan sürücü yaklaşık 2,5 ton kumaşında taşınmasına yardımcı oldu.

Kaza öğle saatlerinde Basın Ekspres Atatürk Havalimanı yönünde meydana geldi. Emrullah Çelik\'in kullandığı 34 DV 671 kumaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, araç içinden de kendi imkanlarıyla çıktı.

Kamyonetin zarar görmemesi için yükünü boşlatmak isteyen sürücü Emrullah Çelik , kamyonetin kasasına girerek yaklaşık 2,5 ton kumaşı başka bir kamyonete yüklenmesine yardımcı oldu. Kumaşların yüklenmesiyle yükü hafifleyen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonetten görüntü

-Sürücünün kumaşları taşıması

-Sürücü ile röportaj

-Kamyonetin kaldırılması

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

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6- EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN SANIĞIN DAVASINDA AVUKATI SALONU TERK ETTİ...

Haber- Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de, 13 Mayıs 2016\'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat\'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan Ali Rıza Özpolat\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Karar aşamasına gelinen davada, sanık avukatı Mustafa Özdemir soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedilince duruşma salonunu terk etti. Mahkeme, bir sonraki celseye avukatın çağrılmasına gelmezse barodan avukat istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Halide Özpolat\'ın kızı Zekiye Kaya, \"Annem hiç hak etmediği şekilde hunharca öldürüldü. Bu davanın arkasında duracağım. Cezasını almasını istiyorum\" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 16. duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat getirildi. Maktül Halide Özpolat\'ın kızı Zekiye Kaya ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukat ve üyeleri de izledi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: OLAYDA İNDİRİM SEBEBİ YOKTUR

25 Ocak\'ta savcı tarafından verilen mütalaada sanık Ali Rıza Özpolat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmesine karşı beyanları sorulan şikayetçi avukatı İpek Bozkurt, \"Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Olayda herhangi bir indirim sebebinin bulunmadığı kanaatindeyiz\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mütalaa yönünde karar verilmesini talep etti.

SANIK AVUKATI: AİLE BAKANLIĞI\'NIN BU TARAFTA OLMASI LAZIM

Sanık avukatı Mustafa Özdemir ise, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak \"Tanıklarımız müvekkilin haksız tahrik indiriminden yararlanmasını sağlayacak bilgilere sahiptirler. Ayrıca müvekkilimin ceza ehliyetine ilişkin raporun da yeterli inceleme yapılmadan verildiği kanaatindeyiz. Ayrıca olaydan önce son bir yıl içerisinde evini eşinin üzerine geçirmiştir. Müvekkilin eşine karşı en küçük bir güvensizliği bile yoktur. Bu davada kadın kısmını bir yana bırakıyorum, Aile Bakanlığı\'nın bu tarafta olması lazım. Müvekkil 15 yıldır gittiği her hastanede \'Beni takip ediyorlar, öldürmek istiyorlar\' diyor. Böylesine hasta bir adam cep telefonundan tehditler alıyor. Bir bakıyoruz, müvekkili kendi kızı bir başkasına telefondan arattırıp tehdit ettiriyormuş. Böyle hasta bir adamın üstüne böyle gidiliyorsa sonuç böyle olur. Bu adam silah almışsa müştekiler yüzünden almıştır\" diye konuştu.

SANIK AVUKATI SALONU TERK ETTİ

Mahkeme heyeti, yeterince tanık dinlenildiğini belirterek tanık dinlenmesi yönündeki ve diğer taleplerin reddine karar verdiği sırada, sanık avukatı Mustafa Özdemir kendisinin yeterince dinlenmediğini ileri sürerek duruşma salonunu terk etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bunun üzerine karar çıkması beklenen duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 2 yıldır süren davada birçok hususun dile getirildiği hukuki duruma etki etmeyecek yeni talepler ileri süren ve karar verileceği sırada taleplerinin gerekçelerini yeterince izah edemediğini ileri sürerek duruşma salonundan ayrılan sanık avukatı Mustafa Özdemir\'e bir dahaki celseye katılması için çağrı kağıdı gönderilmesine ve katılmama yönünde tavır gösterirse barodan avukat tayin edilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, sanığın defalarca eve silah aldığını, üçüncü defa sanığın silah aldığını belirterek \"Diğer iki silah aile tarafından bulunup yok edilmiştir. Öldürülmesin, kadın yaşayabilsin diye. Üçüncü ne yazık ki gözlerinden kaçmıştır. Adam hunharca Halide kardeşimizi öldürmüştür\" dedi. Avukat İpek Bozkurt ise sanığın kısa bir süre önce tapuda gayrimenkul devri işlemleri yaptığını belirterek \"Aslında bu erkeklerin aklının sağlığı çok yerinde. Evlerine internet üzerinden sailah da alabilecek kadar akılları yerinde. Ve karısını öldürüyor\" dedi. Sanık avukatının \"Aile Bakanlığı avukatı yanlış yerde duruyor, erkeğin yanında durmalıydı\" şeklindeki sözlerini de eleştiren avukat Bozkurt, \"Bakanlık doğru yerdeydi. Öldürülen kadının çocuklarının yanındaydı\" diye konuştu. Maktülün kızı Zekiye Kaya ise \"Artık cezasının kesilmesini istiyorum. Artık kadın cinayetlerine yeter diyorum. Annem hiç hak etmediği şekilde hunharca öldürüldü. Bu davanın arkasında duracağım. Cezasını almasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dilber Sünnetçioğlu açıklama

