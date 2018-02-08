DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- MUTLU VE ÇAPKIN\'IN 15\'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

* Savcı, İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun \"silahlı terör örgütüne üye olmak\", İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın ise \"örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 7.5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün \'mülkiye yapılanması davası\'nda İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanık hakkında mütalaa verildi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun ise \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsini talep etti.

3 sanığın beraatinin istendiği mütalaada, aralarında Mutlu\'nun da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

ÇAPKIN\'IN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmaya 7\'si tutuklu sanık ile aralarında Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 7 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İstanbul eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair yeterli delil elde edilemediği, ancak sanığın dosya kapsamında bulunan delillerden eylemlerinin bütün olarak örgüte bilerek yardım etme kapsamında kaldığı belirtildi. Hüseyin Çapkın\'ın eylemlerinin \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçunu oluşturduğunu öne süren savcı, Çapkın\'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, yine sanıklar eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir hakkında \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsini talep etti.

VALİ MUTLU\'NUN ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, dosya kapsamı, tanık beyanları, dosyada bulunan tespitler ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun FETÖ /PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisi içinde yer aldığı ve bu haliyle silahlı terör örgütü üyesi olduğunun anlaşıldığını belirtti. Suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman gibi gerekçelerle sanık Hüseyin Avni Mutlu\'nun \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7,5 yılan 15 yıla kadar hapsini istendi.

6 SANIĞIN DA 15\'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada sanıklardan eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın da \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan yine 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN TÜM SANIKLARIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında, tüm sanıklar hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişse de bu sanıkların bu suçların yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi.

TÖRERİZMİN FİNANSMANIN ÖNLENMESİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇUNDAN BERAAT 7 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ Savcı, sanıklar Yusuf Yavaşcan, Osman Tunç, Nurullah Çakır, Necmettin Kalkan, Mürteza Balcı, Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin\'in \"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na muhalefet\" suçunun da yasal unsurlarının olayda oluşmadığı tüm dosya kapsamında belirterek, sanıkların bu suçtan ayrı ayrı beraatine karara verilmesini talep etti.

3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat\'ın \"silahlı terör örgütüne üye olma\"

suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği ifade edilen mütalaada sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduklarına ya da örgüt üyesi olmadan bu durumu bilerek bu örgüte yardım ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinin anlaşıldığından bu sanıkların da ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

Mütalaada soruşturma aşamasında el konulan suç teşkil etmeyen eşyalar ile sanıklara ait dijital materyallerin sanıklara iadesine karar verilmesi de istendi.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar Erdal Çakır, Fatih Şahin, Nurullah Çakır, Yusuf Yavaşcan, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan ve Hüseyin Avni Mutlu\'nun haklarında hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı ve mevcut delil durumunun da dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Görüntü Dökümü:

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Davayla ilgil arşiv görüntüler

08.02.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180208127

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2- KADIKÖY\'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İLE TAKSİ ÇARPIŞTI : 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -DHA

Kadıköy\'de özel halk otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Velibey Sokak\'ta meydana geldi. Kemal Akbaş yönetimindeki özel halk otobüsü Kadıköy istikametinde seyrettiği sırada Kartal istikametine ilerleyen Baki Uzun idaresindeki taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan Nuri Sey (71) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sey\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğuı yaşandı.



Görüntü Dökümü

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-Otobüsün görüntüsü

-Taksinin görüntü

-Yaralının görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

08.02.2018 - 14.21 Haber Kodu : 180208122

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3- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - Zeki GÜNAL -İSTANBUL DHA

İstanbul\'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı, kimi ıslanmaktan kurtulamadı. D-100 Cevizlibağ mevkiinde yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM MEYDANI

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Koşanlardan görüntü

-Şemsiye ile yürüyenler

-FATİH

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-KÜÇÜKÇEKMECE

-Yağmur ve trafik

-Duraklara sığınanlar

08.02.2018 - 15.14 Haber Kodu : 180208143

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4 - EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTIĞI İDDİA EDİLEN MÜZİSYEN HAKİM KARŞISINDA...

SANIK: İDDİANAME GELMEDİ, SAVUNMAMI HAZIRLAYAMADIM...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de, 14 Eylül 2017\'de eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'i vurduktan sonra intihara kalkıştığı iddiasıyla hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen müzisyen Emre Güvener, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden video kayıt sistemiyle katılan sanık Güvener, iddianame kendisine gelmediği için savunmasını hazırlayamadığını söyledi. Sanık Güvener\'in konuşma güçlüğü çektiği gözlendi. Duruşma, Güvener\'in savunmasını yapması için ertelendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, halen Metris R Kapalı Cezaevinde tutuklu sanık Emre Güvener, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öte yandan ölenlerin yakınlarından duruşmaya katılan olmadı.

\"SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ\"

Sanık Emre Güvener savunmasını soran hakime, \"Bana iddianame gelmedi. Bu yüzden savunmamı hazırlayamadım. Savunmamı hazırlamak için süre isterim\" dedi. Sanığın konuşmada güçlük çektiği gözlendi. Mahkeme Başkanı, \"Eşin ve baldızını öldürdüğün ve ruhsatsız silah bulundurduğun iddia ediliyor\" dedi. Ancak sanık herhangi bir savunma yapmadı.

SANIK AVUKATI: \"ÇOK CİDDİ ÖLÜM RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA\"

Sanığın avukatı Meral Karali, \"Müvekkilimin kafasına takılan plaka nedeniyle enfeksiyon kaptığını ve yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini öğrendim. Cezaevi koşulları nedeniyle enfeksiyon kapmıştır. Dosyada her ne kadar R tipi cezaevinde bulunmasının sakıncalı olmadığına dair devlet hastanesi ve Adli Tıp Kurumundan rapor bulunmaktaysa da bu hususun yeniden değerlendirilerek müvekkilim hakkında rapor aldırılmasını talep ediyorum. Çok ciddi ölüm riski ile karşı karşıyadır. Mevcut sağlık durumu dikkate alınarak rehabilitasyon şeklinde cezaevine aldırılmasının sorulmasını talep ediyorum. Aksi halde tutukluluğunu tamamlayamayacak, yargılanamayacak. Oysaki öncelikli olan yaşam hakkıdır\" diyerek eksik delillerin toplanmasını da talep etti.

SAVUNMASINI YAPMASI İÇİN GELECEK CELSEYE KADAR SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor aldırılmasına ilişkin talebinin bu husus infazla ilgili olması nedeniyle reddetti. Sanığa savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre veren heyet, mağdurlar Melahat Demir ve Murat Demir ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin de duruşmaya davet edilmelerine karar verdi.

TEDAVİSİNE CEZAEVİNDE DEVAM EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA DAİR KURUL RAPORU YOK

Heyet ara kararında, \"Kasten öldürme\", \"Eşini kasten öldürme\" suçlarından hakkında dava açılan sanık için tanık ifadeleri ve ölü muayene raporuna göre sanığın eşi ve eşinin kardeşini öldürdükten sonra kendisinin de intihara teşebbüs ettiği ve halen tedavi gördüğü ancak cezaevinde kalmasının ve tedavisine buradan devam edilmesinin mümkün olmadığına dair uzman kurul raporu alınmadığını belirtti. Bu nedenle atılı suçun cezası ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış bulunmasını dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Görüntü (ARŞİV)

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Olaya ilişkin görüntüler

08.02.2018 - 16.12 Haber Kodu : 180208165

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5- TUZLA\'DAKİ KOKUYU YAYAN KİMYASAL MADDELERİ KANALİZASYONA BIRAKAN VİDANJÖRLER TESPİT EDİLDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Tuzla\'da 25 Aralık\'ta kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 97 kişinin de hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokunun izine 4 vidanjörde rastlandığı öğrenildi.

Tuzla\'daki koku üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Raporda, kokunun yayıldığı kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjörden numune alındığı, 4 adet vidanjörden alınan kimyasal atık numuneleri ile kokuyu yayan kimyasal atık numunelerinin uyumlu çıktığı bilgisine yer verildiği öğrenildi. Raporda 4 vidanjörde çok sayıda kimyasal atık maddesine rastlandığı, bu kimyasal atık maddelerinden bazılarının da insan sağlığına zararlı olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde 4 mahalleyi etkisi altına alan koku yüzünden 97 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kokunun mahallelerin 2 kilometre ötesinde kapatılan bir kanalizasyona boşaltılan kimyasal maddeden dolayı meydana geldiğinin anlaşılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, \"Çevrenin kasten kirletilmesi2 ve \"Kasten yaralama\" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda kanalizasyona kimyasal atık bırakan 20\'nin üzerinde vidanjör tespit edilmiş, tespit edilen vidanjörlerden numuneler alınarak Adli Tıp Kurumu\'na yollanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

08.02.2018 - 16.32 Haber Kodu : 180208177

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6 - EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şişli\'de dün sokak ortasında tartıştığı eşi Leyla Karal\'ı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali Karal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini öldüren Ali Karal, bugün Şişli\'deki polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan Ali Karal, suçunu kabul etti. Karal\'ın ifadesinde, bir haftadır ayrı olduğunu belirttiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını olay günü aralarındaki tartışma sonrasında eşini bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, Ali Karal\'ı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Ali Karal, \"Eşini kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- GÜVENLİK KAMERASINDAN CİNAYET ANI

Olay anına ilişkin güvenlik kamera kaydı

Leyla Karal ile eşi Ali Karal\'ın yürümesi

Eser Sokağa girmeleri

Cinayet anı

Genel ve detaylar

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-Adli Tıp kurumu

-Bekleyenlerden detaylar

-Cenaze aracının çıkışı

-Teyze ile röp

-Genel ve detaylar

08.02.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180208060

08.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180208063

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7- ERMENİ VAKIFLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ŞİRİNOĞLU: TÜRKİYE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞI KARŞIYA

* Ermeni Patriği seçimlerine yönelik tartışmalar..

