DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- BAKAN ALBAYRAK: KADINA EVDE OTUR DEME LÜKSÜMÜZ YOK...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

- Artık dünya değişiyor. Bu alanda da artık ezberler bozuldu. Eski konjonktürel alt yapı yok. \'Evde otur\', \'çalışma\', \'bunu yap\', \'bunu yapma\'. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Her insan kaynağımızı, erkek kadın ayırmadan, sistemin içerisine maksimum faydalanacak şekilde dahil etmek zorundayız.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD\'ın Yeşilköy\'de bir otelde düzenlediği, \'Vizyoner 2017 Sektörler Zirvesi\'ne\' konuşmacı olarak katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan Albayrak yaklaşık 50 metre yürüdü. Bakan Albayrak sözlerine bu salon düzenine vurgu yaparak başladı.

\"YARIM MAÇ YAPTIK\" ESPRİSİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Baya, Maşallah pist geniş ve uzun olmuş. Oradan buraya gelene kadar bir yarım maç yaptık. Konsept olarak çok başarılı bir dizayn olmuş\" dedi.

YERELLEŞME ADINA ÖNEMLİ...

Konuşmasında rüzgar ve güneş enerjisi konusunda gerçekleştirdikleri mega projeyi hatırlatan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Hem enerji talebini karşılamada, hem rekabetçi fiyatlandırma noktasında, hem de teknolojinin yerleştirilmesi noktasında Türkiye\'ye çok önemli bir katma değer sağlayan proje oldu\" dedi. Türkiye\'nin sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesel talepleri de karşılayacak kapasiteye ulaşacağını söyleyen Albayrak, \"Rüzgar ve güneş ihalelerinde belirlenen yerli üretim şartı, 10 yıl süreyle Arge yapma zorunluluğu, hepsinin ötesinde yüzde 80 yerli mühendis istihdamı, enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına çok büyük bir önem taşıyor\" diye konuştu.

\"EVDE OTURMA LÜKSÜMÜZ YOK\"

Girişimcilik ve Arge alanındaki potansiyele değinen Bakan Albayrak, salonda bulunan kadınları işaret ederek, \"Bir çağrı da salonda önemli bir yer teşkil eden kadınlarımıza yapmak istiyorum. Türkiye\'nin başarı hikayesi, potansiyeli olan alanlarımızın bir tanesi de, en önemli eksiklikler noktasında, yeteri kadar değerlendiremediğimiz alanın bir tanesi de kadınlarımız. Artık dünya değişiyor. Bu alanda da artık ezberler bozuldu. Eski konjoktürel alt yapı yok. \'Evde otur\', \'çalışma\', \'bunu yap\', \'bunu yapma\'. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Her insan kaynağımızı, erkek kadın ayırmadan sistemin içerisine maksimum faydalanacak şekilde dahil etmek zorundayız\" diye konuştu.

\"KADINLARIMIZA İNANCIM TAM\"

Sadece \'Doktor olacağım\', \'mühendis olacağım\' idealinin eski Türkiye\'de kaldığını belirten Bakan Albayrak, \"Bu zorunlu şart. Bu alt yapın olacak. Ama artık yeni dünyada yeni bir ufuk lazım. Tasarım, hayal gücü, günlük ihtiyaçlara pratik çözümler üretmenin ağırlık kazandığı bir dünyaya doğru evriliyoruz. İşte burada kadınların tasarımda, disiplin ve pratikliğine ve zekasına ciddi bir katma değer anlamında ihtiyacımız var. Bu alanda kadınlarımız ne kadar fazla sorumluluk alırsa, o denli başarılı olacaklarını ve ülkemize ciddi anlamda katma değer sağlayacaklarına olan inancım tam\" dedi.