-İpek Bozkurt

-Zekiye Kaya

-genel ve detaylar

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7- \"İLHAM VEREN KADINLAR\" KİTABI D&R\'DA DÜZENLENEN PANELLE TANITILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)

Türkiye\'de kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit oranda temsil edilmesi ve kadın girişimci sayısının artmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Kadın Girişimcileri Derneği\'nin (KAGİDER) öyküsünün anlatıldığı, gazeteci-yazar Elif Ergu tarafından kaleme alınan \'İlham Veren Kadınlar\' kitabı D&R\'ın evsahipliğinde düzenlenen imza günü ve bir panelle tanıtıldı.

D.R\'da Elif Ergu\'nun moderatörlüğünde yapılan \'Ekonomik Kalkınma İçin Eşitlik; Neden? Nasıl?\' konulu panelde, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton konuşmacı olarak yer aldı.

İmza gününe Ali Koç, Gül Saygı, Ahmet Utlu, Ahmet Ergu, Elif Dağdeviren, Şah Yaycı, Nur Diba Satıcı, Ralf Tezman, Tuba Güler, Banu İpekel, Banu Birkan, Seba Başer, Aslı Soyak, Arzu Kunt, Zafer Kozanoğlu, Mustafa Taviloğlu, Rengin Suar, Halil Bezmen, Nazan Moroğlu, Sinan Öncel, Atilla Mira, Maide Kurttepeli, Emre Kurttepeli, Nasmina Oğuz, Berna Sağlam Naipoğlu ve Hürriyet icra kurulu başkanı Çağlar Göğüş gibi iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gazeteci- yazar Elif Ergu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar\'ı ziyaretinden sonra kitabı hazırlamaya karar verdiğini belirterek \"Biliyorsunuz KAGİDER Türkiye\'nin ilk kadın girişimci derneği. Bundan 15 yıl önce kuruldu. Biz dedik ki; \'Kadınlar için bir şeyler yapalım birlikte ve onlara ilham verelim. Kadınlar birbirlerinden nasıl ilham alarak kurdular ve kendilerini yalnız hissetmemeye nasıl başladılar?\' Böyle yola çıktık. Dünyada ilham veren kadınların hikayesini topladık. Kadın hareketlerinden kesitlerle yaptık. Bu bir başlangıç. Biz ilham veren kadınların peşindeyiz. İlham veren kadınların topuk seslerini daha çok duyacaksınız. Çünkü biz daha fazla kadın olması için çalışmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"KADININ İSTİHDAMA KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK\"

Moderatör Elif Ergu\'nun, panelistlere yönelttiği \'Kadın istihdamını nasıl arttırabiliriz? sorusunu yanıtlayan Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, şunları söyledi:

\"Öncelikle kızlarımızı okutmalıyız. Bize düşen görev de bu konudaki farkındalığı artırmaktır. İş dünyası bir yana, siyasette de kadınların katılımı çok az. Siyasette ve yerel yönetimde kadının katılımı arttıkça iş hayatında da daha fazla kadını göreceğiz. Avrupa Birliği yönetim kurulunda kadın oranını artırmak için %30 kota koymaya başladı. Türkiye bu kararı çoktan almalıdır diye düşünüyorum. Eğer kadının toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu, bir toplumun yarısını yeterince katılımcı yapmazsanız bir kalkınmışlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını idrak edersek her şey olur. Kadın erkek eşitliğini gerçekten algılayıp özümsemektir asıl olan.\"

\"KADIN VE ERKEKLERİN EŞİT OLDUĞU, BİR DÜNYA HAYALİ İLE ÇALIŞIYORUZ\"

