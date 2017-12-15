DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(yeni fotoğraflarla)

1- PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜSLE İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 11\'E YÜKSELDİ

* Patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11\'e yükseldi

* Teröristlerin hedefinde, İİT Olağanüstü Zirvesinde görevli güvenlik güçleri olduğu kaydedildi.



* Patlayıcının Beşiktaş\'taki terör saldırısında kullanılandan 2 kat daha etkili olduğu vurgulandı.

* Patlayıcı yüklü minibüsün yanında gözaltına alınan şüpheli, polise sahte kimlik verdi. Gerçek kimliği ise parmak izinden tespit edildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bahçelievler\'de 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11\'e yükseldi.

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.



MİNİBÜSÜ 6 ARALIK\'TA SATIN ALINDI

34 MYN 24 plakalı 2006 model kapalı kasa minibüsün Gülsüm B. tarafından 6 Aralık\'ta satın alındığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. sokağa park edilen patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsü almaya geldiği sırada gözaltına alın şüpheli, terör örgütü tarafından kırsal alanda patlayıcılar konusunda eğitildi.

Sorgulamada kendisini sahte bir kimlikle tanıtan şüphelinin, parmak izinden yola çıkılarak gerçek kimliği tespit edildi. Şüphelinin terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunan Hamza D. olduğunu belirlendi. Bombalı araçla ilgili İstanbul, Diyarbakır ve Mardin\'de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



BEŞİKTAŞ SALDIRSINDA KULLANILAN BOMBANIN İKİ KAT BÜYÜĞÜ

Emniyet yetkilileri, minibüsteki patlayıcının geçen yıl Beşiktaş\'ta stat yanındaki patlamada kullanılan bombadan en az iki kat dana güçlü olduğunu belirtti. TEM ekipleri patlayıcı yüklü aracı bularak şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra çevrede bulunan 10 binada yaşayan herkesin ekipler tarafından uyarılarak tahliye edildiği öğrenildi.

PATLAYICI YÜKLÜ ARACIN HEDEFİ

Emniyet yetkilileri, patlayıcı yüklü aracın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi\'nde görevli güvenlik güçlerine ve bölgede bulunan bir çevik kuvvet aracına yönelik saldırıda kullanılabileceğini belirtti.

LASTİKÇİ, KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Emniyet yetkilileri, patlayıcı yüklü aracın bulunmasının takip sonucu gerçekleştiğini, bölgede işyeri bulunan bir lastikçi tarafından verilen bilgilerin yanlış olduğunu aktardı.



Görüntü Dökümü;:

-------------

-Ele geçirilen patlayıcılarla ilgili yeni fotoğraf

-Yakalanan şüphelinin fotoğrafı

15.12.2017 - 14.53 - Haber Kodu : 171215111

=====================================

2- (Geniş Haber) KILIÇDAROĞLU ORTADOĞU KONFERANSI\'NDA KONUŞTU

* Kemal Kılıçdaroğlu,

\"İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür.\"

\"Ortadoğu\'nun şu anki durumu hiç de iç açı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu\'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır.\"

* Temel Karamollaoğlu,

\"Ortadoğu, adeta küresel güçlerin cirit attığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumdadır. Bölge haritaları yeniden çizilmektedir.\"

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen; Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Ortardoğu Konferansı\"na katıldı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Okutan ve Bilgen burada birer konuşma yaptı.

\"BÖLGEDE AKAN KAN KARDEŞ KANIDIR\"

Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu\'nun şu anki durumu hiç de iç açı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu\'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır. Ortadoğu, Ortadoğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönüşmüş durumda. Bölgede akan kan kardeş kanıdır. Bölge sorunlarına, bölge ülkeleri sabırla, sağ duyulu çabaları ile çözüm üretmek durumundalar. Bu süreci hiçbir ülke tek başına atlatamaz. Ortak akıl ile çözüm üretilmeliyiz\" dedi.

\"TARİHİ SORUMLULUĞU DA BÜYÜKTÜR\"

İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" ifadelerini kullandı.

\"ARTIK SURİYE KONUSUNDA SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Suriye\'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı destekliyoruz. Artık Suriye konusunda siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Cenevre görüşmelerinin başarısız olması bizi kaygılandırıyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü bizim için önem taşımaktadır. Bugün Irak anayasası temelinde yeniden bir toparlanma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi hükümeti arasında kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi uzun zaman alabilir. Geniş manada Irak\'ın istikrarı ülkemizin de istikrarı anlamına gelmektedir\" diye konuştu.

