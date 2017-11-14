DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - ERHAN TİMUROĞLU BÖYLE YAKALANDI

* Timuroğlu\'nun yakalanma anı polis kamerası yansıdı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu\'nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı öne sürülen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda Sancaktepe\'de yakalanan Erhan Timuroğlu\'yla birlikte yanındaki C.A. da gözaltına alındı . Evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi. Timuroğlu\'nun yakalanma anı polis kamerasına böyle yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

EK GÖRÜNTÜLER

-Operasyon görüntüsü

-Timuroğlu\'nun yakalanma anı



/////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Timuroğlu\'nun yerde yatarken fotoğrafı

-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

-Timuroğlu\'nun karıştığı olaylara ilişkin arşiv görüntüler

DHA FEED

================



- (ÖZEL)

2 - SANCAKTEPE\'DE KADIN CİNAYETİ

* Gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup defalarca öptü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi Selda Çelik başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı firari koca, polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır eşi Ali Çelik\'ten ayrı yaşıyordu. Çift boşanma davası açmıştı. Ali Çelik, dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik\'in evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kadın, kocası tarafından tabancayla başından vuruldu. Selda Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken Ali Çelik kayıplara karıştı.

SON KEZ EL SALLADI

Selda Çelik\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından bugün annesinin evine getirildi. Burada Çelik için dua edildi, helallik alındı. Helallik alındığı sırada Selda Çelik\'in 7 yaşındaki kızı Öykü, gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup, defalarca öptü.

Küçük kız yakınları tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi. Cenaze aracının hareket etmesiyle Öykü, annesinin tabutunun arkasından son kez el salladı. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Selda Çelik, Halilrahman Camii\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Taziye çadırından görüntü

-Amca Zeki Çelik ile röp

-Yakını ile röp

-Cenazenin gelmesi

-Ağlayanlardan görüntü

-Dua ve helallik alınması

-Kızının tabutu sevmesi

-Öperek el sallaması

-Ağlayan küçük kızın yakınları sakinleştirmeye çalıması

-Cenaze namazı

-Fotoğraflar

====================================

3- ESENYURT\'TA GELİN KONVOYUNA ATEŞ AÇILDI : 7 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı. Silahlı saldırıda 7 kişi yaralanırken saldırgan, ağabeyi tarafından silahla vuruldu.

Esenyurt\'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin\'in en mutlu günü zehir oldu. Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren\'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda damat ve gelinin akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis tarafından saldırgan öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Saldırgan ve diğer yaralılar tedavileri için hastalere götürüldü. Olay nedeniyle çiftin düğünü ertelendi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olaylar sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri

-Nişanda çekilen görüntüler

-Olay yerinden detaylar

=======================

(ÖZEL)

4- ORHAN VELİ\'Yİ 10 KİLOMETRE BOYUNCU ŞİİRLER OKUYARAK ANDILAR

* Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık, ölümünün 67\'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

* Bir grup şiir tutkunu, 1996\'dan itibaren aksatmadan yaptıkları gibi bugün de büyük ustaya saygı ve sevgilerini sunmak için Taksim\'den Aşiyan Mezarlığı\'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdü.

* Orhan Veli, mezarı başında da şiirleriyle anıldı

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Türk Edebiyatı\'nda \'Garip\' akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, 36 yıllık yaşamına onlarca şiir sığdırdı. Sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıyan büyük usta, aynı zamanda yürümekten hiç bıkmazdı.

22 YILDIR HER 14 KASIM\'DA TAKSİM\'DEN AŞİYAN MEZARLIĞI\'NA

1950 yılında hayatını kaybeden Orhan Veli için sevenleri de 1996\'dan itibaren her ölüm yıl dönümünde Taksim\'den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı\'na yürüdü.

ŞİİRSEL YÜRÜYÜŞ

Orhan Veli tutkunları bugün de büyük ustayı anmak için Taksim Meydanı\'nda toplandı. Saat 11.00\'da başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli\'nin çıkardığı \'Yaprak\' isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Yürüyüş boyunca kâh Orhan Veli\'nin kâh onun arkadaşlarının şiirleri okundu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş usta şairin Aşiyan Mezarlığı\'nda sona erdi.