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise, \"Kadınların hangi meslekleri yapıp, yapmayacakları, hangi okula gidip, gitmeyecekleri, kiminle evlenip, evlenmeyecekleri, hangi işi seçip, seçmeyecekleri... Eğer bu perdeleri kaldırabilirsek, hem düşüncelerimizde hem bakış açımızda sanırım gerçek özgürlüğü o zaman bulacağız. En önemlisi, kalkınmadan bahsediyoruz. Kadının dahil olması ekonomik büyüklüktür ve aynı zamanda kalkınmadır. Kalkınma sadece para ile olacak bir şey değildir. Yanında eğitim, farklılığa tahammül etmek, demokrasi... Bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçek özgürlük ve gerçekten kadınların güçlenmesi anlamına gelir. KAGİDER\'in değerli kurucuları burada. Bir tane hayalimiz var. Hepimiz kadın ve erkeklerin eşit olduğu, fırsatlara eşit olarak ulaşabildiği bir dünya hayali ile çalışıyoruz. Bizler gönüllü çalışanlarız. Önce kafada bitirmek lazım. İlham almak ve ilham vermek çok önemli. Bugün bir kadın TÜSİAD Başkanı olduğu için ikinciler, üçüncüler ve dördüncüler gelebildi. Bugün Türkiye\'de bu bir daha sorgulanmayacak. Başbakan bir kadın olduğu için ikincisinin ve üçüncüsünün gelme şansı var. O yüzden kadınların birbirlerinde iyi örnekleri görmeleri, iyi örneklerin paylaşılması\" şeklinde konuştu.

\"BU POZİTİF AYRIMCILIĞA ÇOK İNANIYORUM\"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Öyle bir çağa geldik ki, artık birbirimizin başarısından kendimize gurur, pay çıkarıyoruz. Bu yoktu eskiden. Artık en önemli şey bizim geldiğimiz nokta. Benim öncülerinden olduğum \'Sisterhood\', kız kardeşlik. Diğer kız arkadaşlarımın başarılarından kendime pay çıkarmam. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyorum ve yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala eşit yerde değiliz. Eşitlenelim sonra aynı yüklerle koşarız. Ama şu anda çok daha geriden geldiğimiz için bu pozitif ayrımcılığa çok inanıyorum. Gerekli olduğunu düşünüyorum\"

Aralarında KAGİDER üyelerinin de bulunduğu davetlilerin ilgiyle izlediği panelin ardından Elif Ergu, İlham Veren Kadınlar kitabını imzaladı.

KİTABIN GELİRİYLE 15 BİN KADINA UZAKTAN ERİŞİM HEDEFLENİYOR

Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan \"İlham Veren Kadınlar\" kitabında dünyada ve Türkiye\'de kadın hareketinin tarihsel gelişimi perspektifi içinde KAGİDER\'in öyküsü ağırlıklı olarak kurucuların ve üyelerin ağzından aktarılıyor. 2002 yılında yüzde 4 olan kadın girişimci oranının ancak yüzde 8\'e yükseldiği Türkiye\'de, kadın girişimciliğini desteklemek üzere hazırlanan projelerin ayrıntılarına yer verilen kitapta, yalnızca İstanbul\'da değil Anadolu\'da ve Türkiye sınırları dışında yapılan çalışmalar da anlatılıyor.

KAGİDER\'in bugüne kadarki başkanlarının, onur kurulunun ve tüm paydaşlarının düşüncelerinin yanı sıra kitapta kadın hareketin ruhunu oluşturan düşünce ve yaklaşımlara da yer veriliyor. Arzuhan Doğan Yalçındağ, Leyla Alaton, Nur Ger, Ümit Boyner, Meltem Kurtsan, Gamze Cizreli, Sanem Oktar, Suzan Sabancı Dinçer gibi iş dünyasının kadın temsilcilerinin yanı sıra KAGİDER\'in üyesi olan ve her biri farklı ilham verici öykülere sahip kadınların görüşlerinden derlenen kitapta, TÜSİAD eski Başkanı Tuncay Özilhan\'dan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik\'ten, KAGİDER\'in ilk erkek destekçilerinden Şerif Kaynar\'a kadar iş dünyasının erkek temsilcilerinin de görüşleri yer alıyor.

Kitabın satışından elde edilecek gelirle \"Proje15\"i başlatan KAGİDER, proje kapsamında 15 bin kadına uzaktan erişim hedeflerken, Türkiye genelinde bin 500 kadına bu konularda birebir eğitim ve seminer fırsatları sunacak. Bir sonraki aşamada bu etkinliklerde sundukları iş fikirleriyle dikkat çeken 150 kadın girişimci adayı için girişimcilik kampı düzenlenecek. Kampta girişimci adaylarının iş fikirleri profesyoneller ve kadın girişimciler tarafından değerlendirilecek ve mentörlük desteği verilecek. Kamp sonunda ise 15 kadın girişimcinin fikirleri start-up iş projeleri olarak benimsenecek ve desteklenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Panelden detay

-Elif Ergu\'nun konuşması

-Arzuhan doğan Yalçındağ\'ın konuşması

-Sanem Oktar\'ın konuşması

-Leyla Alaton\'un konuşması

-İmza töreninden detay

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8- \'MOTOBİKE 2018\' 10. KEZ KAPILARINI AÇTI



Haber- Kamera:İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

AYTEMİZ ana sponsorluğunda Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi\'nde 10. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdür\'ü Tayfun Yardım ve Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Bülent Kılıçer tarafından yapıldı.

