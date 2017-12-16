DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(geniş haber)

1- ABDURRAHİM ALBAYRAK: MESUT YILMAZ VE EŞİNİN OLAYDAN HABERİ YOK

- YAVUZ YILMAZ\'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NDAN ALINDI

* Abdurrahim Albayrak,

\" Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok\"

\"Sabah olay olduğunda uçaktaydılar\"

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ın oğullarının ölümünden haberlerinin olmadığını söyledi.

Beykoz\'daki evinde ölü bulunan Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Adli Tıp Kurumu önünde cenaze aracından inen iş adamı Abdurrahim Albayrak gazetecilere açıklama yaptı.

\"OLAY OLDUĞUNDA UÇAKTAYDILAR\"

Albayrak, \"Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz beyin ve Berna hanımın haberleri yok. Çünkü ABD\'ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir\" diye konuştu.

\"ANLIK BİRŞEY. BİLEMİYORUZ\"

Albayrak, olayın intihar olup olmadığı yönündeki bir soruya \"Böyle bir ölüm Allah kimsenin başına vermesin. Önce Beykoz Devlet Hastanesi\'ne gittik. Orada bakıldı. Sonra Adli Tıp Kurumu\'na geldik. Zincirlikuyu\'ya götürüyoruz. Anlık birşey. Bilemiyoruz. Bir Allah şahit\" yanıtını verdi. Abdurrahim Albayrak, cenazenin defniyle ilgili henüz bir plan olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının çıkışı

-Albayrak\'ın açıklaması

-Adli Tıp Kurumu

-Detaylar

16.12.2017 - 16.56 Haber Kodu : 171216133

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2- YILMAZ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz\'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz\'ın intihar ettiği belirtiliyor. Acı haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da sabah saatlerinden itibaren Beykoz\'daki eve geliyor. Henüz bir açıklama yapılmazken taziye ziyaretleri devam ediyor



Görüntü Dökümü:

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-Evin önündeki polislerden görüntü

-Eve gelenler

-Detaylar

16.12.2017 - 16.18 Haber Kodu : 171216116

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(GENİŞ HABER)

3- ATAŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEKİ SEÇİMİ CHP ADAYI YILMAZ KAZANDI

* Battal İlgezdi

\"İdare Mahkemesine başvurumu yaptım. Bu başvurunun sonucunda temenni ediyorumki göreve iade edileceğimi düşünüyorum. Verilemeyecek bir hesabım yok, alnım açık yüzüm ak\"



Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı. Üçüncü turda CHP\'nin adayı Yılmaz 22 oy, AK Parti\'nin adayı İlhami Yılmaz ise 15 oy aldı.

İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK BULUNAMADI

Ataşehir Belediye Meclis Salonu\'nda, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. 37 üyesi bulunan Ataşehir Belediye Meclisi\'nde CHP grubunun 22, AK Parti grubunun ise 15 üyesi bulunurken, her iki parti de grup başkan vekillerini aday gösterdi. CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz, AK Parti\'nin adayı Mustafa Cevat Arzık oldu. Adaylardan ilk iki turda salt çoğunluğu alan çıkmayınca, üçüncü tura geçildi. Son turda CHP\'nin adayı Yılmaz 22 oy ile belediye başkan vekili oldu. Arzık\'a ise 15 oy çıktı.

İLHAMİ YILMAZ\'IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Seçime ilgi oldukça yüksek oldu. Belediye meclis salonunun içi dolarken, dışarıda da çok sayıda Battal İlgezdi destekçisi bekledi. Seçimleri CHP adına İl Başkanı Cemal Canpolat, eski ve yeni milletvekilleri ile bazı CHP\'li belediye başkanları da izledi. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Sadi Özata, sonuçladı açıkladı. Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini kazanan İlhami Yılmaz, bir teşekkür konuşması yaptı.

Belediye Meclis üyelerine teşekkür eden Yılmaz, \"Keşke bugün bu kürsüye bu şekilde çıkmamış olsaydım. Bize vermiş olduğunuz güvenden dolayı tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada görüldüğü üzere sayın belediye başkanımızın geçici bir süre ayrı kalacağından dolayı yasa gereği bu süreci vekaleten yürütecek ve bu yüce meclis çatısı altında görev yapan 37 arkadaşımızdan birinin başkan vekili olarak yöneteceği ilgili yasada belirtilmiştir. demekrotik ortamda yapılan seçim sonucu bu görevi yürütmek üzere şahsımı görevlendirmiş bulunmaktasınız\" diye konuştu.

