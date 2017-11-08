DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görüntüyle)

1- BETON MİKSERİNİN BORUSU PATLADI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy Fenerbahçe\'de bir inşaatta beton dökümü sırasında beton mikserinin borusu patladı. Olayda 3 işçi yaralandı. Durumu diğerlerine göre ağır olan işçinin borunun patlamasıyla inşaat alanına düştüğü belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından şantiyeden çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmasından görüntüler

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

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2- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

- Cem Küçük,

\"Bir madenci çocuğu olarak olarak söylüyorum Allaha inanan biri olarak konuşuyorum, \'Sözcü FETÖ\'cülerle işbirliği yaptı\' denemez\"



- Ersoy Dede,

\"Benim açımdan Sözcü Gazetesi\'nin FETÖ\'cü olması deli saçmasıdır\"

- Fuat Uğur,

\"Bu dava bence bir hukuk devletine zarar vermeden bitirilmeli\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sözcü Gazetesi\'nin sahibi Burak Akbay, muhabiri Gökmen Ulu, internet çalışanı Mediha Olgun ile muhasebe sorumlusu Yonca Yücekaleli hakkında açılan davada tanıklar dinlendi.

Sözcü Gazetesi sahibi ve çalışanları hakkında \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından açılan davanın ikinci duruşması görülüyor. Duruşmaya Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu, tutuksuz sanıklar gazetenin eski İnternet sitesi Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli katıldı.



\"FETÖ\'CÜLER SÖZCÜ\'YÜ MUHALİF DİYE TERCİH EDİYORDU\"

Bugünkü duruşmada gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Ersoy Dede, Hüseyin Gülerce ve Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız dinlendi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada ilk olarak Anıl Eren Yıldız dinlendi. Ankara\'dan SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanan Yıldız, Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklu olarak kaldığı cezaevinde yaşadıklarını anlatması üzerine dosyaya tanık olarak katıldığını belirtti. Cezaevi sonrası verdiği röportajda FETÖ\'cülerin okudukları gazeteler arasında Sözcü gazetesinin de olduğunu ancak bu gazetenin ideolojik olarak değil, AK Parti muhalefetine yer verdiği haberler üzerinden FETÖ\'cüler tarafından tercih edildiğini söyledi.

\"BU İFADELERİN İDDİANAMEDE YER ALMASI BANA GÖRE ÇOK KOMİK\"

Daha sonra gazeteci Cem Küçük tanık olarak dinlendi. Savcının talebi üzerine tanık olarak ifade verdiğini belirten Küçük şunları kaydetti; \"Ben sanıkların hiçbirini tanımıyorum. İddianameye göre konuşacaksak sanıklar \'FETÖ\'ye yardım ediyor\' ya da \'Fetullahçı teröristler darbe yapacağı gün bilgileri Gökmen Ulu\'ya verdi\' diye ifadelerin iddianamade yer alması, bana göre çok komik. Aynı zamanda iddianamede mali işlerle ilgili 2011 yılındaki bazı bilgiler geçiyor. Bizim de yayınevi şirketimiz vardı biz de reklam vermiştik. Nisan 2014\'te terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bunun öncesindekilerin yazılmaması gerekiyordu\"

CEM KÜÇÜK: \'SÖZCÜ FETÖ\'CÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI\' DENEMEZ

Küçük, \"Bir madenci çocuğu olarak olarak söylüyorum Allaha inanan biri olarak konuşuyorum, \'Sözcü FETÖ\'cülerle işbirliği yaptı\' denemez\" ifadesini kullandı. Burak Akbay hakkında, \"FETÖ evlerinde yetişti\" demediğini böyle bir bilgiye de sahip olmadığını dile getiren Küçük, \"Köşe yazılarında çıkan bilgileri yorumladım sadece. Bu devletin güvenlik birimlerinin bileceği iş. Bilmediğim şeyi yazamam\" diye konuştu.

