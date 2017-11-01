DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ŞİLE\'DE BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile\'de batan geminin yerini tespit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı son teknoloji sistemler ile donatılmış ve dünyanın sayılı kurtarma gemilerinden biri olan TCG Alemdar Kurtarma Gemisi bahse konu olan ticari geminin yerini tespit etmiştir.

Arama kurtarma faaliyetlerine hâlihazırda devam edilmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin radardan fotoğrafı

01.11.2017 - 16.29 Haber Kodu : 171101110

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DEAŞ ÜYELERİ KEŞİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

2- BOMBALI ARAÇLA SALDIRI PLANI...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Beyaz araçtaki şüphelilerin fotoğrafları

01.11.2017 - 14.42 - Haber Kodu : 171101112

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3- ŞİLE\'DEKİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARININ HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Şile açıklarında kaybolan gemiyi ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri

01.11.2017 - 14.07 - Haber Kodu : 171101099

01.11.2017 - 14.13 - Haber Kodu : 171101102

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4- TUZLA\'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA YANAN TANKERDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir akaryakıt istasyonundaki tankerde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan tankerde zaman zaman patlamalar oldu. O anlar kameraya yansıdı. Söndürme çalışmaları esnasında hafif yaralanan 2 itfaiyeci ve bir işyeri çalışanı tedavi altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan tanker

-Patlam anı

-Yaralı itfaiyeci

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

01.11.2017 - 14.38 - Haber Kodu : 171101110

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5- (Geniş Haber) BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM EKİM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu genel, vazgeçilmezimiz. Bir de ekonominin rabiası var, onu da bugün açıklıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Kafanıza koyun\"

\"İhracatımız bu yılın Ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların Ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)\'in düzenlediği \'İhracatçılar Haftası\' programına katıldı. Programa Yıldırım\'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Mevlüt Uysal, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.

Programda konuşan Başbakan Yıldırım, \"İngiltere\'nin Brexit müzakereleri de küresel büyümenin önünde bir engel gibi gözüküyor. Nitekim IMF ekim ayı içinde yayınladığı \'Küresel Ekonomik Görünüm Raporu\'nda yaşanan olumlu gelişmeleri ve bunun yanı sıra riskleri de bir bir saymış, tarif etmiş ve sonunda dünyanın büyümesiyle ilgili olumlu iyimser tahminini ortaya koymuş. Küresel büyümede yaşanan bu artış eğilimi özellikle Çin ve ABD\'deki talep canlanmasına bağlı olduğunu anlaşılıyor. Dünya Ticaret Örgütü Eylül ayı açıklamalarında mal-ticaret hacmindeki büyüme beklentisini yükseltmiş gözüküyor. Özetle, dünya ekonomisinde olumlu gelişme belirtileri var ama Allah\'a şükür Türkiye\'nin gelişmesi dünya hızının üzerinde. Bu önemli bir nokta. Diyelim ki 3,6 ise dünya büyümesi, bizimki en az onun 2 katı kadar olmasını tahmin ediyoruz. 6\'nın üzerinde 7\'ye yakın bir büyümeyle seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın\" dedi.

\"BİRİNCİ HEDEFİNİZ ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE TÜRKİYE\'Yİ 13 BİN DOLAR SEVİYESİ\"

Başbakan Yıldırım, \"Önümüzdeki 3 yıl içindeki hedefimiz, Türkiye\'yi üst gelir grubu ülkeler arasına sokmaktır. İhracatçılarımız bir kenara not etsin; demek ki birinci hedefiniz önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye\'yi 13 bin dolar seviyesine getirecek atılımları, çalışmaları başlatmanızdır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kolaylık versin\" diye konuştu.

\"İSTER DÜZELTSİNLER, İSTER SIRT ÜSTÜ YATSINLAR\"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Güya Türkiye ekonomisi için 2016\'da felaket senaryoları yazanlar, o değerlendirme kuruluşları birbiriyle yarışa girdiler. \'Sen mi daha fazla indireceksin, ben mi daha fazla indireceğim?\' Şimdi de tahminleri yükseltme yarışına girdiler. 6 ayda 3 sefer düzeltme yaptılar. Yıl sonuna kadar bir düzeltme daha yapacaklar merak etmeyin. Ne yaparsa yapsınlar. İster düzeltsinler, ister sırt üstü yatsınlar Türkiye büyümeye, istikrarla, güvenle devam edecek.\"

EKONOMİNİN RABİASI

\"İhracata hep vurgu yapıyoruz ama ithalat yüzde 15 büyüyor. Burada bir şey yapmak lazım\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İhracatımızın mutlaka büyüme hızını, ithalatın büyüme hızının üzerine çıkarmamız lazım. Biz iki açık veren bir ülkeyiz. Petrol ve doğalgaz fışkırmıyor. Ne yapacağız? Daha çok üreteceğiz daha çok insana iş sağlayacağız. Ürettiğimizi bütün dünyaya dağıtacağız, refahı arttıracağız. Bu refahı da adil bir şekilde paylaştıracağız. Hedefimiz bu. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, dört, rabia. Ekonominin rabiası da bu. Türkiye\'nin rabiası var biliyorsunuz. Nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu genel, vazgeçilmezimiz. Bir de ekonominin rabiası var, onu da bugün açıklıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Kafanıza koyun\" şeklinde konuştu.