SAAT SORUSUNU YANITLAMADI

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'a MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından bir plaket verildi. Plakette MÜSİAD adına Afrika\'da göz ameliyatı yaptırılan 10 çocuğun isimleri yer aldı. Bakan Albayrak salondan ayrılırken de yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kişi bakanla fotoğraf çektirmek isteyince izdiham yaşandı. Bakan Albayrak\'a yaz saatiyle ilgili mahkemenin aldığı son kararla ilgili soru sormak isteyen gazeteciler yanıtsız kaldı.

Görüntü Dökümü:

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- Yaşanan izdihamdan kısa görüntü

- Bakan Albayrak\'ın soruya yanıt vermemesi

- Bakan Albayrak\'ın salonda otururken detay görüntüsü

- Bakan Albayrak\'ın konuşma yapmak için kürsüye yürümesi

- Bakan Albayrak\'ın konuşması

11.10.2017 - 16.06 Haber Kodu : 171011149

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2- ENİS BERBEROĞLU\'NUN AVUKATLARI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

* Tahliye talebinde, \"Suçun vasıf ve mahiyeti değiştiği gibi sanığın ileride beraat etme olasılığı çok yüksektir\" denildi.

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

MİT TIR\'ları görüntülerinin yayınlanması davasından mahkumiyet kararı bozulan CHP\'li Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun avukatı, müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dilekçe verdi.

İstinaf mahkemesinin verdiği bozma kararı sonrasında Enis Berberoğlu\'nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutukluğunun kaldırılması için talepte bulundu. Avukat Erdün, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne tahliye talepli dilekçe sundu. Ergün, bozma kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'ne de ayrıca dilekçe sunarak tutukluluğun devamı yönündeki karara itirazda bulundu.

\"VAROLMAYAN CEZANIN MAHKUMİYETİNDEN BAHSEDİLEMEZ\"

Avukat Murat Ergün\'ün 25 yıl hapis cezası veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verdiği dilekçede, istinaf mahkemesinin verdiği bozma kararından sonra artık var olmayan bir cezanın mahkûmiyetinden bahsedilemeyeceğine vurgu yapıldı. Dilekçede, \"Müvekkilim \'verilen cezanın ağırlığından bahisle kaçma şüphesi sebebiyle\' tutuklanmıştır. Şu an ortada ne karar, ne de şüphe vardır. Sanığın tutuklu kaldığı süre bellidir. Suçun vasıf ve mahiyeti değiştiği gibi sanığın ileride beraat etme olasılığı çok yüksektir. Yeniden başlayacak bir yargılamada sanığın tutukluluğunun devam etmesi kanımızca hukuki ve adil değildir\" denildi.

\"MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ ÖNÜNDE ENGEL\"

Dilekçede, sanığın mülletvekili olduğuna vurgu yapılarak \"TBMM\'de hazır bulunması gereken yasama faaliyetlerine katılamamaktadır. Bu aşamada tutukluluk hali, milli iradenin tecellisi önünde çok açık bir engel oluşturmaktadır\" ifadesine yer verildi.

ANAYASA MAHKEMESİ\'NE DE BAŞVURDU

Avukat Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi\'ne sunduğu dilekçede de benzer hususlara değinerek başvurusunun kabul edilerek hak ihlaline sebep olan hukuka aykırı tutukluluğun kaldırılmasını talep etti.

\"HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ORTADA\"

Avukat Ergün, yine aynı gerekçelerle Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi\'ne gönderilmek üzere bozma kararını veren Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'ne de dilekçe verdi. \"Hukuka aykırı bir karara dayalı tutuklama \'tüm çıplaklığıyla ortadadır\' denilen dilekçede, tutukluluk halinin devamına dair karara itirazda bulunuldu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP\'li Enis Berberoğlu, MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı ise 9 Ekim\'de Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nce bozulmuş, ancak Berberoğlu\'nun tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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3- ENİS BERBEROĞLU AMELİYAT OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHA

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu bu sabah fıtık ameliyatı oldu. Maltepe Cezaevi\'nden jandarma eşliğinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Berberoğlu, kasığından fıtık ameliyatı oldu. Berberoğlu\'nun ameliyatın iyi geçtiği belirtildi.

