DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(geniş haber)

1- ŞİLE\'DEKİ GEMİ KAZASINDA ÖLEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan gemide cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük, İstanbul\'da toprağa verildi. Baba ile oğlu için Beyoğlu\'ndaki Kırmızı Minare Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ile oğulun tabutlarının üzerine Türk Bayrağı örtüldü. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenazeleri Hasköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Camiden görüntü

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cenazelerin cenaze aracına konulması

Cenazeler üzerindeki Türk Bayrağı

Cenaze araçlarının mezarlığa gidişi

04.11.2017 - 16.35 Haber Kodu : 171104139

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2- SABAHATTİN ÖNKİBAR\'A KİTAP FUARINDA SALDIRI

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap

Fuarı\'nın ilk gününde bir grubun saldırısına uğradı.

Sabahattin Önkibar\'in bugün Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin standında yeni kitabı Asena\'nın imza günü etkinliği vardı. Etkinlik sırasında Önkibar yaklaşık 10 kişi olduğu belirtilen grubun saldırısına uğradı. Olaylar sırasında yayınevi çalışanı 2 kişi de yaralandı. Saldırganlar daha sonra hızla uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Stanta polis geldi. Önkibar ve darp sonucu yaralanan 2 kişi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırıdan bir süre sonra Önkibar, imza etkinliğine devam etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Sabahattin Önkibar, saldırının organize olduğunu söyledi. Önkibar, \"Genç çocuklar bunlar. Belli ki görevlendirilmişler. Son kitabım Asena\'yı imzalıyordum. İçlerinden biri, \'bu kitabı niye yazdın\' diye sordu. Ben de, \'gazeteciyim, objektif olarak gözlemlerimi yazdım\' dedim. Derken yumruk savurdu. O sırada üç, dört kişi içeri atladı. Yayınevi çalışanı arkadaşlar müdahale ettiler. Yumruklaşmalar oldu. İki arkadaşımız yaralandı. Buz tedavisi uyguladım. Polis biraz önce gelip ifade aldı. Saldırganlardan şikayetçi olduk\" dedi. Sabahattin Önkibar, \"Ben onlardan ve onları buraya gönderenlerden korkmuyorum. Burada olmaya devam edeceğim. Yansız, objektif bir kitap yazıyorum ve buna tahammül edemiyorlar. Türkiye\'nin geldiği nokta budur. Türk kamuoyunu, bu noktada dikkatli olmaya ve düşünmeye davet ediyorum\" diye konuştu.

HEPKON: ALÇAKÇA BİR SALDIRIYI KONUŞUYORUZ

Kırmızı Kedi Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada, geçen yıl yine Sabahattin Önkibar\'ın bir başka kitabının bahane edilerek yayınevine bir saldırı yapıldığını hatırlattı. Hepkon, \"Bu saldırganlar, yakalanmıştı ancak buna rağmen savcılıktan bırakılmışlardı. Eğer saldırganlar bırakılırsa bu yeni saldırılara davet demektir. Maalesef kitap fuarı gibi insanları, yazıyla fikirle gündeme gelmesi gereken bir etkinlikte bir yazara yapılan alçakça bir saldırıyı konuşuyoruz\" diye konuştu.

İMZA ETKİNLİĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Olayı duyan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Önkibar\'ı geçmiş olsun ziyaretinde buldu.

Görüntü Dökümü

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-Saldırıya uğrayan Sabahattin Önkibar

-Polislerin inceleme yapması

-Standtaki kitapların dağılmış görüntüsü

-Önkibar\'ın olayı anlatması

-Haluk Hepkon\'un açıklamaları

-Olayın ardından devam eden imza etkinliği

-Ziyarete gelenler

-Olayın hemen sonrası çekilen fotoğraflar

04.11.2017 - 16.33 Haber Kodu : 171104138_

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3- KİTAP FUARININ AÇILIŞINA KATILAN BAKAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ARŞİVİDİR

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Bu kadar büyük hazineye sahip olanlar olarak ne yazık ki bu hazineden yeterince istifade ettiğimizi söyleyemeyiz\" dedi.

Numan Kurtulmuş, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\' ve \'27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra açılışta İstanbul Valisi Vasip Şahin, fuarın onur konuğu Kore Cumhuriyeti\'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Kore Yayıncılar Birliği Başkanı Yoon Cholho ile Kore\'den gelen misafirler ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, 36\'ncısı düzenlenen kitap fuarının geldiği noktaya dikkat çekerek, \"Bu fuarın hem fikir hem yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum\" dedi.

Fuar alanına girişte karşılaştığı çok sayıda genç ve öğrencinin coşkulu bir şekilde kitap fuarına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye\'de insanların daha fazla kitapla buluşmasını temin etmek için kitap okuma kampanyaları konusunda bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Kitap sadece bilmenin değil aklı selim olmanın da en önemli işaretlerinden birisidir. Bu nedenle bu fuar bizim kitabi yönümüzün gelişmesi bakımından önemlidir \" diye konuştu.

\"ANADOLU TOPRAKLARI DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİDİR\"

Türkiye\'nin kültürel zenginliğinden bahseden Numan Kurtulmuş, \"Türkiye kadar büyük zenginliği olan başka bir ülke yoktur. Bir tarafta 10 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe, diğer tarafta Troya... Türkiye\'nin dört bir yanında Hellenistik dönemden kalmış fevkalade şahane eserler, bir tarafta İslam medeniyetinin çok büyük yapıtları ile muazzam bir hazine. Kültürün ve sanatın her alanına ilişkin, en büyük eserlerin Türkiye topraklarında olduğunu görüyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BU HAZİNEDEN YETERİNCE İSTİFADE ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEMEYİZ\"

Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye dünyanın en büyük arşividir. Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Bu kadar büyük hazineye sahip olanlar olarak ne yazık ki bu hazineden yeterince istifade ettiğimizi söyleyemeyiz. Onun için sanatın her alanında üstün bir fedakarlıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim hiç kimseden, sanat, tarih, kültürel çeşitlilik bakımından geri kalır tarafımız yok. Bu tür fuarların kendi kültürel zenginliğimizi, çeşitliliğimizi, anlatması önemli araçlar olduğunu görüyoruz\" diye konuştu.

VALİ ŞAHİN: DAHA FAZLA YOL KAT ETMELİYİZ

Törende konuşan Vali Vasip Şahin ise Uluslararası Kitap Fuarı\'nın TÜYAP ile bir marka olduğunu ve İstanbul\'un görünürlüğüne önemli bir katkı sunduğunu söyledi. Şahin, \"Ziyaretçi sayısının 500 binin üstünde olduğu söylendi. Ancak bu yeterli değil, fazlası olması gerekir. İstanbul ölçeğin daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini gösteriyor\" şeklinde konuştu.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Daha sonra Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Kore Yayıncılar Birliği Başkanı Yoon Cholho ile onur yazarı Ayla Kutlu da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokoldekiler açılış kurdelesini kesti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Numan Kurtulmuş daha sonra beraberinde Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho ve diğer davetlilerle fuarı gezdi. Yerel kıyafet giyen ve ellerinde davul olan Koreli sanatçılardan oluşan bir grup da Bakan Kurtulmuş ve beraberindekilere eşlik ederken, bu sırada gerçekleştirilen gösteri renkli görüntüler oluşturdu. Koreli davulculara daha sonra darbuka çalan Türkiye\'den sanatçılar da katıldı ve iki grup kısa bir performans sergiledi. Ardından Kurtulmuş, Kore standını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Açılış törenine katılanlar

-Protokoldan görüntüler

-Numan Kurtulmuş

-Kurtulmuş\'un konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Fuar alanının gezilmesi

-Kore\'li yerel sanatçıların davullu gösterisi

-Darbuka çalan Türk sanatçılar

-Genel ve detaylar

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4- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK /İstanbul DHA

İstanbul\'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

Yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu.

Görüntü dökümü:

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-Cevizlibağ\'dan yağmur görüntüsü

-Üstgeçitte yürüyenlerden görüntü

-Yağmurdan korunmak için kutu ve poşetleri başlarında tutanlar

-Otobüs duraklarında bekleyenler

-Trafikten görüntü

04.11.2017 - 16.49 Haber Kodu : 171104141_

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5- OTOMOBİLDEKİ BOĞAZI KESİK CESET; YASAK AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

- GÜVENLİK KAMERALAR GÖRÜNTÜLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar\'da bir otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Ahmat Alghanımeh(45) cinayetinin ardından yasak aşk çıktı. Polis aralarında ölen kişinin eşinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tuzak kurarak iple boğmaya çalıştıkları, başaramayınca boğazını bıçakla keserek öldürdükleri maktülü gömmek için mezarlığa götürdükleri ancak birinin onları görmesi üzerine araçta bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA BOĞAZI KESİLMİŞ CESED BULUNMUŞTU

Avcılar, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokakta önceki gün bir otomobilin içinde erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan araştırmada aracın arka koltuğundaki cesedin boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin yakınlarda bir bakkal dükkanı işleten Suriye uyruklu Ahmad Alghanımeh olduğu belirlenmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelinin dükkanına ait güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde cinayeti çözdü. Görüntülerde dükkanını kapatan Ahmad Alghanımeh\'in bir kaç kez otomobiline gidip geldiği, bu sırada onun görmediği sırada aracın arka koltuğuna bir kişinin gizlice bindiğini tespit etti. Aynı görüntülerde Ahmat Alghanımeh\'in daha sonra yanında çalışan Ahmed S. ile birlikte aynı araca bindiği görüldü.

ÖNCE ÇIRAK VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine ölen kişinin çırağı Ahmet S.(26) ile otomobile bindiği birlikte aynı evde kaldığı arkadaşı Mhd Tarek M.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerden suriye uyruklu Ahmet S.\'nin ölen kişinin eşi Mona A. ile bir ilişki yaşadığı cinayeti de ondan kurtulmak için planladığı tespit edildi.

SONRA ÖLEN KİŞİNİN EŞİ YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Mona A.\'da polis tarafından yakalandı. Soruşturma sonucunda şüphelilerden birinin, Ahmad Alghanımeh\'in boğazını iple sararak boğmaya çalıştığı, ancak öldürmeyi başaramayınca diğer şüphelinin bıçakla maktülün boğazını kestiği tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra cesedi aracın arka koltuğuna aldıkları ve gömmek için yakındaki mezarlığa götürdükleri belirlendi. Ancak şüphelilerin bir kişinin kendilerine doğru gelmesi üzerine korkarak cesedi aracın içinde bırakıp olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİLERE EK GÖZETİM SÜRESİ ALINDI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Savcılıktan gözetim izni alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Araca binmeleri

-Otomobil içindeki boğuşma

-Aracın gidişi

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olayla ilgili arşiv görüntü

04.11.2017 - 15.05 Haber Kodu : 171104109