

1- HAFRİYAT KAMYONU YİNE CAN ALDI -1

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de hafriyat kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin görüntüsü

-Yerdeki pazar aracı

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Pazardan görüntü

-Hafriyat kamyonundan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüer

11.01.2018 - 15.56 Haber Kodu : 180111123_

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2- VELİLERİ AYAĞA KALDIRAN İDDİAYA SORUŞTURMA

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bir okulda öğretmenin ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere \'falçata\' göstererek tehdit ettiği iddilarıyla ilgili hem savcılık hem Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Polis Mustafa Erdoğan Orta Okulu\'nda okuyan bazı öğrenciler, dün Türkçe dersi sırasında tuvalete gitmek için öğretmen R. C.\'den izin istemiş ancak öğretmen iddiaya göre öğrencilere falçata göstererek tehdit etmişti.

İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ise okula müfettiş göndererek inceleme yaptırdı. Bu kapsamda müfettişlerce öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğretmen R.C.\'nin ise bugün okula gelmediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Müfettişlerden görüntü

11.01.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180111108

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3- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ\'NİN YENİ BAŞKANI SEÇİLİYOR (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Murat Hazinedar\'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç\'ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız\'ı aday gösterdi. 29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi\'nde CHP\'nin 26, AK Parti\'nin 2, İYİ Parti\'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş İlçe Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00\'de başlayacak.

Görüntü Dökümü:

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-Meclis salonundan detay

-Meclis üyeleri

-Genel ve detaylar

11.01.2018 - 15.30 Haber Kodu : 180111110

11.01.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180111115

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4- 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEN ATALAY FİLİZ\'İN SAHTE BELGE DAVASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara\'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

KİMLİKLERE FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ YAPIŞTIRMIŞ

Suça konu 7 adet belgenin bazılarını İstanbul, bazılarını da Ankara\'da yerde bulduğunu söyleyen Atalay Filiz, \"Ben Ankara\'da Elena Radchikova ve Göktuğ Demiraslan ile ilgili olaydan sonra bulmuş olduğum İ.F.A ve O.B.\'ye ait belgeler üzerindeki resimleri sökerek kendi resimlerimi yapıştırmıştım. Bunları da sonraki süreçte İstanbul Tuzla\'da çay ocağında çalışmaya başladığım sürece kadar yer yer kaldığım otellerde kullandım. Diğer belgeleri ise Tuzla\'da çay ocağında çalışmaya başladıktan sonra bulmuştum. Bunlara da resimleri çıkararak kendi resimlerini yapıştırmıştım. Resimleri de kendim yapıştırdım, herhangi bir yardım almadım\" dedi.

Müvekkilinin ceza ehliyetinin olup olmadığına yönelik yeniden rapor alınmasını isteyen Atalay Filiz\'in Avukatı Merve Uçanok, ayrıca suça konu belgelerin ifa kabiliyeti olup olmadığı yönünden de tekrar rapor alınmasını istedi. Mahkeme, sanığın ceza ehliyetine ilişkin dosyada rapor bulunduğunu, bu nedenle yeniden rapor alınması yönündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz\'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Atalay Filiz

11.01.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180111109

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5- İRANLI YOLCU UÇAĞINI KAÇIRDI, YENİ UÇAĞI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İranlı Amir Gerayely Moghadam bu gece saat 01.15\'te Türk Hava Yolları ile İstanbul\'dan Tahran\'a gidecekti fakat uçağı kaçırdı. 48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali\'nde başka bir seferle Tahran\'a gitmek üzere beklerken bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı. Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Amir Gerayely Moghadam\'in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Amir Gerayely Moghadam\'in cesedinin

214 nolu kapıda görüntüleri, sağlık ekipleri ve polis

-Cesedin alınması ve kapıdan aprona götürülmesi

-Apronda bekleyen ambulansa cesedin taşınması

-Detaylar

11.01.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180111125

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