\"DURMAK YOK, ÜRETİME İHRACATA, BÜYÜMEYE DEVAM\"

Yıldırım, \"Dünyada yükselen ekonomilerin hangi ekonomiler olacağı belli, inişte olan ekonomiler de belli. Yükselen ekonomiler; batıdan doğuya doğru giden ülkelerde olacak. Bu her yönüyle artık belli olmuştur. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye uzun vadeli yatırım yapılacak ülkelerin başında yer almaktadır. O halde ne yapacağız; durmak yok, üretime ihracata, büyümeye devam. Türkiye\'nin önü açık, geleceği aydınlık\" dedi.

\"BÜYÜK İKRAMİYE\"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Ekim ayı ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Byükekşi ile birlikte açıkladı. Yıldırım, açıklamasından önce kendisine rakamların yazılı olduğu zarfın verilmesi üzerine \"Büyük ikramiye\" dedi.

Yıldırım daha sonra rakamları açıklayarak, \"İhracatımız bu yılın Ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların Ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Artış oranı itibarıyla 2017\'nin 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11, rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır\" diye konuştu.

ZEYBEKCİ: ORTA VADELİ PROGRAMI 2 AY ÖNCESİNDEN YAKALAMIŞ OLDU

Başbakan Yıldırım daha sonra Ekonomi Bakanı Zeybekci\'ye \"Sen açıkla, ben teferruatları anlamam\" diyerek mikrofonu verdi. Zeybekci ise Ekim ayı ihracat rakamları ile ilgili, \"Son 12 aylık ihracatımız yüzde 10,7\'lik artışla 154,2 milyar dolara halihazırda ulaşmış oldu. Yani orta vadeli programı 2 ay öncesinden yakalamış olduk. Önümüzdeki iki aydaki sağlayacağımız artışları da bunun üzerine ekledik mi ikinci orta vadeli revizyon 156,5\'i de böylelikle aşmış olacağız. Yani 12 aylığı şimdiden tutturmuş olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın konuşması

-Zeybekci\'nin konuşması

-Detaylar

01.11.2017 - 14.19 - Haber Kodu : 171101103

01.11.2017 - 14.21 - Haber Kodu : 171101104

01.11.2017 - 14.24 - Haber Kodu : 171101105

01.11.2017 - 14.28 - Haber Kodu : 171101106

01.11.2017 - 14.35 - Haber Kodu : 171101109

01.11.2017 - 14.45 - Haber Kodu : 171101113

01.11.2017 - 14.51 - Haber Kodu : 171101114

01.11.2017 - 15.16 - Haber Kodu : 171101124

01.11.2017 - 15.18 - Haber Kodu : 171101125

01.11.2017 - 15.22 - Haber Kodu : 171101126

01.11.2017 - 15.24 - Haber Kodu : 171101127

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6- SAVCI ERHAN ÇELİK VE SEREN SERENGİL İÇİN \"ZORLAMA HAPİS\" KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 10. ve 11. Aile Mahkemeleri\'ne iki ayrı yazı göndererek, Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine mahkemelerin aldığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Erhan Çelik ve Seren Serengil hakkında \"Zorlama hapis kararı\" verilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna Altay tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'ne bir yazı gönderilerek, Erhan Çelik hakkında davacı Gülben Ergen\'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararı verildiği hatırlatıldı.

Erhan Çelik\'in mahkemenin bu kararına uymadığı belirtilen savcılık yazısında, mahkemeden Çelik hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun\'un 13 / 1-2 maddeleri gereğince zorlama hapsine karar verilmesi istendi.

SAVCILIK SEREN SERENGİL İÇİN DE AYNI TALEPTE BULUNDU

Savcı Altay, İstanbul 10. Aile Mahkemesi\'ne de bir yazı yollayarak, mahkemenin Seren Serengil\'in, davacı Gülben Ergen\'e yönelik aldığı önleyici koruma tedbirine uymadığını belirtti.

Savcı Altay, mahkemeden, Seren Serengil hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun\'un 13/1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesini istedi.

GÜLBEN ERGEN İKİSİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen\'in başvurusu üzerine 4 Ekim 2017 tarihinde eski eşi Erhan Çelik\'in davacının işyerlerine ve evine yaklaşmaması ve iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi için uyarılmasına karar verdi. Mahkeme, Erhan Çelik\'in buna uymaması durumunda 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hakkında zorlama hapis cezası uygulanacağını ihtar etti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen\'in başvurusu üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde Seren Serengil\'in 6 ay süre ile önleyici koruma tedbiri kapsamında 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama kararı almıştı.

O MADDELER 30 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Madde 13 / 1 : Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Madde 13 / 2 : Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez.