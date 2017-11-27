DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görüntüyle)

1- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ\'NDE LASTİK YÜKLÜ KAMYON YANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir kamyonun yanması nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapandı.

Edirne yönüne ilerleyen lastik yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol bir süre trafiğe kapandı. Yangın kısa sürede söndürülürken yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü;:

----------

-Yanmış kamyonun fotoğrafı

-Köprü trafiğinden detaylar

-Kamyonun görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

=============================

2- 16 YAŞINDAKİ KIZI EŞARPLA BOĞAN CEZAEVİ FİRARİSİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki sevgilisi Dilek İ.\'yi boğarak öldürtükten sonra bavula koyan Ahmet Tazeoğlu\'nun poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ahmet Tazeoğlu ifadesinin ardından adliyeye sevkedildi.

DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan şüpheli Ahmet Tazeoğlu\'nun daha önceden hakaret, mala zarar vermek, 12 ayrı kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak, 3 kez çocuğu zorla alıkoyma, 1 kez çocuğun cinsel istimarı suçlarından daha önceden polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında toplam 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Ahmet Tazeoğlu\'nun adliyeye sevki



=================================

3- 16 YAŞINDAKİ KIZI EŞARPLA BOĞAN CEZAEVİ FİRARİSİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 16 yaşındaki sevgilisi Dilek İ.\'yi boğarak öldürtükten sonra bavula koyan Ahmet Tazeoğlu poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüphelinin evine dönmek isteyen Dilek İ. ile olay gecesi tartıştığı \"Senin için cezaevinden kaçtım. Sen beni bırakıp gidiyorsun\" diyerek eşarpla boğduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önceden çocuğun cinsel istismarı, 3 kez çocuğun zorla alıkoyulması, 12 kez kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan daha önceden 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Ahmet Tazeoğlu polislere Dilek İ. ile daha öncede sık sık kavga ettiklerini anlatarak \"Aramızda yaşanan bir kavganın ardından ablamın yanına gitmiş. Ben de onların yanına gittim. Ailesinin yanına dönmek istediğini söylüyordu. Birlikte oradan çıkıp otogara gittik. Orada otobüse binmeden benle kalması için onu ikna edince, birlikte tekrar evimizin olduğu yere geldik.\" dedi.

\"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM\"

Olay gecesi konuşurken aralarında yine tartışma çıktığını anlatan şüpheli Ahmet Tazeoğlu, \"Ona onun için cezaevinden kaçtığımı, her türlü fedakarlığı yaptığımı söyledim. Karşılıklı konuşurken bir an kendimi kaybettim. Eşarpla boğdum. Sonra kendi bavulunun içine yerleştirdim. Bavulu evin arka tarafından bir yere koydum. Ancak gelip kızı görmek isteyen ablam bavulu aralayınca durumu fark etti\" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 29 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan şüpheli Ahmet Tazeoğlu\'nun daha önceden hakaret, mala zarar vermek, 12 ayrı kasten yaralama, gasp, ruhsatsız silah bulundurmak, 3 kez çocuğu zorla alıkoyma, 1 kez çocuğun cinsel istimarı suçlarından daha önceden polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında toplam 29 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.



Görüntü dökümü:

----------------------

-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Olayın meydana geldiği gecekondudan detay görüntüler

-Sokaktan detaylar

-Çevredeki kalabalıktan görüntüler

-Genel görüntüler

=======================

4- İNŞAATTA YARALI İŞÇİYİ KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de 4 katlı bir inşaatta beton dökümü sırasında kırılan beton pompasının kolu, işçinin kafasına çarptı. Yaralı işçi 4. kattan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak aşağıya indirildi.

