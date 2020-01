DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- GÜVENLİK ZİRVESİ SONRASI İBRAHİM KALIN\'DAN AÇIKLAMA

\"Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir\"

Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başkanlığında Beştepe\'de gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

\" BİRLİKLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYİŞLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR\"

\"Toplantıda, bugün dördüncü gününe giren Zeytin Dalı Operasyonundaki son gelişmeler değerlendirilmiştir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin\'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir. Operasyonun askeri boyutuna ilave olarak, bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları da devam etmektedir. Aynı şekilde uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmaları da kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Yürüttüğümüz yoğun diplomasiyle, izlediğimiz politikanın haklılığı uluslararası topluma her düzeyde anlatılmıştır. Güvenlik Toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde, Türkiye\'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır\"

\"OPERASYON SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YAPILMAKTADIR\"

\"Suriye\'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da, bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye\'de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir.

Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir. İdlib\'teki çalışmalarımızı tamamladığımızda, bu bölge de huzur ve güven yuvası haline gelecektir.

Afrin\'i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\"

\"MORAL ÜSTÜNLÜĞÜ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR\"

\"Bu açık gerçeklere rağmen, geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin, Zeytin Dalı Operasyonunda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Adli ve idari birimlerimiz, bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek, gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır. Bu vesileyle, Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan tüm askerlerimizin, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde mücadele eden kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, milletimize, silah arkadaşlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

\"Ölürsem şehit, dönersem gazi olurum\" diyerek cepheye giden askerlerimizdeki ve Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimizdeki moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür. Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye\'nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecektir\"

2- FETÖ / PDY\'YE YÖNELİK OPERASYONDA 21 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ / PDY terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların çatı örgütü Yüksek Tahsil Vakfı\'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 21\'i tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 45 şüpheliden 6\'sı emniyet tarafından serbest bırakıldı. Kalan 39 şüpheli, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 21\'i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılırken, 12 şüpheli de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

84 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Savcılık geçtiğimiz hafta FETÖ / PDY terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı örgütü olan Yüksek Tahsil Vakfı çalışanları olan 84 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 21 ilde düzenlenen operasyon sonucu 45 kişi gözaltına alınmıştı.

3- FETÖ\'NÜN TRT HARBİYE BİNASININ İŞGALİ VE TAKSİM OLAYLARI DAVASI..

Haber: Özden ATİK - Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT\'nin Harbiye binasının işgali ve Taksim Meydanı\'nda gerçekleşen olaylara ilişkin 131 sanıklı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya 35 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan tutuklu sanık Üsteğmen Yavuz Sarıoğlu, olay günü alay içtima alanında askerlerin toplandırıldığını, durumla ilgili bir herhangi bir bilgi alamadığını, mühimmat ve teçhizatlar dağıtıldıktan sonra nizamiyeden çıktıklarını belirtti. Sorunsuz olarak TRT binasına girdiklerini söyleyen sanık Sarıoğlu, \"Hamza Binbaşı, Yüzbaşı Duran Keskin ile benim binayı emniyete almamızı söyledi. Radyo evine varma saatimiz 22.30-22.45 gibiydi. Telefondan köprünün kapatıldığı haberlerini okudum, ailemi aradım. Ailem bana silahlı kuvvetlere bağlı bir grubun kalkışma içinde bulunduğu söyledi. Ben de bu iş için dışarı çıkmadığımızı söyledim\" dedi.

\"POLİSE, HALKA ATEŞ ETMEDİM\"

TRT personeline yönelik olumsuz tavır görmediğini belirten sanık Sarıoğlu, \"Alay komutanını aradıktan sonra kanundışı emir kapsamı dışında kaldığını anladım. Sonra bende askerleri toplayarak kışlaya geçme düşüncesi oldu. Çok açıkta bir alanda olduğum için ani bir refleksle havaya 2-3 el ateş ettim. Polise, halka, devlet malına ateş etmedim. Olay yerinden kurtulmak için bütün çabayı harcadım. Harbiye Orduevi\'ne geçtikten sonra gözaltına alındık\" diye konuştu.

Duruşmada dinlenen sanık er Yener Dertli, Alay Komutanı Nebi Gazneli\'nin emri üzerine silahlı şekilde TRT binasına götürüldüklerini belirtti. Sanık Dertli, bomba ihbarı olduğu söylenerek binanın boşaltılması emri verilmesi üzerine katları dolaşıp çalışanları çıkardıklarını ifade etti. Sanık Dertli, \"Kimseye zor kullanıldığını görmedim. Adını sonradan öğrendiğim yüzbaşı Duran Keskin, beni binanın sol tarafına çıkararak nöbette kalmamı söyledi. Duran Keskin bana, \'Buraya kimseyi yaklaştırma, yaklaşan olursa atış serbest\' dediö şeklinde konuştu. Daha sonra binanın ön tarafından silah seslerinin geldiğini duyduğunu belirten sanık Dertli, panikleyerek havaya ateş ettiğini söyleyerek \"Uzaktan tekbir getiren insanların seslerini duydum. Psikolojik olarak terör örgütü DEAŞ\'ın saldırabileceğini düşündüm. Ama bizim bulunduğumuz yere herhangi bir ateş edilmedi. Daha sonra polisler, \'Askerler yaptığınız şey kanunsuzdur. Kışlanıza dönün\' şeklinde çağrı yaptı. Üsteğmen Yavuz Sarıoğlu, yanımıza gelerek \'Kimseye ateş etmeyin, ters giden bir şeyler var\' dedi. Bunun üzerine hepimizi toplayarak Harbiye Orduevi\'ne gittik. Orada bulunan askerler, bizi polise teslim etti. Yüzbaşı Duran Keskin\'i ise bizden önce orada teslim olmuş halde orada gördüm\" şeklinde konuştu.



\"TERÖR SALDIRISI VAR DENİLEREK KANDIRILDIM\"

\"Terör saldırısı var denilerek kandırıldım\" diyen er Dertli, \"Makam, mevki sahibi subayların böyle gaflet ve delalet içinde olabileceğini düşünemedim. Bunlar vatan haini çıkmışlar da, 12 aylık vatani görevini yapmakta olan benim suçum nedir? Emir dışında bir şey yapmadım. Kimseye ateş etmedim. Beni mağdur eden rütbeli komutanlardan şikâyetçiyim. 19 aydır tutukluyum, beraatimi talep ederim\" ifadesini kullandı. Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edilmesi için yarına ertelendi.

4- İTFAİYECİLER YENİ ELBİSELERİYLE GÖREVDE

Haber: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul itfaiyesi yeni kıyafetleriyle bir süredir yangınlara müdahalede bulunuyor.

Dünya standartlarında üst seviye koruyucu özellikleri olduğu belirtilen yeni kıyafetleri yakın zamanda tüm ekipler giyecek. Yeni kıyafetler diğerlerine göre açık renkte. PBI (Polibenzimidazol) özellikli kumaşla yapılan yeni elbiselerini geçmiş kullanım ve tecrübelerden yararlanarak itfaiyeciler kendileri tasarladı.

New York ve Londra İtfaiyesi\'nin de kullandığı PBI özellikli kumaş uluslararası onay alındıktan sonra Adana\'da seri üretime geçecek. Elbiselerin dikimi İstanbul\'da yapılırken, iç astar, ısı ve nem bariyerleri yerli malzemelerden üretildi. Onay alındıktan sonra tamamen yerli üretime geçilecek. Yeni elbise, itfaiyecilerin talepleri ve istedikleri özellikler dikkate alınarak tasarlandı. Yılda 25 bini yangın 60 binin üzerinde itfaiye olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi\'nin yeni elbiseleri 55 oranında yerli malzemelerden üretildi.

İstanbul İtfaiyesinin kullanmaya başladığı elbiselerinin özellikleri şöyle:

-Elbisede kullanılan dış kumaşta meta-aramid yerine PBI elyafı kullanılıyor.

-Elbise eskisine göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıyor.

-Dış kumaşın kopma ve yırtılma mukavemetleri diğer ürünleren az 2.5 kat fazla.

-Yeni elbise katmanı eskisine göre daha da yüksek koruma sağlıyor.

-Yeni elbiselerde kullanılan nem bariyeri: Çok daha fazla nefes alabilir yapıda, Daha yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı daha dayanıklı.

-İtfaiyecilerin talepleri göz önüne alınarak ihtiyaçları belirlenmiş, yeni elbisenin yapısı ve modeli bu doğrultuda tasarlandı.

