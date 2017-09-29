DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN YAPILAN LİSESİNİN AÇILIŞINA KATILDI (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak İmam hatiplerin müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik\"

\" Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. \'Kapatalım\' dediler ve kapattılar\"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih\'te Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışında konuştu.

Okul yıllarında yaşadıklarına değinen Erdoğan, \"Heyecanlı olduğum kadar mutluyum. Okuluma Fener\'den buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim Kasımpaşa\'daydı. Kasımpaşa\'dan bazen sandala bazen motora binip Haliç\'in ortasında da hazledilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Ne meşakkatli günlerdi. Şu anda Mesut bey ve bazı arkadaşların destekleri ile mimarı ve bütün hassasiyetleri ile imam hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. Bu yeni binanın yapımında emeği geçen yine bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşim başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. İlk müdürümüz Celalettin Ökten hocamızdan bugüne kadar okulumuz çatısı altında görev yapmış olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\"TOPLAMDA 60 MİLYON LİRALIK YATIRIM İLE EĞİTİM HİZMETİNE SUNULMUŞTUR\"

Okulun maliyetine de değinen Erdoğan, \"Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip Lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu lisesi de 15 milyon liralık toplamda 60 milyon liralık yatırım ile eğitim hizmetine sunulmuştur\" dedi.

\"BAZI ÖĞRETMEMELERİMİZ DE BİZE ŞUNU SÖYLERLERDİ; \'ÖLÜ YIKAYICISI MI OLACAKSINIZ?\'\"

Erdoğan, \"İstanbul İmam Hatip Okulu, şu anki adı ile İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, başlı başına bir ekoldür. Biz burada öğrenciyken İstanbul\'da başka İmam hatip yoktu. Söylemek istemezdim ama bazı öğretmemelerimiz de bize şunu söylerlerdi; \'ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz?\' Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. İlk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak gassal denilen bunu yetiştirmek üzere bu okulların kurulması var idi\" ifadelerini kullandı.

\"FAKAT GÜN OLA HARMAN OLA, DEVRAN DEĞİŞTİ BURALARDAN BİZLER YETİŞTİK\"

Erdoğan, \"Cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak İmam hatiplerin müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Fakat gün ola harman ola, devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, nice akademisyenler, profesörler yetişti. Yok yok hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. \'Kapatalım\' dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat\'la. Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var\" diye konuştu.

\"FETÖ OKULLARIYLA BİR NESLİ MAHVETMEYE, GAYRET EDENLERE KARŞI DİMDİK DURACAKSINIZ\"

Erdoğan, \"Kemiyet değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi siz keyfiyete talim olacaksınız. Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye, ümmeti parçalamaya, bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler, ilimde, irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. Şu anda kaçacak delik arayan ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Her alanda iyi yetişeceksiniz\" dedi.

\"BU OKUL, BİR CUMHURBAŞKANI, BİR BAŞBAKAN, BİR ÇOK BAKAN, İŞ ADAMLARI YETİŞTİRDİ\"

Okulun yenilenmesini üstlenen iş adamı Mesut Toprak da açılışta yaptığı konuşmada, \"Bugün aranızda bulunan bazı dostlarımız ile beraber okuduk, öğrendik, top oynadık, geleceğimiz ile ilgili hayaller kurduk. Bu okul, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir çok bakan, milletvekilleri, iş adamları yetiştirdi. Bu hayırı yapmama vesile olan sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yapılan konuşmalar

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

29.09.2017 - 16.32 Haber Kodu : 170929134

29.09.2017 - 16.34 Haber Kodu : 170929136_

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(ek bilgi ve aktüel görüntüyle)

2- ERDOĞAN CUMA NAMAZINI FATİH\'TE KILDI, MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇILIŞINI YAPTI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile seçilmesinin ardından ilk kez cuma namazında bir araya geldi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olduğu okulunun yeni binasının açılışına katıldı.

* Aynı okuldan mezun olan Kadir Topbaş da törende yer aldı. Ancak Topbaş kurdele kesim töreninde sahneye çıkmadı.

* Okulun yenilemesini çalışmasını Zeytinburnu\'ndaki 16/9 kulelerinin sahibi Mesut Toprak üstlendi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Fatih\'teki Yavuz Sultan Selim Camii\'nde kıldı. Erdoğan cami girişinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal tarafından karşılandı. Cuma namazından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uysal\'la mini bir zirve gerçekleştirdi.

CUMA NAMAZINDA SÜRPRİZ İSİM

Bu arada Cuma namazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Türel önemli bir konuyu Cumhurbaşkanına arz ettiğini aynı zamanda da hemşehrisi olan Mevlüt Uysal\'ı tebrik için İstanbul\'a geldiğini söyledi.

YENİ BAŞKAN KOŞARAK ÇIKTI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, camiden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ardından çıktı. Uysal makam aracına yetişmek için kısa bir süre koştu.

TOPBAŞ DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Fatih Çarşamba\'da bulunan eski adıyla İstanbul İmam Hatip Lisesi\'nin yeni hizmet binasının açılış törenine geçti. Yeni adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılış törenine çok sayıda isim katıldı. Erdoğan\'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz gibi isimler eşlik etti. İBB Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş da okulun mezunları arasındaydı. Topbaş da törene katıldı.

TARTIŞILAN İSİM YAPTIRDI

Bu arada törende ilk olarak yine okulun eski öğrencileri arasında yer alan iş adamı Mesut Toprak konuştu. Okulun yenileme çalışmasını yaptıran Toprak, İstanbul siluetini bozduğu için gündeme gelen Zeytinburnu\'ndaki 16/9 Kulelerinin sahibi olarak tanınıyor.



TOPBAŞ SAHNEYE ÇIKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını ardından protokoldeki isimler kurdele kesimi için sahneye çıktı. Kadir Topbaş sahneye çıkmadı. Topbaş kurdele kesim törenini bulunduğu yerde ayakta takip etti.



Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanının Kısıklı\'dan çıkışı

- Menderes Türel\'in camiiden çıkışı

- Türel\'in açıklaması

- Cumhurbaşkanının çıkışı

- Yüksel\'in konuşması

- Okul açılış töreninden detay

- İşadamı Toprak\'tan detay

- Kurdele kesimi

- Topbaş\'ın beklemesi

29.09.2017 - 15.07 Haber Kodu : 170929104

29.09.2017 - 16.45 Haber Kodu : 170929146_

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(ÖZEL)

3- KADIN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAZA YAPINCA YAKALANDI

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda hırsızlık olayına karışan 4 kadın bir otomobil ile kaçtı. Polis ekipleri plakası tespit edilen otomobili, Dolapdere\'de tespit edince kovalamaya başladı. Şüpheli kadınlar, ara sokakta kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, hırsızlık şüphelisi olan ve eşkalleri belirlenen 4 kadını aramaya başladı. Kadınların bir otomobil ile kaçtığını tespit eden polisler, tüm ekiplere anons geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Plakası belirlenen aracı Dolapdere civarında gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheli aracın peşine düştü. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından şüpheli otomobil, Şişli Marsık Sokağa girdi. Polislerden kurtulmak için ara sokakta hızla ilerleyen şüpheli otomobil, önce hafif ticari araca daha sonra da duvara vurarak kaza yaptı. Otomobilin kaza yaptığını gören polisler, koşarak şüphelileri yakaladı. 1\'i erkek 4 kadın otomobilden çıkarılarak polis aracına konuldu. Bir kadın kaza nedeniyle yaralandığını belirtmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan kadınlar görüntülenmemek için yüzlerini örterek polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, ara sokakta hızla ilerlerken önce bir araca daha sonra duvara çarparak kaza yaptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

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Olay yerindeki polis ekipleri

Hırsızlık şüphelilerinin kaçtığı otomobil

Kaza yapan otomobil

Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

Yaralı kadının ambulansa alınması

Şüphelilerin yüzlerini kapatması

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü

GÜVENLİK KAMERASI

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Polislerin koşarak caddeden geçişi

Genel ve detaylar

29.09.2017 - 15.48 Haber Kodu : 170929114_

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4- BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Mevlüt Uysal\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim çarşamba günü yapılacak.

İstanbul Valisi Vasip Şahin adına İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 28.09.2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesi hükümleri gereğince yapılan seçimde, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın seçilmesi nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45.Maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı\'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 04/10/2017 Çarşamba günü saat 15:00\'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu\'nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur\"

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5- YABANCI TURİSTLERDEN AŞURE\'YE BÜYÜK İLGİ



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)

Aşure günü nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yerli ve yabancı turistlere aşure ikram edilirken, aşurenin önemi hakkında İngilizce anonslar yapıldı.

Aşure dağıtımı ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Dış Hatlar Mescidi İmam Hatibi Abdülsamet Karadayı, \"Örf ve adetlerimizde önemli bir yeri olan, Aşure günü nedeniyle bugün burada ülkemizi ziyarete gelen binlerce yerli yabancı Müslüman Hıristiyan yolculara ülkemizin dinimizin güzelliklerini anlatma fırsatı yakaladık. Her sene bunu geleneksel şekilde devam ettiriyoruz. Aşure yardımlaşma demektir. Aşure dayanışma kaynaşma demektir. Dinimiz yardımlaşmayı kardeşliği emrediyor\" dedi

Görüntü Dökümü:

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-Aşure dağıtımı görüntüsü

-İmam hatibi Abdülsamet Karadayı aşure dağıtma görüntüsü

-İngilizce anons yapılıma görüntüsü

-İmam hatibi Abdülsamet Karadayı röp

29.09.2017 - 16.30 Haber Kodu : 170929130



