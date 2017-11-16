DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BOZDAĞ\'DAN RIZA SARRAF AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"ABD\'den yanıt geldi. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi\" dedi.

Bozdağ İstanbul\'da katıldığı bir konferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bozdağ, Rıza Sarraf\'la ilgili ABD\'ye verilen notanın sorulması üzerine, \"ABD\'den yanıt geldi. Rıza Sarraf\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bozdağ\'ın açıklaması

DHA FEED

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2- BERKİN ELVAN DAVASI: TÜBİTAK RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

* Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay,

\"Bu rapor, utanç verici. TÜBİTAK raporunda iyileştirme olmadığı açık. İyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış\"

Haber-Kamera: Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü celsesi görüldü. Dava dosyasına, olaya ilişkin görüntüler üzerinde iyileştirme yapıldığı belirtilen TÜBİTAK raporu ulaştı. Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, \"Bu rapor utanç verici. İyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış\" dedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Adliye çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşma öncesinde, davayı izlemeye gelenlerle birlikte adliyeye gelen herkes arandı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da polis tarafından arandıktan sonra binaya girdi. Duruşma salonuna girenlerin, bir kez de içeride üst araması yapıldı.

DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, \"Olası kasıtla öldürmek\" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F.D. Van\'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ancak Van\'da elektrik kesintisi nedeniyle SEGBİS bağlantısı bir süre yapılamadı. SEGBİS bağlantısı kurulduktan sonra duruşmaya devam edildi. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Özge Elvan\'ın katılan olarak yer aldığı duruşmayı, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze İlgezdi, Hilmi Yarayıcı ve Ali Haydar Hakverdi, Taksim Dayanışması üyeleri, sanatçı Melike Demirağ, Ethem Sarısülük\'ün annesi Sayfı Sarısülük ve kardeşi İkrar Sarısülük, Ahmet Atakan\'ın annesi Emsal Atakan ile çok sayıda kişi izledi. Elvan ailesinin avukatlığını ise çok sayıda vekil üstlendi.

TRT: GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME İÇİN ALT YAPIMIZ UYGUN DEĞİL

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, olaya ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için TRT\'ye gönderilen yazıya cevap geldiğini belirtti. Başkan Rüzgar, TRT tarafından gelen cevap yazısında, \"Eski dönemlere ait görüntülerin iyileştirilmesi hususunun filmler için geçerli olduğu, CD ve kasetlere aktarılan veya güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi ve netleştirilmesinin teknolojik alt yapısının uygun olmadığının\" bildirildiği ifade edildi.

TÜBİTAK RAPORU ULAŞTI

Başkan Canel Rüzgar, TÜBİTAK\'tan olaya yerine ilişkin görüntülerin iyileştirilmesine ilişkin 61 sayfalık raporun ulaştığını da belirtti. TÜBİTAK raporunda, olay yerinde elde edilen bazı video görüntüleri üzerinde, \'Sis-Pus Giderme\' programı ve görüntü parlaklık-karşıtlık ve keskinleştirme, büyütme filtresi uygulanarak iyileştirme yapıldığını belirten Başkan Rüzgar, taraflara rapora karşı diyecekleri olup olmadığını sordu.

\"RAPOR UTANÇ VERİCİ\"

Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay ise öncelikle SEGBİS\'ten kaynaklı sıkıntılar nedeniyle sanığın mutlaka mahkeme salonuna getirilmesi ve sanığın içinde bulunduğu tüm polis ekibinin de duruşmada bulunması talebinde bulundu. Avukat Atalay, \"Bu rapor, utanç verici. TÜBİTAK raporunda iyileştirme olmadığı açık. İyileştirmek bir yana tamamen bozmuş ve delilleri karartmış\" diyerek TRT\'ye yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti.

SANIĞIN VARESTE TUTULMASINI TALEP EDİLDİ

Sanık F.D\'nin avukatlarından ise Didem Boz ise SEGBİS\'teki sorundan kaynaklı duruşmanın ertelenmesini ve sanık F.D\'nin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

DURUŞMA 13 ARALIK\'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, TÜBİTAK görüntülerinin gönderildiğine ilişkin rapora karşı beyanların gelecek celse alınmasına karar verdi. Heyet, sanığın duruşmalardan vareste tutulması talebini, tanık dinleneceği gerekçesiyle reddetti. Heyet, sanığın tutuklanması yönündeki talebi de sanığın duruşmaları takip etmiş olması nedeniyle redderken; TRT çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini de reddetti. Tanıkların dinlenmesine karar verilen, duruşma 13 Aralık tarihine bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin vatandaşları arama yaparak içeri alması

-Sami ve Gülsüm Elvan\'ın görüntüsü

-Sayfi Sarısülük\'ün görüntüsü

-Emel Korkmaz\'ın görüntüsü

-Arama yapılarak içeri alınmaları

-Mahmut Tanal\'ın görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

16.11.2017 - 10.28 Haber Kodu : 171116031

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3- BERKİN ELVAN DAVASI: DURUŞMA SONRASI ELVAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 3. duruşmasının ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Elvan ailesi

açıklama yaptı.

\"BİZİM İSTEDİĞİMİZ HUKUK VE ADALET\"

Baba Sami Elvan, \"Biz Elvan ailesi ve bütün \'Gezi\' aileleri beraberiz. Bizim yaptığımız mücadele bütün toplumumuz için. Bugün ne sağına ne soluna hiç birisine bakmadan herkesin hakkının savunuculuğunu yaparak sizler için önderlik yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bu çocuklar boşuna bedenlerini vermediler. Bu çocuklar hepinizin çocukları. Bu çocuklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Eğer ki sizler, toplum, kamuoyu bu çocuklara sahip çıkarsa bu çocukların katilleri yargılanacak ve cezalandırılacak. Sadece bizim istediğimiz hukuk ve adalet. Bizim çocuğumuzu terörize ederek, bugün avukatlarımızı herkesi susturmaya çalışıyorlar. Biz bunlarla yılmayacağız. Biz bunlardan korkmuyoruz. Korkmayacağız. O zanlı burada yargılanmalı. Burada bizim karşımıza çıkıp bizim karşımızda haklı olduğunu ispat etmeli. Eğer haklıysa maskeyle, gözlükle, takma bıyıkla karımıza çıkmamalı. Gelsin burada insanca kendini savunsun. Biz insan yemiyoruz\" dedi.

\"BUNLAR UTANÇLARIYLA YÜZLEŞMİYORLAR\"

Avukat Can Atalay da \"Adalet istiyoruz. 13 Aralık\'ta da buradayız. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan ise \"Bu siyasetin utancı. Bunlar utançlarıyla yüzleşmiyorlar. Yüzleşecekler bunlar\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Sami Elvan\'ın açıklaması

-Can Atalay\'ın konuşması

-Gülsüm Elvan\'ın açıklaması

-Adliye önünde toplanan kalabalık

-Grubun dağılması

16.11.2017 - 14.16 Haber Kodu : 171116119

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4- BAHÇELİEVLER\'DE AVM\'YE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU GÜVENLİK KAMERASINDA

* Suç örgütü üyelerinin aramadan geçirilmeden AVM\'ye girdikleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin\'le birlikte 8 kişinin gözaltına alınma anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2 Kasım günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 18.30 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenlemişti. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis baskınının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kemara kayıtlarında suç örgütü üyelerinin AVM\'ye, güvenlik şefinin yardımıyla, üst araması yapılmadan girme anları da yer alıyor. Baskında şüphelilerin üstlerinde tabancalar ele geçirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Şüphelilerin üst araması yapılmadan AVM\'ye girmeleri

-Özel harekat ekiplerinin baskın anı



16.11.2017 - 13.40 - Haber Kodu : 171116102

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5- KADIN CİNAYETİ DAVASI SONRASI PROTESTO

* Boşanma davaları sürdüğü sırada eşini kurşunlayarak öldüren Recep İnçke\'nin yargılandığı davada 4. duruşma görüldü

* Savcının 4 celse geçmesine rağmen mütalaa vermemesini eleştiren Kadın ve Demokrasi Derneği avukatı, bu durumun mahkemelerin kadın cinayetlerine bakış açısıyla ilgili olduğunu söyledi.