-Diz ve dirseklerde 3 boyutlu tasarım ile daha çok hareket imkanı veriyor.

-Dünyada yeni bir teknoloji olan parçalı reflektif şerit kullanımı ile hareket kabiliyeti ve nefes alabilirlik artırıldı.

-Fener kullanımına özel fener adaptörü tasarımı yapıldı..

-Farklı telsiz tiplerinin kullanılabilmesi sağlamak amacıyla yüksekliği ayarlanabilir telsiz cebi dizayn edilmiş,Paçalarda aşınmayı engellemek amacıyla takviye kullanıldı.

-Sırt baskısı dizaynı değiştirilmek suretiyle solunum tüpü kullanıldığında da \"İstanbul İtfaiyesi\" reflektif yazısının görülmesi sağlandı.

-Pantolon askı sisteminde geliştirme yapılmış ve kişinin boyuna göre kolayca ayarlayabileceği bir yapı oluştu.

-Pantolonun belinin arka kısmına yapılan takviye sayesinde solunum tüpünün itfaiyeciyi rahatsız etmesi engellendi ve rahat çalışması temin edildi.

-Pantolon beline koyulan ekstra kemer köprüleri sayesinde pantolonun palaska ile kullanımı sağlandı.

-Pantolon ağ kısmına koyulan ilave parça ile eğilme, sürünme, emekleme, esneme ve benzeri hareketlerde rahatlık sağlıyor.

5- SPİKER KÜBRA EKEN\'İN DARP EDİLME DAVASI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Doğumundan iki gün sonra spiker eşi Kübra Eken\'i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesi ile hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Neptün Bülent Eken\'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye dilekçe yollayan Kübra Eken, eşinin kızını kaçırarak bu davayı geri çekmesi için kendisine baskı yaptığını öne sürdü.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya olaydan sonra felç olan müşteki Kübra Eken katılmazken, sanık Neptün Bülent Eken duruşmada hazır bulundu. Kübra Eken\'in annesi Nuran Yelkenci ve babası Ömer Lütfü Yelkenci katılan sıfatı ile duruşmada yer aldı.

AVUKATLAR YENİ RAPOR İSTEDİ

Kübra Eken\'in avukatı Tülay Tokinal Ergezen, müvekkilinin 4.5 yıl öncesine ait MR CD\'lerini mahkemeye sundu. Bu CD\'lerde beyin kanaması ile darp ilişkisinin açıkça belli olduğunu savunan Avukat Ergezen, bu CD\'nin Adli Tıp Kurumu\'na yollanarak yeni rapor alınmasını istedi. Sanık Neptün Bülent Eken\'in avukatı müştekinin avukatının yeni rapor talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak bu talebin reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

MAHKEME YENİ RAPOR ALINMASINA KARAR VERDİ

Müştekinin avukatlarının yeni rapor alınması yönündeki talepleri mahkeme tarafından kabul edildi. Avukatların sunduğu MR CD\'lerini Adli Tıp Kurumu\'na yollamaya karar veren mahkeme, müştekinin geçirdiği beyin kanamasının darba bağlı olup olmadığının tespitine yönelik rapor düzenlenmesini istedi.

KÜBRA EKEN MAHKEMEYE İKİ SAYFALIK DİLEKÇE YOLLADI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası felç olan Kübra Eken, avukatları aracılığı ile mahkemeye dilekçe yolladı. Dilekçesinde sanık olan eşi Neptün Eken\'in beyin kanamasını olaydan iki gün önce yaptığı doğum sırasında meydana geldiğine ilişkin savunmasının doğru olmadığını savunan Kübra Eken, şunları söyledi:

