DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVETİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi.

Savcı, 58 sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çevik kuvvet önündeki olaylarla ilgili görüntüler

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(aktüel görüntüyle)

2- BAŞBAKAN YILDIRIM: ARKADAŞLARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR. BUNA İNANIYORUM

* Başbakan Binali Yıldırım,

\"(Altepe\'nin açıklamaları) Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\"

\"(Öcalan\'ın posterinin Rakka\'ya asılması) Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar\'da cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe\'nin açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, \"Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\" dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterinin Rakka\'daki meydana asılmasıyla ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, \"Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir. Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD\'ye hep söyledik. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD\'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi bekliyorlar. PKK bölücü başının fotoğrafının orada sergileniyor olması açıkçası ABD, Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Bu davranışıyla ABD terörle işbirliği yapmakla kalmıyor Suriye\'nin de geleceğini tehlikeye atıyor\" diye cevap verdi.

ABD vize krizinin sorulması üzerine de Başbakan Yıldırım, \"Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın açıklamaları

20.10.2017 - 14.01 Haber Kodu : 171020100

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI YÜRÜYEREK DOLMABAHÇE SARAYI\'NA GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\'ne katılan bazı konuklar, cuma namazını Bezmialem

Valide Sultan Camisi\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden çıkarken çevredekiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan kalabalıktaki bazı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile diğer konuklar, namazın ardından öğle yemeği için Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu\'na yürüyerek geçti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğanın camiden çıkışı

-Erdoğanın kalabalığı selamlaması

-Erdoğan\'ın vatandaşlarla konuşması

-Erdoğan\'ın yürüyerek Dolmabahçe Sarayına geçmesi

20.10.2017 - 14.16 Haber Kodu : 171020110_

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4- UÇAKTA MÜDAHALEYİ DOKTOR BAKAN YAPTI



Haber: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) dün Ankara-İstanbul seferini yapan TK 1275 sefer sayılı uçağında oyuncu Seren Fosforoğlu aniden rahatsızlandı. Aynı zamanda doktor olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya duruma müdahale etti. Koltuğa yatırılan Fosforoğlu\'nun yardımına koşan Bakan Kaya\'nın uçakta ki müdahalesini Ak Parti Genel Merkez Gençlik kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı M.Talha Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştı.

Fosforoğlu\'da instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya\'ya teşekkür etti. Fosforoğlu, \" ,\"Sevgili dostlar dün seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın @drbetulsayanvardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Ayrıca Türk Hava Yolları çalışanlarına ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma özellikle beni yalnız bırakmayan @bebeimgeliyor Esra\'ya teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor iyiyim merak edilecek birşey yok \" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Müdahaleden fotoğrafı

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5- DURSUN ÇİÇEK\'E \"BALYOZ DAVASI\" TAZMİNATI: İSTİNAF MAHKEMESİ TAZMİNAT TUTARINI 205 BİN TL\'YE YÜKSELTTİ

Haber- Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Balyoz davasından 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'e verdiği 50 bin TL\'si maddi, 39 bin TL\'si de manevi olmak üzere 89 bin TL\'lik tazminata ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan İstinaf Mahkemesi, davalı Hazinesi\'nin davacı Dursun Çiçek\'e 180 bin TL\'si manevi ve 25 bin TL\'si de maddi olmak üzere toplam 205 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Balyoz davası kapsamında 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurarak Hazine aleyhine 1.5 milyon TL\'lik maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı.

YEREL MAHKEME 89 BİN TL\'LİK TAZMİNATA HÜKMETTİ

Geçtiğimiz Nisan davayı sonuçlandıran İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Dursun Çiçek\'in Balyoz davasından 40 ay tutukluluğunun ardından beraat ettiğini belirterek, davacının 1.5 milyon TL\'lik tazminat talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı Hazine\'nin davacıya 50 bin TL manevi ve 39 bin 361 TL de maddi olmaz üzere toplam 89 bin 361 TL\'lik tazminatın yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

Dursun Çiçek\'in Avukatı İrem Çiçek, hükmedilen tazminat tutarını az bularak kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi\'nde yapılan duruşmaya avukat İrem Çiçek katıldı. Duruşmada söz alan İrem Çiçek, yerel mahkeme tarafından verilen tazminat tutarının yetersiz olduğunu belirterek, bu kararın bozulmasını istedi.

İSTİNAF TAZMİNAT TUTARINI 205 BİN TL\'YE ÇIKARDI

Kısa bir aradan sonra Mahkeme Başkanı Hasan Dicle, mahkemenin kararını açıkladı. Yerel mahkemenin 50 bin TL\'lik manevi ve 39 bin 361 TL\'lik maddi tazminata ilişkin hükmü kaldıran 19. Ceza Dairesi, yeni hüküm kurarak, manevi tazminat tutarını 180 bin TL\'ye yükseltirken, maddi tazminat tutarını da 25 bin TL\'ye düşürdü. 19. Ceza Dairesi, toplam 205 bin TL\'lik tazminat tutarının davalı Hazine tarafından davacı Çiçek\'e yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

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6- ÇALINAN OTOMOBİLİNİ PARÇALAR HALİNDE GERİ ALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da çalınan lüks bir otomobil 13 gün sonra yedek parça haline getirilmek için parçalanmış halde bulundu. Polis, otomobilin satılan parçalarını satıldıkları yerden tek tek topladı. Toplanan parçalar aracın geri kalanıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsızlıkla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 4 kişiye de çalıntı eşya almaktan işlem yapıldı.

Üsküdar\'da, 63 yaşındaki M.B.\'ye ait lüks otomobil kapısının önünden çalındı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başlarken şüphelilerin peşine düştü. Bir süre önce yattığı cezaevinden kısa süre önce tahliye olan eski sabıkalı Erdener K.(32)\'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis şüphelilerin aracı tuttuğunu belirlediği Ümraniye, Kazım karabekir mahallesindeki bir dükkanı tespit etti. Bu dükkana yapılan baskında Erdener K., Mehmet Emir D.(25) ile Deniz P.(37) gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN SATILAN PARÇALARI TEK TEK TOPLANDI

Operasyon sırasında çalıntı lüks araçta parçalara ayrılarak yedek parça haline getirilmiş halde bulundu. Otomobilin bazı parçalarının satıldığı tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda satılan otomobil parçaları tek tek toplandı. Bu sırada çalıntı parçaları satın alan 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilere çalıntı eşya satın almak suçundan işlem yapıldı.

OTOMOBİL PARÇALARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdener K. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada çalıntı aracın bir araya getirilen parçaları araç sahibi M.B.\'ye teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen parçalar

20.10.2017 - 14.02 Haber Kodu : 171020103

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