\"MÜSLÜMANLARIN BATI İLE DEĞİL BATININ MÜSLÜMANLAR İLE BİR HESAPLAŞMA DERDİ VAR\"

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Ortadoğu, adeta küresel güçlerin cirit attığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumdadır. Bölge haritaları yeniden çizilmektedir. Küresel emperyalizmin en önemli hedeflerinden birinin de ülkemizin olduğu açıktır. Müslümanların batı ile değil batının Müslümanlar ile bir hesaplaşma derdi var. Bir an evvel şahsi, etnik veya bölgesel ihtiraslardan kurtulup kendimize gelmek zorundayız. Hiç kimse bir başkasının felaketi üzerinden mutluluk inşa edemez ve etmemelidir. Kudüs gibi önemli bir meselede bile yeterince güçlü bir şekilde bir araya gelmemizi sağlayamıyor. Geliyoruz ama kararlı ve caydırıcı adımlar atamıyoruz\" dedi.

\"SEÇİMLERİN MUHALEFET TARAFINDAN KAZANILACAĞINA İNANIYORUZ\"

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, \"İYİ Parti, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir fırsattır. Yapılan kamuoyu araştırmaları sayın Meral Akşener\'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması halinde Sayın Erdoğan\'ın ilk turda cumhurbaşkanlığına seçilebileceğini, Meral Akşener\'in aday olması halinde ise seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı için mümkünse bütün partiler kendi adaylarını çıkarmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adamlık peşinde olan adayın karşısındaki aday kimse o desteklenmelidir. Mevcut yönetimden memnun olmayan kitlelerin ikinci turda sandıkta ittifakı sağlayacağına ve seçimlerin muhalefet tarafından kazanılacağına inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"ORTADOĞU\'DA PLANLARI OLANLAR VAR\"

Suriye\'deki gelişmelere değinen HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, \"Ortadoğu\'yu konuşmak evinizi konuşmak, aynaya bakmak demektir. Elbette Ortadoğu\'da planları olanlar var. Bu planlar etnik ve mezhepsel çatışmaları Ortadoğu\'yu daha çok parçalamayı, bölmeyi, daha çok sömürmeyi hedefliyor. Eğer siz rejimlerinizi demokratikleştiremezseniz katılımcı hale getiremezseniz haritalarınız değişir. Bu Ortadoğu\'nun gerçeğidir. Kerbela\'dan bu yana bu coğrafyada ne yazık ki kan dökülüyor. Bunun en önemli sebebi de iktidar hırsıdır. Suriye konusunda yanlışın neresinden dönülürse kardır. Komşunuzdaki yangından medet ummak rejim değişikliği hevesine kapılıp vesayet savaşına bir şekilde destek olmak, yol açmak tarihi bir vebaldir. Büyük bir sorumluluktur\" dedi.

\"AMERİKA\'NIN BU KARARI BİZİ TESLİM ALAMAYACAK\"

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ABD\'nin Kudüs kararına ilişkin yaptığı konuşmada, \"Kapsamlı, adalet ve hukuk üzerine bir çözüm ortaya koyamazsak, bunların başında Filistinli mülteciler gelmektedir. Bugün 6 milyonu aşkın Filistinli mülteciden bahsediyoruz. Bu insanların adil bir çözüme ihtiyacı var. Trump\'ın açıklaması uluslararası kararları göz ardı ve ihmal anlamına gelmektedir. Bu kararı biz yok kabul ediyoruz tüm gücümüzle de bu kararın karşısında duracağız. Amerikan yönetimine çağrımız da; barışçıl ve kapsamlı bir barış bölgede gerçekleşmeli. Amerika tarafsızlık rolünü kaybetmiş İsrail\'in yanında yer almış kendisini diğer diyaloglardan tecrit etmiştir. Güvenlik Konseyi\'ne sunulmak üzere resmi bir şikayet dilekçesi sunacağız. Uluslararası kararların ihlal edilmesine yönelik tek taraflı alınan kararın karşısında duracağız. Bizler uluslararası kurumlarda da rol almak üzere çabalarımızı arttıracağız. Amerika\'nın bu kararı bizi teslim alamayacak. Dostlarımız ile birlikte bu kararın kader olmayacağını da göstereceğiz. Tüm dostlarımıza, ABD\'ye yönelik yapılacak baskılarını da arttırması çağrısında bulunuyoruz. Filistin hakkını müdafaa etmeye devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

