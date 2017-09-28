DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- (ek bilgi ve görüntülerle) İBB\'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

* Oy pusulasına adayların ismi el yazısıyla yazıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı. İBB Meclisine, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor. Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Selamet, yasa ve mevzuat gereği, bir zarf ve pusula verileceğini ve belirtilen usule göre, pusulaya oy verilecek adayının isminin el yazısıyla yazılması gerektiğini söyledi.

Ardından söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever kürsüye gelerek, el yazısıyla değil pusulalarının basılı olarak gelip, adayların yanına mühür ya da çarpı işareti konulabilmesini talep etti.

Meclis Başkanı Selamet, mevzuatı hatırlatarak, Belediye Kanununa göre, pusulada el yazısının yazılarak oy kullanılması gerektiğini belirtti. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okundu.

Görüntün Dökümü:

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- Selametin konuşması

- Gülsever\'in konuşması

28.09.2017 - 16.36 Haber Kodu : 170928183

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(aktüel görüntüyle)

2- İBB MECLİSİNDE SEÇİM ÖNCESİ GERGİNLİK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) \'nde başkanlık seçimi öncesi AK Parti ve CHP\'li meclis üyelerinin arasından yer tartışması çıktı.

Bir grup CHP\'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi\'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Görüntün Dökümü:

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- CHP\'li üyelerin tepki göstermesi

- Yaşanan tartışma

- Meclis üyelerinin yerlerine geçmesi

- Detaylar

28.09.2017 - 15.33 Haber Kodu : 170928150

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3- AK PARTİ ADAYI MEVLÜT UYSAL: AZ LAF ÇOK İŞ VAAT EDİYORUZ.

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı seçimi için toplandı. Ak Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal meclis üyelerinin tamamına ilk kez konuştu. Uysal, \" Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye; insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullura az laf çok iş vaat ediyoruz\" dedi.

\"OYUNUZU İSTİYORUM\"

Belediye başkanlığının İstanbul\'a hizmet için en şerefli makam olduğunu söyleyen Uysal, \"Bu en şerefli makamda, emin kişi olmak yüce bir görevdir. Partim ve Sayın Genel başkanımız uygun gördüler. Başkanlık seçiminde partimin adayıyım. İBB Başkanı Sayın Topbaş\'ın istifasının ardından, demokratik süreç başladı. Onurlu bu görev olan başkanlığı üstlenmek için huzurunuzdayım, oyunuzu istiyorum\" diye konuştu.

\"BİZDE MAKAM HİZMET İÇİN VARDIR\"

Belediyeciliğin Ak parti ile yepyeni bir anlayış kazandığını söyleyen Uysal, \"Bizde makam, mevkii sadece hizmet etmek için vardır. Amacımız Allah rızasıdır, milletimizin hayır duasıdır\" dedi.

\"AK PARTİ SAYESİNDE TEMİZ HAVA SOLUYORUZ\"

1994 öncesinde İstanbul\'da 1 km bile metro yoktu diyen Uysal, \" Şuanda 150 km, aktif raylı sistem ağımız var. 257 km\'lik raylı sistemin inşaatı devam etmekte. Dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar büyük çalışma yoktur herhalde. Tıkanan trafiği tünellerle, yeni yollarla rahatlattık. İstanbul, dünyanın en temiz şehirlerinden biri oldu. Ak parti sayesinde tertemiz bir hava soluyoruz. 15 yılda 2.5 milyon ağaç dikildi İstanbul\'a...Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye, insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullara az laf, çok iş vaat ediyoruz\" diye konuştu.

\"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ\"

Zamanın ruhunu iyi okuyan; hızlı karar alıp, uygulayabilen, sorunları torunlara havale etmeyen, sorundan değil, çözümden yana olan, adil şeffaf hesap verelebilir bir yönetim hedeflediğini söyleyen Ak Parti adayı Mevlüt Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: Hemşehrilerimizle etkileşimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Devlette devamlılık esastır. Hem hükümetimiz, hem belediyemizin hizmetleri İstanbul\'a aksamadan devam edecek. İstanbul, 94\'de sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla yeniden doğdu. Ak partinin kurulmasının ve umut olmasını sağlayan köklü bir hizmet geleneği var. Bu geleneğin kurucu sayın Erdoğan\'dır. Bunu devam ettirmeyi vaat ediyoruz. Köklü hizmet geleneğimizi ve yerel yönetim anlayışımızı unutmadan, 94 ruhuyla İstanbul\'un bütününü kuçaklayan , dokunmadık yürek, silinmedik gözyaşı bırakmamak için, gece gündüz demeden çalışacağız. Ben değil, biz duygusuyla, parti, yaşam tarzına, idelojik tercihlere bakmaksızın hizmetlerimizle; dostluğumuzla tüm gönüllere girme mücadelesi vereceğimizi ilan etmek istiyorum. Büyük bir onurla aldığımız emaneti, anlımız ak, haysiyet ve şerefle taşıma duasıyla hepinizi selamlıyorum.