\"Beyin kanamamın doğumda olduğu yalanını kabul etmiyorum. Henüz 30 yaşımdayken, hayatımı, hayallerimi, sağlığımı, anneliğimi ve sonunda 8 aydır kızımı kaçırıyor. Kızım 8 aydır yok. Size kızım adına yalvarıyorum, Neptün Eken\'i tutuklu yargılayınız. Neptün resmen benimle alay ediyor ve kızımı kaçırarak davayı geri çekmem için bana baskı yapıyor ve beni cezalandırıyor. Kızıma da aynı şiddeti uygulamadan bu adamın hak ettiği cezayı bir an önce almasını istiyorum. 5 yıldır sabırla beklediğimiz, medyaya mal olan, ülkemin sınırları dışına taşınan, hatta belgesel filmi bile çekilen ve sonucu merakla beklenen bu önemli davamda ülkemin şiddet gören kadınlarımıza emsal olmasını talep ediyorum. 2 günlük bebeğimin önünde bana bu şiddeti uygulayan bu adamın kızıma da şiddet uygulayabilir, diye yıllardır feryat etmeme rağmen hukukun yavaş olmasından eşim faydalanıyor. Eşim beni nasıl 2 günlük lohusadayken bebeğimin önünde yok etmeye çalıştıysa, kızıma da aynı şeyi yapabilir. Hatta benim olmayan kimsenin olmasın diyerek kızımı yok edebilir. Son sözü adaletin söyleyeceği, insan hayatının bu kadar ucuz olmadığını anlayacak kadar ceza almasını talep ediyorum.\"

DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmadan sonra duruşmaya gelenler basın açıklaması yapıldı. Kadın Meclisleri adına yapılan yazılı açıklamayı İstanbul Kadın Meclisleri üyesi Beyza Aksoy okudu. Kübra Eken\'in eşi tarafından felç edildiğini öne süren Beyza Aksoy, \"Kübra, kadına yönelik şiddetin eğitim, yaş, statü fark etmeksizin her yerde karşımıza çıktığının bir kanıtıdır. Ancak her yerde karşımıza çıkan kadına yönelik şiddete karşı her yerde mücadele eden kadınlar var. Kübra ve erkek şiddetine maruz kalan hiçbir kadın yanlız değildir\" dedi. Davanın bir an önce Kübra Eken\'in lehine sonuçlanmasını isteyen Aksoy, alacağı muhtemel cezada sanığa indirim uygulanmamasını istedi.

Açıklamada konuşan Kübra Eken\'in annesi Nuran Yelkenci, kızına ait MR CD\'lerini bugün sunduklarını hatırlatarak, \"Bu CD\'leri 4.5 yıldır hepimiz unuttuk. Bu MR CD\'lerinin görülerek rapor verilmesini istedik Adli Tıp\'tan. Hakim bunu kabul etti. İnşallah adalet yerini bulacak. İki saat önce Kübra\'nın yanındaydık, son derece sağlıklıydı. Kızım son derece sağlıklı iken ben bırakıyorum o akşam evde, iki saat sonra beyin kanaması geçiriyor benim kızım\" dedi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken\'in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldüğü anlatılıyor. Bu hastanede Kübra Eken\'e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken\'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. İddianamede, Kübra Eken\'in eşi Neptün Bülent Eken\'in, \"Kasten yaralama\" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep ediliyor.

6- (EK GÖRÜNTÜ) ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU\'NUN YIKIMI BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda yıkım başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener\'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi\'nin adı verilen spor salonunun yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı.

Yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Unutulmaz müsabakalara imza atılan arazide; salonun yanı sıra alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.

İLK MAÇ 1989\'DA YAPILDI

Abdi İpekçi Spor Salonu, unutulmaz maçlara da ev sahipliği yaptı. 3 Haziran 1989 günü Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla hizmete açılan tesis; ilk olarak 1989-1990 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi maçlarına ev sahipliği yaptı. 12 bin 500 seyirci kapasiteli salon, Türk takımlarının Avrupa sahnesinde çıktığı birçok kritik maça sahne oldu. 12 Dev Adam efsanesinin doğuşuna tanıklık eden 2001 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ile birçok turnuva ve müsabakaya ev sahipliği yapan salonda, A Milli Takım\'ın o turnuvada kazandığı gümüş madalya başarısına ev sahipliği yaptı.

