DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ZEYTİNBURNU\'NDA \"KAÇAK\" OPERASYONU: YABANCI UYRUKLU 180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda yapılan polis denetiminde, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen 180 yabancı gözaltına alındı

180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zeytinburnu\'nun 4 farklı noktasında saat 13.00\'te başlayan denetime 125 polis katıldı. 2 saat süren denetimde polis ekipleri kaçak yollardan giriş yapan, evrakları eksik olan ve oturum izni dolup kaçak olarak yaşadığı belirlenen 180 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar otobüslerle önce çeşitli hastanelere sağlık kontrolüne ardından ise Yabancılar Şube Müdürlüğü\'nün Pendik\'te bulunan merkezine götürüldü.

1000 LİRAYA İSTANBUL\'A GELMİŞLER

Gözaltına alınan bazı yabancı uyruklu kişiler bin lira karşılığında İstanbul\'a geldiklerini ve burada yaklaşık bin 500 liraya çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Yabancı uyruklu kişilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin gözaltı otobüsüne bindirilmesi

-Gözaltına alınan kaçakların açıklamaları

-Gözaltı otobüslerin dolunca gitmesi

-Evrakları tamam olan yabancı uyruklular

-Genel ve detaylar

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2-TARLABAŞI\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

İstanbul narkotik polisi Beyoğlu Tarlabaşı\'nda bazı adreslere uyuşturucu baskını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Tarlabaşı\'nda bazı adreslere uyuşturucu baskını düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda evde arama yapıldı. Bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalar sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi ile aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Polis helikopteri

-Özel harekat polisleri

-Narkotik polisleri

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Detaylar

21.02.2018 - 15.51 Haber Kodu : 180221136

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3- İBB ÖNÜNDE \"MAÇKA PARKI\" EYLEMİ



Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Bazı sivil toplum örgütleri ile Beşiktaş ve Şişli sakinlerinden oluşan \'Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi\'ne bağlı bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Saraçhane\'deki binası önünde eylem yaptı. İBB tarafından Dolmabahçe - Levazım Tüneli kapsamında Maçka Parkı\'nda başlattığı çalışmaların protesto edildiği eyleme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP\'nin İBB Meclis üyeleri de destek verdi.

İBB\'nin başkanlık binası önünde saat 13.00\' sıralarında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, \'İstanbul\'un altını oymayın Maçka Parkı\'na dokunmayın\', \'Sen Maçka Parkı\'nı yok edersen biz de belediyeyi parka çeviririz\' yazılı pankart açtı. Eyleme aralarında Canan Kaftancıoğlu ile CHP\'nin İBB Meclis Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever\'in de olduğu CHP\'li belediye meclis üyeleri de katıldı.

KAFTANCIOĞLU: HALKIN, HAK\'KIN YANINDA OLAN MÜCADELEYİ BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEĞİZ

Burada bir konuşma yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP olarak projenin hangi gerekçelerle yapılmaması gerektiğini anlatmalarına rağmen ortaya çıkan sonucun mağduriyetini yaşadıklarını söyledi. Kaftancıoğlu, \"İstanbul\'un trafik sorunu çözümünü böyle tünellerle bir yerden alıp, lastikli araçları bir yere taşıyarak çözemezsiniz. İstanbul\'da yılda en az 50 kilometre raylı sistem oluşturarak ancak İstanbul\'un trafik sorunu çözülebilir. Ama onların amacı İstanbul\'un trafik sorununu çözmek değil kendi oluşturdukları yüzde 1\'lik bir kesimi mutlu etmek olduğu için tünel yapmakta buldular. Tünel, doğanın katledilmemesi için doğaya sahip çıkabilmek için devreye girebilir ama Maçka Parkı örneğinde olduğu gibi doğayı yok etmek için tünel yapılıyorsa İstanbul\'a dair halkın, Hak\'kın yanında olan mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğiz\" dedi.

CHP\'NİN İTİRAZLARINI ANLATTI

Dolmabahçe - Levazım Tüneli projesini yargıya taşıdıklarını anlatan İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ise projenin lastik tekerlekli araçların daha da yoğunlaşmasını sağlayacak önlemlerin doğru olmayacağını ifade etti. Gülsever, \"İstanbul\'un 1/100000 planının içerisinde hiç böyle bir tünel yapımının olmadığını ve bunların günü kurtarmak için yapıldığını ifade etmeye çalıştık. Bu önlemlerle bu çözümlerle İstanbul plansız bir şekilde her gün yeşili katledilen bir kent haline dönüştü\" ifadelerini kullandı.

İBB\'YE \'PROJEDEN VAZGEÇİN\' ÇAĞRISI

Sık sık \'Beton değil park istiyoruz\' sloganlarının atıldığı eylemde grup, bir basın açıklaması yaptı. Suzan Bektaş tarafından okunan açıklamada, İBB\'ye \"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tüneli projesinden vazgeçin. Boşalttığınız alanları tekrar ağaçlandırın\' çağrısı yapıldı. Konuşmalar ve yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-İBB önünde toplanan grup

-Açılan pankartlar

-İp atlayanlar ve yerde kitap okuyanlar

-Açılan dövizler

-Slogan atılması

-Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması

-Ertuğrul Gülsever\'in açıklamaları

-Ortak basın açıklamasının okunması

-Genel ve detay

21.02.2018 - 15.59 Haber Kodu : 180221140_

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4- BAHÇELİEVLER\'DEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Cihan Sokak\'ta dün akşam saatlerinde tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurduğu belirtilen Bilal Daldal saklandığı binada özel harekat polislerinin de desteğiyle gözaltına alınmıştı. Ağır yaralanan Cemil Ceylan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Bahçelievler Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan Bilal Daldal emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Zanlının çıkışı

-Diğer detaylar

21.02.2018 - 15.34 Haber Kodu : 180221127

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5- BAKAN TÜFENKCİ TÜRKİYE PERAKENDE ZİRVESİ\'NE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kameran: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Türkiye Perakende Zirvesi\"ne katıldı. Pullman Airport Otel\'de gerçekleştirilen zirvede bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, \"Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksine göre, 2018 Ocak ayında sektöre güvenin yüzde 5,6 arttığını görüyoruz. Bu yükseliş; son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyenlerin sayısının artmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu sonuçlar, sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini koruduğunu, küresel ve jeopolitik risklere rağmen büyümeye devam edeceğimizin somut göstergelerinden biri olarak yorumlanmalıdır. Küresel perakendecilere stratejik yatırımları konusunda rehberlik etmek amacıyla hazırlanan küresel perakende gelişim endeksi sonuçlarına göre Türkiye 2016 yılında 6. sırada iken 2017 yılında 4. sıraya yükselerek ciddi bir performansla ilerlemeye devam etmektedir. Endekse göre ülkemiz, çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Perakende sektörü ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sıradadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tüfenkci\'nin açıklamaları

- Detaylar

21.02.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180221105

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