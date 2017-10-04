DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - BAŞAKŞEHİR\'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU...

*Başakşehir Belediye Başkanlığı\'na Ak Parti\'nin adayı Başakşehir Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu seçildi.

Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul DHA

Başakşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanlığı\'na seçilen Mevlüt Uysal\'dan boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Ak Parti\'nin adayı olan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu Başakşehir\'in yeni başkanı oldu. Yasin Kartoğlu üçüncü turda 25 oy, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)\'nin adayı Abdulhadi Akmugan ise 12 oy aldı.

Başakşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu\'nu, CHP ise Başakşehir ve İBB Belediye Meclis Üyesi Abdulhadi Akmugan\'ı aday gösterdi. Seçim gündemiyle toplanan oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cüneyt Yılmaz yönetti. Yılmaz, oylama hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından adaylar oylama öncesi birer konuşma yaptı.

İLK İKİ TURDA 3\'DE 2 ÇOĞUNLUK ÇIKMADI

Konuşmaların ardından yapılan oylamada ilk iki turda adaylardan 3\'de 2 çoğunluğa ulaşan olmadı. Her iki turda da adaylardan Yasin Kartoğlu 25, Abdulhadi Akmugan ise 12 oy aldı.

BAŞKAN ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylamada ise yine 25 oy alan Kartoğlu, Başakşehir\'in yeni Belediye Başkanı seçildi.

YENİ BAŞKANIN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Yeni Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, böyle bir makama seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kartoğlu, \"Görevimi sorumluluk bilinciyle ve layıkıyla yerine getireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın\" dedi.

\"TÜM PARTİLERDEN MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZIN DESTEĞİYLE EL ELE VERECEĞİZ\"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başkan Mevlüt Uysal\'a Başakşehir\'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kartoğlu, \"Şimdi bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi çok çalışacağız. Hep birlikte uyum içerisinde sadece Türkiye\'nin vitrin İlçesi haline getirdiğimiz Başakşehir\'i geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın desteğiyle el ele vererek Başakşehir\'i hemşerilerimizin daha keyifle yaşayacakları bir yer haline getirmek için gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

Tebrikleri kabul eden Yasin Kartoğlu, seçim sonuçlarının ardından bütün belediye meclisi üyelerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977 yılında İstanbul\'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece\'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nden mezun olan Yasin Kartoğlu, siyasi hayatına Ak Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları kurucu üyeliği ile başladı. 2003-2008 Yılları arasında Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.

2009 Yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği\'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın ekibinde de yer alarak, Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İstanbul\'un en genç belediye başkanı olan Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Meclisi Salonu

-Salonda bulunan meclis üyeleri

-Adayların konuşması

-Oy verme işlemi

-Oy sayımı

-Belediye Başkanının açıklanması

-Tebrikleri kabul ve teşekkür konuşması

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar

04.10.2017 - 17.20 Haber Kodu : 171004166

04.10.2017 - 17.03 Haber Kodu : 171004154

04.10.2017 - 16.41 Haber Kodu : 171004141

04.10.2017 - 16.23 Haber Kodu : 171004128

04.10.2017 - 15.58 Haber Kodu : 171004112

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(operasyon görüntüsüyle yeniden)

2 - 9 İLDE TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 9 ilde DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce DHKP/C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bolu, Manisa, Kars, Kocaeli, Tekirdağ ve Hatay\'da 33 şüphelinin yakalanması için 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler (polis kamerası)

04.10.2017 - 15.32 Haber Kodu : 171004105

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3- VOLKAN DEMİREL CEP TELEFONU ATAN TARAFTARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

\"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Milli kaleci Volkan Demirel, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada ifade verdi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten Demirel, \"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Ben sanıktan şikayetçi değilim\" dedi.

Kaleci Volkan Demirel, bir önceki celse ifade vermeye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı çıkarılması üzerine bugün İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne avukatı ile birlikte geldi. Duruşmada ifade veren Volkan Demirel, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek \"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum\" dedi.

Demirel\'in avukatı Mahir Işıkay ise \"Biz her ne kadar şahsen şikayetçi olmasak da sanığın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde cezalandırılmasını talep ederiz\" dedi. Volkan Demirel hakkında daha önce çıkartılan zorla getirme kararını kaldırılan mahkeme duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında \"Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek \"Telefonun Volkan Demirel\'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim\" demişti.