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4- GÜRSEL TEKİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASINI İZLEDİ

* CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,

\"Hemen hemen herkes, savunmaya baktığınızda hiç bir suçunun olmadığını söylüyor. Biraz tiyatro gibi, maalesef üzülerek söylüyorum\"

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın Silivri\'de görülen duruşmasını izledi.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Tekin, \"Çok zor bir duruşma. Herkes birbirini suçluyor. Emir komuta zinciri içinde çok ilginç ifadeler oldu\" diye konuştu.

\"HERKES HİÇ SUÇUNUN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR\"

Gürsel Tekin, \"Bütün ifadelere baktığınızda bugüne kadar yapılmış darbelerde ki 70\'li 80\'li darbeleri biliyoruz; bu olayın çetesi yani darbeyi düzenleyen kurmaylar somut bir şekilde ortaya çıkması lazım. Aksi takdirde buralarda sorunları çözmek çok zor. Hemen hemen herkes savunmaya baktığınızda hiç bir suçunun olmadığını söylüyor. Komuta kademesinde olan üsteğmen, yüzbaşı olmuş insanların ne tatbikatı olduğunu öğrenmesi lazım. Biraz tiyatro gibi, maalesef üzülerek söylüyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimize başsağlığı gazilerimize de sabır diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gürsel Tekin\'in Duruşma salonuna gelişi

-Tekin\'in açıklamaları

-Genel ve detay

11.10.2017 - 15.36 Haber Kodu : 171011140

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5- NİSREEN EL HASHEMİTE: BİLİMLE UĞRAŞAN İNSANLAR OLABİLDİĞİNCE GÜÇLÜ OLMALI, KADINLARIN SAYISI ARTMALI

Haber-Kamera: Taner YENER-İdris TİFTİKC/İSTANBUL,(DHA)

Aydın Doğan Vakfı, BM, UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın ortaklığında düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nın ana konuşmacısı olan Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El Hashemite, bilimin kalkınmadaki önemine işaret ederek, \"Gelecekte çok farklı zorluklarla karşılaşacağız. Bu zorlukların hepsini bilimin yanımızda olacağını varsayarak aşacağımızı ele alıyoruz. Bunların çok da riskli olduğunu görmemiz gerekiyor. Özellikle genç nesiller ve kadınlar bilime angaje olmazlarsa, bunu yapmamız mümkün değil. Bilimle uğraşan insanlar olabildiğince güçlü olmalı, kadınların sayısı artmalı. Her farklı bilim alanında kadınların ve kız çocuklarının bu alanda faaliyet gösterdiğine emin olmamız gerekiyor\"dedi.

Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women\'ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu\'nun ortaklığında Hilton Oteli\'nde \"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21. Yüzyılın Toplumsal Değişim Aktörleriö temasıyla gerçekleştirilen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı\'nın ana konuşmacısı, bilim, sanat, edebiyat ve insani ilişkiler alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok ödül alan ve aynı zamanda İnsan Genetiği Felsefe Doktoru olan Kraliyet Bilim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nisreen El Hashemite idi.

HASHEMİTE: DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA OLMASI GEREKEN ŞEY

Hashemite konuşmasında 2016 yılında Türkiye\'yi ikinci ziyaretinde kendisine \"Bir prensessiniz neden doktor ve bilim insanı oldunuz?\" diye soran 9 yaşındaki Talya Özdemir\'in daha sonra BM kürsüsünde hitap ettiğini söyledi.