-Nuri Okutan\'ın konuşması

-Ayhan Bilgen\'in konuşması

-Detaylar

15.12.2017 - 12.39 - Haber Kodu : 171215062

15.12.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171215063

15.12.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171215064

15.12.2017 - 12.43 - Haber Kodu : 171215065

15.12.2017 - 12.45 - Haber Kodu : 171215066

15.12.2017 - 13.12 - Haber Kodu : 171215069

====================================

3- KILIÇDAROĞLU, ENİS BERBEROĞLU\'NU ZİYARET ETTİ

\"Morali iyi. Ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyareti etti. Maltepe Cezaevi\'ne saat 13.00 sıralarında gelen Kılıçdaroğlu\'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Morali iyi. Ama beni üzen nokta bir insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun süredir tutuklu kalması. Geç gelen adaletin hep sorunlu olduğunu biliyoruz. Adalet bir an önce gelmeli ve milletvekilleri hapiste olmamalı. Demokrasinin bir gereği bu. Morali iyi, ikinci kitabına başlamış durumda\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması



15.12.2017 - 14.22 - Haber Kodu : 171215092

=================================

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL\'DA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Hz. Ali Camii\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutunda çıkarak Hz. Ali Camii\'ne gitti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldıktan sonra, Beylerbeyi Sarayı\'na geçti. Erdoğan\'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Albayrak da Erdoğan\'ın makam aracına binerek Beylerbeyi\'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan 16 duraklı Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun yapımı tamamlanan 9 durağının açılışını gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Metrodan görüntüler

- Erdoğan\'ın konvoyunun görüntüsü

- Camiden görüntüler

- Erdoğan\'ın gidişi

- Detaylar

15.12.2017 - 15.12 - Haber Kodu : 171215119

=============================

5- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: İKTİDAR KUTUPLAŞMADAN ÜMİT ARIYOR GİBİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan; Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Ortardoğu Konferansı\"na katıldı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Okutan burada birer konuşma yaptı.

Programın ardından Temel Karamollaoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

\"Bugün bir \'Hayır\' bloğu oluşuyor diyebilir miyiz?\" şeklindeki soruya Karamollaoğlu, \"Yok demeyiz inşallah. Ben bunu blok diye nitelendirmenin karşısındayım. Türkiye kafi miktarda bloklaştı. Biz bunu bloklaşma diye değil de; Türkiye\'nin melelerini birlikte mütala edebileceğimiz bir platform oluşuyor, bu güzel bir şey. Bunun içinde ümit ederdik ki AK Parti de bulunsun. Aslında Türkiye\'de çok farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olan, sadece siyasi partiler değil, düşünce kuruluşları da bir araya gelsin. Meseleleri birlikte mütalaa edelim. Elbette farklılıklarımız olacak, birbirimizi ikna edemeyeceğimiz konular olacak. Bunu tabii karşılamak lazım. Biz farklılıklarımızı değil, ittifak ettiğimiz konuları gündeme getirerek çözüm arayalım. Farklılıklarımız sürekli olarak gündeme getirilirse buradan müspet bir şey çıkmaz. İttifak ettiğimiz konuları bir defa bağlayalım ondan sonra da farklılıklarımızı görüşürüz\" diye cevapladı.

\"BU İŞE İKTİDARIN ÖNCÜLÜK ETMESİ İCAP EDER\"

Karamollaoğlu, \"İttifak dediniz. Bu ittifak toplantılarının devamı gelecek mi, özellikle 2019 yılında?\" şeklindeki soruyu şöyle cevaplandırdı:

\"Bu platformu biz faydalı görüyoruz. Elbette bu tip konuları, iktidar partisinin de dahil olduğu çeşitli platformlarda ele almanın faydası oluğuna inanıyoruz. Siz, \'Çekişmeler olmasın, kutuplaşma olmasın, kaplaşma olmasın\' diyorsanız bu mümkün. Ama hükümet, \'Oturup da aklı selimle meseleleri mütalaa ettiğimiz zaman bizim işimiz zora girer diye düşünürse, o zaman kamplaşmaya gider. O zaman çekişme doğar. Bu işe iktidarın öncülük etmesi icap eder. Ama ben bakıyorum iktidar kutuplaşmadan ümit arıyor gibi. Onu da doğru bulmuyorum.\"