CHP ADAYI İMAMOĞLU AYNI KONUŞMAYI YAPTI

CHP\'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün adaylığının açıklandığı toplantıdaki konuşmasını tekrarladı. İmamoğlu konuşmasının sonunda, \" Parti davasını unutalım. Bütün belediye meclisi üyelerinin adayı olduğuma inanıyorum\" dedi.

CHP GRUP BAŞKANI ÖRTÜ İSTEDİ

Adayların konuşmasının ardından seçimin usülüyle ilgili CHP İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever oy sandıklarının üzerinin örtülmesini talep etti. Oturuma Başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Selamet bu talebi kabul etti. Selamet oy verme işlemini üyelerinin isimlerini sayarak başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal ve Ekrem İmamoğlu\'nun açıklamaları

28.09.2017 - 16.05 Haber Kodu : 170928162

28.09.2017 - 16.07 Haber Kodu : 170928165

28.09.2017 - 16.02 Haber Kodu : 170928160

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4- BAKAN ALBAYRAK: \"GAZ KAPASİTESİ 292 MİLYON METREKÜPE ULAŞACAK\"



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Sanayi Odası\'nda (İSO) düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Törenine katıldı. Albayrak, ödüller dağırılmdan önce bir konuşma yaptı. Enerji çeşitliliği konusunda zengin bir ülke olmadığımızı söyleyen Albayrak, \"Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusu sanayiciler açısından da sorumluluk gerektiriyor. İşte bu sorumluluk enerjimizi en doğru ve verimli şekilde kullanmayı gerektiriyor. Bu açıdan israf edecek 1 megavat elektriğimiz, 1 metreküp doğalgazımız ve bir kuruş Türk liramız yok.\" diye konuştu.

\"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA ÜRETİCİ VE SANAYİCİYİ DÜŞÜNÜYORUZ\"

Makro politikalar için ortaya koydukları hedeflerin mikro politikalarla da desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Albayrak, \"Attığımız her adımda üretici ve sanayiciyi düşünüyoruz. Beklentiler büyük. Buna yanıt vermek için çok çalışıyoruz.\" şeklinde konuştu.

\"DÜNYANIN EN BÜYÜK ENERJİ GEMİSİ YOLDA\"

Albayrak, sadece sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde değil, OSB harici bölgelerin ihtiyaçlarını da belirleyerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri belirlediklerini söyleyerek, \"Sanayicilerimizin beklentilerinin başında gelen uygun maliyetli ve kesintisiz doğalgaz temini için adımlarımızı süratle attık. Dünyanın en büyük enerji gemisi yolda, geliyor inşallah.\" ifadelerini kullandı.

\"İNŞALLAH ONDA DA BİRİNCİ OLACAĞIZ\"

Geçen yıl ekim ayında yüzde 10\'luk doğalgaz indirimiyle 2016 itibarıyla AB ülkeleri arasında haneye en ucuz doğalgaz temin eden birinci ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Albayrak, \"Sanayide ise ikinciyiz. İnşallah onda da birinci olacağız.\" yorumunu yaptı.



\"GAZ KAPASİTESİ 292 MİLYON METREKÜPE ULAŞACAK\"

Berat Albayrak, 2016 yılında ulusal sisteme günlük azami doğalgaz girişinin 2015\'e göre 35 milyon metreküp artarak 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktığını ifade etti. Tüm kaynakların geliştirilerek tüm Türkiye\'ye 1 yıl içerisinde bastıkları gaz kapasitesinin geçen yıl sonu 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktığını belirten Albayrak, 2017 yıl sonunda ise 2016\'ya göre, 68 milyon metreküp artarak, 293 milyon metreküpe ulaşacağını kaydetti.

