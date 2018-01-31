DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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DEV PETROL PLATFORMU BOĞAZ\'DAN GEÇİŞİNİ TAMAMLAYAMADI: MARMARA\'YA GERİ DÖNÜYOR

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform İstanbul Boğazı\'ndan geçişini tamamlayamadı.

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı\'na girdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü. Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara denizine çevirdi. Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, boğazdan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

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Geminin geri dönüşü

Gemiyi kıyıda izleyenler



//////////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Platformun havadan görüntüleri

-Geminin boğazdan geçişi

-Kıyıda izleyenler

-Selfi çekenler

-Köprü önünde durması

DHA FEED

31.01.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180131155

31.01.2018 - 16.52 Haber Kodu : 180131143

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2- BÜYÜKADA TOPLANTISI DAVASI: TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1\'i tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Davanın tek tutuklu sadığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç\'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Taner Kılıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan 7\'si ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Konsolosluk temsilcileri, yabancı heyetler ve bazı sanık yakınları duruşma salonuna alınırken, yer darlığı nedeni ile bazı sanık yakınları ve izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Yine yer darlığı nedeni ile bazı basın mensupları da duruşma salonuna alınmadı.

OTELİN MÜDÜRÜ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak toplantının yapıldığı Büyükada\'daki otelin müdürü Mesut Savucu tanık olarak dinlendi. Toplantıdan 1-1.5 ay önce bu davanın sanıklarından Özlem Dalkıran\'dan mail aldığını söyleyen Savucu, \"Müsaitlik ve fiyat bilgisini kendisine mail olarak yolladık. O da konaklayacak kişilerin bilgilerini ve toplantı bilgilerini yolladı. Toplantının 4. günü polis baskını oldu. Gerek Özlem hanım, gerekse diğer katılımcılardan özel ya da gizli bir toplantı yeri talepleri olmadı. Toplantı süresince otel personelinin de toplantıya girmemesi yönünde bir talepleri de olmadı. Toplantının yapıldığı yer, rutin olarak başka kişilere de tahsis ettiğimiz bir toplantı odasıydı. Normal otel müşterileri gibi havuza giriyorlardı, yemek yiyorlardı\" dedi.

Konaklama ücreti olarak 17 bin 800 lira aldıklarını söyleyen Savucu, \"Rezervasyon yapılırken Özlem rapora vermeyi teklif etti ama o dönem otel müsait olduğu için herhangi bir rapora istemedim. Olaylar olduktan sonra ödeme, içeriğini bilmemekle birlikte Hollanda merkezli bir tüzel kişilikten geldi. Belgesini mahkemeye sunabilirim. HIVOS olabilir. Otelimizde kalıp ücret ödemeden giden kimse olmadı\" dedi.

Duruşmada söz alan davanın tek tutuklu sanığı olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye temsilcisi Taner Kılıç, avukatları tarafından daha önce dava dosyasına konulan bilirkişi raporların ByLock kullanmadığı ve indirmediği yönünde olduğunu savunarak, avukatlarının bugün yeni bir rapor sunacağını söyledi. Kılıç, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock konusunda yönlendirme olduğunu kabul etmiştir. Bu durum listelerin tümünün doğru olmadığını ortaya koymuştur. Ancak benim gibi mağdurlar tespit edilmemiştir. Avukatlarımın bugün sunacağı raporda benim telefonuma istem dışı bağlantı yapan programların olduğu tespit edilmiş\" dedi.

\'BENİM NEZDİMDE AF ÖRGÜTÜ\'NÜN İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\'

8 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Kılıç, \"Burada artık açık bir şekilde hak ihlali vardır\" dedi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu verilerinden yola çıkılarak ByLock kullandığına ilişkin tespit yapıldığını hatırlatan Kılıç, \"Tutukluluğumun 8. ayının sonuna yaklaşıyorum. Burada açıkça bir şekilde hak ihlali vardır. Benim nezdimde Uluslararası Af Örgütü\'nün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, kriminalize edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bunun üzerinden de hak savunucularına mesaj veriliyor. Türkiye ve dünyada çok saygın bir kurum olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum\" dedi.