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Kağıthane\'de boşanma davası açtığı eşini 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke\'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Recep İnçke cezaevinden getirildi. Öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de duruşmaya müşteki olarak katıldı. Sanık avukatı ise mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı katılanlara tahkikatın derinleştirilmesine yönelik taleplerinin olup olmadığını sordu. Müşteki avukatları ile duruşma savcısı tahkikatın derinleştirilmesi yönünde taleplerinin olmadığını belirtti. Sanık İnçke de avukatın duruşmalara gelmediğini yeni bir avukat talebinin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa İstanbul Barosu\'ndan avukat tayin edilmesine karar vererek dosyanın mütalaasını sunması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmetti Duruşma ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Adliye önünde basın açıklaması yapan KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, tüm tanıkların dinlenip delillerin toplandığını ve dava üzerinde 4 celse geçmesine rağmen mahkemenin henüz kararını açıklamamış olmasını eleştirerek, bu durumun mahkemelerin kadın cinayetlerine bakış açısını gösterdiğini ifade etti. Hacıbektaşoğlu, \"Kira davaların da bile mahkemelerin dosyaları alıp bir hafta öncesinden incelediğini biliyoruz. Bu davalarda dosyaların önceden incelenmesi bu cinayetlerle ilgili mücadelenin önemli detaylarından biridir\" diye konuştu.

ANNE: KIZIMI BARIŞMAK İÇİN KANDIRDI... GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ...

Öldürülen Nisa Ece\'nin annesi Caziye Ece de, Kürtçe yaptığı konuşmada, cezanın en ağır şekilde verilmesini istediğini belirterek, \"Kzım 25 yaşındaydı. Hiç bir suçu yoktu. Bir sebep yoktu. 2 yıllık evliliğinde çok zulüm gördü. Kızımı barışmak için kandırdı. Evden çıkardı. Götürdü. Öldürdü\" ifadesinde bulundu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke\'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane\'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke\'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016\'da Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa\'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi\'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI

İddianamede, Recep İnçke\'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke\'nin Pendik\'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke\'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Recep İnçke\'nin \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ve \"Ruhsatsız silah taşıma\"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu\'nun konuşması

- Anne Caziye Ece\'nin konuşması

- Genel detay görüntüler

16.11.2017 - 14.13 Haber Kodu : 171116118

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6- İBRAHİM TORAMAN\'A İMARA AYKIRI TADİLATTAN DOLAYI 3 BİN 80 TL PARA CEZASI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Eski A Milli futbolcu İbrahim Toraman, satın aldığı dükkanda imar planına aykırı olarak genişletme yaptığı gerekçesi ile 3 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına İbrahim Toraman\'ı temsilen Avukat Zeynep Küçük, şikayetçiyi temsilen de Avukat Tuğbu Atsal katıldı.

Esas hakkındaki savunması sorulan İbrahim Toraman\'ın Avukatı Zeynep Küçük, aynı binada oturan bir kişinin şikayeti üzerine bu davanın açıldığını hatırlatarak, şikayetçinin 6 aylık şikayet süresini kaçırdığını, tanık olarak dinlenen kişilerin de müvekkilinin orayı aldıktan sonra değişiklik yapmadıklarını söyledi. Avukat Küçük, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.Şikayetçinin Avukatı Tuğba Atsal ise, sanığın cezalandırılmasını istedi.

3 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan Hakim Gökçe Yıldırım, İbrahim Toraman\'a, \"Hakkı olmayan yere tecavüz\" suçundan 5 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Toraman\'ın 5 aylık hapis cezası günlüğü 20 liradan 3 bin lira adli para cezasına çevrildi. Toraman\'ın 4 günlük adli para cezası da yine günlüğü 20 TL\'den 80 lira olarak belirlendi.

Mahkeme, sanığın suça konu yeri önceki haline getirmediği için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İbrahim Toraman\'ın Kadıköy Kuşdilli Caddesi üzerinde bulunan iş hanının alt katında bulunan dükkanı satın aldığı, burayı imar planına ve projeye aykırı olarak genişlettiği, bodruma inen merdivenlerin bir kısmını dükkana katmak suretiyle ortak alanlara el attığı anlatıldı. İddianamede Toraman\'ın, \"Hakkı olmayan yere tecavüz\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

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7- FINDIK ÜRETİMİNDE YENİ MODEL; TELEFON ÇİFTÇİLİĞİ

Haber:Hakan KABAHASANOĞLU-Gül KABA-Gizem KARADAĞ-İSTANBUL/DHA

Uzmanlar fındık üretiminde \'telefon çiftçiliği\' diye bir modelin geliştiğini bunun da kaliteyi ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyledi. Fındıkta verim ve kalitenin artması için çiftçinin toprağa dokunup emek vermesi gerektiğini savunan yetkililer bu şekilde Türk fındığının dünya ile rekabet edemeyeceğini dile getirdi.

