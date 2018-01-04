DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

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1- ATAŞEHİR\'DE OTOPARKTA TOPRAK KAYMASI

- Düşmek üzere olan araçlar kurtarıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi. Askıda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde Barbaros mahallesi Şebboy sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. Arazinin hemen yanındaki inşaata ait temel kazıklarında toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatın hemen bitişiğindeki otopark olarak kullanılan boş arazide araçlar askıda kaldı. İnşaat alanına düşme tehlikesinde bulunan araçlar otoparka çağrılan çekicilerle kurtarıldı. Otoparktaki diğer araçlar da sürücüleri gelerek otoparktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. Çökmenin olduğu alan güvenlik şerdi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, vatandaşları çökmenin olduğu alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Askıda kalan araçlar

-Çekicilerin araçları çekmesi

-Çökmenin meydana geldiği yerden görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şerdi çekmesi

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler



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2- BİR ANNENİN EN ACI GÜNÜ

- BABA KURBANI KARDEŞLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

* Anne ön safta namaz kaldı

* Çocuklarının emzikleri elinden bir an olsun bırakmadı



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira\'nın için Sancaktepe Yenidoğan\'daki Hz Ali Camii\'ne cenaze töreni düzenlendi. Çocukların annesi Dilek Yardım musalla taşına koyulan tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Yardım çocuklarının cenaze namazında en önde tek başına saf tuttu. İki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü.

ÇOCUKLARININ TABUTLARINI TAŞIDI

Elif Mina ve Miray Hira\'nın cenazeleri öğle vakti camiye getirildi. Çocuklardan birinin cenazesi cenaze aracının arkasına konulurken diğeri de aracın içinde getirildi. Anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Acılı anne tabutlara sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Dilek Yardım kendini teselli etmek isteyen akrabaları ve yakınlarına tepki gösterdi. Kendisini rahat bırakmalarını isteyen acılı anne, \"Hepinize yalvardım. Hepinizin kapısına gittim. Hiç biriniz sahip çıkmadınız. Kimse bana yaklaşmasın. Hepinize yalardım. Sen de sahip çıkmadın bana. Dede olmadın bana\" şeklinde bağırdı.

CENAZE NAMAZLARINI KILDI

Dilek Yardım, cenaze namazında cemaatin en önüne geçerek tek başına saf tuttu. Bu sırada iki çocuğunun yanında getirdiği emziklerini öptü. Çocuklarının cenaze namazını kılan acılı anne musalla taşlarından tek tek alınan tabutlara omuz verdi. Elif Mina\'nın tabutu cenaze aracının arkasına konurken, Miray Hira\'nın tabutunu acılı anne kucağına aldı. Çocukların cenazeleri Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Dede Hasan Çakır\'ın konuşması

-Cenaze aracının gelişi

-Tabutları anne ve yakınları tarafından taşınması

-Musalla taşlarına konması

-Annenin tabutlara sarılması

-Annenin tepkisi

-Akraba bir kadın ile röp

-Cenaze namazı

-Annenin saf tutması

-Helallik alınması

-Emzikleri öpmesi

-Namazın kılınması

-Tabutların taşınması

-Cenaze aracının ayrılması

04.01.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180104061

04.01.2018 - 14.26 Haber Kodu : 180104085

04.01.2018 - 14.27 Haber Kodu : 180104086

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3- İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Cağaloğlu\'ndaki İran Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, protesto gösterisi düzenledi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi bir grup öğle saatlerinde İran Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Yöneticisi Gülçin Aykut okudu. İran\'ın halk isyanının meşru olduğunu öne süren Aykut, \"Molla iktidarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu gerici diktatörlük, her ulustan İran halklarının sırtındaki kamburdur. İran\'daki farklı ulusal ve inançsal kimliklerin tüm hakları tanınmalıdır\" diye konuştu.

