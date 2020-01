DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞİLE\'DE AİLELERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ…

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin personelini arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaybolan mürettebatın aileleri ve yakınları da Şile Limanı\'nda umutla bekliyor; gözlerini biran olsun denizden ayırmıyor.

Şile açıklarında dün sabah \'Bilal Bal\' adlı gemiden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \"TCG ALEMDAR\" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı. Gemi mürettebatı 11 kişi için havadan ve karadan aranmaları devam ederken, kaybolan mürettebatın ailelerinin Şile Limanı\'nda bekleyişi sürüyor.

Aileler kayıp yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

\"UYUYAKALDILAR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ\"

Geminin sahibi Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'ün yakını Kemal Küçük, çalışmalar hakkında bilgi verirken, görüş mesafesinin netleşmesini beklendiğini söyledi. Nihat Küçük ile ağırlıklı olarak telefonla görüştüğünü ve en son 2 ay önce kendini gördüğünü belirten Kemal Küçük, \"Geminin neden battığı ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Çok yorgun olduklarını biliyoruz. Gemi Kartal açıklarında bekledi. Havanın düşmesini bekledi. İşte oradan çapa almışlar. Takım taklavatlarıyla uğraşmışlar. Çok yorulduklarını biliyoruz. Uykudaydılar diye düşünüyoruz\" dedi.

\"GEMİ AŞIRI YÜKLÜ DEĞİLDİ\"

Gazetecilerin \"Gemi aşırı yük mü aldı?\" sorusuna ise Küçük, \"Yok. Gemi 3 bin 250 tonluktu. 3 bin 80 ton yük vardı üstünde. Gemi yaşlı değildi. Yok öyle bir şey. Geminin iyi bir restorasyonu yapıldı. Ünye\'de yaptılar bildiğim kadarıyla. Eksiklikleri vardı. Onları da Kartal\'da yaptırdılar\" şeklinde cevap verdi.

\"ŞAHSİ BİLGİ VERMEK BURADA HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRMEK OLUR\"

Küçük\'ün kuzeni Ahmet Çavuşoğlu, \"Haber bekiyoruz yetkililerden. Şahsi bilgi vermek burada halkı yanlış yönlendirmek olur\" dedi.

Mert İlkmen\'in dayısı Yılmaz Baydemir, \"Askerliğini de denizci olarak yapmıştı. Bir senelik denizciydi. Annesi televizyonda alt yazıda görmüş. Oradan haberimiz oldu\" diye konuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HABER BEKLİYOR

Gemide yağcı olarak çalışan Engin Selçuk\'un babası ise gözyaşları içinde, \"40 Yaşında gemi denize çıkarılır mı?\" diyerek isyan etti.



2- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: KİMSENİN 94 YILLIK CUMHURİYET YÖNETİMİYLE BİR MESELESİ YOKTUR

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların kadrolarının psikolojisini bir ideoloji gibi yaşatmaya çalışmak manasızdır. Cumhuriyet sistemi yerleşmiştir. Kimsenin 94 yıllık cumhuriyet yönetimiyle bir meselesi yoktur. Osmanlı Devleti\'nden söz edince padişahlık sistemine geçilmek istendiği gibi yorumlar, elbetteki yanlıştır\" dedi.

TBMM Milli Saraylar tarafından Sultan 5\'inci Mehmed Reşad\'ın doğumunun 173. yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'Sultan 5\'inci Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\' İsmail Kahraman\'ın evsahipliğinde İstanbul\'da başladı.

Dolmabahçe Sarayı\'nda gerçekleşen sempozyumun açılışına Kahraman\'ın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

\"EN BÜYÜK MAĞDUR OSMANLI DEVLETİ VE MÜSLÜMAN AHALİ OLMUŞTUR\"

Açılış konuşmasını yapan İsmail Kahraman, sempozyumun, yakın tarihin en buhranlı yıllarının derli toplu bir şekilde ele alınmasına vesile olacağını söyledi. 20. yüzyılın ilk çeyreğinin müslümanlar açısından mahşer günü gibi geçtiğini belirten Kahraman, siyasi haritaların emperyalist devletler tarafından çizildiği bu dönemin, Osmanlı topraklarının yağma savaşına tanıklık ettiğini vurguladı. Kahraman, \"Milyonlarca insanın katledilmesi ve muhaceretiyle sonuçlanan bu savaşın en büyük mağduru Osmanlı Devleti ve müslüman ahali olmuştur\" dedi.

\"ONU VE DÖNEMİNİ BİLMEZSEK...\"

TBMM Başkanı Kahraman, Sultan Reşad\'ın değerli bir padişah olduğunu kaydederek, \"Onu ve dönemini bilmezsek, sonuçları günümüzü de etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, demografik değişimleri kavrayamaz, coğrafyamızın kaderine tesir eden olayları anlayamaz, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika\'daki gelişmeleri yorumlayamayız\" diye konuştu.

\"KİMSENİN 94 YILLIK CUMHURİYET YÖNETİMİYLE BİR MESELESİ YOKTUR\"

\"Millet olarak idrakimizin donduğu, aklımızın durduğu, milli şuur ve ruhtan mahrum dönemlerden geçtik\" diyen İsmail Kahraman şunları söyledi: \"O dönemlerde, tarihi bir hakikat olan Osmanlı geçmişimizi inkâr etmek meziyet zannediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti\'nin varisidir. Osmanlı\'yı anmak ve anlamaya çalışmak bizim için ancak iftihar vesilesi olabilir. Yeni kurulmuş, köksüz bir devlet refleksi ile hareket edemeyiz. Artık korkacak, endişe edecek, yersiz kavgaya tutuşacak bir durum söz konusu değil. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların kadrolarının psikolojisini bir ideoloji gibi yaşatmaya çalışmak manasızdır. Cumhuriyet sistemi yerleşmiştir. Kimsenin 94 yıllık cumhuriyet yönetimiyle bir meselesi yoktur. Osmanlı Devleti\'nden söz edince padişahlık sistemine geçilmek istendiği gibi yorumlar, elbetteki yanlıştır.\"

İsmail Kahraman, Osmanlı Devleti\'nin kuruluşu gibi çöküşünün de \'destansı\' olduğunu niteleyerek, \"Tarihimizde küçük gösterilmek istenen kişiler var\" diye konuştu.

\"MÜTEVAZİ YAŞAMAK TAMAM AMA DEVLETİN HAŞMETİNİ KOYMAK DA GEREKLİ\"

Geçen hafta Sırbistan ve öncesinde St. Petersburg\'a yaptığı seyahatlerden bahseden Kahraman, \"Biz, Petro\'dan \'Deli Petro\' diye bahsederiz. Oysa Petro, Rusların çok değer verdikleri ve mütevazi, \'Büyük Petro\' dedikleri bir kişiliktir. St. Petersburg\'da kaldığı evi gördük. Çar için yapılan yazlık sarayı gördük. 12. yüzyılda muhteşem bir saray yaptırmış. Mütevazi yaşamak tamam ama devletin haşmetini koymak da gerekli. Bunu Versay Sarayı\'nda da görüyoruz Buckinghan\'da da görüyoruz. Büyük devlet olmanın şuuru böyle eserleri ortaya koymayı gerektiriyor. Petro\'ya deli demek bir kompleksin uzantısı. Biz de \'Deli İbrahim\' diyoruz. Hiç Deli İbrahim 8 sene başta tutulur mu? Neden tanımayacağız tarihimizi? Muhteşem bir tarihimiz var\" diye konuştu.

\"BU KADAR İNSAN NASIL YETİŞTİ?\"

İsmail Kahraman, Osmanlı\'nın Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid gibi çok önemli devlet adamları yetiştirdiğini anlattı. Osmanlı\'da çok diri bir eğitim, ilim ve sanat hayatı olduğunu aktaran Kahraman, \"Bazıları Osmanlı\'daki bu güzel gelişmeleri söylemezler. Tersine, \'Osmanlıca çok zordu, okuma yazma yoktu\' derler. Okuma, yazma yoktu da bu kadar insan nasıl yetişti? Cumhuriyetin bütün aydınları nasıl yetişti. Bütün Osmanlı coğrafyasında, her kazada bir rüştiye, her sancakta bir idadi yani lise her nahiyede bir ilkokul... İmar\'dan karayolu ve demiryoluna kadar hep hamle. Bu bize ait. Neden vandalların beyanlarına bakacağız da kendi tarihimizdeki insanların gerektiği şekilde takdirini yapmayacağız! Yapmamız lazım\" şeklinde konuştu.

SENEYE VAHDETTİN ÇOK YÖNLÜ ELE ALINACAK

Bu yılki Sultan Reşad\'ın bütün yönleriyle anlatıldığı sempozyumun ardından sıranın gelecek yıl Sultan Vahdettin\'e geldiğini belirten İsmail Kahraman, onu da çok yönlü olarak ele alacaklarını ifade etti.