Kendisi hakkında ByLock tespitinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden çıkılarak yapıldığını söyleyen Kılıç, \"BTK\'dan ByLock listesi hakkında yeni bir çalışma olup olmadığının sorulmasını, re\'sen atanacak bilirkişilerce telefonumda inceleme yapılmasını istiyorum\" dedi. Taner Kılıç, BTK\'ya yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığının sorulmasını istedi. Taner Kılıç, BTK\'ya yazı yazılarak ByLock mağdurlarına ilişkin yeni bir çalışma içinde olup olmadığının sorulmasını istedi.

Taner Kılıç\'ın avukatları da tahliye talebinde bulundular. Duruşma savcısı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek Taner Kılıç\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kısa bir ara veren mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Taner Kılıç\'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Kılıç hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

BTK\'YA YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Tüm tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, BTK\'ya yazı yazılarak ByLock\'a ilişkin yeni bir çalışma içinde olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMADAN ÖNCE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Davadan önce adliye önünde davaya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Yazılı açıklamayı, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman okudu.

Bugün davanın 3. duruşmasının yapılacağını hatırlatan Salman, tahliyelerden sonra davanın tek tutuklu sanığı kaldığını, bunun da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç olduğunu söyledi. Salman, \"Hukuken hiç açılmaması gereken bu dava ne yazık ki vicdanları kanatmaya devam ediyor. Taner Kılıç\'ın derhal tahliye edilmesini, ortada herhangi bir suç bulunmaksızın uzun bir soruşturma sürecine ve ağır bir karalama kampanyasına maruz kalan hak savunucuların tümünün hakkında açılmış olan bu temelsiz davanın bir an önce beraat kararı verilerek sonuçlandırılmasını istiyoruz\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Açıklamadan genel ve detay görüntü

Feray Salman\'ın açıklama yapması

Açıklamaya katılanların Freetaner dövizlerini taşıması

\'Hak Savunucuları İçin Adalet\' pankartı arkasında açıklama

31.01.2018 - 16.39 Haber Kodu : 180131141

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3- FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASINDAN YARGILANAN PROF. DR. İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR\'A BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Gediz Üniversitesi\'nde öğretim üyesiyken FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp 3,5 ay sonra tahliye edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır\'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4.celsesi görülen duruşmaya, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı Onur Ekinci, sanık İştar Gözaydın Savaşır\'ın \"örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan cezalandırılmasını istedi.

\"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞE SEMPATİ DUYMADIM\"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık İştar Gözaydın Savaşır, \"Katılmış olduğum televizyon programı bir fikri ortaya koymak için katıldığım bir programıdır. Davet edildiğim her basın organlarına akademisyen ve hukukçu olarak katıldım. Benim söylediğim bir hukukçu, bir siyaset bilimci olarak herhangi bir yapının terör örgütü olarak kabul edilmesi için yargı kararı olması gerektiğidir. Hayatım boyunca hiçbir siyasi görüşe sempati duymadım\" diye konuştu. Savaşır\'ın avukatlarından Erdal Doğan, müvekkilinin konuşmasında Anayasa\'nın basın hürriyeti ve basın araçlarının korunmasına ilişkin maddeleriyle ilgili genel beyanlarda bulunduğunu söyledi. Avukat Doğan, müvekkilinin eşinin de pasaportuna bu dava nedeniyle el konulduğunu, sağlık sorunları nedeniyle yurt dışına çıkması gerektiğinden pasaportunun iadesini talep etti. Daha sonra son sözü sorulan Prof. Dr.İştar Gözaydın Savaşır, \"Bu süreç benim için zor bir süreç, iki gün önce eşimini kolon kanseri olduğunu öğrendik. Bir an önce bu kabusun sonlanmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık hakkında FETÖ/ PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağını kaldıran heyet, sanığa ve eşinin pasaport iptalinin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılmış olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Görüntü Dökümü

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//izleyici çekimi///

-Prof.Dr. İştar Gözaydın Savaşır\'ın mahkeme salonundan çıkışı

-Adliye koridorunda yürümesi

31.01.2018 - 17.38 Haber Kodu : 18013116

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4- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI\'NDA POLİS DENETİMİ