FUAT UĞUR: GÖKMEN\'İN TUTUKLUĞU IZDIRABA DÖNDÜRÜLDÜ

Cem Küçük\'ün ardından konuşan Fuat Uğur ise şunları söyledi; \"Sözcü Gazetesi ile tartışmalarımız oldu, yaptığı haberleri eleştirdim. Rahmi Turan\'ın köşesinde yayınladığı bir karikatürü eleştirdim. Bunlar Sözcü\'nün FETÖ\'ye hizmet ettiğini göstermez. Bu iddianamede tanık olmamı da anlamıyorum. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun haksız yere tutuklu kaldı ve tutuklu yargılandı. Gökmen Ulu\'nun gazetecilik refleksi ile yaptığı haberle ilgili tutuklu olmaması gerektiğini de yazdım. Ben iddianamede bir somut kanıt da görmedim. Gökmen\'in tutukluğu ızdıraba döndürüldü. Ben, Sözcü Gazetesi\'nin FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Bu dava bence bir hukuk devletine zarar vermeden bitirilmeli diye düşünüyorum\" dedi.

ERSOY DEDE: TANIK OLMAM, BENİM ADIMA UTANÇ VERİCİDİR

Ersoy Dede de ifadesinde şunları söyledi; \"O dönemde Aktüel dergisi ve Star gazetesine yazdığım yazılarla ilgili savcılık tarafından çağırıldım. Bana sorulan iddialar arasında Burak Akbay\'ın FETÖ\'nün evlerinde kalıp kalmadığıydı. Ben de sadece Fehmi Koru\'nun iki ayrı yerde yazdığı yazıdan bilgi sahibi olduğumu söyledim. Ancak bu iddialar daha sonra yalanlandı. Benim açımdan Sözcü Gazetesi\'nin FETÖ\'cü olması deli saçmasıdır. Sözcü\'nün yolsuzluk soruşturmaları sırasında FETÖ\'nün hoşuna giden yayınlar yaptığını gördüm. Gökmen Ulu\'nun haberi için tutuklu olmasını doğru bulmuyorum. Gökmen\'in haberine karşılık benim tanık olmam, benim adıma utanç vericidir\"

HÜSEYİN GÜLERCE: BİLGİM YOK

Daha sonra Yalova\'dan SEGBİS\'le bağlanan Hüseyin Gülerce de, sanıkların FETÖ\'yle bir ilişkisinin olup olmadığına dair bilgisinin olmadığını söyledi. Sözcü\'nün attığı manşetlerle Erdoğan düşmanlığı yaptığını savunan Gülerce, bu durumunda FETÖ\'ye yaradığı yorumunda bulundu. mahkeme başkanı atılan manşetler dışında görgüye dayalı bir bilgisinin olup olmadığını sorunca Gülerce, \"Bilgim yok\" cevabını verdi.

Duruşmada gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay\'ın babası Ertuğrul Akbay ile Fehmi Koru\'nun tanık olarak dinlenmesi bekleniyor

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(EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

3- İBB BAŞKANI UYSAL: İSTİKLAL CADDESİ\'NDE ÇALIŞMALARI DAHA İYİ DENETLEYİP DAHA ERKEN BİTMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

* İBB Başkanı Mevlüt Uysal,

\"Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.\"

\"(Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmaları) Türkiye\'de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır\"

\"Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi\'ndeki alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin, \"Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız\" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Florya\'daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde geride bıraktığı 40 günü değerlendiren Mevlüt Uysal, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uysal yaptığı konuşmada, 40 gün içerisinde Büyükşehir\'in fotoğrafını çektiğini ve yapacaklarını planladığını söyledi. Mevlüt Uysal, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

AKM PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün tanıtımı yapılan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesiyle ilgili Uysal, \"Görüntüsü çok güzel. Orada görev alacak herkesin yeni AKM\'ye bir prestij meselesi gözüyle bakacağını düşünüyorum. Büyükşehir olarak biz de İstanbul\'un bir prestij projesine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyada ses getirebilecek bir proje mi? Evet\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN \"İHANET ETTİK\" SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"İstanbul\'a ihanet ettik\" sözlerine ilişkin görüşü sorulan Mevlüt Uysal, İstanbul zor bir mega şehir olduğunu ve şehrin yenilenmesi veya kentsel dönüşüm sürecinde baştan çok iyi bir prensip belirlenemediğini ifade etti.