Olay saat 13.00 sıralarında Caddebostan Hamiyet Yüceses Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının kolu kırıldı. Kırılan kol çalışma yapan işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan işçi Mehmet Yeşil\'e ilk olarak arkadaşları müdahale etti. Başından yaralanan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

İTFAİYENİN MERDİVEN ARACIYLA İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak diğer ekiplerin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri 4. kattaki yaralı işçiye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralıya serum bağlanıp boyunluk takıldıktan sonra aşağıya indirilmesi için itfaiye ekipleri beklendi. Erenköy itfaiyesine bağlık ekipleri merdiven aracıyla yaralı işçinin yanına ulaştı. Sedyeye bağlanan işçi merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Yaralı Mehmet Yeşil sedyeyle ambulansa konularak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------

-İtfaiyenin gelmesi

-İnşattan görüntü

-Beton pompasından görüntü

-Yaralı işçinin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin işçiye müdahalesi

-Serum tutan işçinin görüntüsü

-Merdiven aracının itfaiye erlerinin inşaata çıkması

-İşçinin sedyeye bağlanması

-Merdiven aracıyla aşağıya indirilmesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görüntüler



======================

5- MEVLÜT UYSAL: SUÇLULAR CEZALARINI ALINCAYA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Özden ATİK / İSTANBUL,DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasını takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bu birinci duruşmaydı. Sadece bugün değil bundan sonraki duruşmaları ve davaların seyrini takip edeceğiz. Karar kesinleşinceye, suçlular cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

Mevlüt Uysal, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasını takip etmek üzere Silivri\'ye geldi.

Davayı izlemek üzere İBB\'nin 150 avukatı ile duruşmayı izleyen Mevlüt Uysal, duruşmaya verilen arada bir açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde Büyükşehir Belediyesi\'nin kurumsal olarak işgal edilmek istendiğine vurgu yapan Başkan Uysal, \"Vatandaşımız kendi seçtiği belediyeye sahip çıktı. Sahip çıkarken de orada 14 vatandaşımız şehit oldu, 140\'a yakın gazimiz var. Sorumluluğumuzun büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu davada gerçek bir yargılama yapılıp, suçluların hak edeceği cezayı alacağı bir ortamın hazırlanması gerekiyor\" diye konuştu.

\"KENDİLERİNİ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR\"

Mevlüt Uysal, \"Bugüne kadar olan davalara bakıldığında uluslararası destekçileri de olan bu terör örgütü ve kendi insanımıza vatan hainliği yapan bu insanlar, şu anda hem 15 Temmuz\'da yaptıklarını hem de sonraki süreçte olduğu gibi kendilerini masum göstermeye çalışarak o mücadelelerine devam ettiklerini düşünüyorlar. Ancak bizim, onlara o fırsatı vermeme adına hukuki sürecin çok iyi işlemesine destek vermemiz gerekiyor. Bu anlamda şehit yakınlarına ve gazilerimize elimizden gelen lojistik desteği vermek durumundayız. Bu anlamda 10 kişilik bir avukatlık grubu oluştu\" dedi.

\"KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ\"

\"Bu birinci duruşmaydı\" diyen Başkan Uysal, \"Sadece bugün değil bundan sonraki duruşmaları ve davaların seyrini takip edeceğiz. Karar kesinleşinceye, suçlular cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

MAHKEME SALONUNDAKİ HAVAYI ANLATTI

Mevlüt Uysal, bir soru üzerine Mahkeme salonundaki havaya ilişkin izlenimlerine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

\"Dış destekleri olan bir terör örgütünü görünce bizim de daha iyi organize olmamız gerektiğini düşünüyorum. Haklı olan üstündür ve biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Orada gazilerimizin ve şehit yakınlarının başı dik durması gerekir. suçlu olan onlar(darbeci sanıklar) ve orada suçlu olmadıklarını iddia ederek dik durmaya çalışıyorlar. Onun da kısa bir süre sonra ortadan kalkacağına inanıyoruz\"

Mevlüt Uysal, basın açıklamasının ardından duruşmanın görüldüğü Silivri\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Mevlüt Uysal ve beraberindekilerden görüntü