CANPOLAT: BELEDİYE MECLİS GRUBUMUZ ONURLU BİR ŞEKİDE KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKTI

Seçim sonuçlarının ardından bir konuşma CHP parti grubunda partililere hitaben bir konuşma yapan Cemal Canpolat da şunları söyledi:

\"Çok dedikodu ve baskı yapıldı. Ama görüldü ki Ataşehir Belediye Meclis Grubumuz onurlu bir şekide kendi belediye başkanlarına yani 8 yıldır Ataşehir\'e gece gündüz hizmet götüren Battal İlgezdi\'ye sahip çıktı. Dünyada her türlü baskıyı, zulmü yapabilirsiniz. Güçlü olduğunuz için görevden uzaklaştırabilirsiniz. Ama halkın gönlünden koparamazsınız. CHP belediye başkanları üzerine algı operasyonları yapıyorlar. Belediye başkanlarımızın yanında ve arkasındayız.

İLGEZDİ\'DEN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan görevden alınan Battal İlgezdi de seçim sonucunu Belediye Meclisi binasının dışında kendisini destekleyenlerle birlikte takip etti.

\"GÖREVE İADE EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İlgezdi, \"Bundan bir hafta önce İçişleri Bakanlığı\'nın belli maddesine göre 2 aylığına açığa alındım. Benim devlet ile hükümet ile bir sıkıntım yok. Alınan bir karadır ve buna saygı duymak zorundayız. Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım. Eminim ki kazanan Ataşehirliler olacaktır. İdare Mahkemesine başvurumu yaptım. Bu başvurunun sonucunda temenni ediyorumki göreve iade edileceğimi düşünüyorum. Verilemeyecek bir hesabım yok, alnım açık yüzüm ak\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Meclis salonundan görüntüler

-Oy verme işlemleri

-Oy sayım işlemleri

-Seçim sonuçlarının açıklanması

-Teşekkür konuşması yapan İlhami Yılmaz

-CHP grubunda partililere konuşan Canpolat

-Dışarıda takip edenler

-Battal İlgezdi\'nin açıklaması

-Genel ve detaylar

16.12.2017 - 16.37 Haber Kodu : 171216126

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4- İSTANBUL\'DA FUHUŞ ŞEBEKESİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından şebekenin elinden çok sayıda kadın kurtarıldı.Şebke lideri olduğu iddia edilen kişinin mal varlığına el konularak lüks aracı emniyete getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçtiğimiz aylarda başvuran ismi açıklanmayan bir kadın, fuhuş şebekesi tarafından kendisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadına silah zoru ve tehditle senet imzalatılarak zorla fuhuş yaptırıldığıyla ilgili şikayetçi oldu.

1 AY BOYUNCA FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP İLE İZLENDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Hakan A.\'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütünü fiziki ve teknik takiple 1 ay boyunca izledi. Polis, Hakan A.\'nın Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan çeşitli ilçelerde bulunan masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerini tespit etti.

ŞEBEKE LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Organize polisinin dün gece saatlerinde başlattığı operasyonun sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonda Hakan A.\'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kadının şebekenin elinden kurtarıldığını ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, \'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'Fuhuşa teşvik\', \'Fuhuşa yer temin etmek\', \'Fuhuşa zorlamak\', \'Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma\', \'Cinsel Saldırı\',\'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması\' ve \'Ruhsatsız silah\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCEDEN DE AYNI SUÇLARDAN İŞLEM YAPILMIŞ

Polis ekipleri yaptığı detaylı incelemede Hakan A.\'nın İstanbul fuhuş piyasasında söz sahibi olduğunu 2012 ve 2014 yıllarında da aynı suçlardan hakkında işlem yapıldığını belirledi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU, LÜKS ARACI EMNİYETE GETİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan A.\'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarttı. Polis, Hakan A.\'nın kullandığı Porsche Panamera marka lüks otomobile de el koyarak otomobili Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirdi. Ekipler masaj salonu, cilt bakım merkezi ve güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerini kapattı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR, OPERASYON GENİŞLETİLECEK

Gözaltındaki şüphelilerin sorguları Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki devam ederken, operasyonun daha da genişletilebileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Lüks otomobilin görüntüsü



16.12.2017 - 16.34 Haber Kodu : 171216124