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4- ADI, BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI THY UÇUŞ İŞLETME MERKEZİ\'NE VERİLECEK

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci, son yolculuğuna uğurlandı. THY Uçuş İşletme Eğitim Merkezi\'nin yeni binası önünde düzenlenen törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, \"Şekerci kaptanımızın ismini bu binaya vereceğiz. Bu binanın yapımında büyük emekleri oldu\" dedi.

Banyo yaptığı esnada ayağının kaymasıyla yere düşerek hayatını kaybeden THY Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerci için THY uçuş eğitim merkezinde bir tören düzenlendi. Törene Sedat Şekerci\'nin ailesinin yanı sıra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şekerci\'nin cenazesi buradan karanfillerle ve dualarla uğurlandı. Şekerci\'nin naaşı Ataköy 5. Camii\'nde ikindi namazının mütakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe mezarlığında toprağa verilecek

ŞEKERCİ\'NİN KIZI VE AİLESİ BİZE EMANET

Törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, \" Şekerci kaptan ile inşa ettiğimiz eserlerin yanında gülen yüzü, insanlığı, beyefendiliği, şirkete adanmışlığı, ailesine olan sevgi ve etrafına gösterdiği merhameti ve duygusallığı yüzünden okunan biriydi. Fakat Hakka yürümek, emaneti teslim etmek, vakti geldiğinde, ne bir saniye erken, ne de bir saniye sonra. İnanmış ve teslim olmuş insanlar olarak bize düşen bu acılı günümüzde kederli ailesiyle birlikte olmak. THY ailesiyle birlikte dayanışmamızı her zamanki gibi, sonuna kadar göstermek, sözlerden ziyade dualarla, ailenin de Şekerci Kaptanımızın da yanında olmak. Allah bize böyle acılı günler göstermesin. Allah Şekerci Kaptanımızın mekanını cennet eylesin. Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu tesise de onun ismini verip, onu aramızda yaşatmaya devam ederiz \" diye konuştu.

BİZE VASİYETİN OLSUN

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise çok genç yaştaki ayrılığın Sedat Şekerci\'ye yakışmadığını belirterek, \"Şu anda önünde bulunduğumuz uçuş eğitim merkezi senin heyecanındı. Daha bir gün önce bu merkeze 10 ilave simülatör alımı için toplantı yapmıştık. Yerli simülatöre büyük katkıların vardı. Yenilerini katmak istiyordun. Bunlar bize senin vasiyetin olsun. Senin ismini burada yaşatacağız.\"



Görüntü Dökümü:

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- Şekerci kaptanın THY uçuş eğitim merkezindeki cenaze töreni

-Ailelerden görüntüler

-THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıklama

-THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama

-Cenaze araca bindirilmesi

-Karanfillerle uğurlanması

04.10.2017 - 16.24 Haber Kodu : 171004130

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5 - OTOPARKTAKİ HARAÇ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

*Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.

Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'ndaki bir otoparktan haraç isteme nedeniyle 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Kasımpaşa\'da 24 Eylül\'de bir otoparkı basarak haraç isteyen 4 kişi olumsuz yanıt alınca silahlarını ateşleyerek kaçtı. Olayda otoparkta bulunan Burhan Süer hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak zanlıların kimliğini belirledi. 28 Eylül\'de Esenyurt\'ta bir adrese düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin saldırı sonrası otoparktan kaçması güvenlik kameralarına yansırken özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde daireye giren polisler evde arama yapıyor. Aramalarda olayda kullanılan silah elektrik süpürgesinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların kaçışı

-POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Binaya girmeleri

-İçeride arama yapmaları

-Elektrik süpürgesinde bulunan silah

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

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6 - SAVCIYI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERE YARDIMLA SUÇLANAN 2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ı makam odasında rehin alarak katleden iki teröriste yardım ettikleri iddia edilen iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın makamında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol\'a silah temin eden M.K ile C.Ö isimli şüpheliler adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgulanan şüphelilerden M.K\'nin, \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme\", \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından; iki teröristi olay öncesi evinde barındırdığı hususu halen araştırılan, ancak muhtelif tarihlerde örgüt mensuplarını evinde barındırmakla suçlanan şüpheli C.Ö\'nün ise \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.