-Başkan uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

====================================

6- POLİSTEN KAÇAK OTOMOBİL TEYBİ OPERASYONU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak oto teybi ve oto hoparlörü getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 22 Kasım\'da Güngören Gençosman Mahallesi\'nde bir depo önündeki TIR\'a baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 370 oto teybi, bin 754 oto hoparlörü ve 70 güç kaynağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

-------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin takibinden görüntü

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Ele geçirilen oto teypleri ve hoparlörler

-Genel ve detaylar



==================================

7- GÜLBEN ERGEN ,ERHAN ÇELİK İLE UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,(DHA) -

Cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli SMS gelen şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine eski eşi Erhan Çelik, asistanı S. K. G. ve Çelik\'in arkadaşı H. G. hakkında, \"Hakaretö ve \"Tehditö suçlarından başlatılan soruşturma uzlaştırma bürosuna gönderildi. Şikayetçi Gülben Ergen\'in, avukatı ile birlikte Uzlaştırma Bürosu\'na giderek, şikayetinin sürdüğünü, şüphelilerle uzlaşmak istemediğini beyan ettiği öğrenildi.

Cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit mesajları alan şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine eski eşi Erhan Çelik, arkadaşı H. G. ve asistanı S. K. G. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, isnat edilen suçların uzlaştırma kapsamında bulunması nedeni ile Uzlaştırma Bürosu\'na gönderildi.

\'PSİKOLOJİK YÖNDEN HUZURLU, SAĞLIKLI YAŞAM HAKKINI DA İHLAL ETMİŞTİR\'

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu, Uzlaştırma Bürosu\'na yolladığı yazıda, Erhan Çelik\'in azmettirmesi ile asistanı S.K.G.\'nin kişisel kullanımında olan numaradan şikayetçiye mesajlar gönderildiği sonucuna varıldığını belirtti. Diğer şüpheli H.G.\'nin tek başına yaptığını belirten Savcı Uslu, soruşturmaya yeni bir suç maddesi de ekledi. Şüpheliler tarafından şikayetçiye gönderilen mesajların tehdit ve hakaret içeren mesajlar olduğunun tartışmasız olduğunu belirten Savcı Uslu, Farklı zaman dilimlerinde ısrarla müştekiye bu tür mesajların gönderilmesi aynı zamanda müştekinin psikolojik yönden huzurlu, sükun içinde ve sağlıklı yaşama hakkını da ihlal etmiştir\" denildi.

Savcı Uslu, Uzlaştırma Bürosu\'na yolladığı yazıda, şüphelilere yüklenen, \"Kişilerin huzur ve sükununu bozmaö, \"Hakaretö ve \"Tehditö suçlarından dava açılmasına yönelik yeterli delil olduğunu, ancak bu suçların uzlaşma kapsamında bulunduğunu belirterek, taraflara uzlaşma teklif edilmesini istedi.

GÜLBEN ERGEN UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Bugün Avukatı Altın Mimir ile birlikte dosyanın gönderildiği Uzlaştırma Bürosu Savcısı Bekir Kanyılmaz\'a giden Gülben Ergen, şikayetinin sürdüğünü, şüpheliler ile uzlaşmak istemediğini beyan etti. Gülben\'in bu beyanı üzerine uzlaştırma savcısının ya dava açması ya da suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.

ERHAN ÇELİK SONRADAN ŞÜPHELİLER ARASINA DAHİL EDİLDİ

Şarkıcı Gülben Ergen, cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit mesajları gelmesi üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurarak Erhan Çelik\'in arkadaşı H.G., asistanı S.K.G. ve asistanının kardeşi M.E.K.\'dan şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edilmişti.

Çelik\'in asistanı S.K.K. ifadesinde, Çelik\'in boşanma sürecinde haksızlığa uğradığını düşündüğü için kızgınlıkla mesajı yolladığını söyledi. H. G. ise tehdit değil teselli edici mesaj gönderdiğini öne sürdü. Çelik ise savcılıkta verdiği ifadesinde eski eşine karşı herhangi bir tehditte bulunmadığını, konuyla ilgili kimseyi yönlendirip, azmettirmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemişti.