DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- MEHMET ŞİMŞEK: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ŞU ANDA AMERİKA\'DA OLAN BİR DAVA KAYNAKLI BULUT VAR

* Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

\"Bankacılık sektörü üzerinde şu anda Amerika\'da olan bir dava kaynaklı bulut var. Ama Başbakanımız da net olarak ifade etti; biz bankacılık sektörümüzün arkasındayız, ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Bu konu böyle biline, en ufak bir tereddüt olmasın\"

\"Türkiye iddia edildiği gibi çok yüksek borçlu bir ülke değil\"

\"Enflasyon bu sene problem haline geldi ve çift haneye çıktı tekrar tek haneye indirmek için çabalıyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul\'da katıldığı bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun bu sene bir problem haline geldiğini belirterek, \"Türkiye reformlarla rekabet gücünü artıracak, dış tasarruflara bağımlılığını azaltacak, katma değer zincirinde yukarı çıkacak ve Türkiye yüksek, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak\" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 8. Boğaziçi Zirvesi\'ne katıldı. Mehmet Şimşek burada bir konuşma yaparak, \"Türkiye\'nin son dönemde yatırımcıları en çok rahatsız eden boyutu, liranın değer kabıdır. Dönem dönem para birimleri realiteden kopabiliyorlar, risk primi çok ciddi bir şekilde fiyatlanabiliyor. Ama bu risk primi de hızlı bir şekilde düzelebilir. Ortadoğu\'daki kaos Türkiye\'yi aşağıya çekti, bu risk priminin bileşenidir. Ama o kaos sonsuza kadar sürmez. Türkiye zor bir dönemden geçti, geçen sene hain bir darbe girişimine sahne oldu. Geride kaldı; ama risk primi devam ediyor. Sonuç itibariyle, reel efektif kur endeksine baktığımız zaman sanki biraz realiteden kopukluk var. Ama o devam edebilir, etmez konusu piyasaların konusu. Esas olan Türkiye\'nin realitesi ne kadar iyi, ne kadar kötü? Buna bakmak lazım\" dedi.

\"BANKACILIK SEKTÖRÜ ŞOKLARA KARŞI BÜYÜK BİR KAPASİTEYE SAHİP\"

\"Bankacılık sektörü üzerinde şu anda Amerika\'da olan bir dava kaynaklı bulut var\"

diyen Şimşek, \"Ama Başbakanımız da net olarak ifade etti, biz bankacılık sektörümüzün arkasındayız, ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Bu konu böyle biline, en ufak bir tereddüt olmasın. Çünkü bu dava nedeniyle bankacılık sektörü eğer etkilenirse biz gerekeni yapacağız. Biz bu davayı önemli ölçüde siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz. Ama yine de bankacılık sektörü şoklara karşı büyük bir kapasiteye sahip\" şeklinde konuştu.

\"BU KUR ŞOKLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE DİREKT ETKİSİ YOK\"

Şimşek, \"Türkiye iddia edildiği gibi çok yüksek borçlu bir ülke değil. Hane halkının, devletin, bankaların ve reel sektörün borçlarına bakarsanız bütün borçların milli gelire oranı yüzde 144. Gelişmekte olan ülkelerde bu ortalama yüzde 219. Türkiye\'nin bilançosu iddia edildiği gibi kötü değil. Bankacılık sektörünün döviz açık pozisyonu yok. Net olarak nötr bir döviz pozisyonu var. Bu kur şoklarının bankacılık sektörüne direkt etkisi yok\" diye konuştu.

\"ENFLASYON BU SENE PROBLEM HALİNE GELDİ\"

\"Sorunlar yok mu? Var. Türkiye\'nin ne tür sorunları var? Türkiye\'nin bir cari açık sorunu var\" diyen Mehmet Şimşek \"Daha yönetilebilir düzeyde; ama bunu daha da aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyon bu sene problem haline geldi ve çift haneye çıktı tekrar tek haneye indirmek için çabalıyoruz. İşsizlik oranları çok yüksek istihdam oluşturmamıza rağmen biraz yüksek, onu da daha aşağıya çekmemiz lazım. Türkiye\'nin bir de katma değer zincirinde yukarıya çıkması lazım. Bunlar hepsi birbiri ile ilişkili. Bu sorunları çözmek için ne yapacağız. Türkiye reform yapacak. Çünkü Türkiye reformlarla rekabet gücünü artıracak, dış tasarruflara bağımlılığını azaltacak, katma değer zincirinde yukarı çıkacak ve Türkiye yüksek, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şimşek\'in açıklamaları

-Detaylar

29.11.2017 - 15.51 - Haber Kodu : 171129111

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2- EYÜPSULTAN\'DA BANKA SOYGUNU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Eyüpsultan\'da bir banka şubesine gelen maskeli silahlı soyguncu yaklaşık 30 bin lira ile kayıplara karıştı.

Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine gelen maskeli ve silahlı bir kişi, banka güvenliğini silah çekerek etkisiz hale getirdikten sonra vezneye yöneldi. Silah tehdidi ile banka çalışanından paraları isteyen soyguncu, yaklaşık 30 bin TL\'yi alarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bankanın ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Banka şubesi

-İçerideki polisler

-Banka çalışanları

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

29.11.2017 - 16.02 Haber Kodu : 171129118

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3- NUR YERLİTAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK - Serpil KIRKESER İstanbul / DHA

Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, modacı Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Türkiye Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği üyeleri, modacı Nur Yerlitaş hakkında sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan dernek başkanı Mehmet Güner, \" Kendisini kınıyoruz. Lanetliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz\" diye konuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, modacı Nur Yerlitaş\'ın, \"Hakaret\", \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama\", \"Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama\" maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Dernek başkanı Mehmet Güner\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

29.11.2017 - 15.02 - Haber Kodu : 171129094

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4- TÜRSAB BAŞKANLIK SEÇİMİNE ERTELEME KARARI

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)\'nin bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçimleri ertelendi.