\"İTTİHAT TERAKKİ BİR BELA OLARAK GELDİ\"

Bu padişahlar ele alınırken o döneminde ele alındığına dikkat çeken Kahraman, İttihat ve Terakki\'nin de iyice irdelendiğini dile getirdi. Kahraman, \"İttihat Terakki, başımıza bir bela olarak geldi. 8 senede bir cihan devletini perişan etti. 3 kıta 7 denizden, Meriç Nehri ile Ağrı Dağı arasında sıkışan bir devlet haline getirildik\" şeklinde konuştu.

78 AKADEMİSYEN KATILACAK

Sempozyum İsmail Kahraman\'ın açılış konuşmasının ardından düzenlenen oturumlarla devam etti. 3 gün sürecek sempozyumda 19 ayrı oturuma 78 akademisyen katılacak.

3- BAKAN AĞBAL\'IN \"SLAYT\" TEPKİSİ

* Maliye Bakanı Naci Ağbal,

\"Enflasyon, sıkıntılarımız var burada. Hedef olarak aşağıya çekmek istiyoruz. Ama son gelen rakamlarda gerçekten enflasyonla mücadelenin o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Ama bunun çok önemli bir alan olduğunu biliyoruz ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele de daha kararlı, daha çok adımlar atmamız gerektiği ortaya çıkıyor\"

* Bakan Ağbal, konuşması sırasında slaytların hızlı geçtiğini belirterek \"Slaytları kim kaydırıyorsa benim konuşmamı takip etmiyor\" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen \'Türkiye İhracat Haftası\' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Ağbal, \"Küresel ekonomide her şey iyi de gitmiyor. Bazı riskler de var. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olmak üzere Fed (ABD Merkez Bankası) başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin para politikalarını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırma ihtimali, bölgemiz başta olmak üzere jeopolitik riskler, küresel koruma eğilimleri ve özel sektör borçluluk oranlarının küresel düzeyde artmış olması da önümüzdeki dönemde önemli riskleri barındırıyor\" dedi.

ASYA VE AFRİKA PAZARI

Bakan Ağbal, \"Biz yüksek teknolojili üretim deyince yüzümüzü batıya dönüyoruz. Aslında doğudan güçlü bir yükseliş geliyor. Ciddi anlamda Çin, Hindistan, Güney Kore o bölgede yüksek teknolojili ürün ve üretim ve katma değerli üretim gittikçe artıyor. İhracatçılar olarak bizim mutlaka ve mutlaka yönümüzü, stratejimizi, istikametimizi, geleceğe ilişkin planlarımızı kurarken, küresel ekonomideki bu değişime odaklanıp, hedef pazarlar olarak özellikle Asya pazarlarını ve yeni bir yol olarak da Afrika\'yı mutlaka stratejik düzeyde takip etmemiz gerekiyor\" şeklinde konuştu.

SLAYTLARA TEPKİ

Bakan Naci Ağbal, konuşması sırasında arkasında bulunan iki ekranda yer alan, hazırladığı slayt gösterisinin konuşmasına uygun gitmediğini belirterek, \"Bir müdahale yapacağım. Bu sunumu kim yapıyorsa, slaytları kim kaydırıyorsa benim konuşmamı takip etmiyor. Benim konuşmam ile slaytlar yan yana gitmiyor. Şunları düzgün yapın. Geriye gelin, ben daha gerideyim. Çok hızlandılar, beni mi zorlamaya çalışıyor\" diyerek güldü.

\"AŞAĞIYA ÇEKMEK İSTİYORUZ\"

Bakan Ağbal, slaytlar düzeltildikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

\"Enflasyon, sıkıntılarımız var burada. Hedef olarak aşağıya çekmek istiyoruz. Ama son gelen rakamlarda gerçekten enflasyonla mücadelenin o kadar da kolay olmayacağını gösteriyor. Ama bunun çok önemli bir alan olduğunu biliyoruz ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele de daha kararlı, daha çok adımlar atmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu dönemde cari açığın yine sürdürülebilir seviyelerde olmasını ve işsizlik oranının tek hanelere düşmesi gerektiğini görüyoruz.\"

4- SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLEN AVUKAT KUDBETTİN KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Silahlı saldığı sonucu ölen Ergenekon davası sanığı avukat Kudbettin Kaya, Zincirlikuyu Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Kudbettin Kaya için Zincirlikuyu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Taziyeleri kabul eden Kaya\'nın eşi Hülya Kaya ve kızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kudrettin Kaya ile çocukluk arkadaşı olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, \"Lise döneminden arkadaşımdı. Üniversitede de aynı yurtta kaldık. Aynı odada kaldık. Talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Kendine çok özgüvenli İstanbul\'un orta yerinde onlarca insanın arasında elini kolunu sallayarak bu ölüm meydana geldi. Umarım arkasındaki güçler ortaya çıkartılır ve faili meçhul kalmaz\" dedi.

Kudbettin Kaya\'nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı\'na götürüldü.

5- TECAVÜZ ŞÜPHELİSİ SABIKALI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

Maslak\'ta üniversite öğrencisi 22 yaşındaki E. A.\'ya, üst geçidin altından geçerken tecavüz edip 60 lirasını gasp ettiği öne sürülen Fatih Y. adliyeye sevk edildi.Önceki gün polis operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda olayın faili olduğu tespit edilen Fatih Y. gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri süren Fatih Y.\'nin poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etttiği öğrenildi.

Daha önceden cinsel taciz, kapkaç ve gasp suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu tespit edilen Fatih Y. adliyeye sevk edildi.

6- HAFRİYAT KAMYONU BİSİKLETLİYİ EZDİ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Kartal\'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonunun altında kaldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün 15.00 sıralarında Kartal\'da yaşandı. Hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan adamı ezdi. Kamyonun altına kalan bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bisikletli adam karşıya geçmek için hamle yapıyor. Bu sırada yolda seyir halindeki kamyon duruyor. Bisikletli kişi kamyonun önünde doğru yöneliyor. Kamyon hareket ediyor ve adamı altına alıyor. Olay sonrası hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

7- TECAVÜZ ŞÜPHELİSİNİN DAHA ÖNCE KARIŞTIĞI KAPKAÇ OLAYI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki E.A.\'ya üst geçidin altından geçerken tecavüz edip 60 lirasını gasp ettiği öne sürülen Fatih Y.\'nin daha önce karıştığı kapkaç olayının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bir metro istasyonunda kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, E.A. kapkaç olayını gerçekleştirdikten sora kaçıyor. Kapkaça uğrayan 2 kadında da E.A.\'nın peşinden koşuyor.

8- SURİYELİ\'Yİ FİDYE İÇİN KAÇIRANLARDAN BİRİ AKRABASI ÇIKTI

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da Suriye uyruklu Abdülhadi A.(21)\'yı kaçırarak 5 gün boyunca rehin tutan ve ailesinden 50 bin dolar fidye isteyen 1\'i kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin Abdülhadi A.\'nın uzaktan akrabası olduğu ortaya çıktı.

KADINLA KANDIRIP KAÇIRMIŞLAR

İstanbul\'da polise başvuran lokanta işletmecisi Muhammet Mumin A., yanında garson olarak çalışan Abdülhadi A.\'nın kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istendiğini söyledi. Muhammet Mumin A., Abdülhadi A.\'nın en son 26 Ekim 2017 tarihinde \"Abi ben internet üzerinden bir kızla tanıştım. Onunla Avcılar\'a buluşmaya gidiyorum.\" dediğini belirtti. Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve müzakare timi ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphhelilerin 50 bin dolar fidye istediklerini, pazarlık sonucu 10 bin dolara razı olduklarını belirlendi. Düzenlenen operasyonla önce A.T., yakalandı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda kaçırılan Abdülhadi A.\'nın Avcılar, Yeşilkent mahallesinde bir evde tutulduğunu tespit etti.

POLİS REHİNEYİ KURTARDI

Polis önceki gün düzenlendiği operasyonda diğer şüpheliler A.E.M.(30), B.C.(23) ile kadın şüpheli S.M.(27) \'yi gözaltına alındı. Aynı evde zorla tutulan Abdülhadi A., da polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğ\'ünde tanıdıkları ile gözyaşları içinde kavuşan Abdülhadi A., \"İnternet üzerinden tanıştığım kız beni çok beğendiğini söyleyince onun yanına gittim. Ancak buluştuğumuzda başka kişilerde yanımıza gelip beni zorla bir eve götürdüler\" dedi.

BİRİ KAÇIRILAN KİŞİNİN AKRABASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.T.\'nin kaçırılan Abdülhadi A.\'nın uzaktan akrabası olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