Fındık tarlaları olan insanların genelde büyük şehirlerde yaşayıp farklı işler yaptıklarını ve köylerindeki bahçelerin hasat ve bakımını konu komşuya telefonla arayarak yaptırdıklarını belirten, Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı \" Çiftçi tarım arazinde yaşayacak, dokunacak, hissedecek ona emek verecek. Uzaktan kumanda ile çiftçilik olmaz. Bu şekilde biz dünya ile rekabet edemeyiz\" dedi.

\"UZAKTAN KUMANDA İLE TARIM OLMAZ\"

Türkiye\'de verimin artması için 96 kiloluk bir dekar başı üretimin Avrupa ve dünyayla rekabet edebilecek, 250 kiloya 300 kiloya 350 kiloya gelebilmesi için çiftçinin mutlaka alanda yaşaması gerektiğini dile getiren Akbaşlı, \"Uzaktan kumanda ile tarım olmaz. Şimdi yeni bir tarım modeli çıktı Türkiye\'de telefon çiftçiliği diye. Muhtarım sen bizim bahçenin altını temizlet gelince parasını veririm. Muhtarım sen bizim gübreyi attır Hasan\'ın oğluna ben buradan parasını yollarımla çiftçilik olmaz. Çiftçilik tarım arazinde yaşayacak, dokunacak hissedecek ona emek verecek\" diye konuştu.

\"SANATÇI ÇİFTÇİ, DOKTOR ÇİFTÇİ, POLİS MEMURU ÇİFTÇİ, YANİ HERKES ÇİFTÇİ\"

Böyle yapılan fındık tarımıyla dünya ile rekabet etmenin hayal olduğunu vurgulayan akbaşlı şunları söyledi;

\"Her şeyin uzaktan kumanda yapıldığı bir dönemde biz dünyayla rekabet edebilecek 96 kilonun 300-350 kilolara çıkacağını düşünmüyorum. Bunun bir hayal olduğunu düşünüyorum. Yüzde 90\'ımız PTT de memur senede 15 gün çiftçi. Sanatçı çiftçi, doktor çiftçi, polis memuru çiftçi, yani herkes çiftçi. Hal böyle olunca ondan bir çiftçilik beklemek, üretim arttırmasını beklemek, arttırdığı üretimde kaliteye önem vermesini beklemek ve maliyetini düşürmesini beklemek bence biraz hayalci.\"

\"TELEFONLA İŞİ YAPACAK KİŞİNİN PROFESYONEL OLMASI GEREKİYOR\"

Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy ise telefon ile işini yaptıracaksa bile o işi yapacak kişinin daha profesyonel olmasını gerektiğini belirterek bu yönde eğitimler verdiklerini ifade etti. Arısoy, \"Biz genelde telefonla aransa bile işleri yapacak kişinin daha profesyonel olması daha teknik yaklaşıyor olması, uygulamaları doğru, uygun ve maliyeti düşük şekilde yapabilecek bir kesimin oluşturulmasını istiyoruz. Bu amaçla bu tür faaliyetleri gösterecek kişilere eğitimlerle destek verip yol göstermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Hizmet sektörü oluştukça bahçelerde kalitenin de artacağını aktaran Arısoy, \"Aynı zamanda telefonla işini yaptırmaya çalışan kişiler de daha sağlıklı ve düzgün uygulamalar yapan kişilere ulaşacaklardır. Şunun da farkındayız İstanbul\'da, Ankara\'da iş hayatı olan bir kişinin kalkıp kendi arazisine gelip 10-15 dekarlık arazide fındık tarımını profesyonelce yapmasını beklemek biraz hayalcilik olur\" ifadelerini kullandı.

\"İŞİN SIRRI ÇİFTÇİMİZDE\"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de tüm tarafların fındık üretiminde kaliteyi yükseltmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Menlik, \"Ama önce o bahçenin sahibi böyle bakacak. O bahçe size ait bir bahçe değil, bana ait bir bahçe de değil. O bahçenin sahibi diyecek ki ben bu bahçeden kaliteli fındık almak istiyorum. Onun bu kararı vermesinin akabinde emin olun bakanlıkta elini uzatıyor, özel sektörde elini uzatıyor. İşin sırrı çiftçimizde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı ile röp.

-Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy röp.

-TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik röp.

-Fındık bahçelerinden detay görüntüler

-Fındık toplayan işçi görüntüsü

16.11.2017 - 13.06 Haber Kodu : 171116083

16.11.2017 - 13.09 Haber Kodu : 171116086_