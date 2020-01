DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DOKTORU VE VALİDEN AÇIKLAMA

* Prof. Dr. Yalçın Polat,

\" Tüm müdahalemize rağmen Naim Süleymanoğlu\'nu bugün 14.50 itibariyle kaybettik\"

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Yarın Fatih Camii\'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacaktır\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Naim Süleymanoğlu\'nun ölümüyle ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Prof. Dr. Yalçın Polat açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının ardından hastaneye geldi. İstanbul Valisi Şahin, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatı ile ilgili doktorlarından bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Şahin hastane önünde yaptığı açıklamada, \"Cenaze yarın nasip olursa Fatih Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınacaktır ve Edirnekapı\'da defnedilecektir. Ben hocalarımıza, hastane yönetimine ve tüm bu konuyla yakından ilgilenen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab\'ı Haktan rahmet diliyorum\" dedi.

\"NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NU BUGÜN 14.50 İTİBARİYLE KAYBETTİK\"

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ise \"İşin doğasında olan bir takım problemler yaşadık. Her türlü medikal protokolü ve tedaviyi geniş bir ekiple, konsensüsle karar vererek yaptık. Tüm müdahalemize rağmen Naim Süleymanoğlu\'nu bugün 14.50 itibariyle kaybettik. Başımız sağ olsun\" dedi.

\"MADALYALARA HASRET KALDIĞIMIZ DÖNEMLERDE RAHMETLİ ÖZAL\'IN HAMLESİYLE UMUT OLMUŞTU\"

Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da kısa bir açıklama yaparak, \"Naim Süleymanoğlu bizim ülkemizin olimpiyatlardaki madalyalara hasret kaldığımız dönemlerde rahmetli Özal\'ın hamlesiyle umut olmuştu. 3 olimpiyat şampiyonudur ve kendisi kilosunun 3 kat ağırlığını kaldırabilen ve kırılamayacak rekorlara imza atmış bir sporcu arkadaşımızdı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Doktorun açıklamaları

-Şahin\'in açıklamaları

-Yerlikaya\'nın açıklamaları

-Detaylar

==================

2 - BAKAN EROĞLU: İSTANBUL\'UN ALANININ YÜZDE 44\'Ü ORMAN

\" İSTANBUL SOĞANI ADIYLA YENİ BİR ENDEMİK TÜR BULUNDU\"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (-DHA)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul\'un yüzde 44\'ünün orman olduğunu söyledi. Eroğlu, \"İstanbul\'un alanının yüzde 44\'ü ormandır. Bu kadar büyük ormanı olan başka bir il yoktur. Siz sadece şehir içini görmeyin\"dedi.

İSTANBUL ORMANLARININ YÜZDE 94\'Ü VERİMLİ

Kuzey Marmara Otoyolunu ağaçlandırma projesi kapsamında Çekmeköy - Kuzey Marmara bağlıntısındaki alana 39 bin fidan dikilmesi için düzenlenen törende konuşan Eroğlu,\" Bizim ormanların çoğu bozuktur. Ama İstanbul ormanlarının yüzde 94\'ü verimli ormandır. Bir de bu şansımız var. Sadece yüzde 6\'sı bozuk. İşte o yüzde 6\'yı da Karayollarına, yol yapan firmalara rica edeceğiz, mecburiyetiniz 5 katı fidan dikeceksiniz\" diye konuştu.

BEYKOZ\'A İKİ EKOLOJİK KÖPRÜ

Yol iznini verirken 5 katı fidan dikme şartı getirdiklerini hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Biliyorsunuz buradan yollar geçerken tabi burada yaban hayatı var. Ormandaki canlılar var. Bu canlıların geçişi için ekolojik köprü yapılmasını şart koştuk. Teşekkür ediyoruz. Sarıyer tarafında çok güzel bir ekolojik köprü yaptılar. İki yakayı yaban hayatı bakımından birbirine bağladılar. İnşallah Beykoz tarafında da en az iki tane daha ekolojik köprü kazandıracağız\" dedi.

SADECE İSTANBUL\'DA BULUNAN BİYOLOJİK TÜRLER

İstanbul\'da 4 bin 614 hayvan ve bitki çeşidi olduğunu söyleyen Eroğlu, bunlardan 53 tanesinin sadece İstanbul\'a özel endemik tür olduğunu söyledi. Eroğlu bu sayının yeni tespit edilen İstanbul Soğanı bitkisiyle 54\'e çıktığını açıkladı. Eroğlu,\" Dünyada başka yerde yok. İstanbul Soğanı adıyla yeni bir endemik tür bulundu. Sayı 54\'e yükseldi. 54 tane dünyada olmayan muhteşem tür İstanbul\'da. Bu da başka bir şehirde yok\" diye konuştu.

İSTANBUL\'A 30 MİLYON FİDAN DİREKTİFİ

Konuşmasının sonunda Orman Genel Müdürüne talimat veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"21 milyon fidan İstanbul için yetmez. Geri kalan bütün bozuk alanları tamamen ağaçlandıracaksınız. Bütün okul bahçelerini, hastane yollarını, bütün mezarlıkları. Şehri güzelleştireceğiz. Vatandaşa istediği kadar fidan vereceğiz. Ücretsiz. Tamam mı ? Neticede bu 21 milyon fidanı, 2019\'a kadar 30 Milyona çıkarmak için bir çalışma yapın\" şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu\'nun konuşmasının ardından 29 bin fidan dualar eşliğinde bölgeye dikildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

- Törenden genel ve detay görüntüler

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Bakanın İstanbul Soğanı\'nın fotoğrafını göstermesi

- Fidan dikmeden detay



==================

3 - BAKAN EROĞLU: BEYKOZ\'DAKİ ŞEHİR PARKI, CENTRAL PARK\'IN 3 KATI OLACAK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beykoz\'da New York\'taki Central Park\'ın 3 katı büyüklüğünde bir şehir parkının yapılacağını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolunu ağaçlandırma projesi kapsamında Çekmeköy - Kuzey Marmara bağlantısındaki fidan dikme töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, \" Beykoz\'da ABD\'daki New York Central Park\'ın üç katı büyüklüğünde bir alanı, 8 bin 500 dekarlık alanı, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı\'nı hazırladık. Nasıl ki Belgrad Ormanı, Fatih Ormanı var. Buna da Kanuni ormanı diyelim. 7 kapısı var. Muhteşem, içinde her şeyi var. Oturma mekanları, dinlenme mekanları, hatta kuşların bulunduğu bir park, aşağı yukarı çok muhteşem bir yer oldu. Açılışını sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü an 2018 yılı içerisinde yapacağız\" diye konuştu.

İSTANBUL\'DA YARIN SABAH KUVVETLİ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Gazetecilerin Meteorolojik uyarıları hatırlatması üzerine bütün Türkiye\'yi meteoroloji radarlarıyla donattıklarını söyleyen Bakan Eroğlu, \"Cep telefonundan mgm.gov.tr\'ye girerseniz, bütün bilgileri, uydu görüntülerini görürsünüz. Mesela ben İstanbulla ilgili, Cumhurbaşkanımız Rize\'ye gitti için Rize\'ye bakmışım. Mesela yarın sabah İstanbul\'da kuvvetli yağışlar başlıyor\" dedi.

HAVA RAPORUNU AÇIKLADI

Sel ve aşırı yağış beklentisi olduğu zaman ilgili bütün kurumlara bilgilendirdiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Pazar günü, Marmara, Ege bölgesi, Akdeniz. Pazartesi günü Doğu Karadeniz hariç bütün Türkiye yağışlı. Salı günü yağışlar Marmara, Ege\'den Doğu\'ya doğru kayıyor\"diye konuştu. Bakan Eroğlu bir soru üzerine İstanbul\'daki barajların doluluğuyla ilgili herhangi bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

5\'İNCİ TORUN SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ziyaret edeceği yerlerle ilgili meteorolojik bilgi verip vermediğini soran bir gazeteciye de Bakan Eroğlu, \" Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendilerine iletiyoruz. Akıllı telefonlarda sistem var. Anında hava durumunu öğreniyoruz. Kendisiyle Rize\'ye gidecektik. Fakat dün akşam benim bir torunum oldu. Mecburen Ankara\'dan buraya gelmek durumunda kaldık\" diye konuştu. Bakan Eroğlu\'nun 5\'inci kez dede olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------

- Bakan Eroğlu\'nun beraberindekilerle fidan dikmesinden detay görüntüler

- Bakan Eroğlu\'nun açıklamaları

===================

4 - BAKAN KAYA, 4. SİNOP TANITIM GÜNLERİ\'NE KATILDI

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun Uyanık / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda 16 Kasım\'da başlayan ve yarın da sürecek \'4. Sinop Tanıtım Günleri\' etkinliğine katıldı. Burada stantları gezen Bakan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti. Kaya, ayrıca kendisine ikram edilen Sinop\'un yöresel ürünlerinden de tattı. Bakan Kaya\'ya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bakan Kaya\'nın stantları gezmesi

-Vatandaşlarla sohbeti

-Stantlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

===================

5 - İBB\'DEN \"10 KAT\" AÇIKLAMASI

\" (Eyüp Silahtarağa\'daki proje )Bahsi geçen yerde yüksekliğin Zemin+5\'den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de \'zemin + 5\' olması düşünülmektedir\"

Haber: Enver ALAS, İSTANBUL/DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün Haliç kenarında İstanbul İmar İnşaat A.Ş\'ye ait 10 bin metrekarelik alanda kat sınırı 4\'den 10\'a çıkarıldıdığı şeklinde yapılan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açılamada, adı geçen yerin İBB\'nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat A.Ş.\'ne ait olduğu belirtilerek, \"Söz konusu parsel \'T3 Ticaret + Konut\' alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için anayol tarafı olan Silahtarağa Caddesi\'nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde 1220 metrekare\'lik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak \'En çok 10 kattır\' şeklinde düzenleme yapılmıştır\" denildi.

\"PROJE ZEMİN + 5 OLMASI DÜŞÜNÜLMEKTE\"

Yapılan değişikliğin mutlak 10 kat yapılacağı anlamına gelmemesi gerektiğinin altı çizilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü, Plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin Zemin+5\'den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de \'zemin + 5\' olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır.

Ayrıca açıklamada, İstanbul İmar İnşaat A.Ş.\'nin alanda yapacağı projenin taslak görseli de paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Projenin görseli

==================

6 - İSTANBUL\'DA 25 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

BEYOĞLU\'nda bir gece kulübüne baskın yapan polis, turist olarak geldikleri İstanbul\'da konsomatrislik yaptıkları tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadınlar hakkında çalışma izni olmadan çalışmak ve konsomatrislik yapmak suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından dün gece saat 01.30 sıralarında bir gece kulübüne baskın yapıldı. Baskında içerde bulunan yaşları 20 ile 25 arasında değişen 25 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Yapılan incelemede kadınların turist olarak geldikleri İstanbul\'da gece kulübünde çalıştıkları tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen şüpheliler hakkında çalışma izni olmadan kaçak olarak çalışmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kadınların emniyete girişi