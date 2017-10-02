DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI (1)

* Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından cezalandırılması istendi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Sözcü Gazetesi\'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hakkında yakalama emri bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanı hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, firari şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından cezalandırılması istendi. Soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile geçtiğimiz hafta tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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(geniş haber)

2- BIÇAKLI SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cumali A., bıçakla çevreye tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polise de bıçak çeken saldırgan yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı. O hareketli anlar böyle görüntülendi.

Olay, Nuripaşa Mahallesi 29. Sokak üzerinde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Cumali A., oturduğu binanın bulunduğu sokağa çıkarak elindeki bıçakla çevredekilere tehditler savurdu.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polise de bıçak çekerek tehdit eden Cumali A., daha sonra annesiyle birlikte yaşadığı evine kaçarak kapıyı üzerine kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen Cumali A. kapıyı açmadı. Bir süre sonra Cumali A. sokak kapısını açarak hızla binadan dışarı çıktı. Cumali A. elindeki bıçakla polislerden kaçtı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisler, şüpheliyi cadde üzerinde yakaladı. Polis, şüphelinin elindeki bıçağı atmasını istedi. Uyarılara aldırış etmeyen Cumali A.\'ya polis silah doğrulttu. Bu da fayda etmeyince biber gazıyla etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı. Karga tulumba kaldırılarak polis aracına bindirilen Cumali A. polis merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı, saldırganın kendine bıçakla zarar verdiğini ve polise bıçak çektikten sonra eve kaçtığını ardından teslim olduktan sonra tekrar polisin elinden kaçtığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganı polisin elindeki bıçağı atması yönünde uyarması

-Saldırganın görüntüsü

-Polisin saldırgana silah doğrultması

-Polisin biber gazıyla saldırganı etkisiz hale getirmesi

-Karga tulumba polis aracına götürülmesi

-Çevredeki polislerden detaylar

-Bir görgü tanığıyla röportaj

-Olayın meydana geldiği sokaktan görüntü

-Detay görüntüler



02.10.2017 - 15.17 Haber Kodu : 171002087_

02.10.2017 - 15.30 Haber Kodu : 17100209

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3- ATAŞEHİR\'DE KADINA SALDIRAN KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber: Uğur AYAZSIN - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de yolda yürümekte olan A.Ç. isimli kadını darp ettiği için yakalanarak adliyeye sevk edilen Hakan D., savcılık sorgusunun

ardından \"Kasten Yaralama\" gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının emniyetten çıkışı

-Sırıtması

-Soruları cevapsız bırakması

-Polis otosuna bindirilmesi



02.10.2017 - 14.03 Haber Kodu : 171002060

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(aktüel görüntülerle)

4 - ILO 10. AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı\'nın açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeoğlu ile ILO Genel Direktörü Guy Ryder de konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, \"2017 yılı sonuna kadar Aktif İşgücü Programları kapsamında uyguladığımız işbaşı eğitim, mesleki eğitim, girişimcilik ve toplum yararına programlardan toplam 800 bin işsizin faydalanmasını hedefliyoruz. Türkiye\'de, işgücü piyasası ve istihdamda son yıllarda elde ettiğimiz başarılı tablonun arkasında Bakanlığımın katkısının yanı sıra, etkin bir şekilde işlettiğimiz sosyal diyalog mekanizmasının da katkısını yadsıyamayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, işçi-işveren bütün sosyal ortaklar ve çalışma yaşamında aktif olarak faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı kesimlerle birlikte başta işsizlikle mücadele olmak üzere, çalışma hayatında karşılaştığımız sorunlara ortak çözüm üretmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim\" dedi.

\"TÜRKİYE, EN ÇOK MÜLTECİ KABUL EDEN ÜLKE KONUMUNDADIR\"

Daimi barışın ancak sosyal adaletle korunacağını dile getiren Ryder ise , \"Bu konuda, şimdi gerilimler ve çatışmalar var. Bu şekilde yaşamanın temel yönleri sorgulanıyor. Avrupa, çeşitli ve epeyce zor bir testten geçti aslında. Bir yandan bireysel, bir yandan da toplu olarak, hem terörizmin yarattığı sorunlardan hem de kendi sınırlarının ötesinde yaşanan çatışma ve yoksulluklardan mülteci akınına maruz kaldılar. Bu durum bize iki gerçekliği gösteriyor. Türkiye, en çok mülteci kabul eden ülke konumundadır. 2016 yılının nisan ayında Harran\'da mülteci kampını ziyaret ettiğim zaman Türk halkının zor durumdaki bu insanlara ne kadar dayanışma, şefkat ve yardım elini uzattığını gördüm\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Sarıeroğlu\'nun açıklamaları

- Ryder\'in açıklamaları

- Detaylar

02.10.2017 - 15.22 Haber Kodu : 171002088

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5 - GAYRETTEPE TÜRK TELEKOM\'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR…



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe\'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs eden 6\'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Sanıklardan eski albay Nurullah Zeki Atmaca ve eski yarbay Birol Keskinkılıç\'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski yarbay Cem Doygun ve eski uzman çavuşlar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik ve Murat Karataş\'ı ise müebbet hapis cezası verdi. 7 erin ise beraatlerine karar verildi.



6. DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nurullah Zeki Atmaca, Birol Keskinkılıç, Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel, Cem Doygun ve Murat Karataş hazır bulundu. Şikayetçi taraf olarak Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı\'nı ise avukatları temsil etti.

İKİ SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanıklar Nurullah Zeki Atmaca ve Birol Keskinkılıç\'ın \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların atılı suç nedeni ile bir pişmanlıklarının bulunmayışını da dikkate alan mahkeme heyeti, 2 sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.

4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik, Murat Karataş ve Cem Doygun\'un \"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 4 sanığın duruşmadaki tavır ve davranışları, verilen hapis cezasının gelecekleri üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

7 SANIĞA BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık erler Uğur Alpay, Cengiz Taşhan, Emre Aslan, Fatih Özbek, İzzet Uğur Alp, Kadir Kars ve Sinan Arslan\'ın suç işleme kastları olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

6 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Nurullah Zeki Atmaca, Birol Keskinkılıç, Serdar Uzel, Muhammed Mustafa Çelik, Murat Karataş ve Cem Doygun\'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Çağlayan Özbay, sanıklar Serdar Uzel ve Muhammed Mustafa Çelik yönünde karara muhalefet şerhi koydu. Hakim Özbay muhalefet şerhinde şunları belirtti: Sanıklar Serdar Uzel ve Muhammed Mustafa Çelik\'İn 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede gerçekleştirdikleri hareket ve eylemleri dikkate alındığında adı geçen her iki sanığın suç işleme kast, saik ve darbe teşebbüs eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan aksi yöndeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

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6 - SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI...(2)

BURAK AKBAY\'IN \"FETÖ YÖNETİCİLİĞİ\" ve \"ÖRGÜT PROPANGASI YAPMAK\" SUÇLARINDAN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, Sözcü Gazetesi\'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hakkında yakalama emri bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanı hakkında iddianame düzenledi. Firari şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül\'de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, Sözcü Gazetesi\'ne ilk olarak 1 Ocak 2016\'da sürmanşetindeki \"2016 falınız - Tabloda gördüğünüz ilk 3 isim bu yıl da hayatımızda olacak!\" başlıklı bulmacadan dolayı Küçükçekmece Savcılığı\'nca soruşturma açıldığı, soruşturma sonunda \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan dava açıldığı anlatıldı. İddianamede, bu soruşturmanın yeni bir soruşturma amacıyla değil; örgütün medya yapılanması ve algı oluşturulmasına bir örnek gösterilmesi amacıyla yer verildiği vurgulandı.

\"SİTEDEKİ HABERLE CUMHURBAŞKANI\'NIN YERİ KAMUOYUNCA ÖĞRENİLDİ\"

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ / PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, saat 16.00 sıralarında \"Sözcü Erdoğan\'ı buldu\" haberiyle internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te bulunduğu yerin ayrıntılı konumunun tam olarak haber yapıldığı, fotoğraflarının paylaşıldığı belirtilerek Cumhurbaşkanı\'nın o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği ifade edildi. Daha sonra FETÖ / PDY silahlı örgütü üyelerince Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı isyan başlatıldığı, örgüt üyelerinin Cumhurbaşkanı\'nın bulunduğu yere baskın yaptığına dikkat çekildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

12 vatandaşın da \"Cumhurbaşkanının hedef gösterilmesi\" nedeniyle ayrı ayrı şikayette bulundukları ve \"ihbar eden\" sıfatıyla isimlerinin yer aldığı iddianamede, şüpheli Burak Akbay\'ın gazetenin imtiyaz sahibi, şüpheli Gökmen Ulu\'nun Sözcü Gazetesi\'nin Cumhurbaşkanı\'nın kaldığı yerin haberini yapan ve şüpheli Mediha Olgun\'un gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü olduğu, şüpheli Yonca Yücekaleli\'nin ise muhasebe yetkilisi olduğu anlatıldı. Şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül\'de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacaklar.

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7 - METRO ŞANTİYESİNDE İŞ KAZASI 1 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Kağııthane de yapımına devam edilen Metro şantiyesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro hattının Çağlayan şantiyesinde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerden Yılmaz Kara (32) dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden zemine düşüp ağır yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Kara\'yı ambulansla çok yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Yaralının sedye ile acil servise alınması

-İş kazasının yaşandığı Çağlayan Metro şantiyesi

-Genel ve detay görüntüler

02.10.2017 - 16.35 Haber Kodu : 171002111