2007 yılında Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasında gerçekleştirilen özel müsabaka; bir Türk takımının ilk kez bir NBA takımıyla karşılaştığı maç olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında ülkemizi Avrupa\'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından Euro Cup\'ta temsil eden Galatasaray\'ın Fransız ekibi Strasbourg\'u final serisinin ikinci maçında 78-67 yenerek elde ettiği kupa, 1996\'da Milano\'daki finalde Koraç Kupası\'nı kazanan Anadolu Efes\'in ardından bir Türk takımının Avrupa kupalarında kazandığı ikinci şampiyonluk olarak tarihe geçti.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sporun yanı sıra birçok kültür-sanat etkinliğine de kapılarını açan Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında voleybol ve yüzme gibi branşlarda da zaman zaman hizmet verdi. Salon, 2004 yılında Türkiye\'de gerçekleştirilen ünlü şarkı yarışması Eurovision\'a kapılarını açtı. 30 yıla yakın hizmet süresi boyunca Disney On Ice, Cirque de Soleil, WWE Smack Down gibi dünyaca ünlü organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.



7- TÜRKOĞLU: DÜNYATA ÖRNEK OLABİLECEK BİR TESİS PLANLIYORUZ

Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun tahliye ve yıkım işlemlerinin başlatıldığını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, \"Abdi İpekçi Spor Salonu, oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yerini alacak bu yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılar ve nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız\" dedi.

Türkoğlu, \"Milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa\'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin ve diğer profesyonellerin kamp ve seminerlerini tek çatı altında toplayacak bu projeyle, Türk basketboluna tesis anlamında katacağımız değerin nesilden nesile yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi, başta milli takımlarımız olmak üzere tüm basketbol ailesine en üst seviyede hizmet sunacağı gibi, halka açık özel alanlarıyla da basketbolun Türk halkıyla kucaklaşması misyonumuzda önemli rol oynayacak\" diye konuştu.



8- ESKİ MİLLİ FUTBOLCU SERVET ÇETİN BERAAT ETTİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Eski milli futbolcu Servet Çetin, eski kız arkadaşı Serpil Martin\'in açtığı \"Hakaret, şantaj ve tehdit\" davasından beraat etti. Serpil Martin, eski milli futbolcunun, yurtdışından sipariş verdiği parfümlerin parasını ödemediğini, kendisine de hakaret edip tehdit ve şantaj da bulunduğunu iddia etmişti.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına katılmayan tarafları avukatları temsil etti. İlk olarak Müşteki Serpil Martin\'in avukatı Nedim Taşdemir konuştu. Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Taşdemir, \"İşin merkezinde sanığın eylemleri vardır. Sanık ürünlerin bedellerini ödememek için iddianamedeki suçları gerçekleştirmiştir\" dedi.

\"GÖNÜL İLŞKİSİ YAŞANMIŞTIR\"

Daha sonra söz alan Çetin\'in avukatı Mahir Işıkay da müvekkilinin işin merkezinde olmadığını savunarak, \"Müvekkilim katılan ile gönül ilişkisi yaşamıştır. Karşılıklı hakaret olduğuna dair detaylı incelememizi yaptık. Şantajın unsurları oluşmamıştır. Tehdit bakımından ise binlerce mesaj içerisinde tek bir kelime dahi olmadığı halde şikayetçinin akrabalarının çelişkili beyanları dışında delil bulunmamaktadır\" diye konuştu.

\"GÖNÜL İLİŞKİSİ EVLİLİĞE DOĞRU İLERLEMEKTE İDİ...\"

Bunun üzerine Martin\'in avukatı tekrar söz alarak, Çetin\'in avukatının dile getirdiği \'gönül ilişkisi\' ifadesine yönelik, \"Gönül ilişkisi derken söz konusu ilişki evliliğe doğru ilerlemekte idi. Daha doğrusu sanık tarafından müvekkilime evlilik vaadi ile yaklaşılmıştı. Bundan faydanılarak müvekkilimin hisleri kötüye kullanılmıştır. Müvekkilimin maddi sebeplerle bu işe girişmesi için bir neden yoktur\" ifadesinde bulundu.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, \"Hakaret\" eyleminin karşılıklı gerçekleştiği gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Menfaat oluşmadığı gerekçesiyle \"Şantaj\" suçundan da beraat veren mahkeme, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle de, \"Tehdit\" suçundan da Çetin\'in beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Serpil Martin, Servet Çetin\'in kendisinden yurt dışından sipariş ettiği 2 kol saati, 65 şişe parfüm ve 4 cep telefonu gibi pahalı eşyaların ödemesini yapmadığı, parasını isteyince de tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Eski milli futbolcu hakkında, \"Hakaret, tehdit ve şantaj\" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.