Motosiklet, bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, ziyaretçilere önemli motosiklet markalarının yeni modellerini yakından görme fırsatı sunuyor. Sektörün önemli motosiklet markalarının yeni modellerinin tanıtımlarını yaptığı fuar, dört gün boyunca devam edecek ve tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ağırlayacak. Motosiklet kullanıcıları, fuarın ana sponsoru Aytemiz\'in hizmetleri hakkında bilgi alabilecek. Motosiklet kullanıcılarının güvenli ve konforlu akaryakıt alışverişi yapmasını sağlayan \'Motorcu dostu istasyon\' projesini hayata geçiren ve bununla birlikte, motosiklet kullanıcılarına istasyonlar dışında da fayda sağlama amacıyla yine motosiklet sürücülerini önceleyen, sabit ve gezici eğitim programı üzerine kurulacak yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında hayata geçirmeye hazırlanan Aytemiz, fuar süresince motosiklet kullanıcılarına avantajlar sunacak.

SADECE MOTOSİKLET DEĞİL SEMİNERLER DE VAR

Messe Frankfurt ekibi olarak Motobike İstanbul\'u bu yıl 10. kez düzenlediklerini söyleyen Tayfun Yıldırım, \"Messe Frankfurt ekibi olarak bizim tüm dünyada düzenlediğimiz ilk motosiklet fuarı ve bu da bizler için ayrı bir gurur. Tüm motosiklet severleri bekliyoruz. Neden, çünkü geçen sene başlattığımız \'Motobike Academy\' programı var. Sizler de şahit oldunuz sadece artık motosiklet stantları değil. Fuarımızda eğitimler, seminerler, motosikletle ilgili tüm yaşam ekipmanları, koruma ekipmanları ve aksesuarlar her şey burada. Meraklılarını bekliyoruz\" dedi.

Bu yıl yerli üretici katılımında artış yaşandığını ifade eden Yıldırım, \"Talepler doğrultusunda motosikleti bu sene çok daha artırdık. Fuar alanımız geçen yıl da hınca hınç doluydu. Bu sene de bir metrekare bile boş yer yok. Fakat motosiklet içeriği çok daha fazla, en büyük değişiklik ise yerli üretici sayısında yaşanan artış ve özellikle elektrikli motosikletler ciddi şekilde geliyoruz diyorlar\" diye konuştu.

FUARIN EN PAHALISI 37 BİN 490 EURO

Fuarın en pahalı motosikleti ise Ducati Panigale V4S modeli oldu. 37 bin 490 euroluk fiyatıyla dikkat çeken motosikleti anlatan Stratejik Planlama Uzmanı Alper Şenadalı, \"Buna motosiklet dünyasında çığır açan bir makine diyebiliriz. Çünkü motosiklet dünyasında 4 silindirli ilk makine. 214 beygir tamamen elektronik diyazn üzerine kurulmuş bir teknoloji harikası diyebiliriz. Bu sene içerisinde İstanbul Park\'ta deneme sürüşleri yapılabilecek\" ifadelerini kullandı.

İLK ELEKTİRİKLİ MOTOSİKLET DE FUARDA

Türkiye\'nin ilk elektrikli motosikleti Super Soco da fuarda yerini aldı. Türkiye\'de öncü olmak istediklerini belirten üretici firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, \"Bu konudaki teknolojide öncü olduk. Yüksek teknoloji ve uygun fiyatı bir araya getirdik. Bugün Avrupa\'da bir çok ülkede sıvı ve katı yakıtlarla ilgili benzinli motosikletlerin terk edileceğini biliyoruz\" dedi.

MOTED\'DEN \'BİZ TRAFİK DE AİLEYİZ\' PROJESİ

Trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlayan Motosiklet Endüstrisi Derneği MOTED\'in yeni sosyal projesi \'Biz Trafikte de Aileyiz\' fuarda tanıtılmaya başlandı. Özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek, toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için projeler hayata geçiren MOTED\'in bu yeni projesi ziyaretçilerden ve katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu\'nu anma programlarının da Motobike Istanbul Fuarı boyunca devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Motosiklet Fuarı\'ndan genel detaylar

-Açılış konuşmalarından detaylar

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdür?ü Tayfun Yardım kürsü konuşması

-Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke kürsü konuşması

-Motosikletlerden detaylar

-Ahmet Eke\'nin stantları gezme detayları

-Tayfun Yıldırım röportajı

-Fuarın en pahalı motosikleti ve Stratejik Planlama Uzmanı Alper Şenadalı röportajı

-İlk elektirikli motosikletle ilgili röportaj

-Fuardan detaylar