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu açıklamalarda bulundu.

* Bedros Şirinoğlu,

\"Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya. Ermeni cemaati tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Eğer patriğimize bir şey olursa tabi ki seçim yapılacak\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Ermeni Patriği seçimlerine yönelik tartışmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, \"Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya. Ermeni cemaati tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Eğer patriğimize bir şey olursa tabi ki seçim yapılacak\" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ\'NİN YAZISI

İstanbul Valiliği, 5 Şubat\'ta Türkiye Ermeni Patrikhanesi\'ne gönderdiği yazısında yapılması planlanan patrik seçimleri için \'gerekli koşullar oluşmadığını\', Başepiskopos Karekin Bekçiyan\'ın Patrik Kaymakamı statüsünü tanımadıklarını, Aram Ateşyan\'ın Patrik Genel Vekilliği görevinin devam ettiği belirtilmişti. Tartışmalar üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çırağan Sarayı\'nda Ermeni vakıflarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Dün basına kapalı gerçekleşen toplantıya Bakan Soylu\'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz de katıldı.

Aralarında Ermeni vakıflarının yöneticileri ile iş adamlarının aralarında yer aldığı görüşmenin istişare toplantısı olduğu öğrenilirken,

toplantıda Bakan Soylu\'nun katılımcıları dinlediği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Toplantı 3 saat sürdü.



BAKAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Toplantıya katılan Ermeni Vakıfları Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Bakan Soylu ile yapılan dünkü görüşmede Türkiye Ermeni Patrikhanesi makamına yenisinin seçilmesine ilişkin taleplerin gündeme geldiğini söyledi.

Görüşmeyi DHA\'ya değerlendiren Bedros Şirinoğlu, şunları söyledi:

\"İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu dün bizlere bir davet verdi. Kendisi, konuyu incelediklerini bize anlatarak; \'her zaman Ermeni cemaatinin yanındayız. Ermeni cemaati bizim vatandaşlarımızdır, hiçbir ayrımcılık yoktur. Ancak bunun böyle olması gerekiyor. 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararına istinaden Mutafyan ölene kadar Patrik Genel Vekilli olarak Aram Ateşyan kalacak\' dedi. Mutafyan (Türk Ermeni Patrikhanesi Patriği)\'ın ölümünden sonra da seçimlerin yapılacağını söyledi\"

\"İLK DEFA BÖYLE BİRŞEY OLUYOR\"

Bedros Şirinoğlu, İstanbul Valiliği\'nin patrikhane seçimlerine ilişkin 5 Şubat tarihli \'seçimler için gerekli koşulların olmadığı\' yönündeki kararının doğru olduğunu, sağlık sorunları nedeniyle Patrik Mutafyan\'ın yerine Patrik Genel Vekilliği yapan Aram Ateşyan\'ın görevine devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Mutafyan\'ın hastalığı nedeniyle Ruhani Meclis Divanı\'nın isteği üzerine Bakanlar Kurulu\'nun 2010\'da aldığı kararı hatırlatan Şirinoğlu, buna göre Mutafyan\'ın vefat etmesi durumunda ancak seçimlerin yapılabileceğini yineledi.

Şirinoğlu, \"Bugüne kadar zaten hep seçimler oldu. Ancak Türkiye, ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya. Ermeni cemaati tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Eğer patriğimize bir şey olursa tabi ki seçim yapılacak\" dedi.

\"SEÇİM İSTEYENLERE SAYGIMIZ VAR ANCAK ÖNÜMÜZDE BİR BAKANLAR KURULU KARARI VAR\"

Görüşmeye katılanlar arasında patriklik seçiminin yapılması yönünde görüş belirtenlerin de bulunduğunu aktaran Bedros Şirinoğlu, \"Onlara da saygımız var. Ancak önümüzde bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bu kararı çıkarttıran kişiler, bugün karşı geliyorlar. Bu çocuk oyuncağı değil. Seçimin bir an önce olmasını isteyenler de zaten buna uymuşlardı; şimdi de son bir, iki senedir seçim olsun diyorlar. Bana göre onların düşüncesi, \'devlet bu işi yokuşa sürüyor, seçim yaptırmıyor\' şeklinde. Ama bu durumda seçim olmaz. Ne zamanki Patriğimize bir şey olur, o zaman bizim cemaatimiz seçimlerini yapar\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Bedros Şirinoğlu ile röp

-İçişleri Bakanı ile yapılan görüşmenin fotoğrafları

08.02.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180208182