ORHAN VELİ\'Yİ ŞİİRLE ANMAK

Şiir tutkunları, Orhan Veli\'nin kabri başında da şiir okuyarak büyük ustayı andı. Yürüyüşü 22 yıl önce başlatanlar arasında yer alan Orhan Veli sevdalısı, yazar Şeref Özsoy, yaptığı açıklamada, yürümeyi çok seven Orhan Veli\'yi anmak için yapılacak en güzel şeyin şiirler okuyarak yürümek olduğunu söyledi. Özsoy, \"1996\'da bir Orhan Veli yürüyüşü başlattık ve o günden beri Taksim\'den mezarına kadar yürüyoruz\" dedi.

\"ORHAN VELİ\'YE KARŞI BÜYÜK BİR TUTKUM VAR\"

Orhan Veli\'nin yazdığı şiirlerdeki mizahın onun kişiliğini gösterdiğini belirten Özsoy, \"Neşeli bir insandı. Şiirleriyle birlikte hayatını sevdiğim nadir insanlardan biri olduğu için Orhan Veli\'ye karşı büyük bir tutku var. Mezarına kadar şiirleriyle geldik. Yine burada da şiirler okuyarak anacağız\" diye konuştu.

\"ORHAN VELİ PARASIZLIKTAN YÜRÜYORDU BİZ İSE SEVGİMİZDEN YÜRÜYORUZ\"

Yürüyüşe katılan bir başka Orhan Veli tutkunu da Deniz Özgür ise şunları söyledi:

\"Biz Orhan Veli\'yi sevenleri olarak yürüyoruz. Orhan Veli, şiirlerinin yanı sıra onun yaşamından da ders aldığımız biri. Onun yaşamı bize çok şey anlatıyor. İçinden geçtiğimiz dönemde Orhan Veli bizim için tutunacak bir dal aynı zamanda. Çünkü çok başka zamanların şairi ve hala ondan çok katkı alıyoruz. Orhan Veli bu yürüyüşleri parasızlıktan yapıyordu; biz de ona olan sevgimizden dolayı yürüyoruz.\"

\"ŞİİR İÇİN YÜRÜYORUZ\"

Yürüyüştekilerden şair- yazar Fatin Hazinedar da Orhan Veli Kanık\'ı çok yakından takip ettiğini belirterek, \"22 yıldır devam eden bir yürüyüş. Bizi buluşturan şey aynı zamanda şiirdir ve şiir yolunda yürüyoruz. Bunun için de çok mutluyuz\" şeklinde konuştu.

YÜRÜYÜŞÜN TEK KOŞULU BİR ORHAN VELİ KİTABI

Orhan Veli\'yi anma yürüyüşünün ilkine büyük şairin kız kardeşi Füruzan Yolyapan da katılmıştı. Öte yandan yürüyüşe katılmanın tek koşulu ise bir Orhan Veli kitabı getirmek.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Taksim\'de toplanan Orhan Veli sevenleri

-Ellerinde Orhan Veli kitaplarıyla yürüyüşe başlamaları

-Yürürken şiir okuyanlar

-Dolmabahçe\'den geçilirken okunan şiirler

-Mezarı başında şiirler okunması

-Röportajlar

-Deniz Özgür\'ün konuşması

-Şeref Özsoy\'un açıklamaları

-Fatin Hazinedar\'ın konuşması

-Orhan Veli\'nin mezarından görüntü

-Genel ve detaylar

.

==============================

5- ŞİŞLİ\'Yİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Eren / İSTANBUL DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi\'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışıyor. Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için 1,5 saattir ikna etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışanlar

-Trafik yoğunluğu

-Polisin ikna çabası

===========================

6- SAADET PARTİLİLER ADLİYE ÖNÜNDE YAMAN\'IN TUTUKLULUĞUNUN DEVAM ETMESİNİ PROTESTO ETTİ



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN - Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla hakkında, \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bunun üzerine Saadet partili bir grup Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Ellerinde dövizler bulunan grup adına açıklamayı ise Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim yaptı.



