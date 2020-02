DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- ÇAĞLAYAN\'DAKİ İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA

Haber-Kamera: Özgür EREN -Hasan YILDIRIM -Harun UYANIK İSTANBUL (DHA)

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada bir kişi başından yaralanırken polis kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavga anı kameralara yansıdı.

Kavga İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Davaları devam eden iki grup arasında adliye önünde bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavga anı kameralara yansıdı. Kavgada bir kişi başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga edenler kaçarak uzaklaştı. Yaralanan kişi ise hastaneye götürüldü.

2- NAZLI ILICAK, AHMET ALTAN VE MEHMET ALTAN'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman\'ın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sabah sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti müzakeresini tamamladı. Saat 15.15\'te toplanan heyetin kararını Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın okudu.

TUTUKLU 6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararda, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül\'ün üzerlerine atılı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunun sabit görüldüğü belirtilerek, TCK\'nin 309/1. maddesi uyarınca tüm sanıkların ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapislerine karar verildi. Heyet, mahkemedeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti. Kararda, bu suçun örgüt faaliyeti dışında işlenmesinin mümkün olmadığı da vurgulandı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ayrıca sanıklar hakkında \"Örgüt üyeliği\" ve \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedildi. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mehmet Altan\'da ele geçirilen 6 adet 1 doların, delil olarak saklanması kararlaştırıldı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi olan Prof. Mehmet Altan\'la ilgili kararın, bu üniversiteye gönderilmesine karar verildi.

BİR SANIĞA BERAAT

\"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi ve hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

MEHMET ALTAN\'IN TUTUKLULUĞUNA BİR HAKİMDEN KARŞI OY

Karar, sanık Mehmet Altan\'ın tutukluluk durumu haricinde oybirliğiyle alındı. Üye hakim Recep Kurt, sanık Mehmet altan\'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin karşı oy kullandı. Hakim Kurt tutanağa geçirdiği şerhinde, Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunarak Mehmet altan\'ın tahliye edilmesi görüşünde olduğunu bildirdi.

3- TAHLİYE OLAN GAZETECİ DENİZ YÜCEL\'İN CEZAEVİ ÖNÜNDE EŞİYLE DUYGUSAL ANLARI

- O fotoğraftaki maydanozun hikayesi...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. Deniz Yücel\'i tahliyesinin ardından cezaevi önünde eşi Dilek Mayatürk Yücel karşıladı. İkili birbirine sarılarak hasret giderdi. O anları çeken avukatı Veysel Ok, fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Ok\'un paylaştığı fotoğrafta, Deniz Yücel\'i cezaevi çıkışında karşılayan eşi Dilek Mayatürk Yücel\'in elindeki maydanoz dikkat çekti.

İŞTE O MAYDANOZUN HİKAYESİ...

Fotoğraftaki maydanozun hikayesi Yücel\'in tutuklu bulunduğu dönemde Die Welt\'te yayımlanan mektubuyla ortaya çıttı. Yücel eşine yazdığı o mektupta şöyle demişti:

\"Hapishane bakkalına haftalık siparişlerimi verirken düzenli yeşil şeyler ısmarlıyorum: Bana ağaçları hatırlatan dereotu ve Dilek\'i hatırlatan maydanoz. (Beraber çıktığımız ilk tatilde plaj çantamızda o kadar fazla maydanoz vardı ki, Dilek onları \"aşkımızın ağacı\" ilan etmişti.) Bu bitkileri, vazo yerine ikame ettiğim, kesilmiş kola şişelerinin içine koyuyorum. Bir defada çok fazla demet olmadığı zaman gardiyanlar bir şey demiyor. Bitkilerin kök salmaması koşuluyla bu yasak da değil. Dereotuyla maydanoz işi o noktaya vardıramıyorlar zaten, en azından ben onları sararıp solmaktan kurtarmayı henüz başaramadım\"

4- DENİZ YÜCEL HAKKINDAKİ İDDİANAMENİN DETAYLARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. İddianamede Yücel\'e 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Yücel\'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edildi. İddianamede Yücel hakkında, 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel\'in Almanya\'da yayın yapan, bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre basın kanunu kapsamında yer almayan Alman Die Welt isimli yayın kuruluşunda Almanca dilince suç teşkil eden bir kısım yazılar yazdığı belirtildi.



SUÇA KONU YAZILARA İDDİANAMEDE YER VERİLDİ

Şüpheli Yücel\'in 19 Haziran 2016 tarihindeki yazısında PKK terör örgütü mensubu kişilerle ilgili olarak övücü mahiyette ibareler kullandığı kaydedildi. İddianamede, Yücel\'in kullandığı bu ifadelerle, örgütün sözde ideolojisi, lideri ve sembolleri üzerinde yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, Yücel\'in 18 Temmuz 2016 tarihindeki yazısında ise 15 Temmuz darbe girişimine ilgili FETÖ\'yü aklamaya yönelik, beyanlarının bulunduğu belirtilerek, bu suretle de FETÖ\'nün propagandasını yapma suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, Deniz Yücel\'in aynı gazetede 26 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan bir yazısındaki ifadelerde ve yine 27 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan başka bir yazısında da \"halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçunu işlediği iddiasına yer verildi.

GÜLEN KİTABI EVİNDE BULUNDU

İddianamede Yücel\'in evinde yapılan aramada Fetullah Gülen tarafından yazılan bir adet kitap ele geçirildiği, HTS kayıtlarında ise PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 59 farklı kişiyle 2014 ve 2017 yılları arasında görüşme kayıtlarının bulunduğu tespitine yer verildi. İddianamede \"Bu sebeplerle şüphelinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin söylem ideolojileri doğrultusunda yazılar yazmak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.



\"SUÇLAR ZİNCİRLEME İŞLENDİ\"

İddianamede şüphelinin yazılarının yayınlanma tarihleri ile söylemlerin yönelik olduğu terör örgütlerinin farklılığı dikkate alınarak terör örgütü propagandası yapmak suçunu iki kez zincirleme işlediği iddia edildi.

BAZI SUÇLARA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İddianamede Yücel hakkında başlatılan, \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma\", \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma\" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Deniz Yücel\'in PKK terör örgütünün ve FETÖ terör örgütünün propagandası suçlarını zincirleme olarak ika ettiği, yine halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak \"kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarını işlediği anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Yücel\'in bu suçlardan 4 yıldan 18\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Die Welt Gazetesi\'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat\'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat\'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından tutuklanmıştı.



5- MİT TIR'LARI DAVASI ERTELENDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

MİT TIR\'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP\'li Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Duruşma 14 Mart\'a ertelenirken; mahkeme Gül, Dündar ve Enis Berberoğlu\'nun avukatlarının MİT TIR\'larına ilişkin görülen diğer dava dosyalarının sonuçlanmasının bekletici mesele yapılması talebini reddetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya sanıklardan Erdem Gül ve avukatları katılırken, Enis Berberoğlu SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Firari sanık Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar da duruşmayı izledi. Mahkeme Başkanı dosyaya ulaşan evrakları okudu. Enis Berberoğlu\'nun 3 avukatının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadıklarını bildirdi. Mahkeme heyeti, MİT TIR\'ları görüntülerinin 2017 yılında sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin, sanıklardan Can Dündar hakkında, \"Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama\" suçundan bir dava daha açıldığını, açılan bu dava dosyasının da mahkemenin 3. Heyeti tarafından kabul edilerek, bu dava dosyasıyla birleştirdiğini açıkladı. Mahkeme heyeti, ancak, söz konusu eylemin bu dava dosyasındaki eylem ile farklı olduğunu, dosyaların birleştirilmesinde herhangi bir yarar bulunmadığını belirtilerek, bu dava dosyasından ayrılmasına karar verdi.

MİT TIR\'LARINA İLİŞKİN DİĞER DAVALARIN SONUÇLARININ BEKLENMESİ TALEP EDİLDİ

Daha sonra Erdem Gül ve Can Dündar\'ın avukatları söz alarak, MİT TIR\'larına ilişkin Yargıtay\'da görülen dava ile Gül ve Dündar hakkında daha önce verilen kararın sonuçlarının beklenmesini talep ettiler. Yine, MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Aydınlık Gazetesi\'ne açılan dava ile İstinaf Mahkemesi\'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın da sonuçlarının beklenmesi talep ederek, zira bu dosyayı etkileyeceği kanaatinde olduklarını bu nedenle de dosyaların sonuçlanmasının bekletici mesele yapılmasını istediklerini dile getirdiler.

DİĞER DAVALARIN BEKLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ilgili dosyaların sonuçlarının beklenmesi talebinin yargılamanın uzamasına sebebiyet vereceği ve yargılamaya bir katkısının olmayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının usul ve esasa ilişkin beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 14 Mart\'a erteledi.

6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEDAVİ GÖREN KADİR MISIROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Güven USTA - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Mısıroğlu\'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı\'daki evinden çıkarak Ataşehir\'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan\'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine

Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, \"Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim\" diye seslendi. Cumhurbaşkanı \"Ben el öptürmem\" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kadir Mısıroğlu\'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

7- BOATSHOW'DA TOPLAM 800 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ TEKNELER SERGİLENECEK

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yarın kapılarını Tuzla\'da açıyor. Fuarda bu yıl toplam yaklaşık 800 milyon lira değerinde 276 tekne sergilenecek. İçlerinde saunadan, jakuziye, spor odalarından lüks banyolara kadar her türlü lüksü barındıran tekneler yüzlerce meraklıyı kendisine çekecek.

HEM KARADA HEM DE DENİZ ÜZERİNDE DÜZENLENİYOR

Tuzla\'da bulunan Viaport marinada daha önce deniz üzerinde düzenlenen fuar bu yıl yapılan değişiklikle hem karada hem de deniz üzerinde yapılacak. Bu özelliği ile fuarın hem karada hem de denizde aynı anda yapılan dünyadaki 3 büyük fuardan biri olduğu belirtiliyor.

EN PAHALI TEKNE 46 MİLYON LİRA

Boat show\'da fiyatı açıklanan bu senenin en pahalı teknesi 33.40 metre boyuyla Majesty 110 oldu. Teknenin fiyatı tam 46 milyon 836 bin lira olarak açıklandı. 14 misafir ağırlayabilen tekne 4 katlı ve içinde GYM salonu, sauna, çalışma odası, güvertesinde bir jakuzi bulunuyor.Teknenin pek çok elektronik yenilği de içinde barındırdığı belirtiliyor.

Pek çok yerli ve yabancı deniz meraklısını ağırlaması beklenen tekne fuarı 25 Şubat pazar akşamına kadar açık kalacak.