TÜRSAB yönetiminin \"Güvenliğin sağlanamayacağı\" gerekçesiyle genel kurulun ertelenmesi için başvuru yaptığı Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, bugün aldığı kararla yeni başkanın seçileceği 23\'üncü olağan genel kurulun ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'nın kararında \"İlçe seçim kurulunun görevi seçimi yargı denetimi içinde tamamlamaktır. Genel kurulunun yerini tahsis etmek, ilgili hazırlıkları yapmak, donanımları sağlamak yönetim kurulunun yetkisindedir\" denildi.

TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu\'nun 02 - 03 Aralık\'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde yapılması planlanıyordu.



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5- \"ELLE EDİT ALIŞVERİŞ FESTİVALİ\"NİN İKİNCİSİ HİLTON CONVENTİON CENTER\'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Elle dergisinin geçtiğimiz Nisan ayında, alışverişi eğlenceyle birleştirerek hayata geçirdiği ELLE Edit \"Art of Shoppingö alışveriş festivalinin ikincisi İstanbul Hilton Convention Center\'da gerçekleştiriliyor. ELLE dergisi Genel Yayın Direktörü Işın Görmüş, \"Nasıl dolaşacağım işe gidiyorum vaktim de yok\' diye düşünüyorlarsa bence buraya gelsinler. Çünkü buradaki bütün markalar bizim Elle Dergisi\'nin editörlerinin süzgecinden geçmiş markalar. O markaların da en güzel ürünlerini buraya seçtik. Buraya geldiklerinde her şeyi ellerinin altında bulacaklar\" dedi.

İki gün sürecek festivalde moda, güzellik, aksesuar, mücevher, dekorasyon, çocuk gibi birçok kategoride marka bir arada satış yapıyor. Festival tadında geçen etkinlik, bu sefer ELLE ve ELLE Decoration dergileri ortaklığı ile yapılıyor. Etkinlikte ELLE ve ELLE Decoration editörlerinin filtresinden geçen ve özenle seçilen markalar ve ürünleri yer alıyor. 100\'den fazla markanın ve tasarımcının katılımının beklendiği ELLE Edit, konuklarına farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmanın yanında, çeşitli workshop\'lar aracılığıyla da eğlenceli anlar sunuyor.

İRİLİ UFAKLI TÜRK MARKALARA ASLINDA BİRAZ DA DESTEK OLMAK

Etkinlikle ilgili bilgi veren ELLE dergisi Genel Yayın Direktörü Işın Görmüş, dergi olarak iki günlük bir alışveriş etkinliği organize ettiklerini belirterek, \"Aslında Türkiye\'de yıllardır yapılan bir kermes. Hem modaya destek olmak, hem alışverişi canlandırmak, hem de ekonomiyi canlandırmak. İnsanların biraz yılbaşı havasına girmesi biraz eğlensinler o amaçla yaptık. En büyük amaçlarımızdan biri de özellikle yeni kurulmuş yerleşik de olabilir, irili ufaklı Türk markalara aslında birazda destek olmak. Çünkü burada hem kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar hem satış yapma fırsatı buluyorlar hem de bizlerle tanışıyorlar. Bu küçük irili ufaklı markaların dışında büyük markalar var, sponsorlarımız var\" dedi.

Festivalin halka açık ve ücretsiz olduğunu ifade eden Görmüş, \"Birincisini Nisan ayında düzenledik bu ikincisi. Her sene iki kez muhtemelen Nisan ve Kasım sonu Aralık başı gibi gerçekleştiriyor olacağız. Markalar da birbirleriyle tanışıyorlar fikir alışverişinde bulunuyorlar. Dergi okurları bizlerle tanışıyor. Bizde çok memnun oluyoruz okurlarımızla tanışmaktan\" şeklinde konuştu.

HERKESİN BÜTÇESİNE UYGUN ÜRÜNLER OLMASINA ÖNEM VERİYORUZ

Büyük perakende markaların yanı sıra irili ufaklı markaların da festivalde yer aldığını vurgulayan Görmüş, \"Hep soruyorlar \'Çok pahalı ürünler mi satıyorsunuz?\' diye \'çok pahalı ürünler de var özellikle mücevher kategorisinde ama biz özellikle dergide de aynı şeye dikkat ediyoruz. Herkesin bütçesine uygun ürünler olmasına önem veriyoruz. Dolayısıyla pahalı ürün de bulabilirler ekonomik ürünler de bulabilirler. Herkesin bütçesine uygun çok geniş yelpazede ürün gamımız var. Mücevher almak isteyenler takı almak isteyenler, yılbaşı elbisesi, yılbaşı hediyesi arayanlar özellikle onların hepsini buraya bekliyoruz. Dükkan dükkan \'Ben bu yılbaşında ne giyeceğim \' diye şu an dertlenen birisi varsa \'Nasıl dolaşacağım işe gidiyorum vaktim de yok\' diye düşünüyorlarsa bence buraya gelsinler. Çünkü buradaki bütün markalar bizim Elle dergisinin editörlerinin süzgecinden geçmiş markalar. O markaların da en güzel ürünlerini buraya seçtik. Buraya geldiklerinde her şeyi ellerinin altında bulacaklar\" dedi.

Öte yandan festivali gezen bazı vatandaşlar, bütçelerine uygun birçok seçenekte ürün bulabildiklerini söyleyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Işın Görmüş ile röp.

-Firma temsilcisi ve vatandaşla röp.

-Festivalden detay görüntüler

29.11.2017 - 15.49 - Haber Kodu : 171129110