\"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 2018 BÜTÇEMİZDEN 1 MİLYAR TL AYIRDIK\"

Başkan Uysal, \"Benim İstanbul\'da prensibim şu olacak\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bundan sonraki süreçte eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, muhakkak yerinde yapılacak. Bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken nasıl yapılacağı konusuna gelirsek hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani yıkılıp aynı sayıda kat olacak şekilde bina yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin 2018 bütçemizden kentsel dönüşüm için 1 milyar TL ayırdık. Biz yerinde dönüşüm yaparken vatandaştan yüzde 20 metrekaresi düşük olacak. Yani vatandaşa diyeceğiz ki, \'Senin daireni yıkıp yapalım, ama 120 metrekareyse yüzde 100 metrekare olarak sana yapıp verelim\' diyeceğiz. O yüzde 20\'nin ortalama İstanbul\'da yüzde 60-70 maliyeti sağlayacağını düşünüyoruz. Yüzde 30-40 ise belediye olarak bizim desteğimiz olursa yerinde yıkıp yapabileceğiz. Bizim temel prensibimiz bu olacak.\"

\"İHANET ETTİ TARTIŞMASINI YAPMAK YERİNE...\"

Yatay mimarinin daha doğru olduğunu söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, \"İhanet etti tartışmasını yapmak yerine geçmişte yapılan birçok yanlışı önümüzdeki dönemde yapmayalım. Bizim büyükşehir olarak yaklaşımımız budur\" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal, 2019 yerel seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya \"Buna kamuoyu karar verecek. Bu süreç içerisinde yaptıklarımıza bakacaksınız, İstanbul halkı, \'Mevlüt Uysal aday olursa seçeriz\' diyorsa aday oluruz. Ama \'seçmeyiz\' diyorlarsa da ısrar edecek halimiz yok\" şeklinde yanıt verdi.

EN GEÇ 1 AY İÇİNDE AÇILACAK\'

Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mevlüt Uysal, \"Çekmeköy Metrosu, Türkiye\'de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz\" diye konuştu.

\"YILBAŞINA KADAR BİTMESİ LAZIM\"

Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi\'nde yapımı devam eden alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri çalışmalarının ne zaman biteceğiyle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

\"Her nimetin bir külfeti her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi\'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.\"

\"MEVCUT GÖREVDEKİ ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRİYORUZ ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞIMIZ YOK\"

Göreve başlamasının ardından üst düzey yöneticilerden bazı değişiklikler olduğunun biliyoruz devamını beklemeli miyiz?\" şeklindeki soruyu Başkan Uysal, \"Şu arkadaşlarla çalışmam şu arkadaşlarla çalışırım demem için onları tanımam lazım. Onların da beni tanıması gerekiyor. Şuana kadar birkaç değişiklik yaptık. Bundan sonra yine değişiklikler olacak. Ancak, \'hadi şimdi değişim başladı şunları da değiştirelim\' şeklinde olmayacak. Genel prensiplerle yola çıktık. İş tutuş tarzımızda bir sıkıntı yoksa devam ederiz, bir sıkıntı varsa değerlendiririz. Yani mevcut görevdeki arkadaşları değiştiriyoruz şeklinde bir anlayışımız yok\" diye cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın \'Benim ustalık eserim\' olacak dediği \'Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi\'nin hayata geçirilmesi için hazırlanacak projesine başlanıp başlanmayacağıyla ilgili bir sora Mevlüt Uysal, \"Başlamamış bir projeyi yapmak yeni gelenin görevi değildir diye düşünüyorum. Başlamış ta yarıya gelmiş olsaydı evet o ustalığı devam ettirebilirdik. Şu anda baktığımız zaman ondan öncelikli yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum\" şeklinde yanıt verdi.