\"SEÇİMLERİN SONBAHARDA OLMA İHTİMALİ GÜÇLÜ\"

Bir basın mensubunun \"Erken seçim bekliyor musunuz?\" sorusunu Karamollaoğlu, \"Şahsen öyle bir şeçim bekliyoruz. Hükümetler sonbaharda seçime gitmeyi tercih eder. Çünkü tarımda ürünler alınmıştır, vatandaş en azından biraz daha rahattır. Baharda gittiğiniz zaman yokluğun zamanı, işler biraz daha zor. Bundan dolayı da sonbaharda en azından seçimlerin olma ihtimali güçlü. Tabi karar verecek biz olmadığımız için bekleyeceğiz, karar verildiği zaman da ona göre karar vereceğiz\" diye yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Karamollaoğlu\'nun sorulara cevap vermesi

15.12.2017 - 14.44 - Haber Kodu : 171215108

=========================

6- GÜRSEL TEKİN\'DEN SİLİVRİ\'DE \"TARIM ARAZİSİ\" TEPKİSİ

* Gürsel Tekin,

\"İstanbul\'un tek tarım alanı olan bu alanlar imara açılıyor. KİPTAŞ\'ın vatandaşın yerini alarak, sonra rant elde etmesi gibi böyle kötü örnekler olursa, gözü dönmüş müteahhitlerin beton lobilerinin neler yapacağını bir düşünün\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ tarafından satın alınan 173 bin metrekarelik tarım arazisine konut yapılması için imar planının artırıldığını belirterek tepki gösterdi.

Gürsel Tekin, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil ile birlikte Piri Mehmet Paşa mahallesindeki söz konusu arazide basın açıklaması yaptı. Tekin, arazinin KİPTAŞ\'a geçtikten sonra 2 kat olan imar planının ilk önce 12\'ye çıkarıldığını ancak gelen tepkiler ve yapılan itirazlar üzerine 8 kat olarak açıklandığını ve bunu da kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tekin, \"Biz Silivri\'de tarım alanlarının imara açılmasına karşıyız. İmar planı 12\'de 8\'de 6 kat da olsa da karşıyız\" dedi.

\"HİÇ OLMAZSA BURALARA \'İHANET\' ETMEYELİM\"

Gürsel Tekin, \"15 yıl öncesi İstanbul\'un merkezlerinde bile tarım alanları vardı, şehirlerin ortasındaki tarım alanlarını bitirdiler ve her yer betonlaştı. Şimdi ise şehrin çeperlerinde olan Silivri, Şile gibi yerleri ne yazık ki betona açmak istiyorlar. Bu konuda hükümetin bütün yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Bugüne kadar yeterince ihanet edildi hiç olmazsa buralara \'ihanet\' etmeyelim\" şeklinde konuştu.

\"BIRAKIN BURASI TARIM ALANLARI OLARAK KALSIN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İstanbul ile ilgili \"ihanet ettik\" sözlerini hatırlatan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

\"Dikey yapılaşmaya karşı çıkılırken şimdi bir baktık Silivri\'de tarım alanının içinde 12 katlı yapılaşmanın planlarının yapıldığını gördük. Kamuoyunun desteğiyle ve arkadaşlarımızın itirazlarıyla bu kez de lütufmuş gibi 8\'e indirdiler. Bunu kabul etmek mümkün değil. CHP olarak tek talebimiz bırakın burası tarım alanları olarak kalsın. Hiç olmazsa insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılaması için olarak buralar tarım olarak kalsın. Buranın imar planını derhal iptal etmeleri gerekiyor. Bu imar planını devletin kurumu yapıyor. Yani Devletin bir kurumu böyle sorumsuzca davranırsa o zaman beton lobisinin önüne geçmesi mümkün değil.\"

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI IŞIKLAR\'IN TEPKİSİ

Özcan Işıklar da yaptığı açıklamada, arazinin yaklaşık 50 bin metrekarelik alanında düşük yoğunluklu konut alanı olduğunu geri kalanının ise tarım alanı olduğunu vurguladı. Arazinin durumuyla ilgili olarak önceki sahibinin kendilerine gelerek buranın imar durumuyla ilgili bilgi istediğini belirten Işıklar, 2 kat olan imar planının değiştirilmesinin mümkün olamayacağını kendisine söylediklerini aktardı.