\"EĞER MUSTAFA YAMAN FETÖ\'CÜ İSE TÜRKİYE\'DE FETÖ\'CÜ OLMAYAN YOKTUR\"

Mustafa Yaman\'ın duruşmasının sonuçlandığını ve tutukluğunun devamına karar verildiğini söyleyen Sevim, \"Bu kararın hukuki olduğuna inanmak biraz zor. Kararın siyasi olması bizi, ülkemizin geleceği açısından endişelendiriyor. Çünkü adalet mülkün temelidir. Bir ülkede adalet olmazsa, bir yönetim adil olmazsa o ülkenin devamlılığından o ülkede barışın huzurun barışın olmasından bahsetmek anlamsız olur. Mustafa Yaman kardeşimi çocukluğundan beri tanırım. Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına başladığımız 1987\'li yıllarda, Milli Gençlik Vakfımızın Bakırköy temsilcisi olarak geldi Mustafa ilk defa karşıma. O gün bugün beraberiz. Eğer Mustafa Yaman FETÖ\'cü ise Türkiye\'de FETÖ\'cü olmayan yoktur. Bu adımız kadar emin olduğumuz imanımız kadar emin olduğumuz bir gerçekliktir. Dolayısıyla Mustafa Yaman\'a yakıştırılmaya çalışılan bu suçlamayı ne Mustafa\'nın ne de bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine de inanıyoruz Ama şundan emin olun ki ilahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Bugün Mustafa\'yı vicdanlarından gelen sesle değil yukarıdan gelen talimatlarla yargılayanlar ve karar verenler herhalde bu gece başlarını yastığa rahat koyamayacaklardır\" dedi.

BASIN AÇIKLAMASINI TAMAMLAYAMADI

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) adına da bir açıklama yapıldı. HUDER İstanbul Şube Başkan Vekili Mahir Sezgin tarafından yapılan açıklamada \"FETÖ üyesi suçlamasıyla tutuklu kalmak Mustafa Yaman için katlanılacak ve tahammül edilecek bir durum değildir\" ifadelerini kullandığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Basın açıklamasının devamını getiremeyen Sezgin\'in yerine açıklamayı Avukat Ali Yüksel tamamladı.



Görüntü dökümü:

----------------

-Dövizlerden görüntü

-Sevim\'in açıklaması

-Sezgin \'in açıklaması

-Ali Yüksel\'in devam etmesi

-Genel ve detaylar



=======================================

7- FETÖ\'NÜN DARBE DAVASINDA 3 TAHLİYE, 2 TUTUKLAMA

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında Yalova\'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul\'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile olay gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 10\'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına karar verirken, tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, dönemin Hava Meydan Komutanı albay Metin Yıldırım ile burada görevli eski rütbeliler kurmay binbaşı Mehmet Gürler, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu Komutanlığı\'nda dönemin 5. Filo Komutanlığı\'nda görevli helikopter pilotları üsteğmen Hasan Kaya, üsteğmen Tuncay Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı Serdar Madran, eski üsteğmen İsa Akar ile eski kıdemli başçavuş Alaattin Mercan\'ın, haklarındaki suç vasfının değişme ihtimali ve adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

2 SANIK TUTUKLANDI

Heyet, tutuksuz sanıklar teğmen Ali Yağmur, üsteğmen Faruk Özdemir hakkında ise eylemin niteliği, sanıklara spesifik olarak yüklenen suçun cinsi, sanıkların eylem içerisinde icra ettikleri görev, hakimiyet alanları, 15 Temmuz gecesi üstlendikleri pozisyon, sanık ve tanık beyanlarını dikkate alarak sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

===========================

8- İSTANBUL\'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye elektronik sigara ve sigara likidi sokulmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapıldı.

Bakırköy, Fatih, Esenler ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda düzenlenen operasyonlarda 1077 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 5 bin 610 adet telefon aksesuarı, 2 bin adet sigara likidi, 9 adet elektronik sigara, 41 bin 720 adet cinsel içerikli hap ve 250 paket kaçak çörek otu yağı ele geçirildi. Operasyonda 1\'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Operasyondan görüntüler

-Ele geçirilenler

======================================