Toplantının sonunda Başkan Uysal, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Uysal\'ın açıklamaları

-Gazetecilerin sorularına yanıt

-Genel ve detay

08.11.2017 - 13.33 - Haber Kodu : 171108077

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4- ŞİLE\'DE BATAN GEMİ: KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARI 8\'İNCİ GÜNÜNDE



Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarını 7 mil açıkta sürdürdü. Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor. Yetkiler aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmaları

-Aileler

-Aileleri ziyaret eden yetkililer

-Genel ve detaylar

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5- ATALAY FİLİZ DAVASI KARARA KALDI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz\'in, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı dava, bir dahaki celse karar verilmek üzere ertelendi.

Ankara\'da işlediği iki cinayetten dolayı iki kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz, İstanbul\'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya başka suçtan hükümlü, bu suçtan da tutuklu sanık Atalay Filiz ve avukatı ile maktül Fatma Kayıkçı\'nın ailesini temsilen bir avukat katıldı.

Mahkeme Başkanı, heyet değişikliği nedeniyle bu celse karar vermeyeceklerini, başkaca eksik çıkmaması durumunda bir dahaki celse karar vermek üzere dosyayı incelemeye alacaklarını söyledi.

Tutuklu sanık Atalay Filiz, savunmasını bir sonraki oturumda yapacağını söyledi. Mahkeme, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz\'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz\'in İzmir\'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Nitelikli hırsızlık\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA\'DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan\'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova\'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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6- FREKANSA RADYO KARIŞTI, PİLOT UYARDI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

Hava Trafik Kontrolörlerinin pilotlarla iletişim için kullandığı frekansa radyo yayını girince pilotlar uyardı.

Radyo frekansının karışması uçuş güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. En yoğun hava trafiğinin yaşandığı havalimanları arasında bulunan Atatürk Havalimanı\'nda Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bir uçağın pilotu arasında radyo diyalogu telsiz kayıtlarına yansıdı. Kule görevlileriyle irtibata geçen pilot, iletişim için kullandıkları frekansa radyo frekansının karıştığını rapor etti.

Pilot \"\"Radyo frekansı karışıyor bilginize\" diye bilgi verirken Kule görevlisi ise,\"Radyo frekansı karıştığını aldım bilgi vereceğim, daha net tanımlayabiliyor musunuz?\" şeklinde konu hakkında detay istedi. Bunun üzerine pilot, \"Radyo frekansını tam tanımlayamıyorum\" karşılığını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydı üzerine Atatürk havalimanı kule ve uçaklar

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7- KUMAR MAKİNESİ OPERASYONU KAMERADA

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü\'nün ortak yürüttüğü operasyonla, yurtdışından gelen bir konteynerda yapılan aramada 487 kap içinde kumar makinesi yapımında kullanılan aksam ve parçaların saklı olduğu tespit edildi. Gümrük beyanından farklı olarak bu parçaları yurda sokan firmanın İstanbul Güngören\'deki merkezine baskın düzenlendi. Baskında yurda sokulması ve imalatı yasak olan toplam 242 adet kumar makinası ve 59 adet boş kumar makinası kasası ile 149 adet bu makinalara ait olduğu düşünülen aksam ve parça cinsi eşya bulundu. El konulan eşyaların gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 304 bin lira olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınıp Bakırköy Adliyesi\'ne sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Ekiplerin depo kapısını açması

- Kutuların içlerini inlemeleri

- Kutulardan çıkan makinelerin görüntüsü

- Kutuların kamyona yüklenmesi