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde; 2 aranan şüpheli, 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2 kişinin üstünden uyuşturucu madde çıktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda, asayiş denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında otogar ve metro istasyonuna gelen yolcular ve vatandaşlara GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulama işlemi yapıldı. Yolcuların çanta ve bavulları arandı. Denetimlerde, 2 aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolüne götürülürken yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Öte yandan, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerin, bu ayki asker uğurlamalarının sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Polislerin kimlikleri kontrol etmesi

-Bavullara bakmaları

-Kadınların aranması

-Metro durağının girişindeki aramalar

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Yakınlarının tepkisi

-Genel ve detaylar

31.01.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180131169

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5- VALE İŞLETMECİLERİNDEN \'VALE KRİTERİ\' TALEBİ

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

Mesleki statüye kavuşan vale işletmecileri ve çalışanları, vale park hizmeti ile otopark hizmetinin birbirinden farklı meslekler olduğunu, \'vale\' olmak için bakanlıktan bazı kriterler getirilmesini talep etti.

Tüm Vale İşletmecileri ve Çalışanları Derneği(TOVDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu\'nun \'vale\' ve \'otopark\' işletmeleri ve çalışanlarına yönelik yayımladığı yönergeye ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ümraniye\'de düzenlenen toplantıda konuşan TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, Türkiye genelinde vale sektöründe çalışan 100 bin civarında personelin olduğunu söyledi. Bakanlığın yayınladığı yönergenin yürürlüğe girmesiyle valeliğin bir meslek olarak kabul edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Nohut, \"Ancak buna rağmen yönergede bazı eksiklikler var\" diye konuştu.

\"HER EHLİYETİ OLAN \'BEN VALELİK YAPAYIM\' DİYEREK ÇALIŞTIRILMAMALI\"

Mustafa Nohut, \"Otopark ve vale işletmeciliği arasında farklar var. Bu yönergeye yönelik bizim asıl talebimiz vale ve otopark ayrımının yapılmasıdır. Bir kişinin vale olması için farklı, otoparkçı olması için de başka özellikleri olmalı. Öncelikle bir valenin iyi bir sürüş tekniğine, sahip olması gerekir. Diksiyon, beden dili gibi eğitimler almalı. Önüne gelen herkes vale olmamalı. Biz TOVDER olarak periyodik bir şekilde hem vale çalışanlarına, hem de işletmecilere eğitim veriyoruz. Ama biz bakanlıktan bu konuda bir kriter getirmesini istiyoruz. Her ehliyeti olan \'ben valelik yapayım\' diyerek çalıştırılmamalı\" dedi.

\"AVRUPA\'DA OLAN TİCARİ EHLİYET UYGULAMASI BİZDE DE OLMALI\"

TOVDER Üyesi Mesut Bulduk ise, yönergenin vale işletmecileri açısından memnuniyet verici olduğunu ancak bazı eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Bulduk, \"Bu yönergede otopark işletmeciliğiyle vale hizmeti işletmeciliği arasındaki farkın ayırt edilmediğini söyleyebiliriz. Vale hizmetinde, diksiyon, öfke kontrolü beden dili ve ileri sürüş teknikleri eğitimi ile halkla ilişkiler eğitimlerinin alınması gerekiyor. Herkes vale olmamalı. Avrupa\'da olan ticari ehliyet uygulaması bizde de olmalı. Otopark görevlisinin ehliyetinin olmayabilir ancak vale bir aracın anahtarını teslim aldığı andan itibaren aracın sorumluluğunu da almış demektir. Otopark ile vale park ayrı şeyler. Dolayısıyla bu ayrım kesin olarak belirtilmelidir. Mevcut kurumsal vale firmaları şirket içinde verdiği bu eğitimi, ismi vale olarak anılan tüm kişilerin sertifika alabilmeleri için, alması gereken temel eğitimler arasında kesinlikle olmalıdır\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasına katılan vale çalışanları

-TOVDER Başkanı Mustafa Nohut ile röp.

-Mesut Bulduk ile röp.

-Valelerin verdiği hizmet

-Genel ve detay

31.01.2018 - 17.44 Haber Kodu : 180131170

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6- AVRASYA TÜNELİ\'NDEN GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

Avrasya Tüneli\'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL\'den 21 TL\'ye minibüsler için ise 24,90 TL\'den 31,50 TL\'ye yükseltildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tünelden arşiv görüntüler