\"9 YILDIR BELEDİYE BAŞKANIYIM 9 KATLI BİNA YAPTIRMADIM\"

Silivri\'de \'kent çevresi tarımı\' yaptıklarını kaydeden Başkan Işıklar, Türkiye\'de ilk kez belediye olarak tarım koleji açtıklarını, Silivri\'deki tarım alanlarını korumak içinde de projeler ürettiklerini söyledi. Işıklar, \"Ancak burada çok kötü bir imar kararı var. Bu kötü örnek, domino etkisi yapacak ve buranın tamamını kaybedeceğiz. Biz, Silivri\'nin bir tarım şehri olması için kanun teklifi verdik, Silivri\'nin organize tarım bölgesi olması için çalışıyoruz. Dokuz yıldır Silivri Belediye Başkanıyım, 9 katlı bina yaptırmadım. Biz buraya bunları yaptırtmıyoruz ama böyle bir projenin açıklanması da hiç yakışmıyor\" dedi.

\"VAZGEÇİLMEZSE HUKUKİ HAKKIMIZI KULLANARAK DAVA AÇACAĞIZ\"

İmar artışı kararına gerekli itirazların yapıldığını kaydeden Başkan Işıklar, \"Bugün yaklaşık 7 bin imza toplayıp meclise (İBB) götürdük. İtiraz dilekçemizi verdik, askı süresinde itirazımızı yaptık. Ama öğrendiğimiz kadarıyla bu kez 8\'inci kata düşürüleceği bilgisini aldık. İçeriğini bugün meclise geldiğinde öğrenmiş olacağız. Biz buna da itiraz edeceğiz. Bizim 8 kat, 6 kat, 4 kat gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir pazarlığa gerek de yok. Burada biz konut yapılmasına, betonla demirle burada bu arazinin kaybedilmesine karşıyız. Mecliste eğer düşündüğümüz gibi buradan vazgeçilmezse Silivri Belediyesi olarak hukuki hakkımızı kullanarak dava açacağız\" şeklinde konuştu. a

İBB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan önceki sahipleri tarafından buğday ve ayçiçeği gibi tarım ürünleri yetiştirilen alan üzerinde bugün hiçbir yapı bulunmazken, arazinin KİPTAŞ\'a ait olduğunu gösteren bir tabela bulunuyor. Söz konusu arazinin imar durumuyla ilgili İBB tarafından geçen hafta bir açıklama yapılmış ve projenin 6-8 kat olması planlanmakta olup nihai durumun proje sürecinde değerlendirileceği açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Gürsel Tekin ve beraberindekiler

-Arazinin gezilmesi

-Başkan Işıklar\'ın Gürsel Tekin\'e bilgi vermesi

-Basın açıklaması

-Gürsel Tekin ile röp

-Özcan Işıklar ile röp

-Araziden görüntüler

-Genel ve detaylar

================================

7- BEŞİKTAŞ\'TA MARKET ÇALIŞANLARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Hakan: Hakan KAYA - Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bulunan bir markette çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi Doğa sokakta bulunan bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, marketin kasap bölümünde çalışan Namık A., (55) ile marketin manav bölümünde çalışan Naci Alpagut. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Namık A., bıçakla Alpagut\'a saldırdı. Alpagut, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Alpagut\'un hayatını kaybettiğini belirledi, polis ekipleri saldırganı market içinde kıskıvrak yakaladı.

Marketin girişine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri içeride inceleme yaptı. Alpagut\'un cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Marketten genel ve yakın detay detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisleri

-Delil torbaları

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Cenazenin çıkışı ve araca konulması

15.12.2017 - 14.54 - Haber Kodu : 171215112

====================================

8- İSTANBUL\'DA TAKSİLERE DENETİM



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 69 noktada gerçekleştirilen denetimlere bin 200 polis katıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla 69 noktada 300 ekiple denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, ekipler taksileri durdurup sürücü ile yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Taksiler de didik didik arandı. Fatih Millet Caddesi üzerinde kurulan denetleme noktasında özel eğitimli narkotik köpeği \'Zorro\' kullanıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Fatih ve Bostancı\'da taksilerin durdurulması

-Taksi şoförleri ve yolcuların aranması

-Araçların aranması

-Yolcuların çantalarına bakılması

-Köpekli arama

-Özel harekat polisleri

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

15.12.2017 - 15.12 - Haber Kodu : 171215119