Bakan Albayrak, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte kazanan sanayicilerin ödüllerini taktim etti.



Görüntü dökümü:

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-Bakanın konuşması

-Ödül töreni

-Salondan detaylar

28.09.2017 - 16.32 Haber Kodu : 170928180

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5- (geniş haber) SARIYER\'DE TOPRAK KAYMASI

- TOPRAK, YATAK ODASINA DOLDU.

- DURU BEBEK ŞANS ESERİ KURTULDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de dün akşam etkili olan sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu. Yağan yağmur nedeniyle kayan toprak, iki katlı evin duvarını yıkarak yatak odasına doldu. Yatak odasında uyuyan 6 aylık bebek şans eseri ölümden döndü.

BEBEK ŞANS ESERİ KURTULDU

İstanbul\'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde bulunan bir sokak üzerinde toprak kaymasına neden oldu. Yağmur nedeniyle kayan toprak, iki katlı evin içine doldu.

Evde yaşanlar büyük panik yaşadı. Evde her şeyden habersiz uyuyan 6 aylık Duru bebek ağladığı için annesi tarafından alınarak başka odaya götürüldü. Beş dakika içinde büyük bir gürültüyle yamaçtan kayan toprak evin duvarını yıkarak yatak odasına doldu. Neye uğradığını şaşıran ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Ev sahibi Nurten Köseoğlu sinir krizleri geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şans eseri toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evde de maddi hasar oluştu. Evlerine giremeyen ev sakinleri yetkililerden yardın istedi.

Ev sahibi Ersoy Özcan \"Dün akşam yağan sağanak yağışın etkisiyle evin duvarı bu tarafa çöktü.Yarım saat önce burada 6 aylık kızım uyuyordu. Onu bir şekilde buradan kurtardık. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu şimdilik böyle. Bir saat sonra ne olacağı belli değil. Gidecek yerimiz yok. Biz burada mağduruz\" dedi.

\'ŞİMDİ BU AİLE NE YAPACAK?\'

Nurhan Camcı \" Dün akşam aşırı yağan yağmur nedeniyle heyelan oluştu. Kız kardeşim ve torunu hepsi evdelerdi. Duvar uçmuş. Çocuk odada uyurken alınmış. Heyelan olacak diye değil de şans eseri oradan alınmış. Kız kardeşim strese dayanamadığı için hastaneye kaldırıldı. Şimdi bu aile ne yapacak bilmiyorum\" diye konuştu.

Sarıyer Belediyesi\'nden gelen zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü:

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-Toprak kaymasının meydana geldiği ev

-Evin içine dolan toprak

-Ev sahipleri ile röp.

-Genel ve detaylar

28.09.2017 - 16.01 Haber Kodu : 170928159

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6- SULTANGAZİ\'DE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Sultangazi\'de, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında 75.Yıl Mahallesi 1337 Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen grup, işyerine gelerek dükkan sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma, iki grup arasında silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis, silahlı kavganın yaşandığı işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Görgü tanıkları silah seslerinin duyulduğunu ve kavgada 4 kişinin yaralandığını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çelik zırhlı polis araçlarından görüntü

-Bir görgü tanığıyla röportaj

-İşyerinden detay görüntü

-Polisin olay yerinde delil toplarken görüntü

-Detaylar



28.09.2017 - 16.44 Haber Kodu : 170928188

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7- BAŞAKŞEHİR\'DE \"SAHTE PARFÜM\" OPERASYONU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine Başakşehir\'de sahte parfüm üretildiği ve depolandığı yönünde bir ihbar geldi.

Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek, bir sanayi sitesindeki işyerine baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde çeşitli markalara ait yaklaşık 80 bin dolu şişe parfüm ve yaklaşık 100 bin parfüm şişesi, etiket, ambalaj ve şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makinelerine ele geçirdi. Ele geçirilen sahte parfümlere el konularak kamyonetlere yüklendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri işyerinde olayla ilgili bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Parfüm şişelerinin görüntüsü

-İşyerinde bulunan sahte parfümler

-Boş parfüm şişeleri

-Dolum makinesi

-Şişe kapakları ve ambalajlar

-Sahte parfümlerin kamyonete taşınması

-Genel ve detaylar

28.09.2017 - 15.57 Haber Kodu : 170928158

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