\'İran halkları yalnız değildir, talepleri kabul edilsin\' yazılı pankartı taşıyan grup, \'Dünyayı sosyalizm kurtaracak\', \'İran halkı yalnız değildir\' sloganları attı. Eylemin ardından grup, gösteriler sırasında hayatını kaybeden eylemciler için İran Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Polis, eylem boyunca konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosluk önündeki kalabalıktan görüntü

-Basın açıklamasından detaylar

-Açılan pankart ve atılan sloganlardan görüntü

-Siyah çelengin konsolosluk duvarının önüne bırakılması

-Polisin güvenlik önleminden görüntü

-Detaylar



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(geniş haber)

4- KAĞITHANE\'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN- Hakan KAYA- İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Kabin içinde kalan şoför, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kağıthane Taşocağı Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki inşaata kum taşıyan hafriyat kamyonu boşaltım yaptığı sırada yan yattı. Hafriyat kamyonunun yan yattığını gören inşaat işçileri kupa bölümünde kalan şoför Abdullah Durukan Kırk\'ın yardımına koştu. Bir yandan da olay yerine ambulans ve itfaiye çağrıldı. Hafriyat kamyonunun kupasında sıkışan sürücü, kamyonun ön camını kıran inşaat işçilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Mert Keçeci, \"Büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda hafriyat kamyonunun devrildiğini gördük. Şoför kamyon içinde şok geçirmişti. Şoför kamyondan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Şoför buraya yanaşamayacağını söylemiş ama işçiler yine de yanaştırmaya çalışmış. O sırada kamyon yan yattı. İnşaat işçileri yaralı sürücüyü çıkarmak için hafriyat kamyonunun ön camını kırdı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılmış\" dedi.

Kaza nedeniyle Taşocağı Caddesinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yaparak yan yatan hafriyat kamyonu

Yoldan görüntü

Olay yerindeki polis ekipleri

Yola dökülen kum

Mahalle sakini ile röp.

Genel ve detaylar

04.01.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180104089

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5- DİYANET\'TEN CUMA HUTBESİ: EŞ VE ANNE ANLAMINI İDRAK ETME RÜŞTÜNE ERİŞMEMİZ KIZIN EVLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ



Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma yönelik son günlerde artan \'9 yaşındaki kız çocuklar evlenebilir\' yolundaki eleştiriler üzerine bu haftaki cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

Hutbede çocuk yaştaki kızların evlendirilebildiği cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış algı ve uygulamaların kimilerince dine dayandırılmaya çalışıldığı kaydedilirken, \"Evlilik, bilinç ve sorumluluk gerektirir. Eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur\" denildi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müftülüklere iletilerek yarın Cuma Hutbesinde okunması istenen \'Dünyadaki Cennetimiz; Aile\' başlıklı hutbede, Hz. Muhammed\'in yanına gelen genç bir kızın, \"Yâ Resûlallah! İstemediğim hâlde babam beni kardeşinin oğlu ile evlendirmeyi düşünüyorö diyerek serzenişte bulunduğu belirtilirken, \"Rahmet Elçisi, derhal kızın babasını çağırttı. Zira olayı bir kez de babadan dinlemek ve şayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak istemişti. Bu durum karşısında kendini güvende hisseden genç kız, \'Ey Allah\'ın Resûlü! Nikâh konusunda kadınların da söz hakkının olup olmadığını öğrenmek istediğim için size müracaat ettim\' dedi\" diye devam edildi.

Hutbede, Hz. Muhammed\'in bu davranışıyla yaşamın en önemli kararı olan nikâhta da kadının görüşüne başvurulup rızasının alınmasına işaret ettiği vurgulanırken, \" Nitekim O, Rızaları olmadan kızlarınızı evlendirmeyin\' diye buyurmuştu. Ve bu olay, onun nezdinde kadının yeri, onuru ve değerini gösteren örneklerden sadece biriydi\" derildi. Hutbede, İslam dininin sağlıklı bir evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya büyük önem verdiği, Hz. Muhammed\'in nikâha derin bir anlam ve yüce bir ruh kazandırdığı kaydedilerek, şöyle devam edildi:

\"Zira inancımızda nikâh, ağır bir misaktır; vebali büyük bir sözleşmedir. Nikâh, Yüce Allah\'ın adını şahit tutarak eşlerin bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikâh, kadın ve erkeğin, gönül rızası ve hür iradeleriyle beraberce yüklendikleri ahlâkî ve hukukî bir sorumluluktur. Kültür ve geleneğimizde evlilik, sadece iki insanı aynı çatı altında buluşturmak değildir. Bilakis evlilik, toplumu ve nesilleri korumak amacıyla atılan sağlam bir temeldir. Aile olmak, sevgi ve saygıyla, şefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatı paylaşmaktır. Aile olmak, dünyanın türlü meşakkatlerini beraberce göğüslemektir. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu birlikte yaşamaktır. Aile olmak, iyi günde, kötü günde vefakârlık ve fedakârlıkla bir bütünü tamamlamaktır.\"

Hutbenin devamında ailelerin dünyadaki cennetimiz olmasını arzu edildiği yuva kurarken Allah\'tan \"Bu anlaşmayı bereketli ve mübarek eyle. Bu çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Tıpkı Hz. Âdem ile Hz. Havva\'yı, Peygamber Efendimiz ile Hz. Hatice validemizi ve Hz. Ali ile Hz. Fâtıma\'yı kaynaştırdığın gibi...\" duasının yapıldığı ifade edildi. Hutbenin son bölümünde şöyle denildi:

\"KABUL EDİLEMEZ\"

\"Bizler, hayatı daha anlamlı ve bereketli kılan evliliğe anne ve babalarımızın, akraba ve komşularımızın, kardeşlerimiz ve sevdiklerimizin huzurunda adım atarız. Rabbimizin adını anarak bir ömür devam etmesi niyetiyle başladığımız birlikteliğimize insanları da şahit tutarız. Ve bizler, sıcacık yuvalarımızın temelini atarken evlenecek çiftlerin ehliyetini, karşılıklı rızasını, sevgisini ve sadakatini esas alırız. Zira evlilik, tek taraflı bir menfaat ilişkisi değildir. Aksine evlilik, kadın olsun erkek olsun eşlerin istikballerine beraberce karar vermeleridir. Bir başkasının iradesini esir alma, onun üzerinde mülkiyet iddiasında bulunma ve geleceğini belirleme hakkı ve yetkisi hiç kimsede yoktur. Canların yegâne sahibi Allah\'tır. Ve Peygamberimizin dilinde eşler birbirine emanettir. Aziz Müminler! Bütün bunlara rağmen, zaman zaman doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. Hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış algı ve uygulamalar, kimilerince dine dayandırılmaya çalışılmaktadır. Şu bir gerçektir ki; yüce dinimiz İslam\'da evlilik, gelişigüzel ve keyfi uygulamalara kapalı olan ciddi bir adımdır. Evlilik, bilinç ve sorumluluk gerektirir.\"

Hutbede, İslam dininde sorumluluk, ceza ve mükâfat konusunda irade hürriyetinin esas olduğuna vurgu yapılırken şöyle devam edildi:

\"ÇOCUKLARI İSTİSMARA BIRAKMAK ASLA CAİZ DEĞİLDİR\"

\"İnsanın, onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde asla caiz değildir. Kendine, Rabbine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dinî ve ilmî hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur. Gerek dinimizin ilkeleri, gerekse Peygamberimiz (s.a.s)\'in sünneti doğrultusunda ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamak adına evlilikte her iki tarafın da hakları gözetilmelidir. Kardeşlerim! Hutbemizi bir âyet ve bir hadisle bitirmek istiyorum: Yüce Rabbimiz, Kur\'an-ı Kerim\'de şöyle buyuruyor: \"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah\'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.\" 3 Peygamberimiz (s.a.s) de şöyle buyuruyor: \"Evleneceğiniz eş konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. Kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin.\"



