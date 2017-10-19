DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- BAKAN ARSLAN: FSM\'DE KAPATILAN ŞERİTLER, BUGÜN SAAT 18:00 İTİBARİYLE TEKRAR TRAFİĞE AÇILACAK

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde başlatılan (TAK) kurulum çalışmalarına ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Arslan açıklamasında, \"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00\'de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır\" dedi.

Bakan Ahmet Arslan açıklamasında, \"Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir. Kurulum çalışmalarını anlayışla karşıladıkları için İstanbullu vatandaşlarımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyorum. Özverili çalışmalarından ötürü de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Havadan görüntülerle çalışmalarda son durum

19.10.2017 - 15.27 Haber Kodu : 171019140

============================

(ÖZEL)

2- YANGINA PAZARCILAR MÜDAHALE ETTİ

\"Tezgahıma domatesleri diziyordum. Yangını görünce çatıya çıktım\"

Haber-Kamera:Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören pazarcılar, hep birlikte çatıya çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Duman Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıda yangın çıktığını gören pazarcılar bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan da evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise sokakta kurulan pazar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

TEZGAHI BIRAKTI ÇATIDAKİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale eden pazarcı Bayram Adak, \"Tezgahımda domatesleri diziyordum. Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber vererek zillere bastık. İnsanları uyardıktan sonra çatıya çıktım. Çatı kapısı kilitliydi. Kapıyı kırarak içeri girdik. Yangına müdahale ettik. Camları kırdık. Hortumla su sıktık. Biz elimizden geleni yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdü. Pazarcıyız ama elimizden her şey gelir\" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:

------------

-Çatıdan dumanların çıkması(cep telefonu)

-Pazar yerindeki itfaiye ekipleri

-Yangına müdahale edilmesi

-Pazarcıların çatıda söndürme çalışmalarına katılması

-Pazarcılarla röp.

-Genel ve detaylar

19.10.2017 - 14.45 Haber Kodu : 171019122

=====================================

3- İBB: EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTININ GÜZERGAHINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYLADI

İstanbul DHA

Eminönü-Alibeyköy arasında hizmet vermesi planlanan yeni tramvay hattının güzergahının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada; \"Tramvay hattının güzergahı, İstanbul 2 ve 4 numaralı Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla onaylandı. Güzergah üzerinde koruma kurulunca talep edilen kısmi revizyonlar, kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, tramvay hattının çalışmaları Koruma Bölge Kurulu ile koordineli olarak ve Koruma Kurulları bilgilendirilerek ve onay alındıktan sonra yürütülmeye başlandı\" denildi.

KARBON SALINIM AZALTILMASI, YAYA HAREKETLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada projeyle ilgili şu bilgilere verildi:

Eminönü Meydanı\'ndan başlayan hat, Unkapanı, Fener, Eyüp, Silahtarağa, Alibeyköy\'e kadar ulaşacak. Hattın konumu ve tarihi yapısı itibariyle İstanbul\'un en önemli toplu taşıma güzergahlarından birisi olması hedefleniyor. Tramvay hattı hizmete alındığında, Medipol Üniversitesi Unkapanı Yerleşkesi, Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, Tarihi Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak. Tramvay hattının devreye girmesiyle, bu alanların bir kısmının tarihi yarımada içerisinde ve Haliç kıyılarında olması dolayısıyla tarihi, turistik ve ekolojik açıdan bölgenin nitelik olarak taşıt trafiğinden arındırılması, karbon salınım azaltılması, yaya hareketliliğinin arttırılması planlanıyor.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY HAT BİLGİLERİ

Eminönü otobüs durakları alanından Eminönü İstasyonu ile başlayan güzergahın, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip ve Alibeyköy Cep Otogarı istasyonunda son bulması planlanıyor.

Yolculuk süresinin 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak.

Ayrıca güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

HATTIN ENTEGRASYONUN OLACAĞI İSTASYONLAR

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının 10 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlaması planlanıyor.

1-Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu\'nda,

2-Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu\'nda,

3-Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu\'nda,

4-Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu\'nda,

5-Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu\'nda,

6-Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu\'nda,

7-Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu\'nda,

8-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu\'nda,

9-Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu\'nda entegre oluyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Projenin haritası

- Hat güzergahının havadan görüntüleri

- Projenin görüntüleri

- Detaylar

==========================

4- COŞKUN SABAH AVUKATIYLA İCRALIK OLDU

- AVUKATINA 18 BİN TL ÖDEYECEK

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER /İSTANBUL DHA

Sanatçı Coşkun Sabah\'ın, avukatlık ücretini ödemediği gerekçesiyle icralık olduğu Burhan Ateş\'e 18 bin TL ödemesine karar verildi.

35 BİN TL\'LİK İCRA DAVASI AÇTI

Sanatçı Coşkun Sabah ile 19 yıldır evli olduğu Türkiye eski güzeli Ceyda Sabah, geçen Mayıs ayında boşandı. Coşkun Sabah\'ın 30 yıllık avukatı Burhan Ateş, Sabah\'ın kendisinden habersiz başka avukatla da anlaşması üzerine son iki duruşmaya girmedi. Anlaştıkları avukatlık ücretini alamadığını iddia eden avukat Burhan Ateş, sanatçı hakkında 35 bin TL\'lik icra davası açtı. Coşkun Sabah da 35 bin TL\'ye itiraz etti. Avukat Burhan Ateş ise \"Haksız ve mesnetsiz itirazın kesin olarak kaldırılması\" için 1. İcra Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu.

DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

Davanın ilk duruşması bugün 1. İcra Hukuk Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya davalı Coşkun Sabah ve davacı Avukat Burhan Ateş hazır bulundu.

TARAFLAR: KARŞI TARAF İLE ANLAŞAMADIK

Duruşmada söz alan Davacı Burhan Ateş, \"Karşı taraf ile anlaşamadık. Sulh olma durumu söz konusu değildir\" dedi. Coşkun Sabah\'ın avukatı Nazlı Tuğba Çatı da karşı taraf ile anlaşamadıklarını ve sulh olma durumun olmadığını kaydederek, \"Müvekkilim ile davacı arasında avukatlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 35 bin TL üzerinden yapılmıştır. 15 bin TL müvekkilim elden ödeme yapmıştır. Bu konuda tanıklarımız vardır. Kalan 20 bin TL borç da davacı boşanma davasını sonuçlandırmak üzere anlaşmıştır. Ancak mahkemedeki dava dosyasına katılmadığı için müvekkilim yeni bir avukat tutmuştur. Müvekkilimden kaynaklanan bir kusur mevcut değildir. Davacı (Burhan Ateş), vekili müvekkilimin (Coşkun Sabah) boşanma davasında cevap dilekçesini zamanında sunmamıştır\" dedi.

\"BANA HABER VERMEDEN İKİNCİ BİR AVUKAT TUTMUŞTUR\"

Avukat Burhan Ateş de Coşkun Sabah\'ın boşanma davasını kendisinin açtığını ve davayı takip ettiğini, bütün cevapları da yazdığını savunarak, \"Bana haber vermeden ikinci bir avukat tutmuştur. Bu nedenle ben avukatlıktan çekildim. Bu yüzden icraya verdim. Davanın kabulüne karar verilsin\" diye konuştu.

18BİN TL ÖDEYECEK

1.İcra Hukuk Mahkemesi, icra-inkar tazminatının kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verdi. Mahkeme, Coşkun Sabah\'ın itirazının 15 bin TL üzerinden kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, itirazın iyi niyetli olmadığından 15 bin TL üzerinden yüzde 20 inkar ( 3 bin TL) tazminatının davalı Coşkun Sabah\'tan alınarak, davacı Avukat Burhan Ateş\'e verilmesine hükmetti. Böylece Sabah, avukatı Ateş\'e 18 bin TL ödeyecek. Avukat Ateş söz konusu parayı yine icra yoluyla alacak.

20 BİN TL YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, kalan 20 bin TL\'nin ödenip ödenmeyeceğinin yargılamayı gerektirdiğini belirterek, davanın 20 bin yönünden de reddine karar verdi.

COŞKUN SABAH: TÜRK ADALETİ GEREĞİNİ YAPTI

Coşkun sabah \"Boşanma avukatım birinci avukatım Burhan Ateş olay seyrinde sürerken unutkanlıklarına şahit oldum. Davayı yeterince yönetemiyor kanaatine vardım. İkinci bir avukat tuttum. Haberi de vardı avukat tuttuğuma. Eğer yeterli gitseydi tutmazdım. Aldığı 15 bin lira para var. Dostluğumuza güvenerek yazılı bir şey almadım. Hiç aklıma gelmezdi. O aldığı parayı inkar ediyor. Ama yüce Türk adaleti gereğini yaptı. Yapacaktır da. İcrayla ilgili bir sorun olmadığını hükmetti. Onu bir başka mahkemeye pas attı. Adalet yerini buldu. Çok ayıp ve çok yazık. İnsan aldığı parayı inkar eder mi?\" diye konuştu.

\"KARARI TEMYİZ EDECEĞİM\"

Avukat Burhan Ateş de Coşkun Sabah\'ın 30 senelik avukatı olduğunu belirterek, \"Ceyda Sabah hanımefendi Coşkun Sabah\'a boşanma davası açtı. Bu boşanma davası devam ederken benden habersiz olarak başka bir avukat tutması neticesi avukatlık kanununa aykırı olduğu için avukatlığından ayrıldım. Avukatlık ücretini icraya koydum. Bunu ödemesi gerekirken Coşkun sabah maalesef buna itiraz etti. İtiraz edince iş mahkemeye intikal etti. Mahkeme Coşkun Sabah\'ın itirazın haksızlığına karar verdi. 20 bin liranın devamına, 15 bin liranın da bir üst mahkemede görülmesine karar verdi. Bence bu karar yanlış çünkü tamamına karar vermesi gerekirdi. Temyiz edeceğim. Coşkun Sabah bana 20 bin lira artı masrafları ödemek mecburiyetinde\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Coşkun Sabah\'ın konuşması

-Avukat Burhan Ateş\'in konuşması

-Genel ve detaylar

19.10.2017 - 15.16 Haber Kodu : 171019138

==========================

5- RESTORANDAKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

* Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, masadaki cep telefonunu böyle çaldı.

Haber: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Maltepe\'de bir restoranda telefonla konuşur gibi yapıp masadaki cep telefonunu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe\'deki bir restorana müşteri gibi gelen bir kişi, kasanın yanında bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi. Bir süre kasanın bulunduğu masa önünde dolaşan bu kişi telefonla görüşüyormuş gibi davrandı. Uygun bir anı kollayan bu kişi, çalışanlar müşterilerle ilgilendiği sırada cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 bin lira değerindeki cep telefonu çalınan, restoran çalışanı durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi arıyor

Görüntü Dölümü ;

-------

- Güvenlik kamerasından hırsızlık anı

19.10.2017 - 15.34 Haber Kodu : 171019146