Hashemite, Talya\'nın konuşmasının basın yayın organlarında yer almasından çok etkilendiğini ifade ederek, \"\"Bana soracak olursanız çocuklar, ünlülerin yarattığı etkiden bile büyük bir etkiye sahipler. Bu sene ve bundan sonraki senelerde yapılacak konferanslarımızda bir gelenek geliştirelim ve özellikle kız çocuklarının toplantılarda konuşmacı olmasını sağlayalım. Biz, yetişkinler olarak onları dinleyelim. Önümüzdeki Şubat ayında Uluslararası Çocuk Gününde UNICEF idaresi, koltuklarını dünya çocuklarına bırakacak. Bu, Türkiye\'nin başlattığı ve zaten dünyanın dört bir yanında olması gereken şey. Umuyorum UNICEF, UN-WOMEN, UNFPA ve BM Genel Sekreteri, Talya Özdemir\'i ve onun gibi kızlara koltuklarını bırakırlar, ünlüleri değil. Çünkü kız çocukları, dayanıklı toplumların kurulması için gerçek elçiler\"şeklinde konuştu.

NEDEN 25 YILIN ARDINDAN HALA BU PROBLEMDEN BAHSEDİYORUZ?

Bilimde eşitliğin sağlanmasının büyük bir sorun olduğunu dile getiren Hashemite, bilim mezunu kadın sayısı artmasına rağmen doğru politika yürütüldüğü takdirde bilimde tam anlamıyla eşitlik sağlanabileceğini vurguladı. Son 25 yılda BM ve BM kuruluşlarının bilim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini fark ettiğine değinen Hashemite, \"Her ne kadar yapılanlar bu boşluğu kapatmak için olsa da uluslararası topluluğun geneline bakıldığında istenilenin gerisinde kalındığı görülüyor. Neden bu çabalar henüz meyvelerini veremedi? Neden hala bu kadar az sayıda bilim kadını var? Neden 25 yılın ardından hala bu problemden bahsediyoruz? Bununla ilgili politika tavsiyelerinde bulunmamız gerekiyor devletlere, hükümetlere ki bu sayede 25 yıllık çabanın bir meyvesi olsun.\" şeklinde konuştu.

BİLİMLE UĞRAŞAN İNSANLAR GÜÇLÜ OLMALI, KADINLARIN SAYISI ARTMALI

Hashemite konuşmasında bilimin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne değinerek, bilimin ziraate katkısıyla daha az çaba sarfederek fazla üretim yapılabildiğini belirtti. Hashemite, \"Gelecekte çok farklı zorluklarla karşılaşacağız. Bu zorlukların hepsini bilimin yanımızda olacağını varsayarak aşacağımızı ele alıyoruz. Bunların çok da riskli olduğunu görmemiz gerekiyor. Özellikle genç nesiller ve kadınlar bilime angaje olmazlarsa, bunu yapmamız mümkün değil. Bilimle uğraşan insanlar olabildiğince güçlü olmalı, kadınların sayısı artmalı. Her farklı bilim alanında kadınların ve kız çocuklarının bu alanda faaliyet gösterdiğine emin olmamız gerekiyor. Bu boşluğu kapatmak için ülkeler, toplumlar, kültürler, bir araya gelmeli ve eğitimdeki mükemmelliği bir kez daha tanımlamalıyız. Hükümetler öğretmen eksikliği, öğretmen yetersizliğine değinmekle kalmamalı, bilim öğretmenlerinin sayısını ve kalitesini artırmalı\" dedi. Nisreen El Hashemite konuşmasının ardından Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner\'e \'Dünya Kız Çocukları\' gününü kutlayarak gül verdi.

KAPOOR: EĞİTİMİN KUVVETLİ BİR ARAÇ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen moderatörlüğünü ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit\'in yaptığı \"Gelecek Üzerine: Kız Çocukları için Dönüştürücü Eğitim Olanaklarıö başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Hindistan\'da genç kadınları ve kızları her türlü şiddete karşı eğitmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan girişim olan Sayfty\'nin Kurucusu ve Yöneticisi Shruti Kapoor, kız çocuklarını ve kadınları, şiddete karşı korunma konusunda eğittiklerini ve çocuğun bir yabancı veya aile bireyi tarafından düzgün olmayan davranışa maruz kalması halinde bunu güvenilir kişilere anlatmasını öğrettiklerini anlattı. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda farkındalık yaratarak, bunun karşısında durmak istediklerini söyleyen Kapoor, \"Bunun için atölye çalışmalar yapıyor, temel savunma taktiklerini öğretiyoruz. Bu sayede eğitimin kuvvetli bir araç olduğunu görüyoruz. Eğitim, kadınların güvenli kalmalarını ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı durmalarını sağlıyor \" dedi.

FAYED: SURİYELİ ÇOCUKLARIN YARISINDAN FAZLASI OKULA GİDEMİYOR

Lübnan Alternatif Öğrenme Girişimi Kurucusu ve Yöneticisi Dr. Nayla Fahed de bağışıklık sorunları nedeniyle okula gidemeyen kanserli çocuklar için e-öğrenme platformlarının devreye girdiğine ve böylece çocukların herhangi bir yerde eğitimine devam edebildiğine işaret etti. Mülteci krizinin ardından Lübnan\'da alternatif eğitim yönetimlerini daha fazla kullanmak gerektiğine vurgu yapan Fahed, \"Suriyeli çocukların yarısından fazlası okula gidemiyor. Dijital çalışmalar, bu çocukların eğitimlerine devam etmeleri konusunda geçici bir çözüm olabilir ve Lübnan\'daki eğitim, öğrenme boşluğunu da doldurabilir\" şeklinde konuştu.

DAĞDEVİREN: ÖĞRENCİLERLE BAŞARIMI PAYLAŞMAYA ÇALIŞIYORUM

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim üyesi Canan Dağdeviren, fizik okumaya karar verdiğinde annesi dışında kimsenin kendisini desteklemediğini belirterek, \"Ancak geçen yıl en iyi mühendislik okullarından birinden profesörlük teklifi aldım. Başvuru bile yapmamıştım. Şimdi, Anadolu\'daki üniversitelere gidip öğrencilerle başarımı paylaşmaya çalışıyorum. Bilimsel farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyorum. En büyük hedefim bana benzeyen ama benden çok daha iyi gençlerin yetişmesine katkı sağlamak\" dedi.

Panelin ardından Gözde Atasoy Kökçü\'nün moderatörlüğünde, konferans kapsamında 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda yer alan öğrencilerle \"Becerilerin Somut Eylemlere Dönüştürülmesiö başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi ve Azerbaycan & Gürcistan Ülke Direktörü Karl Kulessa, \"Bir kız çocuğu 10 yaşına ulaştığında haklarını kullanmaya, eğitimini sürdürmeye ve sağlıklı kalmak için yapması gerekenlere, kısaca geleceği ile ilgili kararları almaya başlayabilir. Böylece hem kendisi hem çevresindekiler hem de toplum bundan fayda sağlar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, geleceğimizin, kız çocuklarına yaptığımız yatırımda gizli olduğu vurgusunu yapar; 15 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını, bugün 10 yaşındaki bir kız çocuğunun potansiyeline ulaşabilmesi için gösterdiğimiz çaba belirler\" şeklinde konuştu.

Öte yandan satranç ustası Judit Polgar; tıp fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç, gençlerin eğitim hakları üzerine kendi adıyla kurduğu vakfın kurucusu Ravda Nur Cuma \"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21. Yüzyılın Toplumsal Değişim Aktörleri\"teması altında düzenlenen oturumlarda görüş ve önerilerini aktardı.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detaylar

- Prenses Dr Nisreen El - Hashemite konuşması

- Karl Kulessa konuşması

- Hashemite\'nin Hanzade Doğan Boynere çiçek vermesi

- Panelden dataylar

- Genel ve Detaylar

11.10.2017 - 16.05 Haber Kodu : 171011147



